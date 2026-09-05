Real Sociedad gewann im April mit dem Titel in der Copa del Rey die erste Trophäe seit sechs Spielzeiten. Die Mannschaft aus San Sebastián will diesen Pokalerfolg nun als Sprungbrett nutzen, um sich in der La-Liga-Tabelle 2026/27 nach oben zu arbeiten. Ihr könnt euch schon heute Real-Sociedad-Tickets sichern.

Der Triumph in der Copa del Rey war auch für Reala-Trainer Pellegrino Matarazzo ein Meilenstein, denn er wurde zum ersten amerikanischen Coach, der in einer der fünf europäischen Topligen einen großen Titel gewann. Das ist eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, dass er das Team erst im vergangenen Dezember übernommen hatte. Nun bekommt er eine komplette Saison, um weiter seinen Zauber wirken zu lassen.

Geht man nach den beiden vorherigen Copa-del-Rey-Siegen von Real Sociedad in der modernen Ära, dann darf sich „Txuri-Urdin“ auf eine positive La-Liga-Saison einstellen. Nach den Pokalsiegen 1987 und 2020 belegte der Klub in der darauffolgenden Spielzeit in La Liga jeweils Platz 2 beziehungsweise Platz 5.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinfos dazu, wie ihr euch Plätze für Spiele von Real Sociedad sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Real Sociedad

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 13. Sep. (21 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Atlético Madrid Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets Do., 17. Sep. (21 Uhr) UEL: Real Sociedad vs. Bournemouth Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets So., 20. Sep. (21 Uhr) La Liga: Valencia vs. Real Sociedad Mestalla-Stadion (Valencia) Tickets So., 11. Okt. (21 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Deportivo de A Coruna Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets Do., 15. Okt. (18.45 Uhr) UEL: Union Saint-Gilloise vs. Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Tickets So., 18. Okt. (21 Uhr) La Liga: Málaga vs. Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) UEL: Lillestrøm vs. Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Wird noch bekannt gegeben So., 25. Okt. (20 Uhr) La Liga: Real Sociedad vs. Levante Anoeta-Stadion (San Sebastián) Tickets So., 1. Nov. (20 Uhr) La Liga: Athletic Club vs. Real Sociedad San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets

So kauft ihr Tickets für Real Sociedad

Offizielle Tickets für Spiele von Real Sociedad können direkt über den Online-Ticketshop des Klubs gekauft werden. Der freie Verkauf startet in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Spiel.

Falls noch Karten verfügbar sind, könnt ihr sie in den Tagen vor dem Spiel oder direkt vor dem Anpfiff auch persönlich an der Abendkasse am Anoeta (Reale Arena) in San Sebastián kaufen.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Real Sociedad auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die auf der Suche nach Last-Minute-Tickets sind, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad?

Offizielle Tickets für Spiele von Real Sociedad, die direkt beim Klub gekauft werden, kosten für reguläre Standardplätze in der Regel zwischen 25 € und 90 €+, während Premium-Hospitality-Optionen bei etwa 120 € bis 150 €+ beginnen.

Die Preise variieren jedoch je nachdem, wo ihr in der Reale Arena (Anoeta-Stadion) sitzt und wie attraktiv der Gegner ist. Hochkarätige La-Liga-Spiele gegen Teams wie Real Madrid, Barcelona oder das Baskenderby gegen Athletic Bilbao liegen an der Spitze der Preisstruktur.

Die Sitzplätze im Anoeta-Stadion sind grob in die folgenden Bereiche aufgeteilt:

Fondo Norte (Nordkurve) & Fondo Sur (Südkurve) : Direkt hinter den Toren gelegen. Dazu gehört auch der stimmgewaltige Aitor-Zabaleta-Fangesangbereich. Am besten geeignet für eine lebhafte Atmosphäre mit kleinerem Budget. (Preisspanne: 20 € bis 50 €)

Tribuna Este (Osttribüne) : Verläuft entlang der Längsseite des Spielfelds gegenüber den Trainerbänken. Bietet eine hervorragende, klare Seitenansicht auf das taktische Geschehen. (Preisspanne: 40 € bis 75 €)

Tribuna Principal (Haupt-/Westtribüne) : Die wichtigste Tribüne auf der Längsseite mit den Spielertunneln, den Trainerbänken und den Pressebereichen. Die zentralen Plätze im unteren Bereich sind hier die teuersten regulären Tickets. (Preisspanne: 60 € bis 90 €)

