PSV feierte in der vergangenen Saison seinen dritten Eredivisie-Titel in Folge mit Stil, als sich der Klub die Krone mit einem Rekordvorsprung von 19 Punkten sicherte. Kann die Mannschaft in der laufenden Spielzeit das Tempo hochhalten? Ihr könnt die Rood-witten live erleben, indem ihr euch noch heute Tickets für die kommenden Spiele im Philips Stadion sichert.

Die Mannschaft von Peter Bosz legte in der Saison 2025/26 einen Blitzstart hin, schenkte Sparta Rotterdam im ersten Heimspiel gleich sechs Tore ein und blickte danach nie mehr zurück. Da PSV in sechs weiteren Eredivisie-Partien 5+ Tore erzielte, überrascht es nicht, dass das Team am Ende der Saison die Marke von 100 Toren übertraf.

Ismael Saibari, der in der vergangenen Saison 19 Tore erzielte, ist zwar zu Bayern München gewechselt, doch der Amerikaner Ricardo Pepi, der in der vergangenen Spielzeit ebenfalls auf 19 Tore kam, gehört weiterhin zum PSV-Kader, ebenso wie das einflussreiche Duo Guus Til und Ivan Perisic.

Für die PSV-Fans wird es auf nationaler wie europäischer Bühne garantiert eine weitere mitreißende Saison. GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für kommende PSV-Spiele sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von PSV Eindhoven

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 30. Aug. (12.15 Uhr) Utrecht gegen PSV Stadion Galgenwaard (Utrecht) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Ajax gegen PSV Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets So., 13. Sep. (14.30 Uhr) PSV gegen Sparta Rotterdam Philips Stadium (Eindhoven) Tickets So., 20. Sep. (16.45 Uhr) Twente gegen PSV De Grolsch Veste (Enschede) Tickets Sa., 10. Okt. (16.30 Uhr) PSV gegen Heerenveen Philips Stadium (Eindhoven) Tickets Sa., 17. Okt. (16.30 Uhr) ADO Den Haag gegen PSV WerkTalent Stadion (Den Haag) Tickets Sa., 25. Okt. (14.30 Uhr) PSV gegen Feyenoord Philips Stadium (Eindhoven) Tickets Sa., 31. Okt. (18.45 Uhr) PSV gegen Willem II Philips Stadium (Eindhoven) Tickets Sa., 7. Nov. (20 Uhr) Cambuur gegen PSV Kooi Stadion (Leeuwarden) Tickets

So kauft ihr Tickets für PSV Eindhoven

Offizielle Tickets für Spiele von PSV Eindhoven werden ausschließlich online über den Ticketshop des Klubs verkauft. Für die meisten Heimspiele in der Eredivisie und im Europapokal könnt ihr euch jedoch nicht einfach einloggen und ein Ticket kaufen, sondern müsst eine mit eurem Konto verknüpfte PSV Club Card besitzen.

Um diese kostenlosen Karten zu erhalten, müsst ihr online ein „My PSV“-Konto erstellen und einen Antrag stellen. Personen ohne niederländischen Wohnsitz können sich in der Regel mit einer normalen Ausweisprüfung registrieren.

Die Verkaufsphasen werden zunächst für Prioritätsgruppen, Klubmitglieder und Inhaber einer Saison-Club-Card geöffnet. Sobald diese Prioritätsfenster schließen, werden alle verbleibenden Plätze für reguläre Inhaber einer PSV Club Card verfügbar, ungefähr 3 bis 4 Wochen vor dem Spieltag.

Bei Spielen mit geringem Risiko oder weniger gefragten Partien kann der Klub die Mitgliedsbeschränkungen aufheben und den „freien Verkauf“ für alle ohne Club Card öffnen. Bei hochkarätigen Spielen wie in der Champions League oder gegen Ajax oder Feyenoord passiert das allerdings nur selten.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von PSV Eindhoven auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Tickets für PSV Eindhoven?

Offizielle Tickets für PSV Eindhoven kosten bei regulären Eredivisie-Spielen in der Regel etwa zwischen 30 € hinter den Toren und 70 € für zentrale Plätze auf den Längsseiten.

Spiele mit besonders hoher Nachfrage, wie „De Topper“ (Ajax gegen PSV Eindhoven) oder PSV gegen Feyenoord sowie Europapokalspiele, kosten jedoch deutlich mehr oder erfordern Paketangebote.

Das Philips Stadion ist rund um das Spielfeld in verschiedene Ränge und Blöcke unterteilt:

Längsseiten (Lengtezijde): Premium-Sitzplätze im zentralen Bereich entlang des Spielfelds (zum Beispiel Blöcke auf den Ost- und Westtribünen). Sie bieten die beste Sicht und haben die höchsten regulären Preise (bis zu 70 €)

Kurzseiten / hinter den Toren (Korte Zijde / achter doel): Hinter den Toren gelegen (obere und untere Ränge). Dazu gehören die stimmungsvolleren Heimfanblöcke und Bereiche mit besonders viel Atmosphäre, beginnend bei der günstigsten Kategorie (30 €).

