Als einer der „Big Three“ des niederländischen Fußballs ist es keine wirkliche Überraschung, dass Feyenoord in jeder der vergangenen fünf Spielzeiten die Eredivisie unter den Top 3 abgeschlossen hat.

Trotz ermutigender jüngster Auftritte und Resultate ist der Klub aus Rotterdam jedoch verzweifelt darauf aus, die Meistertrophäe endlich wieder in die Hände zu bekommen, was ihm im 21. Jahrhundert erst zweimal gelungen ist (2017 & 2023).

Feyenoord holte 2017 unter der Leitung von Giovanni van Bronckhorst den ersten Eredivisie-Titel seit 18 Jahren, und der frühere niederländische Star-Verteidiger kehrte im Sommer nach sieben Jahren auf den Trainerstuhl in De Kuip zurück.

Stehen den Feyenoord-Fans also unvergessliche Monate bevor? Sie könnten dabei sein, wenn Sie sich noch heute Matchtickets sichern. GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Plätze für kommende Feyenoord-Spiele sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können, was sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Feyenoord

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 30. Aug. (14.30 Uhr) Feyenoord vs. ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 5. Sep. (16.30 Uhr) NEC vs. Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Tickets So., 13. Sep. (16.45 Uhr) PEC Zwolle vs. Feyenoord MAC³PARK-Stadion (Zwolle) Tickets So., 20. Sep. (14.15 Uhr) Feyenoord vs. Utrecht De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 10. Okt. (18.45 Uhr) Feyenoord vs. AZ De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 17. Okt. (20 Uhr) Telstar vs. Feyenoord BUKO-Stadion (Velsen-Zuid) Tickets So., 25. Okt. (14.30 Uhr) PSV Eindhoven vs. Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Tickets Sa., 31. Okt. (16.30 Uhr) Feyenoord vs. Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Tickets So., 8. Nov. (12.15 Uhr) Heerenveen vs. Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Tickets

So kaufen Sie Feyenoord-Tickets

Offizielle Feyenoord-Tickets können Sie online direkt über den offiziellen Ticketshop des Klubs kaufen. Um einen Kauf abzuschließen, müssen Sie ein kostenloses „My Feyenoord“-Konto erstellen.

Falls ein Heimspiel ausverkauft ist, bietet der Klub außerdem direkt innerhalb seines Ticketportals einen offiziellen Wiederverkaufsmarktplatz an, sodass alle dort gekauften Tickets vollständig verifiziert und gültig sind.

Tickets werden nicht auf einmal verkauft, sondern im Laufe der Saison schrittweise freigegeben. Allgemeine Spieltagstickets gehen normalerweise 2 bis 4 Wochen vor dem jeweiligen Spieltag online in den Verkauf.

Feyenoord verwendet für seine Verkaufsphasen ein strenges, gestaffeltes Prioritätssystem. Zahlende Mitglieder von Het Legioen (dem offiziellen Fanclub) und Kameraadjes (dem Juniorenklub) erhalten exklusiven Zugang zu den ersten beiden Prioritätsfenstern. Sollten nach Schließung der Mitgliederphasen noch Tickets übrig bleiben, gehen diese anschließend in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Feyenoord-Tickets auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Feyenoord-Tickets?

Offizielle Einzeltickets für Feyenoord-Spiele in De Kuip kosten in der Regel zwischen 20 € und 85 €, wobei die Preise stark vom Gegner und vom Wettbewerb abhängen.

Normale Eredivisie-Spiele liegen eher am unteren Ende dieser Preisspanne, während hochkarätige Duelle wie De Klassieker (Feyenoord vs. Ajax) oder Europapokalspiele deutlich teurer sind.

Sitzplatzbereiche in De Kuip

Das Stadion ist in vier klar voneinander getrennte Haupttribünen unterteilt, die sich in Unterränge (mit einzelnen Buchstaben gekennzeichnet, z. B. Vak S) und Oberränge (mit doppelten Buchstaben gekennzeichnet, z. B. Vak SS) gliedern:

Maastribune (Westtribüne): Hier befindet sich die Haupttribüne mit den Logen, VIP-Bereichen, Business-Seats und dem Spielertunnel. Direkt hinter dieser Tribüne liegt das Maasgebouw, ein multifunktionaler Veranstaltungsraum und Bürogebäude.

Olympiatribune (Osttribüne): Diese Längsseite liegt direkt gegenüber der Maastribune und bietet hervorragende Sicht entlang der Seitenlinie. Zentrale Blöcke wie Z2 und Z3 sind besonders begehrt und entsprechend hoch bepreist.

Gerard Meijertribune (Nordtribüne): Diese Tribüne hinter dem Tor ist dafür bekannt, Feyenoords leidenschaftlichste und lautstärkste Anhängerschaft zu beherbergen, die zusammen als Het Legioen bekannt ist.

