Die SSC Neapel, die in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal italienischer Meister wurde, jagt weitere Titel für ihre Trophäensammlung. Wer Scott McTominay, Kevin De Bruyne und Rasmus Højlund in Aktion sehen möchte, kann sich noch heute Tickets für die Spiele sichern.

Nachdem Neapel in der Saison 2022/23 erstmals seit 33 Jahren den Titel in der Serie A gewonnen hatte, legten I Ciucciarelli (die kleinen Esel) nach: Zwei Spielzeiten später holten sie erneut die Meisterschaft und belegten in der jüngsten Saison den zweiten Tabellenplatz.

Der neue Napoli-Trainer Massimiliano Allegri brauchte nach der Übernahme von Antonio Conte im Sommer womöglich etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Die jüngsten guten Leistungen gegen Roma und Bodø/Glimt dürften die Stimmung unter den Fans im Stadio Diego Armando Maradona jedoch gehoben haben.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu Tickets für die Spiele von Napoli: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Napoli

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Tickets Spielort Mi., 28. Oktober (20.45 Uhr) Serie A: Monza gegen Napoli Tickets Stadio Brianteo (Monza) So., 1. November (20.45 Uhr) Serie A: Juventus gegen Napoli Tickets Allianz Stadium (Turin) Mi., 4. November (20 Uhr) Champions League: Porto gegen Napoli Tickets Estádio do Dragão (Porto) So., 8. November (12.30 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lazio Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 21. November (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Torino Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 24. November (20 Uhr) Champions League: Manchester City gegen Napoli Tickets Etihad Stadium (Manchester) So., 29. November (15 Uhr) Serie A: Sassuolo gegen Napoli Tickets Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sa., 5. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Lecce Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Di., 8. Dezember (21 Uhr) Champions League: Napoli gegen Club Brügge Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 13. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen AC Mailand Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mi., 16. Dezember (21 Uhr) Coppa Italia: Napoli gegen Fiorentina Wird noch bekannt gegeben Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) So., 20. Dezember (20.45 Uhr) Serie A: Atalanta gegen Napoli Tickets New Balance Arena (Bergamo) So., 3. Januar (18 Uhr) Serie A: Parma gegen Napoli Tickets Stadio Ennio Tardini (Parma) Do., 7. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Napoli gegen Cagliari Tickets Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Mo., 11. Januar (20.45 Uhr) Serie A: Udinese gegen Napoli Tickets Bluenergy Stadium (Udine)

So kauft Ihr Tickets für Napoli

Offizielle Tickets für die Spiele von Napoli könnt Ihr direkt über das TicketOne-Portal für Napoli oder über die Website des Vereins kaufen. Wer TicketOne, den offiziellen Ticketpartner von Napoli, nutzt, muss ein kostenloses Benutzerkonto einrichten.

Der Ticketverkauf beginnt in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spiel. Bei besonders gefragten oder speziellen Partien können jedoch andere Fristen gelten. Der Verkauf läuft in folgenden Phasen ab:

Phase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Inhaber der kostenpflichtigen Treuekarte erhalten bevorzugten Zugang und vergünstigte Preise.

Phase 2 (Premium-Mitglieder) : Vereinsmitglieder erhalten vor dem öffentlichen Verkaufsstart Zugang zu Tickets.

Phase 3 (Freier Verkauf) : Der Verkauf über TicketOne steht allen offen. Stark nachgefragte Spiele gegen hochkarätige Gegner wie Juventus, Roma oder Inter sowie Champions-League-Partien sind häufig schon in Phase 1 oder Phase 2 ausverkauft und gelangen möglicherweise nicht in den freien Verkauf.

Fans können Tickets für die Spiele von Napoli außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Napoli?

Offizielle Tickets für die Spiele von Napoli im Stadio Diego Armando Maradona kosten im Allgemeinen zwischen 20 und 275 Euro. Der Preis hängt vom Rang, vom Stadionbereich und von der Bedeutung der Partie ab. Gewöhnliche Spiele liegen eher am unteren Ende der Preisspanne, große Europapokalspiele und andere Topspiele kosten mehr.

Tribünenbereiche und Kategorien

Curva (Curva A & Curva B): Die Bereiche hinter den Toren sind die Heimat der lautstärksten Ultras und Fans. Die Preise reichen von etwa 20 Euro für gewöhnliche Spiele gegen weniger hochkarätige Gegner bis zu höheren Beträgen für Topspiele und Europapokalpartien.

Distinti: Dieser Bereich erstreckt sich entlang der Spielfeldseite und bietet zu Preisen im mittleren Bereich einen guten Gesamtüberblick.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Diese Tribünen liegen einander entlang der Seitenlinien auf Höhe der Mittellinie gegenüber. Dort befinden sich die bequemsten und teuersten Plätze des Stadions mit der besten Gesamtübersicht. Bei besonders gefragten Spielen erreichen die Preise bis zu 275 Euro.

