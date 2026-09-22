So kauft man Tickets für Eintracht Frankfurt 2026/27: Bevorstehende Spiele, Ticketpreise, Bundesliga-News und mehr

Nachdem Eintracht Frankfurt erstmals seit der Saison 2020/21 den europäischen Fußball verpasst hat, wird der Fokus in dieser Saison voll auf dem nationalen Wettbewerb liegen. Sichert euch noch heute Matchtickets und erlebt die Mannschaft in der Bundesliga live.

Adi Hütter kehrte im Sommer für eine zweite Amtszeit zurück. Während seiner ersten Zeit als Trainer von Eintracht Frankfurt zwischen 2018 und 2021 erreichte der Klub das Halbfinale im DFB-Pokal und in der Europa League und belegte in der Bundesliga außerdem Platz 5.

Nun will er mit einer Mannschaft, zu der Starnamen wie Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun und Raphael Onyedika gehören, positive Akzente setzen. Wenn die frühen Begegnungen dieser Saison ein Hinweis sind, dürfen sich die treuen Frankfurter Fans in den kommenden Monaten auf einiges freuen. In jedem ihrer ersten Bundesliga-Spiele im August und September fielen mindestens vier Tore.

GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch in dieser Saison Plätze bei den Spielen von Eintracht Frankfurt sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Eintracht Frankfurt

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 10. Okt. (18.30 Uhr) Bundesliga: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Red Bull Arena (Leipzig) Tickets Fr., 16. Okt. (20.30 Uhr) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets Sa., 24. Okt. (18.30 Uhr) Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt Signal Iduna Park (Dortmund) Tickets Di., 27. Okt. (18 Uhr) DFB-Pokal: Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 1. Nov. (17.30 Uhr) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets Sa., 7. Nov. (15.30 Uhr) SC Paderborn 07 vs. Eintracht Frankfurt Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 21. Nov. (15.30 Uhr) Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets Sa., 28. Nov. (18.30 Uhr) VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt MHPArena (Stuttgart) Tickets

So kauft ihr Tickets für Eintracht Frankfurt

Offizielle Tickets für Eintracht Frankfurt können direkt über die digitalen Kanäle des Klubs gekauft werden, also über den Ticketshop von Eintracht Frankfurt oder die Mainaqila-App. Der Verkauf erfolgt dabei in einer strikten Priorisierungsphase auf Basis der Vereinsmitgliedschaft.

Da die Ticketnachfrage außergewöhnlich hoch ist, sind Spiele fast immer bereits im Prioritätsfenster für Mitglieder ausverkauft und erreichen nur selten den freien Verkauf.

Zusätzlich können Fans Tickets für Spiele von Eintracht Frankfurt auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Eintracht Frankfurt?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele von Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park liegen in der Regel zwischen 18 € und 24 € für Stehplätze sowie zwischen 35 € und 90 €+ für Sitzplätze.

Die genauen Preise hängen von der Ticketkategorie und der Einstufung des Spiels ab. Spitzengegner wie Bayern München oder Borussia Dortmund führen zu höheren Preisen der „Kategorie A“ im Vergleich zu Spielen mit geringerem Profil.

Offizielle Primärtickets sind in Stehplatzbereiche und nummerierte Sitzplatzkategorien unterteilt:

Stehplatz-Tickets (Stehplatz) : 18 € bis 24 €. Das sind die günstigsten Tickets im Stadion und sie bieten die intensivste Atmosphäre.

Sitzplatzkategorien 4 & 5 (Oberränge & Ecken) : 35 € bis 50 €. Diese Plätze liegen weiter vom Spielfeld entfernt oder in den Eckbereichen und bieten zu geringeren Kosten einen starken Überblick.

Sitzplatzkategorien 2 & 3 (Standardplätze an den Seitenlinien) : 50 € bis 75 €. Diese Plätze erstrecken sich über die oberen und mittleren Bereiche entlang der Längsseite des Spielfelds.

Kategorie 1 & Premium-Sitze (untere zentrale Ränge) : 75 € bis 90 €+. Diese zentralen Premiumplätze entlang der Hauptseitenlinien bieten den klarsten, uneingeschränkten Blick auf das Geschehen.

