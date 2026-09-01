So kauft man Tickets für Fenerbahçe 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Süper-Lig-News und mehr

Obwohl Fenerbahçe aus Istanbul die türkische Liga in der Tabelle bereits rekordverdächtige 28 Mal anführte, litt der Klub zuletzt stark unter dem zweiten Platz: In jeder der vergangenen fünf Spielzeiten wurde Fenerbahçe Vizemeister, zudem zog der Verein in vier Süper-Lig-Saisons in Folge gegen Galatasaray den Kürzeren.

Können sie die Dominanz des Stadtrivalen endlich brechen? Sie können Teil der leidenschaftlichen Fener-Anhängerschaft werden, indem Sie noch heute Matchtickets buchen.

Als einer der erfolgreichsten, wohlhabendsten und mit Abstand meistunterstützten Multisportklubs der Türkei verfügt Fenerbahçe über eine riesige globale Fanbasis und kann weltweit auf geschätzte 25 bis 35 Millionen Anhänger verweisen. Einer der Hauptgründe, warum Fußballfans die Istanbuler so gern in Aktion sehen, ist die elektrisierende, hochspannende Spieltagsatmosphäre im Şükrü Saracoğlu Stadyumu.

Mit einer ganzen Reihe prominenter Neuzugänge wie Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake und Romelu Lukaku verspricht es eine Saison zu werden, die Fenerbahçe so schnell nicht vergessen wird. GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen dazu, wie Sie sich Plätze sichern können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele von Fenerbahçe

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe gegen Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets Do., 10. Sep. (19.45 Uhr) UCL: Fenerbahçe gegen Roma Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets Mo., 14. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Gaziantep gegen Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tickets So., 20. Sep. (17 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe gegen Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets So., 11. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Rizespor gegen Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Tickets Mi., 14. Okt. (20 Uhr) UCL: Aston Villa gegen Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Tickets So., 18. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Fenerbahçe gegen Alanyaspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets Di., 20. Okt. (19.45 Uhr) UCL: Fenerbahçe gegen Slavia Prague Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Galatasaray gegen Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Fenerbahçe

Offizielle Tickets für Fenerbahçe können Sie über Passo oder am Ticketschalter im Şükrü Saracoğlu Stadyumu in Istanbul kaufen. Für die Registrierung bei Passo, oder in der Passo-Mobil-App, dem offiziellen Ticketsystem des türkischen Fußballs, benötigen Sie Ihre Ausweis- oder Passdaten.

Offizielle Tickets gehen in der Regel 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag in den Verkauf. Bei Partien mit hoher Nachfrage können jedoch andere Verkaufsfenster gelten oder eine bevorzugte Vergabe an Vereinsmitglieder erforderlich sein, weshalb es wichtig ist, Ankündigungen frühzeitig zu prüfen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Fenerbahçe auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Fenerbahçe?

Offizielle Tickets für Spiele von Fenerbahçe im Şükrü Saracoğlu Stadyumu in Istanbul kosten für reguläre Süper-Lig-Partien in der Regel zwischen 30 und 100 € (ca. 1.200 bis 3.800+ TL), wobei der Preis stark vom Gegner und von der Sitzplatzkategorie abhängt.

Das Stadion von Fenerbahçe ist in mehrere primäre Sitzplatzkategorien und Blöcke unterteilt:

Hinter den Toren / Kale Arkası (Nord / Migros- und Spor Toto-/Südtribüne): Das sind die leidenschaftlichen, lautstarken Fanbereiche, darunter auch der harte Kern der Ultras. Tickets kosten bei regulären Ligaspielen zwischen 30 und 50 $.

Obere Ränge / Üst Tribün (Maraton Üst und Fenerium Üst): Erhöhte Plätze entlang der Seiten des Spielfelds, die eine großartige Sicht bieten. Tickets kosten zwischen 40 und 65 €.

Untere Ränge / Alt Tribün (Maraton Alt und Fenerium Alt): Premium-Sitzplätze auf Spielfeldhöhe entlang der Seitenlinie, mit direkter Nähe zu den Spielern und den Ersatzbänken. Tickets kosten bei Standardspielen zwischen 70 und 100+ €.

VIP- und Hospitality-Pakete: Inklusive Zugang zu luxuriösen Lounges, Catering und erstklassigen zentralen Sitzplätzen. Die Preise liegen zwischen 150 und 300+ €.