Tribuna Family: Eine preisgünstige Option für Familien im unteren Rang unterhalb der Tribuna Nisida. Laut jüngsten Mitteilungen des Vereins kosten Tickets 14 Euro pro Erwachsenem und 10 Euro für Kinder bis zwölf Jahre.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadio Diego Armando Maradona

Das Stadio Diego Armando Maradona ist das drittgrößte Fußballstadion Italiens und die legendäre Heimstätte der SSC Neapel. Die Arena mit 54.726 Sitzplätzen liegt im westlichen Neapler Stadtteil Fuorigrotta und ist weit mehr als Beton und Rasen: Sie ist ein weltlicher Tempel, in dem Fußball, Leidenschaft und der unvergängliche Geist von Diego Maradona aufeinandertreffen.

Der Bau des Stadions begann 1952. Es sollte das vom Krieg beschädigte Stadio Partenopeo ersetzen. Offiziell eröffnet wurde es im Dezember 1959 mit einem Spiel zwischen Napoli und Juventus, das die Gastgeber mit 2:1 gewannen.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft 1990 wurde das Stadion umfassend umgebaut. Es erhielt durchgehend Sitzplätze und sein berühmtes freitragendes Dach. Bei einer weiteren Modernisierung für die Sommer-Universiade 2019, die 20 Millionen Euro kostete, wurden die alten Sitze durch leuchtend meeresblaue ersetzt, deren Farbe an den Golf von Neapel erinnert.

Nach dem Tod der Fußballlegende Diego Maradona benannte der Stadtrat das Stadio San Paolo im Dezember 2020 offiziell in Stadio Diego Armando Maradona um.

Denkwürdige Momente im Stadio Diego Armando Maradona

Der erste Scudetto (1987) : Mit einem 1:1 gegen Fiorentina im Stadion sicherte sich Napoli seinen ersten Titel in der Serie A. Der historische Triumph durchbrach die jahrzehntelange Dominanz der wohlhabenden Vereine aus dem Norden und löste in der ganzen Stadt einen buchstäblich einwöchigen Karneval aus.

Das UEFA-Cup-Halbfinale 1989 (Napoli gegen Bayern München) : Vor dem Anpfiff bot Maradona dem Publikum das wohl legendärste Aufwärmprogramm vor einem Spiel: Mit offenen Schnürsenkeln tanzte und jonglierte er zum aus den Stadionlautsprechern dröhnenden „Live Is Life“ von Opus mit dem Ball. Napoli spielte 2:2 (und setzte sich insgesamt mit 4:2 durch) und gewann anschließend seine einzige europäische Trophäe.

Das WM-Halbfinale 1990 (Italien gegen Argentinien) : Vielleicht eines der emotional schwierigsten Spiele der Fußballgeschichte. Maradona, Neapels Adoptivsohn, führte Argentinien als Kapitän gegen Italien auf den Platz seines eigenen Vereins. Er bat die Neapolitaner, Argentinien zu unterstützen. Daraufhin zeigten die Ultras ihr berühmtes Banner: „Maradona, Neapel liebt dich, aber Italien ist unsere Heimat.“ Argentinien gewann im Elfmeterschießen. Es war das einzige Stadion in Italien, in dem die argentinische Nationalhymne nicht ausgepfiffen wurde.

Zwei Stadien mit Maradonas Namen: Neapel ist nicht der einzige Ort mit einem Stadion dieses Namens. Auch das Stadion der Argentinos Juniors in Buenos Aires heißt Estadio Diego Armando Maradona. Der Name würdigt den Ort, an dem Diego seine Profikarriere begann.

Rekorde und Statistiken von Napoli

Die 1926 gegründete SSC Neapel (Società Sportiva Calcio Napoli) ist einer der kulturell bedeutendsten und traditionsreichsten Fußballvereine Italiens.

Der Verein ist in der leidenschaftlichen süditalienischen Stadt Neapel beheimatet und trägt seine Heimspiele im Stadio Diego Armando Maradona aus. Napoli steht für ausgeprägten Regionalstolz und durchbrach einst die historische Dominanz Norditaliens im Fußball.

Titel und wichtigste Trophäen des Vereins

Serie A : 4 Titel (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

Coppa Italia : 6 Titel (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

Supercoppa Italiana : 3 Titel (1990, 2014, 2025)

UEFA-Cup (Europa League) : 1 Titel (1988-89)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Die meisten Tore: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

Die göttliche Nummer 10

Nach Maradonas Abschied und angesichts seines bleibenden Einflusses auf die Stadt zog Napoli die Rückennummer 10 ihm zu Ehren offiziell zurück. Kein Spieler des Vereins wird sie jemals wieder tragen.

Von der Insolvenz an die Spitze

2004 ging Napoli vollständig bankrott und stieg in die Serie C1 (die dritte Liga) ab. Filmproduzent Aurelio De Laurentiis kaufte den Verein, ließ ihn unter dem vorübergehenden Namen „Napoli Soccer“ wiederauferstehen und führte ihn mit einem historischen Aufstieg zurück in die Elite des Fußballs.

Der Esel als Maskottchen

Während das ursprüngliche Vereinswappen ein majestätisches Pferd zeigte, witzelten Einheimische nach einer katastrophalen ersten Saison, die Mannschaft sei ein „schreiender Esel“ (O Ciuccio). Statt den Spott übelzunehmen, nahm der Verein den Scherz an und machte den Esel zu seinem offiziellen Maskottchen.