Behaltet für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder schaut auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über den Deutsche Bank Park wissen müsst

Der Deutsche Bank Park, historisch und von den Fans liebevoll als Waldstadion bekannt, ist eine der ikonischsten, stimmungsvollsten und multifunktionalsten Sportarenen Deutschlands. Tief im Stadtwald in den südlichen Vororten von Frankfurt am Main gelegen, dient er als Heimstadion des Bundesliga-Schwergewichts Eintracht Frankfurt.

Das Stadion wurde 1925 auf dem Gelände eines ehemaligen Militärstützpunkts offiziell eröffnet. Anfangs fasste es 35.000 Zuschauer und war Teil eines größeren kommunalen Sportparks. Als der Fußball im Deutschland der Nachkriegszeit boomte, wurde das Stadion 1955 umfassend renoviert und seine Kapazität auf mehr als 87.000 erweitert.

Zur Vorbereitung auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 wurde das alte Stadion zwischen 2002 und 2005 schrittweise abgerissen und vollständig zu einer erstklassigen reinen Fußballarena umgebaut.

Denkwürdige Momente im Deutsche Bank Park:

„Wasserschlacht“ bei der Weltmeisterschaft (Westdeutschland vs. Polen) : Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 1974 setzte sintflutartiger Regen den Platz komplett unter Wasser. Trotz der unbespielbaren Bedingungen pumpten Feuerwehrleute das Wasser vom Feld, und Westdeutschland rang Polen mit 1:0 nieder, um ins Finale einzuziehen.

Finale des FIFA-Konföderationen-Pokals 2005 : Die frisch umgebaute Arena war Schauplatz eines klassischen südamerikanischen Superclásico, in dem Brasilien Argentinien mit 4:1 dominierte und den Titel holte.

Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 : Das Stadion stand weltweit im Mittelpunkt, als Japan mit einem historischen Coup die USA in einem dramatischen Elfmeterschießen besiegte.

NFL International Series : Als sich American Football in Europa ausweitete, war das Stadion Austragungsort von NFL-Partien der Regular Season und knüpfte damit an seine Geschichte als frühere Heimat von Frankfurt Galaxy in NFL Europe an.

Die einschüchternde Nordwestkurve: Die Nordwestkurve ist das Herzschlagzentrum des Stadions. Die Ultras von Eintracht Frankfurt besetzen diesen Bereich und erhalten weltweit regelmäßig Anerkennung dafür, einige der lautesten, intensivsten und visuell beeindruckendsten Tifos im Weltfußball zu schaffen.

Rekorde und Statistiken von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt, offiziell bekannt als Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V., ist einer der traditionsreichsten und leidenschaftlichsten unterstützten Klubs im deutschen Fußball. Gegründet 1899, gehörten „Die Adler“ 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga.

Vereinserfolge und Höhepunkte im Trophäenschrank

Deutsche Meisterschaft : 1 Titel (1959)

DFB-Pokal : 5 Titel (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

UEFA Europa League / UEFA-Pokal : 2 Titel (1980, 2022)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

Die meisten Tore: Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

Das größte Spiel aller Zeiten?

1960 wurde Eintracht der erste deutsche Klub, der ein Finale im Europapokal erreichte. Dort traf die Mannschaft im Hampden Park vor 127.000 Zuschauern auf Real Madrid und verlor mit 3:7. Trotz der Niederlage gilt das Spiel unter Fußballhistorikern weithin als eines der größten Spiele aller Zeiten.

Attila, das lebende Maskottchen

Anders als bei Klubs mit menschlichen Maskottchen in Plüschkostümen ist das offizielle Maskottchen von Eintracht ein lebender Steinadler namens Attila. Attila ist seit 1999 bei Heimspielen präsent und fliegt vor dem Anpfiff, um die Menge zu inspirieren.

Die „launische Diva“

Historisch erhielt Frankfurt den Spitznamen „die launische Diva“ wegen seiner extremen Unbeständigkeit. Der Klub war berüchtigt dafür, in einer Woche europäische Spitzenteams zu schlagen und in der nächsten gegen Mannschaften vom Tabellenende zu verlieren.







