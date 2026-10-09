Für Fußballfans ist der Besuch eines Bundesliga-Spiels ein Muss. Die deutsche Liga ist für ihre unvergleichliche Leidenschaft und ihre unglaublich treuen Fangemeinden bekannt. Die Atmosphäre in deutschen Stadien ist oft elektrisierend, ganz besonders in der Allianz Arena in München, die bekanntlich die Heimat des FC Bayern München ist.

Der Klub stand erstaunliche 35 Mal als Meister Deutschlands ganz oben und verfügt über Weltklassespieler wie Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Luis Díaz.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den FC Bayern München, darunter die Preise, wo ihr sie kaufen könnt und vieles mehr.

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Kommende Spiele des FC Bayern München 2026/27

Datum & Uhrzeit (UK-Zeit) Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 10. Okt., 11:00 FC Augsburg vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 11:00 FC Bayern München vs RB Leipzig Bundesliga Tickets 20. / 21. Okt., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD3 Tickets Sa., 24. Okt., 11:00 SC Freiburg vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 10:00 FC Bayern München vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 3. / 4. Nov., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD4 Tickets Sa., 7. Nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 10:00 FC Bayern München vs 1. FC Köln Bundesliga Tickets 24. / 25. Nov., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD5 Tickets Sa., 28. Nov., 10:00 Hamburger SV vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 10:00 FC Bayern München vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets 8. / 9. Dez., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD6 Tickets Sa., 12. Dez., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 10:00 FC Bayern München vs SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 10:00 FC Bayern München vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 10:00 Eintracht Frankfurt vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 19. / 20. Jan., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League MD7 Tickets Sa., 23. Jan., 10:00 VfB Stuttgart vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 27. Jan., 20:00 TBD vs FC Bayern München Champions League MD8 Tickets Sa., 30. Jan., 10:00 FC Bayern München vs FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 10:00 FC Bayern München vs SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 16. / 24. Feb., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions-League-Play-offs Tickets Sa., 20. Feb., 10:00 FC Bayern München vs FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 10:00 RB Leipzig vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 10:00 FC Bayern München vs SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 10:00 Borussia Dortmund vs FC Bayern München Bundesliga (Der Klassiker) Tickets 9. / 17. März, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League R16 Tickets Sa., 13. März, 10:00 FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 10:00 1. FC Köln vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 11:00 FC Bayern München vs Hamburger SV Bundesliga Tickets 6. / 14. Apr., 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League QF Tickets Sa., 10. Apr., 11:00 SC Paderborn 07 vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 11:00 FC Bayern München vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 11:00 SV Werder Bremen vs FC Bayern München Bundesliga Tickets 27. Apr. / 5. Mai, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions League SF Tickets Sa., 8. Mai, 11:00 FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 FC Bayern München vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (Letzter Spieltag) Tickets Sa., 29. Mai, 20:00 FC Bayern München vs TBD Champions-League-Finale Tickets

Wie kauft man Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Um Tickets zum Nennwert zu kaufen, besucht das offizielle Ticketportal des FC Bayern München. Da Heimspiele regelmäßig ausverkauft sind, empfiehlt es sich dringend, das Portal häufig auf Freischaltungstermine und Informationen zum Losverfahren zu prüfen.

Veröffentlichungszeitplan : Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können.

: Offizielle Tickets werden in der Regel einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet. Ihr müsst ein offizielles Klubkonto erstellen, um am Ticketverkauf teilnehmen zu können. Klubmitgliedschaft : Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich.

: Eine offizielle Mitgliedschaft beim FC Bayern München verschafft euch vorrangigen Zugang in der Warteschlange und verbessert eure Chancen auf Plätze in der Allianz Arena deutlich. Sekundärer Weiterverkauf: Wenn die direkten Kontingente ausverkauft sind oder ihr kurzfristig eine Reise bucht, bieten Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets eine Alternative, um sich im Voraus Plätze zu sichern. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

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Wie viel kosten Tickets für den FC Bayern München 2026/27?

Für Fans, die Spieltagstickets direkt über den Klub kaufen, liegen die Preise für Erwachsene in der Regel zwischen 15 € und 120 €+.

Der endgültige Preis variiert je nach Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Spieleinstufung : Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet.

: Hochkarätige Partien, etwa Der Klassiker gegen Borussia Dortmund oder europäische K.o.-Abende, werden der höchsten Preiskategorie zugeordnet. Ermäßigungen : Staffelpreise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar und bieten Rabatte für Kinder, Jugendliche und Senioren.

: Staffelpreise sind für verschiedene Altersgruppen verfügbar und bieten Rabatte für Kinder, Jugendliche und Senioren. Preise auf dem Zweitmarkt: Auf Sekundärplattformen wie LiveFootballTickets schwanken die Ticketpreise mit der Marktnachfrage in Echtzeit und beginnen bei Standard-Ligaspielen in der Regel bei rund 100 €.

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Geschichte der Allianz Arena

Die Allianz Arena in München, für UEFA-Wettbewerbe als Munich Football Arena bekannt, wurde 2005 eröffnet und bietet bei internationalen Spielen 70.000 Sitzplätze und bei nationalen Spielen 75.000 Plätze.

Sie ist nach dem Westfalenstadion in Dortmund das zweitgrößte Stadion Deutschlands.

Neben ihrer Rolle als Heimstätte des Bundesliga-Giganten FC Bayern München war die Münchner Arena bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 Austragungsort mehrerer Spiele und auch bei der Endrunde der Euro 2024 im vergangenen Jahr. Außerdem fand dort im Mai das jüngste Finale der UEFA Champions League statt, als PSG Inter Mailand mit 5:0 besiegte. Auch das Finale 2012 zwischen Chelsea und dem FC Bayern München wurde in der Münchner Arena ausgetragen.