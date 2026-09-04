Galatasaray holte sich in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge die Süper Lig, ein Kunststück, das dem Klub auch zwischen 1997 und 2000 gelang. Nun will die Mannschaft von Okan Buruk aus Istanbul den rekordträchtigen fünften Titel in Serie sichern. Schon heute könnt ihr Tickets buchen, um sie spielen zu sehen.

Neben dem Ziel, in dieser Saison die eigene Titelserie auszubauen, könnte Aslanlar („Die Löwen“) mit insgesamt 28 Meisterschaften zu Fenerbahçe an die Spitze der ewigen Tabelle der türkischen Liga aufschließen. Galatasaray will außerdem auf dem soliden Fundament aufbauen, das der Klub auf europäischer Bühne gelegt hat. In der vergangenen Saison warf das Team bekanntlich Juventus raus und erreichte das Achtelfinale der Champions League.

Victor Osimhen bleibt Galatasarays größte Gefahr in der Offensive. Nachdem er im Sommer den Auftritt bei der FIFA-Weltmeisterschaft verpasst hat, brennt der nigerianische Starstürmer auf seine Rückkehr. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte er 41 Tore in der Süper Lig. Unterstützt wird Osimhen von einigen hochkarätigen Sommerneuzugängen in Form von Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül und Leroy Sané.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticket-Infos dazu, wie ihr euch Plätze für Galatasaray-Spiele sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Galatasaray

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mi., 9. Sep. (20 Uhr) UCL: Sporting CP vs Galatasaray José Alvalade Stadium (Lissabon) Tickets So., 13. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets Fr., 9. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Tickets Di., 13. Okt. (22 Uhr) UCL: Galatasaray vs Barcelona RAMS Park (Istanbul) Tickets Sa., 17. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Gençlerbirliği vs Galatasaray Eryaman Stadium (Ankara) Tickets Mi., 21. Okt. (18.45 Uhr) UCL: LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Wird noch bekannt gegeben So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Tickets Fr., 30. Okt. (18.45 Uhr) Süper Lig: Konyaspor vs Galatasaray Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) Tickets

So kaufst du Galatasaray-Tickets

Offizielle Galatasaray-Tickets können über die zentrale türkische Ticketplattform Passo gekauft werden und gehen in der Regel zwischen drei und fünf Tagen vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf. Der Verkauf startet in gestaffelten Prioritätsfenstern für Klubmitglieder, Premium-Karteninhaber und schließlich die breite Öffentlichkeit, wobei Spiele mit hoher Nachfrage nur selten den freien Verkauf erreichen.

Um Tickets zu kaufen, müssen Besucher aufgrund der türkischen Sportgesetze zunächst eine obligatorische Fan-Identitätskarte registrieren. Für die Registrierung könnt ihr euch online über die Passo-Taraftar-Website oder die mobile App anmelden. Internationale Besucher benötigen jedoch Passdaten, eine Telefonnummer und ein digitales Foto.

Während ihr auf eine physische Karte wartet, um digitalen Zugang zu erhalten, könnt ihr die E-Ticket-QR-Scan-Funktion der Passo-Mobile-App nutzen.

Außerdem können Fans Galatasaray-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Galatasaray-Tickets?

Die offiziellen Ticketpreise für reguläre Süper-Lig-Spiele von Galatasaray im RAMS Park liegen typischerweise zwischen 1.500 und 8.000+ Türkischen Lira (30 bis 150+ €), können für Premium-VIP-Plätze, hochkarätige Istanbuler Derbys (gegen Fenerbahçe oder Beşiktaş) und große Champions-League-Abende aber auf 15.000 bis 30.000+ ₺ (100 bis 350+ €) ansteigen.

Die Preise variieren je nach Kategorie abhängig von der Tribüne und dem Rang, den ihr im RAMS Park auswählt:

Nord- & Südtribüne (Kuzey & Güney) : Hinter den Toren, Unter- und Oberrang. Heimat der lautesten Fans. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 700 bis 1.200 ₺, bei Derby- oder Europapokalduellen steigt der Preis auf bis zu 3.000 ₺.

Eck- & Flügelbereiche : Eckkurven, die die Torenden mit den Seitenlinien verbinden. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.300 bis 2.000 ₺, bei Derby- oder Europapokalduellen steigt der Preis auf bis zu 5.500 ₺.

Osttribüne (Doğu) : Hauptsitzplätze an der Seitenlinie mit hervorragender erstklassiger Sicht. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 2.500 bis 4.500 ₺, bei Derby- oder Europapokalduellen steigt der Preis auf bis zu 10.000 ₺.

Westtribüne / VIP-Logen (Batı) : Haupttribüne mit Premium-Hospitality und luxuriösen Suiten. Tickets/Pakete für reguläre Spiele kosten etwa 7.000 bis 12.000 ₺, bei Derby- oder Europapokalduellen steigt der Preis auf 30.000+ ₺.

Weitere Informationen findet ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs oder auf Zweitmarktseiten wie StubHub zur aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was du über den RAMS Park wissen musst

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit der Eröffnung 2011 ist es die Heimstätte von Galatasaray und es hat eine Kapazität von 53.978 Plätzen.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali Sami Yen Stadı, das über 60 Jahre lang genutzt wurde und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt war, stand offenbar kurz vor dem Einsturz, und es hätte zu einer großen Stadionkatastrophe kommen können, wenn es weiter genutzt worden wäre.

Denkwürdige Spiele im RAMS Park:

Der Lärmrekord : 2011 stellte die leidenschaftliche Menge des Stadions während Galatasarays heißem Derby gegen Fenerbahçe einen Guinness-Weltrekord für den lautesten Jubel eines Publikums in einem Sportstadion auf und erreichte unglaubliche 131,76 Dezibel, lauter als ein startendes Düsenflugzeug!

Champions-League-Nächte : Der Austragungsort war Gastgeber spektakulärer Europapokalabende gegen Kontinentalgrößen wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Geprägt wurden sie von riesigen, atemberaubenden Choreografien im ganzen Stadion, die von der Kerngruppe der Fans, ultrAslan, geschaffen wurden.

Solarenergie-Rekord: Das Dach des Stadions ist mit mehr als 10.000 Solarpaneelen bestückt. Diese Anlage erzeugte 4,2 Megawatt Strom und brachte einen weiteren Guinness-Weltrekord für die stärkste Solarleistung eines Stadiondachs im Sportbereich ein.

Galatasaray-Rekorde und Statistiken

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), gegründet 1905, ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte des türkischen Fußballs und das einzige Team des Landes, das große europäische Trophäen gewonnen hat.

Erfolge des Klubs und Trophäen-Highlights

Meisterschaften in der türkischen Liga : 27 Titel

Türkischer Pokal : 19 Titel

UEFA-Pokal : 1 Titel

UEFA-Superpokal : 1 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Die meisten Tore: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

UEFA-Pokal-Triumph 2000

Galatasaray vollendete einen unglaublichen, ungeschlagenen Europapokallauf mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Arsenal im Finale von Kopenhagen. Damit wurde der Klub zum ersten und einzigen türkischen Team, das einen großen europäischen Titel gewann.

Das Quadruple

Unter dem legendären Trainer Fatih Terim gewann Galatasaray in der Saison 1999/2000 denkwürdig vier Trophäen: die türkische Süper Lig, den türkischen Pokal, den UEFA-Pokal und später den UEFA-Superpokal.







