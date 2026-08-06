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Tottenham Europa League trophyGetty Images
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So kommen Sie an Tottenham-Hotspur-Tickets für 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise und Informationen zu Dauerkarten

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Premier League

Verpasst nicht, Tottenham Hotspur in dieser Saison live in Aktion zu sehen

Tottenham geht unter Roberto De Zerbi in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einem dramatischen Lauf mit drei verschiedenen Trainern stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt hatte. Ohne Europapokal liegt der Fokus in dieser Saison voll auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

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Tottenham Hotspurs kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Sa., 22. Aug. 2026, 17:30Brentford vs. Tottenham HotspurGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00Nottingham Forest vs. Tottenham HotspurThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. EvertonTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Manchester United vs. Tottenham HotspurOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Chelsea vs. Tottenham HotspurStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Leeds United vs. Tottenham HotspurElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Sunderland vs. Tottenham HotspurStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs. FulhamTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. Arsenal (North London Derby)Tottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Hull City vs. Tottenham HotspurMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Liverpool vs. Tottenham HotspurAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs. BournemouthTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Tottenham Hotspur vs. Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Manchester City vs. Tottenham HotspurEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Fulham vs. Tottenham HotspurCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Crystal Palace vs. Tottenham HotspurSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. SunderlandTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Ipswich Town vs. Tottenham HotspurPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs. Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs. Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Bournemouth vs. Tottenham HotspurVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00Everton vs. Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. BrentfordTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Newcastle United vs. Tottenham HotspurSt. James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. Hull CityTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Arsenal vs. Tottenham Hotspur (North London Derby)Emirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Coventry City vs. Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs. Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Aston Villa vs. Tottenham HotspurVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets

Zum Zeitpunkt der Erstellung hat nur das Auftaktspiel eine bestätigte Anstoßzeit, alle anderen Termine können wegen der TV-Auswahl noch geändert werden. Tottenham steigt außerdem in Runde zwei in den Carabao Cup und in Runde drei in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung feststehen.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Die Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Vereinsmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegskategorie, die allen offensteht. One Hotspur+ (£55) beinhaltet zusätzlich ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Falls die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, das Spiel zu besuchen.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
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Tottenham crest
Tottenham
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Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen in der Regel zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren (£28,50-81,50) sowie für Jugendliche unter 18 Jahren (£19-54). Zweitmarktplattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Dauerkartenpreise reichen von £856 bis £2.147, 1882 Season Tickets kosten £2.367. Rabatte gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur One-Hotspur+-Mitgliedern offensteht, umfasst rund 80.000 Namen.

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Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Seit 2019 ist das Tottenham Hotspur Stadium die Heimstätte des Klubs. Es fasst 62.850 Zuschauer und ist damit hinter Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion in England. Das auffälligste Merkmal ist die einrangige South Stand mit einer Kapazität von 17.500 Plätzen. Sie ist in einem Winkel von 34 Grad angelegt, dem steilsten in Großbritannien rechtlich zulässigen Wert, wodurch die erste Reihe bis auf 4,9 Meter an die Torlinie heranrückt. Unter dem ausfahrbaren Rasen des Stadions, dem ersten seiner Art, kommt für NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen eine synthetische Oberfläche zum Vorschein.

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