Behalten Sie für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Vereins im Blick oder prüfen Sie für die aktuelle Verfügbarkeit Zweitmarktseiten wie StubHub.

Alles, was Sie über das Şükrü Saracoğlu Stadyumu wissen müssen

Das Şükrü Saracoğlu Stadyumu, das derzeit aus Sponsoringgründen als Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex bekannt ist, ist eine der legendärsten, einschüchterndsten und historisch bedeutendsten Fußballarenen Europas. Die leidenschaftliche Anhängerschaft verehrt es oft als „The Temple“.

Die reine Sitzplatzarena mit einer Kapazität von 47.430 bis 50.530 Plätzen liegt im lebhaften Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist seit der Eröffnung 1908 die Heimstätte des türkischen Multisport-Giganten Fenerbahçe.

Zu den denkwürdigen Spielen im Şükrü Saracoğlu Stadyumu gehören die folgenden:

UEFA-Cup-Finale (2009) : Das Stadion war Austragungsort des letzten UEFA-Cup-Finales, in dem Schachtar Donezk Werder Bremen mit 2:1 besiegte. Luiz Adriano brachte Schachtar in Führung, Naldo glich für Bremen aus und Jadson erzielte in der 97. Minute den historischen Siegtreffer in der Verlängerung.

Das legendäre 6:0-Derby (2002) : In der berühmtesten Ausgabe des hitzigen Interkontinental-Derbys dominierte Fenerbahçe den Erzrivalen Galatasaray nach Belieben. Trotz einer Roten Karte und nur noch zehn Mann erzielte Fenerbahçe sechs unbeantwortete Tore, gekrönt vom letzten Treffer durch Ümit Özat. Das „6:0“ ist bis heute ein zentraler Teil der Vereinsfolklore.

Şanlıs Hattrick gegen Manchester United (2004) : In einem glanzvollen Champions-League-Gruppenspiel erzielte Kultheld Tuncay Şanlı einen atemberaubenden Hattrick, darunter einen spektakulären Fallrückzieher, und bezwang damit Alex Fergusons Manchester United.

The Priest's Meadow: Bevor es irgendeine Betonstruktur gab, war das Gelände, auf dem heute das Şükrü Saracoğlu Stadyumu steht, als Papazın Çayırı (The Priest's Meadow) bekannt. Es diente als erster offizieller Fußballplatz des Landes, auf dem die frühesten Spiele der Istanbul Football League ausgetragen wurden.

Rekorde und Statistiken von Fenerbahçe

Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü, wurde 1907 gegründet und ist einer der ältesten, erfolgreichsten und mit der größten Leidenschaft unterstützten Multisportklubs der Türkei. Die Fußballmannschaft verfügt über eine reiche Geschichte voller legendärer Rekorde und einer gewaltigen Titelsammlung.

Vereins-Ehrungen und Trophäen-Highlights

Türkische Meisterschaften : 28 Titel

Türkischer Pokal : 7 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze (offiziell): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Die meisten Tore: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

Die ultimative Serie ohne Niederlage

Erstaunlicherweise gewann Fenerbahçe die Spielzeiten 1912/13 und 1922/23 der Istanbul Football League, ohne auch nur ein einziges Gegentor zu kassieren. In jüngerer Zeit setzte der Klub zudem eine neue moderne nationale Bestmarke, als er 2023 und 2024 eine ungeschlagene Ligaserie von 32 Spielen abschloss.

Was steckt in einem Namen?

„Fenerbahçe“ bedeutet auf Türkisch wörtlich „Lighthouse Garden“. Der Name geht auf den historischen Leuchtturm am Kap Fenerbahçe in Istanbul zurück. Die ursprünglichen Farben des Klubs waren Gelb und Weiß, passend zu den Narzissen, die rund um den Leuchtturm blühten, bevor sie 1910 in Gelb und Dunkelblau geändert wurden.

Die Europapokalnacht gegen Bordeaux

Fenerbahçe sorgte 1985 für eine berühmte Überraschung gegen den französischen Meister Bordeaux, als der Klub ihn in der ersten Runde des Europapokals eliminierte. Damals war das ein gewaltiger Coup, der die Wahrnehmung des türkischen Fußballs in ganz Europa veränderte.