Marathontribune (Südtribüne): Diese Tribüne befindet sich hinter dem gegenüberliegenden Tor, verweist traditionell auf die historischen Marathontore und beherbergt in der Regel sowohl reguläre Heimfans als auch einen Bereich für Auswärtsanhänger.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, oder prüfen Sie Sekundär-Wiederverkaufsseiten wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über De Kuip wissen müssen

Das Stadion Feijenoord, allgemein unter seinem ikonischen Spitznamen De Kuip („Die Wanne“) bekannt, ist eine der angesehensten Fußballstätten Europas. Die Arena mit 51.117 Plätzen liegt am Südufer der Maas in Rotterdam und ist seit 1937 die Heimat von Feyenoord.

De Kuip ist bekannt für seine brillante Architektur, seine reiche Geschichte und die wohl einschüchterndste, lautstärkste Atmosphäre der Niederlande und ist eine wahre Kathedrale der Fußballkultur.

Ursprünglich bot das Stadion Platz für bis zu 64.000 Zuschauer, in der Spitze sogar fast 69.000, doch eine umfassende Renovierung im Jahr 1994 verwandelte De Kuip in ein reines Sitzplatzstadion. Anfang dieses Jahres übernahm Feyenoord durch den Erwerb von mehr als 95 % der Stadionanteile die vollständige operative Kontrolle und sicherte damit seine Zukunft.

De Kuip wird häufig als Heimat des niederländischen Fußballs bezeichnet, da dort eine Rekordzahl von 11 europäischen Klubfinals sowie fast 150 Spiele der niederländischen Nationalmannschaft ausgetragen wurden.

Historische Spiele in De Kuip:

UEFA-Cup-Finale 1974 (Rückspiel): De Kuip erlebte, wie Feyenoord nach einem Sieg gegen Tottenham Hotspur den UEFA Cup in die Höhe stemmte und damit den Höhepunkt der goldenen Ära des Klubs zementierte.

EM-Finale 2000: Das legendäre Turnier der EM 2000 fand in De Kuip seinen Höhepunkt, als David Trezeguet mit einem dramatischen Golden Goal Frankreich gegen Italien den Titel sicherte.

UEFA-Cup-Finale 2002: In einer der größten Nächte der Stadiongeschichte bestritt Feyenoord das Endspiel auf dem eigenen Platz und besiegte Borussia Dortmund mit 3:2, um europäischen Ruhm zu erlangen.

Ein legendärer Konzertort: Über den Sport hinaus wurde De Kuip mit Bob Dylan im Jahr 1978 auch zu einer historischen Musikstätte. Dort gastierten ikonische Stadiontourneen von Michael Jackson, U2, Madonna und David Bowie. Aufgrund von Wohnraumbestimmungen und Lärmschutzauflagen stoppte die Stadt jedoch nach Mitte 2025 große Konzerte in De Kuip.

Feyenoord-Rekorde und Statistiken

Feyenoord ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Klubs im niederländischen Fußball und weltweit als erste niederländische Mannschaft ausgezeichnet, die jemals den Europapokal gewann.

Der 1908 in einem Arbeiterviertel von Rotterdam gegründete Klub gehört zusammen mit den Rivalen Ajax und PSV Eindhoven zu den traditionellen „Big Three“ der Eredivisie.

Vereins-Ehrungen und Trophäen-Highlights

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 16 Titel

KNVB Cup (niederländischer Pokal) : 14 Titel

UEFA Champions League / Europapokal : 1 Titel (1970)

UEFA Europa League / UEFA Cup : 2 Titel (1974 & 2002)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Die meisten Tore: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Ununterbrochene Präsenz in der höchsten Spielklasse

Feyenoord spielt seit dem Aufstieg im Jahr 1921 ohne Unterbrechung in der höchsten niederländischen Liga, länger als jeder andere Klub des Landes. Aus der Eredivisie ist der Verein nie abgestiegen.

Das Trikot mit der Nummer 12

Feyenoord vergibt das Trikot mit der Nummer 12 an keinen Spieler. Es ist dauerhaft gesperrt und vollständig Het Legioen (Die Legion) gewidmet, der berüchtigt leidenschaftlichen und treuen Fangemeinde des Klubs, die als „zwölfter Mann“ fungiert.

Der ultimative Cruyff-Turn

1983 war Ajax- und Niederlande-Ikone Johan Cruyff wegen der Vertragsverhandlungen wütend auf die Ajax-Führung. Um Rache zu nehmen, unterschrieb er für seine letzte Profisaison beim erbitterten Rivalen Feyenoord und führte die Mannschaft aus Rotterdam 1984 zu einem phänomenalen nationalen Double aus Meisterschaft und Pokal.



