Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Book PSG UCL TicketsBook PSG UCL Tickets
Übersetzt von

So kommt Ihr an Tickets für Paris Saint-Germain in der Champions League 2026/27: PSG-Ticketpreise, Spieltermine der Ligaphase und mehr

SHOPPING
Tickets
Champions League
Paris Saint-Germain

So können Sie die zweifachen Champions-League-Sieger in dieser Saison spielen sehen

Paris Saint-Germain will als vierte Mannschaft der Geschichte nach Ajax, Bayern München und Real Madrid dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League gewinnen. Tickets für die Spiele von PSG in der Champions League 2026/27 können Sie schon heute buchen.

Der französische Spitzenklub will auf europäischer Bühne erneut glänzen, nachdem er auf seinen beeindruckenden 5:0-Triumph gegen Inter Mailand im Champions-League-Finale 2025 einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal im Finale 2026 in Budapest folgen ließ.

Die mit Stars gespickte Mannschaft von Luis Enrique will ihren Schwung mitnehmen. In die laufende Champions-League-Saison startete PSG mit einem deutlichen 6:1 gegen Slovan Bratislava und zwei 4:2-Siegen gegen Manchester City und Barcelona. Unter anderem stehen in der Ligaphase noch Begegnungen mit Villarreal, Roma und Aston Villa an. Auf europäischer Bühne dürften es spannende Monate werden.

Bei GOAL finden Sie alle aktuellen Ticketinformationen zu den kommenden Champions-League-Spielen von Paris Saint-Germain: wo Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Welche Spiele bestreitet PSG in der Champions League 2026/27?

Datum (Ortszeit)

Spiel

Tickets

Spielort

Di., 3. November (21 Uhr)

Villarreal gegen PSG

Tickets

Estadio de la Cerámica (auswärts)

Mi., 25. November (21 Uhr)

PSG gegen AS Roma

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

Di., 8. Dezember (20 Uhr)

Aston Villa gegen PSG

Tickets

Villa Park (auswärts)

Mi., 20. Januar (21 Uhr)

Como 1907 gegen PSG

Tickets

Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)

Mi., 27. Januar (21 Uhr)

PSG gegen Galatasaray

Tickets

Parc des Princes (Heimspiel)

So kaufen Sie Tickets für PSG in der Champions League

Für Spiele von Paris Saint-Germain gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Karten für einzelne Partien bis hin zu Hospitality-Paketen. Am zuverlässigsten lassen sich Tickets über das offizielle Ticketportal von PSG kaufen.

Es lohnt sich, dort regelmäßig nach Informationen zum Verkauf, zu den Freigabeterminen und zur Verfügbarkeit zu schauen. Tickets werden oft einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel online freigegeben. Möglicherweise müssen Sie dafür ein Konto anlegen und persönliche Daten angeben. Eine Vereinsmitgliedschaft verschafft Ihnen außerdem Vorrang bei der Suche nach Plätzen für Spiele im Parc des Princes.

Wenn PSG-Tickets als „Grand Public“ gekennzeichnet sind, befinden sie sich im freien Verkauf. Für den Kauf ist dann keine Mitgliedschaft erforderlich. Zuvor haben PSG-Fans mit einer Red & Blue Membership für kurze Zeit ein Vorkaufsrecht, bevor die Tickets von Paris Saint-Germain in den freien Verkauf gehen.

Das offizielle Vereinsportal ist für Fans zwar der sicherste Weg, PSG-Tickets zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort könnten die Chancen auf Karten am besten sein.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für PSG?

Wer Tickets für einzelne Spiele von Paris Saint-Germain im Parc des Princes direkt über den Verein kaufen möchte, musste als Erwachsener bislang üblicherweise zwischen 40 und 280 Euro zahlen. Die Preise für die Saison 2026/27 sollten allerdings im offiziellen Ticketportal von PSG überprüft werden. Sie können sich von Jahr zu Jahr ändern, zumal die anhaltenden Erfolge des Vereins auf europäischer Bühne die Nachfrage steigen lassen.

Der Preis hängt vom Gegner und vom Sitzplatz im Stadion ab. Die günstigsten PSG-Tickets gibt es üblicherweise hinter dem Tor auf der Tribüne Virage Boulogne.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von PSG. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit können Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse von PSG

PSG hofft in der Ligaphase der Champions League in dieser Saison auf überzeugendere Auftritte. Obwohl der Klub den Titel zum zweiten Mal in Folge gewann, verlor er in der Gruppenphase zweimal gegen Bayern München und Sporting CP und spielte zweimal unentschieden. Damit verpasste PSG einen Platz unter den besten acht Mannschaften und musste in die K.-o.-Playoffs.

Datum

Runde & Gegner

Spielstand (Ergebnis)

Spielort

20. Oktober 2026

Ligaphase: Barcelona

4:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. Oktober 2026

Ligaphase: Manchester City

4:2 (Sieg)

Etihad Stadium (Manchester)

9. September 2026

Ligaphase: Slovan Bratislava

6:1 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

30. Mai 2026

Finale: Arsenal

1:1 n. V. (4:3-Sieg im Elfmeterschießen)

Puskás Aréna (Budapest)

6. Mai 2026

Halbfinale (Rückspiel): Bayern München

1:1 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

28. April 2026

Halbfinale (Hinspiel): Bayern München

5:4 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

14. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Anfield (Liverpool)

8. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Liverpool

2:0 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

17. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Chelsea

3:0 (Sieg)

Stamford Bridge (London)

11. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Chelsea

5:2 (Sieg)

Parc des Princes (Paris)

25. Februar 2026

K.-o.-Playoffs (Rückspiel): Monaco

2:2 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

17. Februar 2026

K.-o.-Playoffs (Hinspiel): Monaco

3:2 (Sieg)

Stade Louis II (Monaco)

28. Januar 2026

Ligaphase: Newcastle

1:1 (Unentschieden)

Parc des Princes (Paris)

20. Januar 2026

Ligaphase: Sporting CP

1:2 (Niederlage)

Estádio José Alvalade (Lissabon)

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen