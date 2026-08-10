Celtic befindet sich mitten in der dominantesten Phase seiner Geschichte und war in 14 der vergangenen 15 Spielzeiten schottischer Meister.

Mit dem Gewinn seines rekordträchtigen 56. Meistertitels in der vergangenen Saison zog der Klub in der ewigen schottischen Titelliste offiziell an dem Stadtrivalen und Old-Firm-Gegner Rangers vorbei. Es war die fünfte Saison in Folge, in der Celtic die Scottish Premiership anführte. Zugleich war es der fünfte Titel in der Scottish Premiership für Brendan Rodgers, der sich derzeit in seiner zweiten Amtszeit beim Klub aus Glasgow befindet. In jeder vollständigen Saison unter Rodgers ist Celtic im Celtic Park auf dem ersten Platz gelandet.

GOAL zeigt euch, wie ihr in den kommenden Monaten womöglich einmal in den Celtic Park kommen könnt.

Bevorstehende Celtic-Spiele 2026/27

Wie kann man Celtic-Tickets kaufen?

Der übliche Weg, um reguläre Spieltagstickets zu bekommen, führt über Celtics offizielles eTicketing-Portal unter eticketing.co.uk/celtic.

Für die Registrierung ist keine kostenpflichtige Mitgliedschaft nötig, allerdings müsst ihr einen kostenlosen Celtic FC Digital Account anlegen. Tickets im freien Verkauf für nationale Ligaspiele werden normalerweise einige Wochen vor dem Anpfiff verfügbar. Da die Nachfrage in Paradise außergewöhnlich hoch ist, sind reguläre Kontingente für Topspiele oft innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Celtic führt zwar Ticketverlosungen durch, diese sind aber fast vollständig auf Dauerkarteninhaber beschränkt:

Home Cup Ticket Scheme (HCTS) Ballots: Bei stark nachgefragten Spielen außerhalb der regulären Dauerkartenabdeckung, etwa Halbfinals und Finals im Scottish Cup im Hampden Park oder knappen Auswärtskontingenten in Europa, werden die Tickets intern unter berechtigten Dauerkarteninhabern verlost, die beim HCTS eingeschrieben sind.

Bei stark nachgefragten Spielen außerhalb der regulären Dauerkartenabdeckung, etwa Halbfinals und Finals im Scottish Cup im Hampden Park oder knappen Auswärtskontingenten in Europa, werden die Tickets intern unter berechtigten Dauerkarteninhabern verlost, die beim HCTS eingeschrieben sind. Spiele im freien Verkauf: Für reguläre Heimspiele in der Scottish Premiership gibt es keine öffentlichen Verlosungen. Die Kontingente im freien Verkauf werden ausschließlich nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ über das eTicketing-Portal vergeben.

Wenn Spiele an den offiziellen Vorverkaufsstellen ausverkauft sind, greifen Fans, die kurzfristig noch hineinwollen, möglicherweise auf den Zweitmarkt zurück. Prüft die AGB der jeweiligen Zweitmarkt-Website, bei der ihr kauft, um die Ticketsicherheit sicherzustellen.

Wie viel kosten Celtic-Tickets?

Offizielle Tickets im freien Verkauf gibt es ab £22 für Erwachsene und £9 für Kinder, dazu kommen ermäßigte Preise für Senioren, Studierende und junge Erwachsene.

Die Preise variieren je nach Sitzplatz im Stadion und Spielkategorie:

Standort der Tribüne: Plätze hinter den Toren in der West Stand und der Lisbon Lions Stand sind am günstigsten. Plätze in der Main Stand (Jock Stein Stand) sind teurer.

Plätze hinter den Toren in der West Stand und der Lisbon Lions Stand sind am günstigsten. Plätze in der Main Stand (Jock Stein Stand) sind teurer. Spielkategorie: Gewöhnliche nationale Ligaspiele haben die Grundpreisstufe, während Topspiele, etwa europäische Abende oder Old-Firm-Derbys, höheren Ticketkategorien unterliegen.

Wie kommt man an Celtic-Dauerkarten für 2026/27?

