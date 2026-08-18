Palmeiras ist mit 12 Meistertiteln zwar womöglich der erfolgreichste Klub im brasilianischen Fußball, doch nachdem der Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten den großen Triumph verpasst hat, will der Alviverde die glitzernde Trophäe unbedingt wieder in die Hände bekommen. Warum also nicht prüfen, ob Sie in dieser Saison dabei sein können, und sich noch heute Matchtickets sichern?

Nach Rang zwei hinter Botafogo im Jahr 2024 (mit 6 Punkten Rückstand) und Rang zwei hinter Flamengo im Jahr 2025 (mit 3 Punkten Rückstand) wird die Mannschaft aus São Paulo darauf bedacht sein, in dieser Saison ihren Schwung zu halten und den letzten Schritt zu machen. Palmeiras hat in diesem Jahr zwar denkwürdige Serie-A-Erfolge gegen die Titelrivalen Flamengo, Athletico Paranaense und Fluminense gefeiert, weiß aber auch, dass man sich kein Nachlassen leisten kann.

Zwar gibt es bei Palmeiras in dieser Saison vor dem Tor keinen klar herausragenden Leistungsträger in der Liga, doch der frühere Star von Manchester United und Fulham, Andreas Pereira, spielt bei den Vorlagen weiter eine Schlüsselrolle. Außerdem hofft man, dass die ausländischen Stars José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio und Jhon Arias weiter glänzen.

In den kommenden Monaten wird es in der brasilianischen Fußballszene heiß hergehen, und Sie könnten Live-Action miterleben, wenn Sie sich Plätze sichern. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu Palmeiras-Tickets, den Preisen, dem Kauf und vielem mehr.

Kommende Spiele von Palmeiras

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 23. Aug. (16 Uhr) Serie A: Palmeiras gegen Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Tickets Mi., 26. Aug. (21.30 Uhr) Copa do Brasil Viertelfinale, Hinspiel: Palmeiras gegen Santos Nubank Parque, São Paulo Tickets So., 30. Aug. (19.30 Uhr) Serie A: Mirassol FC gegen Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Tickets Mi., 2. Sep. (21.30 Uhr) Copa do Brasil Viertelfinale, Rückspiel: Santos gegen Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Tickets So., 6. Sep. (18.30 Uhr) Serie A: Botafogo gegen Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Serie A: Palmeiras gegen São Paulo Nubank Parque, São Paulo Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Serie A: Gremio gegen Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Serie A: Palmeiras gegen Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Tickets

So kaufen Sie Palmeiras-Tickets

Offizielle Tickets für Spiele von Palmeiras können ausschließlich online über die clubeigene Ticketplattform Ingressos Palmeiras erworben werden. In der Regel gehen die Tickets etwa 5 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf, und zwar in strukturierten Prioritätsphasen.

Palmeiras nutzt für alle Spiele im heimischen Nubank Parque in São Paulo ein gestaffeltes „Wellen“-System:

Tage 1–3 (Priorität für Klubmitglieder): In den ersten Verkaufstagen können ausschließlich Mitglieder des Avanti-Fanklubs (Sócio Torcedor) Tickets kaufen.

Ab Tag 4 (freier Verkauf): Falls nach den Mitgliederphasen noch Tickets übrig sind, beginnt online der Verkauf für die breite Öffentlichkeit.

Spieltag: In seltenen Fällen, in denen Spiele nicht ausverkauft sind, können an den physischen Ticketschaltern des Allianz Parque noch Restkarten verkauft werden. Ein frühzeitiger Online-Kauf wird jedoch dringend empfohlen, besonders bei Topspielen wie dem Paulista-Derby gegen Corinthians.

Außerdem können Fans Tickets für Palmeiras-Spiele auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch an Tickets kommen möchten.

Wie viel kosten Palmeiras-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für reguläre Heimspiele von Palmeiras im Nubank Parque kosten bei Standardpartien in der Regel zwischen 100 R$ und 260 R$ (18 bis 48 US-Dollar). Bei Premium-Derbys und K.-o.-Spielen, etwa in der Copa Libertadores, steigen die Preise jedoch auf 180 R$ bis 500+ R$ (33 bis 90+ US-Dollar).

Ticketpreise und Verfügbarkeit hängen direkt von den Stadionkategorien und den offiziellen Mitgliedschaftskategorien des Klubs ab.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für zusätzliche Informationen im Blick oder schauen Sie auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über den Nubank Parque wissen müssen

Der Nubank Parque, früher Allianz Parque, ist ein Weltklasse-Mehrzweckstadion in São Paulo, Brasilien, das sich auf dem historischen Gelände des Parque Antarctica befindet. Es wurde 2014 eröffnet und ist die Heimat des Campeonato-Brasileiro-Série-A-Klubs Palmeiras, zudem finden dort auch internationale Spiele statt. Die Spielstätte fasst bei Fußballspielen 43.713 Fans und bei großen internationalen Musikkonzerten bis zu 55.000 Zuschauer.

Abseits des Fußballs wurde der Nubank Parque im Stadium Stars Report des IQ Magazine weltweit unter die Top 20 der Stadion-Locations für Livemusik und Unterhaltung gewählt und ist ein erstklassiger Tour-Stopp in Lateinamerika.

2026 beendete das Stadion seine Namensrechtsvereinbarung mit Allianz und ging eine neue Partnerschaft mit dem brasilianischen Finanztechnologieunternehmen Nubank ein. Um den neuen Namen der Spielstätte zu bestimmen, wurde unter Palmeiras-Fans eine Online-Abstimmung gestartet. Zur Wahl standen Nubank Arena, Parque Nubank und Nubank Parque, wobei Letzteres die meisten Stimmen erhielt.

Liste der Rekorde und Statistiken von Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) ist einer der erfolgreichsten Klubs in der Geschichte des brasilianischen und südamerikanischen Fußballs.

Ehrungen und Trophäen-Highlights

Campeonato Brasileiro Série A: 12 Titel (nationaler Rekord aller Zeiten) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 Titel (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 Titel (1999, 2020, 2021)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Meiste Tore: Heitor (327), César Maluco (182)

Die ersten globalen Champions

Palmeiras gewann die Copa Rio 1951 gegen Juventus. Dieses historische Turnier mit acht Teams wird weithin als die erste internationale Klubmeisterschaft überhaupt anerkannt.