Ecken (Hoog/Corners): Eckbereiche im oberen und unteren Rang, die Kurz- und Längsseiten verbinden und mittlere Preiskategorien darstellen.

Business- & Hospitality-Pakete: Eingeteilt in Bronze-, Silber-, Gold- (zum Beispiel Blöcke C, P, Ere Noord, R) und Diamond-Kategorien. Diamond beinhaltet exklusiven Zugang zum Business Club, Essen und Getränke.

Behaltet für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaut auf Zweitmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Philips Stadion wissen müsst

Das Philips Stadion in Eindhoven ist das drittgrößte Fußballstadion in den Niederlanden. Es verfügt aktuell über eine Kapazität von 35.119 Plätzen und ist seit der Gründung des Klubs im Jahr 1913 die dauerhafte Heimat von PSV Eindhoven.

Das Gelände begann 1910 als einfacher Sportplatz, der für die Fabrikarbeiter der Philips Gloeilampenfabrieken (Glühlampenfirma) im eigens gebauten Viertel Philipsdorp angelegt wurde.

Bei großen Renovierungen in den 1970er- und 1990er-Jahren kamen ein durchgehendes Dach, luxuriöse Skyboxen und eine Stadionheizung hinzu. Seine moderne Form erreichte das Stadion 2002, als alle vier Eckbereiche vollständig geschlossen wurden.

Der Klub hat ein ehrgeiziges Stadionerweiterungsprojekt im Wert von 400 Mio. € geplant. Der Ausbau soll 2027 beginnen und auf allen Seiten eine dritte Ebene schaffen, wodurch die Kapazität auf 55.000 bis 60.000 Plätze steigen würde, ohne dass der Verein seine historische Heimat im Stadtzentrum verlassen müsste.

Historische Spiele im Philips Stadion:

UEFA Euro 2000: Das Stadion war während des Turniers Austragungsort von drei Gruppenspielen, darunter Englands dramatische 2:3-Niederlage gegen Portugal.

UEFA-Cup-Finale 2006: Der spanische Klub Sevilla holte mit einem berühmten 4:0-Sieg über Middlesbrough den Titel.

Finale der Women's Champions League 2023: Das Stadion war Gastgeber eines historischen, ausverkauften Finals, in dem Barcelona mit einem beeindruckenden Comeback Wolfsburg mit 3:2 besiegte.

Der ultimative Fan fürs Leben: Frits Philips, der Junge, der 1913 den Anstoß für das erste PSV-Spiel im Philips Stadion ausführte, blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2005 im Alter von 100 Jahren ein treuer Anhänger.

Berühmt war, dass er sich weigerte, in der luxuriösen VIP-Loge zu sitzen, und stattdessen unter den gewöhnlichen Fans in Block D, Reihe 22, Platz 43 saß. Der Klub lässt seinen Sitzplatz als Tribut dauerhaft leer.

Rekorde und Statistiken von PSV Eindhoven

PSV Eindhoven (Philips Sport Vereniging) ist einer der erfolgreichsten und höchst dekorierten Fußballklubs der Niederlande. Zusammen mit Ajax und Feyenoord bildet der Verein die traditionellen „Big Three“, die den niederländischen Fußball dominieren.

Vereinserfolge und Trophäen-Highlights

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 27 Titel

KNVB Cup (niederländischer Pokal) : 11 Titel

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister : 1 Titel (1988)

UEFA Europa League / UEFA Cup : 1 Titel (1978)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Willy van der Kuijlen (660), Willy van de Kerkhof (541)

Die meisten Tore: Willy van der Kuijlen (403), Luuk de Jong (186)

Frühester Meistertitel aller Zeiten

Am 5. April 2026 sicherte sich PSV den Eredivisie-Titel 2025/26 fünf Spieltage vor Schluss. Damit wurde der vorherige Kalenderrekord für den frühesten jemals errungenen Titel in der niederländischen Geschichte gebrochen, den PSV zuvor am 8. April 1978 aufgestellt hatte.

Das Triple von 1988

Unter der Leitung des Meistertaktikers Guus Hiddink war die Saison 1987/88 der absolute Höhepunkt in der Geschichte von PSV. Eine Mannschaft mit Ikonen wie Ronald Koeman, Eric Gerets und Hans van Breukelen gewann die Eredivisie und den KNVB Cup, bevor sie Benfica im Elfmeterschießen besiegte und den Europapokal der Landesmeister holte. Bis heute ist PSV das letzte niederländische Team, dem das kontinentale Triple gelang.

Das ultimative Sprungbrett

PSV ist weltweit dafür bekannt, absolute Ikonen des Weltfußballs zu entdecken und groß herauszubringen. Zu den Legenden, die bei PSV ihren ersten großen Durchbruch in Europa schafften oder sich dort weiterentwickelten, gehören: Ronaldo, Romario, Ruud Gullit, Arjen Robben, Ruud van Nistelrooy und Jaap Stam.











