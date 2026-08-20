So kauft man Tickets für Sporting CP 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Primeira-Liga-News und mehr

Sportings Hoffnungen auf den dritten Primeira-Liga-Titel in Folge wurden in der vergangenen Saison zwar von Porto durchkreuzt, doch in dieser Spielzeit ist der Klub bereit und voller Tatendrang für den nächsten Angriff auf den Titel. Wer die Mannschaft live erleben will, kann sich noch heute Tickets sichern.

Sporting gehört zu Portugals renommierten „Big Three“ und trägt seine Heimspiele im Estádio José Alvalade in Lissabon vor durchschnittlich mehr als 40.000 Zuschauern aus. Die Leões haben sich zu 21 Meistertiteln gebrüllt und sind bekanntermaßen nie aus der höchsten Spielklasse abgestiegen.

Sporting ist in dieser Saison mit einem Sieg vor den eigenen Fans gestartet und bezwang Vitória de Guimaraes mit 3:2. Die Anhänger in Lissabon dürfen sich im Verlauf der Spielzeit auf viele torreiche Thriller freuen.

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Kommende Topspiele von Sporting CP

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Sporting CP vs. Alverca José Alvalade Stadium (Lissabon) Tickets Fr., 28. Aug. (20.15 Uhr) Rio Ave vs. Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Tickets So., 6. Sep. (TBC) Sporting CP vs. Nacional José Alvalade Stadium (Lissabon) Tickets So., 13. Sep. (TBC) Famalicão vs. Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Tickets So., 20. Sep. (TBC) Sporting CP vs. Arouca José Alvalade Stadium (Lissabon) Tickets So., 11. Okt. (TBC) Braga vs. Sporting CP Braga Municipal Stadium (Braga) Tickets So., 25. Okt. (TBC) Sporting CP vs. Académico de Viseu José Alvalade Stadium (Lissabon) Tickets So., 29. Nov. (TBC) Porto vs. Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Tickets So., 27. Dez. (TBC) Benfica vs. Sporting CP Estadio da Luz (Lissabon) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Sporting CP

Offizielle Tickets für Spiele von Sporting CP können Sie über das Ticketportal auf der Vereinswebsite oder persönlich am Ticketschalter des Estádio José Alvalade kaufen.

Tickets für reguläre Ligaspiele gehen in der Regel etwa eine Woche vor der Partie in den freien Verkauf, wobei sich die Prioritätsfenster für Vereinsmitglieder (Sócios) zuerst etwa 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag öffnen.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Sporting CP auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Sporting CP?

Offizielle Tickets für Heimspiele von Sporting CP im Estádio José Alvalade kosten bei regulären Ligaspielen in der Regel zwischen 17 € und 42 €. Die Preise variieren jedoch stark je nach Gegner, je nachdem, ob Sie Vereinsmitglied (Sócio) sind, und nach Sitzplatzbereich.

Sócios erhalten bevorzugten Zugang und beträchtliche Rabatte, oft mit einer Ersparnis von 30 % bis 50 % im Vergleich zu Tickets für die allgemeine Öffentlichkeit.

Bei Spielen mit hoher Nachfrage wie dem Clássico de Lisboa gegen Benfica, Partien gegen den FC Porto oder Duellen in der UEFA Champions League steigen die Preise deutlich an. Offizielle Tickets können je nach Bereich über 60 € bis 120 €+ kosten.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Estádio José Alvalade wissen müssen

Das Estádio José Alvalade ist die ikonische Heimstätte von Sporting CP (Sporting Clube de Portugal) und liegt im Herzen von Lissabon.

Als Stadion der UEFA-Kategorie 4 verfügt es über eine Kapazität von 50.095 Plätzen und gilt als gefeiertes Monument der portugiesischen Fußballkultur.

Das ursprüngliche Estádio José Alvalade wurde 1956 in der Nähe eröffnet und war fast fünf Jahrzehnte lang die Heimstätte von Sporting. Die neue, aktuelle Version wurde speziell für Spiele der UEFA Euro 2004 gebaut und im August 2003 offiziell eröffnet.

Im Eröffnungsspiel des neuen Estádio José Alvalade im Jahr 2003 lieferte der 18-jährige Cristiano Ronaldo gegen Manchester United einen derart faszinierenden Auftritt ab, dass die Spieler von United Sir Alex Ferguson auf dem Heimflug bekanntermaßen anflehten, ihn zu verpflichten. United nahm ihn wenige Tage später unter Vertrag.

Über den Fußball hinaus war das Stadion auch eine erstklassige Station für große internationale Musikacts und war Gastgeber legendärer Konzerte von Künstlern wie U2, The Rolling Stones und Metallica.

Rekorde und Statistiken von Sporting CP

Sporting CP wurde 1906 gegründet und ist für seine Weltklasse-Akademie bekannt, die Legenden des Spiels wie Cristiano Ronaldo und Luís Figo ebenso hervorgebracht hat wie moderne Größen wie Rafael Leão und Nuno Mendes.

Vereins-Ehrungen und Trophäen-Highlights

Primeira Liga (portugiesische Meisterschaft) : 21 Titel (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (portugiesischer Pokal) : 18 Titel (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Europapokal der Pokalsieger : 1 Titel (1964)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Hilário (494), Rui Patrício (467)

Meiste Tore: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Höchster Europapokalsieg

Sporting CP besiegte APOEL Nikosia in der triumphalen Saison des Gewinns des Europapokals der Pokalsieger (1963/64) mit 16:1. Das ist bis heute ein Rekord in UEFA-Klubwettbewerben.

Die Ära der „Fünf Violinen“

Sporting CP dominierte den portugiesischen Fußball in den 1940er- und 1950er-Jahren mit einem Angriff, der aus Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia und Manuel Vasques bestand. Ihren Spitznamen verdienten sie sich wegen ihres fehlerlosen, symphonischen Zusammenspiels und gewannen in acht Spielzeiten sieben Meistertitel.

Gewaltige weltweite Mitgliedschaft

Sporting CP ist eine riesige Multisport-Institution. Der Klub zählt gemessen an den offiziellen Vereinsmitgliedern (socios) konstant zu den größten Vereinen der Welt und übertrifft 175.000 angeschlossene Mitglieder.



