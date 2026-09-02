Sevilla mag bislang nur ein einziges Mal spanischer Meister geworden sein, und das bereits 1946, doch drei vierte Plätze zwischen 2020 und 2022 sowie die Heldentaten auf europäischer Bühne haben das Ansehen des Klubs in den vergangenen Jahren wachsen lassen.

Inzwischen strömen regelmäßig mehr als 35.000 Fans ins Ramón Sánchez-Pizjuán, um Sevilla in Aktion zu sehen, und auch ihr könnt Teil dieser leidenschaftlichen Massen werden, indem ihr euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele sichert.

Sevilla hat zwar die Dienste einiger seiner treffsichersten Spieler aus der vergangenen Saison verloren, nämlich Akor Adams, Djibril Sow und Alexis Sánchez, doch der Klub hofft, dass einige seiner Sommerneuzugänge und Leihspieler wie Jon Guridi, Robbie Ure und Lucas Stassin in dieser Spielzeit sofort einschlagen.

In den kommenden Monaten wird die spanische Fußballszene heiß laufen, und ihr könnt Live-Action miterleben, indem ihr euch Plätze sichert. GOAL liefert euch den kompletten Überblick über Sevilla-Tickets, ihre Preise, den Kaufprozess und vieles mehr.

Kommende Sevilla-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 6. Sep. (21 Uhr) Espanyol vs. Sevilla RCDE Stadium (Barcelona) Tickets Fr., 11. Sep. (21 Uhr) Sevilla vs. Valencia Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets Mi., 16. Sep. (19 Uhr) Deportivo de A Coruña vs. Sevilla Riazor Stadium (A Coruña) Tickets Sa., 19. Sep. (21 Uhr) Sevilla vs. Barcelona Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 11. Okt. (21 Uhr) Levante vs. Sevilla Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Tickets So., 18. Okt. (21 Uhr) Real Madrid vs. Sevilla Santiago Bernabéu (Madrid) Tickets So., 25. Okt. (20 Uhr) Sevilla vs. Osasuna Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 1. Nov. (20 Uhr) Getafe vs. Sevilla Estadio Coliseum (Getafe) Tickets So., 8. Nov. (20 Uhr) Sevilla vs. Alavés Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 22. Nov. (20 Uhr) Sevilla vs. Real Betis Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium (Sevilla) Tickets So., 29. Nov. (20 Uhr) Real Sociedad vs. Sevilla Anoeta Stadium (San Sebastián) Tickets

Wie man Sevilla-Tickets kauft

Offizielle Tickets für Sevilla-Spiele können online über das primäre Ticketsystem des Klubs gekauft werden. In der Regel gehen sie etwa sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag in den Verkauf, sobald La Liga das genaue Datum und die Anstoßzeit der Partie offiziell bestätigt hat.

Für die Saison 2026/27 sind Tickets komplett digital und werden per E-Mail oder über die Klub-App als scannbarer QR-Code zugestellt.

Sevilla gibt Tickets in einem gestaffelten System frei:

Phase 1: Priorität für Klubmitglieder: Abonados (Dauerkarteninhaber) und Socios (Mitglieder, darunter auch Socio-Rojo-Mitglieder ohne Dauerkarte) erhalten ein Vorverkaufsfenster, um zusätzliche Plätze zu kaufen oder freigegebene Kontingente zu beanspruchen.

Phase 2: Freier Verkauf: Falls nach den Verkaufsfenstern für Mitglieder noch Kapazitäten übrig sind, gehen die Tickets etwa fünf bis sieben Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Sevilla-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Sevilla-Tickets?

Offizielle Tickets für reguläre La-Liga-Spiele im Ramón Sánchez-Pizjuán von Sevilla liegen für einfache Plätze im Allgemeinen zwischen 30 € und 90 €, während Premium-Sitze auf der Haupttribüne je nach Gegner bis zu 150 € bis 250 €+ kosten können.

