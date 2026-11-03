Paris Saint-Germain will als vierte Mannschaft der Geschichte nach Ajax, Bayern München und Real Madrid dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Tickets für die Spiele von PSG in der Champions League 2026/27 können Sie schon heute buchen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen, nachdem er auf seinen beeindruckenden 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal im Finale 2026 in Budapest folgen ließ.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Schwung mitnehmen. In die laufende Champions-League-Saison startete PSG mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava und zwei 4:2-Siegen gegen Manchester City und Barcelona. Unter anderem stehen in der Ligaphase noch Begegnungen mit Villarreal, Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne dürften es spannende Monate werden.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Di., 3. November (21 Uhr) Villarreal gegen PSG Tickets Estadio de la Cerámica (auswärts) Mi., 25. November (21 Uhr) PSG gegen AS Roma Tickets Parc des Princes (Heimspiel) Di., 8. Dezember (20 Uhr) Aston Villa gegen PSG Tickets Villa Park (auswärts) Mi., 20. Januar (21 Uhr) Como 1907 gegen PSG Tickets Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Mi., 27. Januar (21 Uhr) PSG gegen Galatasaray Tickets Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Karten für einzelne Partien bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten lassen sich Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG kaufen.

Es lohnt sich, dort regelmäßig nach Informationen zum Verkauf, zu den Freigabeterminen und zur Verfügbarkeit zu schauen. Tickets werden oft einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online freigegeben. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto anlegen und persönliche Daten angeben. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen außerdem Vorrang bei der Suche nach Plätzen für Spiele im Parc des Princes.

Wenn PSG-Tickets als „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf. Für den Kauf ist dann keine Mitgliedschaft erforderlich. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorkaufsrecht, bevor die Tickets von Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Karten am besten sein.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für PSG?

Wer Tickets für einzelne Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt über den Verein kaufen möchte, musste als Erwachsener bislang üblicherweise zwischen 40 und 280 Euro zahlen. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten allerdings im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden. Sie können sich von Jahr zu Jahr ändern, zumal die anhaltenden Erfolge des Vereins auf europäischer Bühne die Nachfrage steigen lassen.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der Champions League in dieser Saison auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub den Titel zum zweiten Mal in Folge gewann, verlor er in der Gruppenphase zweimal gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Damit verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Mannschaften und musste in die K.-o.-Playoffs.