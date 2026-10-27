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So kommt Ihr an Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München 2026/27: Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane live erleben, Spielplan, Ticketpreise und mehr

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Tickets
Champions League
Bayern München
H. Kane
M. Olise
L. Diaz

Lasst euch die deutschen Giganten in dieser Saison auf europäischer Bühne nicht entgehen.

Der FC Bayern München hat den deutschen Fußball dominiert und stand in 13 der vergangenen 14 Spielzeiten an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Nun peilt der Klub einen weiteren Erfolgslauf in Europa an. Sichert euch noch heute Tickets, um Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz und Co. in dieser Saison in der Champions League zu sehen.

Die Roten haben in den vergangenen sieben Champions-League-Ausgaben jeweils mindestens das Viertelfinale erreicht. In einem Finale standen sie aber seit 2020 nicht mehr, als sie zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Europas Thron bestiegen.

Die Mannschaft von Vincent Kompany will in dieser Saison auch auf europäischer Bühne vorankommen und hat in der Anfangsphase des Wettbewerbs nach Belieben getroffen. Bayern startete in München mit einem 5:0 gegen Bodø/Glimt, holte in Norwegen gegen Viking einen 0:2-Rückstand auf und spielte 3:3. Anschließend gab es ein 2:2 gegen den Premier-League-Meister Arsenal.

In der Ligaphase stehen unter anderem noch Begegnungen mit Atlético Madrid, Manchester United und Real Betis an. Es dürften spannende Monate werden. GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen und zeigt, wie ihr euch Plätze für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München sichern könnt.

Welche Champions-League-Spiele stehen für den FC Bayern München 2026/27 an?

Datum (Ortszeit)

Spiel

Tickets

Spielort

Di., 3. November (21 Uhr)

Atlético Madrid gegen FC Bayern München

Tickets

Riyadh Air Metropolitano (auswärts)

Mi., 25. November (21 Uhr)

Lille gegen FC Bayern München

Tickets

Stade Pierre-Mauroy (auswärts)

Di., 8. Dezember (21 Uhr)

FC Bayern München gegen Slavia Prag

Tickets

Allianz Arena (Heimspiel)

Mi., 20. Januar (20 Uhr)

Manchester United gegen FC Bayern München

Tickets

Old Trafford (auswärts)

Mi., 27. Januar (21 Uhr)

FC Bayern München gegen Real Betis

Tickets

Allianz Arena (Heimspiel)

So kauft ihr Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München

Offizielle Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München können ausschließlich über die offiziellen Kanäle des Klubs erworben werden. Weil die Nachfrage nach Plätzen in der Allianz Arena außergewöhnlich hoch ist, gibt es für die Spiele regelmäßig mehr Anfragen als Tickets. Der Klub nutzt deshalb ein Auswahlverfahren per Los.

Die offiziellen Kanäle sind:

  • Das Ticket-Anfrageportal: Es ist im offiziellen Ticketshop des FC Bayern zu finden und die zentrale Anlaufstelle für die Teilnahme an der direkten Ticketverlosung.
  • Die FC Bayern Ticketbörse (Zweitmarkt): Das ist die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs, auf der Tickets zum Nennwert angeboten werden. Wenn Anfragen für die Verlosung storniert werden oder ein Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze hier legal weiterverkaufen.
  • Offizielle Reisepartner: Wer aus dem Ausland anreist, kann offizielle Reisepakete mit Spielbesuch sicher über autorisierte Anbieter wie Champions Travel oder Travel Connection kaufen.
  • Offizielle Hospitality-Angebote: VIP-Tagespakete können direkt über das Hospitality-Portal der Allianz Arena angefragt werden.

Das offizielle Portal des Klubs ist für Fans der sicherste Weg, Tickets für den FC Bayern München zu kaufen. Wer ein Champions-League-Spiel besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort bieten sich möglicherweise die besten Chancen auf Tickets.

Wie viel kosten Tickets für die Champions-League-Spiele des FC Bayern München?

Die offiziellen Ticketpreise für Champions-League-Heimspiele des FC Bayern München in der Allianz Arena sind nach der Attraktivität des Gegners gestaffelt.

Der Klub unterteilt seine europäischen Ligaphasenspiele in reguläre Begegnungen (z. B. gegen Slavia Prag, Real Betis und Bodø/Glimt) und Topspiele (z. B. gegen Arsenal FC).

Kategorie

Preis

1 - Premium-Sitzplätze an den Längsseiten

100–130 €

2 - Ecken / obere Bereiche an den Längsseiten

80–110 €

3 - obere Eckbereiche

60–90 €

4 - Sitzplätze hinter den Toren

50–60 €

5 - Fanbereiche / Stehplätze

19 €

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website des FC Bayern München. Die aktuelle Ticketverfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Die jüngsten Champions-League-Ergebnisse des FC Bayern München

Bayern trifft in Europa weiter regelmäßig: 2026 erzielte der Klub in der Champions League im Schnitt mehr als 3,3 Tore pro Spiel. Tatsächlich traf er in 23 aufeinanderfolgenden Partien des Wettbewerbs. Diese Serie reicht bis in den Januar 2025 zurück, als Bayern in Rotterdam mit 0:3 gegen Feyenoord verlor.

Datum

Runde & Gegner

Spielstand (Ergebnis)

Spielort

21. Oktober 2026

Ligaphase: Arsenal

2:2 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

13. Oktober 2026

Ligaphase: Viking

3:3 (Unentschieden)

Viking Stadion (Stavanger)

10. September 2026

Ligaphase: Bodø/Glimt

5:0 (Sieg)

Allianz Arena (München)

6. Mai 2026

Halbfinale (Rückspiel): Paris Saint-Germain

1:1 (Unentschieden)

Allianz Arena (München)

28. April 2026

Halbfinale (Hinspiel): Paris Saint-Germain

4:5 (Niederlage)

Parc des Princes (Paris)

15. April 2026

Viertelfinale (Rückspiel): Real Madrid

4:3 (Sieg)

Allianz Arena (München)

7. April 2026

Viertelfinale (Hinspiel): Real Madrid

2:1 (Sieg)

Bernabéu (Madrid)

18. März 2026

Achtelfinale (Rückspiel): Atalanta

4:1 (Sieg)

Allianz Arena (München)

10. März 2026

Achtelfinale (Hinspiel): Atalanta

6:1 (Sieg)

New Balance Arena (Bergamo)

28. Januar 2026

Ligaphase: PSV

2:1 (Sieg)

Philips Stadion (Eindhoven)

21. Januar 2026

Ligaphase: Union Saint-Gilloise

2:0 (Sieg)

Allianz Arena (München)


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