Sevilla staffelt die Preise nach der Kategorie des Gegners:

Kategorie A : Hochkarätige Spiele wie gegen Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid sowie Europa- und Derby-Spiele. Die Preise steigen deutlich an oder setzen Priorität für Klubmitglieder voraus.

Kategorie B : La-Liga-Gegner aus dem Mittelfeld. Es gelten die Standardpreise.

Kategorie C : Weniger prestigeträchtige oder unter der Woche stattfindende Spiele, die den günstigsten Einstieg für normale Fans bieten.

Die Aufteilung des Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium ist in verschiedene Ebenen und Funktionsbereiche gegliedert:

Gol Norte / Gol Sur (Hinter den Toren - Kategorie 2 / kurze Seiten) : Günstigere Plätze, bei Standardspielen in der Regel 30 € bis 60 €. Zu beachten ist, dass die leidenschaftliche Ultra-/Fangruppe Biris Norte einen Teil der Nordtribüne einnimmt.

Fondo / Lateral (obere Ränge - Längsseiten) : Plätze im mittleren Preissegment mit breiterem taktischen Blick auf das Spielfeld, im Allgemeinen 50 € bis 90 €.

Preferencia (Haupttribüne - untere/zentralen Ränge) : Premium-Sitzplätze entlang der Hauptseite mit der besten Überdachung und Sicht, zwischen 90 € und 250 €+ bei Spielen mit hoher Nachfrage.

VIP- & Hospitality-Pakete : Zwischen 150 € und 500 €+, mit gepolsterten Business-Sitzen, Lounge-Zugang und Catering.

Behaltet für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaut auf Zweitmarktseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium wissen müsst

Das Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium, liebevoll „La Bombonera de Nervión“ genannt, ist die legendäre Heimat von Sevilla und gilt als eine der einschüchterndsten und leidenschaftlichsten Fußballfestungen Europas.

Das Stadion liegt im lebhaften Viertel Nervión in Sevilla und bietet derzeit Platz für 42.714 Zuschauer, soll jedoch in eine hochmoderne Arena mit 55.000 Plätzen umgewandelt werden.

Obwohl es ein Klubstadion ist, war das Sánchez-Pizjuán Schauplatz einiger der denkwürdigsten und dramatischsten Spiele der internationalen Fußballgeschichte:

Der packende WM-Krimi : Das Stadion war Austragungsort des legendären WM-Halbfinals 1982 zwischen Westdeutschland und Frankreich. Nach einem dramatischen 3:3 wurde es zum ersten Spiel in der Geschichte des Turniers, das im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Das Finale des Europapokals : In einer gewaltigen Überraschung besiegte der rumänische Außenseiter Steaua București Barcelona im Elfmeterschießen und holte damit nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit den Europapokal 1986.

Das Europa-League-Finale : Auch beim Endspiel 2022, das in der berühmten andalusischen Arena ausgetragen wurde, musste das Elfmeterschießen entscheiden, als Eintracht Frankfurt Rangers besiegte.

Der ultimative Glücksbringer der Nationalmannschaft: Die spanische Nationalmannschaft betrachtet das Sánchez-Pizjuán als uneinnehmbare Festung. Das Nationalteam hat keines der 25 dort ausgetragenen Spiele verloren und dabei 20 Siege sowie 5 Unentschieden geholt.

Liste der Rekorde und Statistiken von Sevilla

Der FC Sevilla, beheimatet in Sevilla, hat mehr als 70 Spielzeiten in La Liga verbracht und ist der erfolgreichste Klub der Region Andalusien.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

La Liga (Primera División): 1 Titel (1946)

Copa del Rey: 5 Titel (1935, 1939, 1948, 2007, 2010)

UEFA Cup / Europa League: 7 Titel (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Jesús Navas (706), Manolo Jiménez (379)

Meiste Tore: Juan Arza (187), Juan Araujo (144)

Der Unai-Emery-Hattrick (2014–2016)

Als erstes und einziges Team gewann Sevilla drei UEFA-Europa-League-Titel in Folge und besiegte dabei Benfica, Dnipro und Liverpool.



