Newcastle geht unter dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27. Er wurde nach dem Abschied von Eddie Howe und einem enttäuschenden 12. Platz in der vergangenen Spielzeit geholt. Ohne europäischen Fußball in dieser Saison liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für St James' Park zu sichern.

Newcastle-United-Tickets buchen Jetzt kaufen

Die komplette Premier-League-Spielplanliste von Newcastle United für 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. 2026, 16:30 Uhr Newcastle United vs Liverpool St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Bournemouth St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr Leeds United vs Newcastle United Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Hull City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr Coventry City vs Newcastle United Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Aston Villa St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr Newcastle United vs Everton St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr Fulham vs Newcastle United Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Arsenal St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr Brighton and Hove Albion vs Newcastle United American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr Newcastle United vs Manchester United St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Sunderland (Tyne-Wear-Derby) St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr Ipswich Town vs Newcastle United Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr Brentford vs Newcastle United Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr Newcastle United vs Manchester City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr Newcastle United vs Nottingham Forest St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Fulham St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Brighton and Hove Albion St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr Everton vs Newcastle United Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr Newcastle United vs Chelsea St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Brentford St James' Park (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr Nottingham Forest vs Newcastle United The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr Bournemouth vs Newcastle United Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr Newcastle United vs Leeds United St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr Liverpool vs Newcastle United Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Tottenham Hotspur St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Ipswich Town St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr Sunderland vs Newcastle United (Tyne-Wear-Derby) Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Coventry City St James' Park (Heim) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr Aston Villa vs Newcastle United Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr Newcastle United vs Crystal Palace St James' Park (Heim) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr Hull City vs Newcastle United MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets

Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?

Tickets für Spieltage gehen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen gesichert haben.

Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ umfasst ein Vorkaufsrecht, freien Zugang zu einem Testspiel in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien für die Warteliste auf Dauerkarten.

Sekundärmarktplätze wie StubHub bieten eine Alternative, wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.

Newcastle-United-Tickets buchen Jetzt kaufen

Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzkategorie pro Spiel zwischen £56 und £75.

Die günstigsten Tickets findet man in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand.

Die Preise sind in den jüngsten aufeinanderfolgenden Spielzeiten um 5 % und 3,3 % gestiegen, bedingt durch die verbesserte Form des Klubs.

Newcastle-United-Tickets buchen Jetzt kaufen

Alles, was ihr über St James' Park wissen müsst

St James' Park ist seit 1892 die Heimat von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball. Das Stadion war Austragungsort von Länderspielen bei der EM 1996, von Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London sowie von Spielen bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015 und ist zudem als Austragungsort für die EM 2028 bestätigt.

Die langfristige Zukunft des Stadions ist weiterhin offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund prüfen, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, doch eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitze und Essensstände.