Hospitality-/VIP-Pakete : Premium-Logen und Corporate Lounges. Enthalten gepolsterte VIP-Sitze, Catering mit baskischer Küche und Zugang zu den Lounges. (Preisspanne: 120 € bis 400 €+)

Behaltet für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaut auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub vorbei, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über das Anoeta-Stadion wissen müsst

Das Anoeta-Stadion, kommerziell als Reale Arena bekannt, ist ein ikonisches Fußballstadion in San Sebastián. Es ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1993 die Heimspielstätte des La-Liga-Klubs Real Sociedad.

Vor dem Anoeta spielte Real Sociedad 80 Jahre lang im beliebten, engen und historisch bedeutenden Atotxa-Stadion. Anfang der 1990er-Jahre fasste Atotxa nur noch bis zu 17.000 Fans, was für die wachsende Anhängerschaft des Klubs viel zu wenig war. Die Stadt baute daher Anoeta, um dem Klub mehr Raum zu geben.

Da das Anoeta-Stadion ein potenzieller Austragungsort für die FIFA-Weltmeisterschaft 2030 ist, wurde es kürzlich für weitere 10 Millionen € modernisiert, um die Kapazität auf mehr als 42.000 Plätze zu erhöhen. Damit erfüllt es die strengen FIFA-Richtlinien und wertet zugleich die digitalen Bildschirme sowie die Medienbereiche auf.

Denkwürdige Spiele im Anoeta-Stadion:

Real Sociedad 2:2 Real Madrid (August 1993) : Dieses Freundschaftsspiel war das allererste Fußballspiel im Anoeta. Real-Sociedad-Ikone Loren erzielte das historische erste Tor des Stadions, während Starstürmer Emilio Butragueño den ersten Treffer der Gastmannschaft markierte.

Real Sociedad 8:1 Albacete Balompié (Mai 1996) : Dieser unglaubliche Kantersieg ist bis heute der höchste Sieg von Real Sociedad im Anoeta-Stadion.

Real Sociedad 2:0 Olympique Lyonnais (August 2013) : Nach einem Jahrzehnt abseits von Europas Elite war Anoeta Gastgeber dieses Rückspiels in den Champions-League-Playoffs. Carlos Vela erzielte einen traumhaften Doppelpack und machte damit den 4:0-Gesamtsieg perfekt, was auf den Rängen wilde Jubelszenen auslöste.

Die Raketen-Tradition: San Sebastián hat einen legendären Feuerwerksbrauch. Wenn Real Sociedad zu Hause spielt, schießt ein Kluboffizieller Raketen vom Stadiongelände in den Himmel, damit die ganze Stadt den Spielstand kennt. Eine Rakete bedeutet, dass gerade die Auswärtsmannschaft getroffen hat, zwei Raketen bedeuten ein Tor für Real Sociedad!

Rekorde und Statistiken von Real Sociedad

Real Sociedad aus San Sebastián erlebte seine historische „Goldene Ära“ in den 1980er-Jahren und hat seinen Status als konstante Kraft in La Liga gefestigt.

Vereinserfolge und Trophäen-Highlights

La Liga (Erste Division) : 2 Titel (1980/81, 1981/82)

Copa del Rey (Spanischer Pokal) : 4 Titel (1909, 1987, 2020, 2026)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Meiste Tore: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Nur-Basken-Politik

Real Sociedad verfolgte historisch eine strikte Nur-Basken-Transferpolitik, ähnlich wie Athletic Bilbao. Mit der Verpflichtung des irischen Stürmers John Aldridge im Jahr 1989 brach der Klub mit dieser generationenalten Tradition. Aldridges Ankunft ebnete den Weg für spätere ausländische Stars wie Darko Kovačević und Antoine Griezmann.

Weltklasse-Akademie

Die berühmte Jugendakademie des Klubs namens „Zubieta“ genießt hohes Ansehen. Sie ist dafür verantwortlich, globale Superstars und Weltmeister wie Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal und Martin Zubimendi hervorgebracht zu haben.

Königliche Unterstützung

Der 1909 gegründete Klub erhielt 1910 von König Alfonso XIII. den Titel „Real“ (also königlich), weil San Sebastián die offizielle Sommerresidenz der spanischen Monarchie war.



