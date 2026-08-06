Tottenham geht unter Roberto De Zerbi in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit nach einem dramatischen Lauf mit drei verschiedenen Trainern stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt hatte. Ohne Europapokal liegt der Fokus in dieser Saison voll auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für das Tottenham Hotspur Stadium zu bekommen.

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Tottenham Hotspurs kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 22. Aug. 2026, 17:30 Brentford vs. Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Everton Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Aston Villa Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Manchester United vs. Tottenham Hotspur Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Chelsea vs. Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Leeds United vs. Tottenham Hotspur Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Sunderland vs. Tottenham Hotspur Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs. Fulham Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Arsenal (North London Derby) Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Hull City vs. Tottenham Hotspur MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Liverpool vs. Tottenham Hotspur Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur vs. Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Manchester City vs. Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Fulham vs. Tottenham Hotspur Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Ipswich Town vs. Tottenham Hotspur Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs. Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs. Tottenham Hotspur American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Bournemouth vs. Tottenham Hotspur Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Everton vs. Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Brentford Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Newcastle United vs. Tottenham Hotspur St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Hull City Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Arsenal vs. Tottenham Hotspur (North London Derby) Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Coventry City vs. Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs. Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Aston Villa vs. Tottenham Hotspur Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets

Zum Zeitpunkt der Erstellung hat nur das Auftaktspiel eine bestätigte Anstoßzeit, alle anderen Termine können wegen der TV-Auswahl noch geändert werden. Tottenham steigt außerdem in Runde zwei in den Carabao Cup und in Runde drei in den FA Cup ein, wobei die Gegner nach jeder Auslosung feststehen.

Wie kann man Tottenham-Hotspur-Tickets kaufen?

Die Tickets werden in drei Phasen verkauft: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Vereinsmitglieder nach Treuepunkten und schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit. Die One-Hotspur-Mitgliedschaft (£45) ist die Einstiegskategorie, die allen offensteht. One Hotspur+ (£55) beinhaltet zusätzlich ein 24-stündiges Prioritätsfenster und einen Platz auf der Warteliste für Dauerkarten.

Falls die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, das Spiel zu besuchen.

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Wie viel kosten Tottenham-Hotspur-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen in der Regel zwischen £38 und £109 und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ermäßigungen gelten für Senioren (£19-54), junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren (£28,50-81,50) sowie für Jugendliche unter 18 Jahren (£19-54). Zweitmarktplattformen wie StubHub sind ebenfalls eine Option, sobald die offiziellen Tickets ausverkauft sind.

Die Dauerkartenpreise reichen von £856 bis £2.147, 1882 Season Tickets kosten £2.367. Rabatte gelten für Jugendliche (50 %), junge Erwachsene (25 %) und Senioren (50 %). Die Warteliste, die nur One-Hotspur+-Mitgliedern offensteht, umfasst rund 80.000 Namen.

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Alles, was ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Seit 2019 ist das Tottenham Hotspur Stadium die Heimstätte des Klubs. Es fasst 62.850 Zuschauer und ist damit hinter Wembley und Old Trafford das drittgrößte Fußballstadion in England. Das auffälligste Merkmal ist die einrangige South Stand mit einer Kapazität von 17.500 Plätzen. Sie ist in einem Winkel von 34 Grad angelegt, dem steilsten in Großbritannien rechtlich zulässigen Wert, wodurch die erste Reihe bis auf 4,9 Meter an die Torlinie heranrückt. Unter dem ausfahrbaren Rasen des Stadions, dem ersten seiner Art, kommt für NFL London Games, Konzerte und andere Veranstaltungen eine synthetische Oberfläche zum Vorschein.