Dauerkarten für die Saison 2026/27 sind komplett ausverkauft. Eine Dauerkarte ist der einzige garantierte Weg, sich einen Platz für jedes nationale Spiel zu sichern. Celtic begrenzt den Verkauf von Dauerkarten auf ungefähr 52.000 bis 53.000 Plätze, um den verbleibenden Raum für den freien Verkauf und für Auswärtsfans zu reservieren.

Die beispiellose Nachfrage hat die jährlichen Verlängerungsraten auf außergewöhnliche 98 bis 99 Prozent getrieben. Weil jeden Sommer so wenige Plätze frei werden, bleibt die offizielle Warteliste geschlossen. Für die Saison 2026/27 begannen die Verlängerungspreise für Dauerkarten für Erwachsene bei £626.

Wie kommt man an Hospitality-Tickets von Celtic?

Mit seiner reichen Geschichte im schottischen Fußball und der Anziehungskraft regelmäßiger Europapokalabende dank des anhaltenden nationalen Erfolgs gibt es im Celtic Park zahlreiche Hospitality-Tickets.

Wenn ihr nach bestimmten verfügbaren Premium-Paketen sucht, schaut euch diese an:

Club 67

Verfügbar ab £105 pro Person mit den folgenden Vorteilen:

Zugang zur Club-67-Hospitality in der Kerrydale Suite, wo Speisen und Getränke gekauft werden können

Live-Unterhaltung

Snacks zur Halbzeit, Tee und Kaffee

Spieltagsprogramm

Gepolsterter Sitzplatz zum Verfolgen des Spiels

Zugang zur Lounge nach dem Spiel, wo Getränke gekauft werden können

Number 7

Verfügbar ab £300 & MwSt. pro Person mit den folgenden Vorteilen:

Champagnerempfang

4-Gänge-Menü mit Wein

Snacks zur Halbzeit, Tee und Kaffee

Gepolsterter Executive-Sitzplatz zum Verfolgen des Spiels

Kostenlose Bar vor und nach dem Spiel

Spieltagsgeschenk

Spieltagsprogramm

Ihr könnt euch euren Platz mit einem Premium-Paket im Celtic Park sichern, indem ihr den Klub über seine Website per E-Mail kontaktiert.

Übernachten rund um den Celtic Park

Wenn ihr nach Glasgow reist, um ein Celtic-Spiel im Celtic Park zu sehen, könnt ihr euch Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Stadions ansehen. Die interaktive Karte unten zeigt, was in unmittelbarer Nähe des Stadions verfügbar ist. Das öffentliche Verkehrssystem der Stadt bietet aber auch einfache Reisemöglichkeiten, falls ihr weiter entfernt unterkommt.

Geschichte des Celtic Park

Der Celtic Park, von den Fans weniger formell auch Parkhead oder „Paradise“ genannt, liegt im Parkhead-Viertel im East End von Glasgow. Es ist das größte reine Fußballstadion in Schottland mit einer Kapazität von mehr als 60.000. Landesweit ist nur das Murrayfield Stadium in Edinburgh, die Heimat der schottischen Rugby-Union-Nationalmannschaft, größer. Celtic FC zog 1892 an den heutigen Standort des Celtic Park um, fünf Jahre nach der Gründung des Klubs.

Ein Umbau in den 1990er Jahren brachte das Stadion in seine heutige Form, auch wenn 2016 ein Bereich mit Safe Standing eingeführt wurde. Die schottische Nationalmannschaft hat im Laufe der Geschichte des Stadions fast zwei Dutzend Mal dort gespielt, zudem fanden im Stadion Konzerte von The Who, Prince und U2 statt. Früher wurden dort auch Speedway-Veranstaltungen ausgetragen, diese wurden jedoch schon vor langer Zeit eingestellt.

Wer sich Spieltagstickets in historischen schottischen Stadien sichert, kann mit einer elektrisierenden Atmosphäre rechnen, getragen von unglaublicher Leidenschaft und lautstarker Unterstützung der Fans. Für Wettende, die ihre Erkenntnisse zu großen Spielen in Kombiwetten oder Bet Buildern umsetzen möchten, macht die Wahl eines erstklassigen Anbieters den Unterschied. Schaut euch unsere kuratierte Liste an, um die besten Boni zu finden, die über unseren melbet promo code beansprucht werden können.