Newcastle geht unter dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27. Er wurde nach dem Abschied von Eddie Howe und einem enttäuschenden 12. Platz in der vergangenen Spielzeit geholt. Ohne europäischen Fußball in dieser Saison liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für St James' Park zu sichern.
Die komplette Premier-League-Spielplanliste von Newcastle United für 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 16:30 Uhr
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Sunderland (Tyne-Wear-Derby)
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Sunderland vs Newcastle United (Tyne-Wear-Derby)
|Stadium of Light (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?
Tickets für Spieltage gehen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen gesichert haben.
Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ umfasst ein Vorkaufsrecht, freien Zugang zu einem Testspiel in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien für die Warteliste auf Dauerkarten.
Sekundärmarktplätze wie StubHub bieten eine Alternative, wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.
Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?
Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzkategorie pro Spiel zwischen £56 und £75.
Die günstigsten Tickets findet man in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand.
Die Preise sind in den jüngsten aufeinanderfolgenden Spielzeiten um 5 % und 3,3 % gestiegen, bedingt durch die verbesserte Form des Klubs.
Alles, was ihr über St James' Park wissen müsst
St James' Park ist seit 1892 die Heimat von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball. Das Stadion war Austragungsort von Länderspielen bei der EM 1996, von Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London sowie von Spielen bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 und ist zudem als Austragungsort für die EM 2028 bestätigt.
Die langfristige Zukunft des Stadions ist weiterhin offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund prüfen, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, doch eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitze und Essensstände.