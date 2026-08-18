San Diego FC hat keine Zeit verschwendet, um zu einer der größten Geschichten in der Major League Soccer zu werden. Das Expansionsteam von 2025 verblüffte die Liga, indem es seine Debütsaison als Spitzenreiter der Western Conference beendete und sich damit einen Platz im CONCACAF Champions Cup sicherte, und auch die zweite Spielzeit im Snapdragon Stadium hat den Hype am Leben gehalten.

Der Endspurt der Regular Season 2026 hat es in sich. Das Beat-LA-Rivalenduell gegen LA Galaxy steigt am Samstag, 29. August, im Snapdragon Stadium, gefolgt vom Clash of California gegen San Jose am 9. September sowie Heimspielen gegen den amtierenden Supporters' Shield-Gewinner Philadelphia Union und die um die Playoffs kämpfenden Seattle Sounders.

GOAL liefert euch alle wichtigen Ticket-Informationen zu SDFC für den Saisonendspurt, darunter, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

San Diego FC Tickets buchenJetzt kaufen

Was sind die kommenden Spiele von San Diego FC?

Nachfolgend findet ihr die verbleibenden MLS-Regular-Season-Spiele von San Diego FC im Jahr 2026:

Datum Spiel Spielort Tickets Mi., 19. Aug., 22.30 Uhr ET Portland Timbers vs. San Diego FC Providence Park, Portland Tickets Sa., 22. Aug., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 29. Aug., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 5. Sep., 19.30 Uhr ET Orlando City vs. San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Tickets Mi., 9. Sep., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 13. Sep., 18 Uhr PT San Diego FC vs. Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 20. Sep., 19 Uhr ET Inter Miami vs. San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Tickets Sa., 26. Sep., 19.30 Uhr CT Austin FC vs. San Diego FC Q2 Stadium, Austin Tickets Sa., 10. Okt., 19.30 Uhr ET New York Red Bulls vs. San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Tickets Mi., 14. Okt., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 17. Okt., 19.30 Uhr PT LA Galaxy vs. San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Tickets Sa., 24. Okt., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Mi., 28. Okt., 19.30 Uhr PT Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC BC Place, Vancouver Tickets So., 1. Nov., TBD St. Louis City vs. San Diego FC Energizer Park, St. Louis Tickets Sa., 7. Nov., 16 Uhr PT San Diego FC vs. Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Tickets

So kauft ihr San Diego FC Tickets

Der einfachste und zuverlässigste Weg, San Diego FC Tickets zu kaufen, ist über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für alle verbleibenden Heim- und Auswärtsspiele verfügbar, die Preise werden live aktualisiert und ihr könnt vor dem Kauf Sitzplätze im gesamten Snapdragon Stadium vergleichen.

Von Einzeltickets für ein Spiel unter der Woche bis zu Plätzen für die größten Rivalitätsduelle deckt StubHub jede Preisklasse ab. Die Nachfrage in San Diego ist konstant hoch, da der Klub seit Tag eins einige der besten Zuschauerzahlen der MLS verzeichnet. Für Topspiele wie das Derby gegen LA Galaxy gilt deshalb: Wer so früh wie möglich kauft, hat die größte Auswahl an Blöcken und die besten Preise, bevor das Angebot knapper wird.

San Diego FC Tickets buchenJetzt kaufen

Wie viel kosten San Diego FC Tickets?

San Diego FC Tickets bei StubHub beginnen bei regulären Spielen der Regular Season bei etwa 35 USD, wobei die Preise je nach Gegner, Wochentag und Lage des Sitzplatzes im Stadion schwanken.

Rivalitätsspiele sind die Ausnahme. Das Beat-LA-Duell mit Galaxy und Besuche der größten Namen der Liga sind teurer, und da SDFC zu den am besten unterstützten Klubs der MLS gehört, sind bei diesen Spielen die günstigsten Plätze zuerst weg. Die Preise bei StubHub werden mit der Nachfrage live aktualisiert. Früh zu kaufen ist daher der klügste Schachzug, besonders weil das Rennen um die Playoffs an Fahrt aufnimmt und jedes verbleibende Heimspiel Gewicht hat.

San Diego FC Tickets buchenJetzt kaufen

Was ist 2026 von San Diego FC zu erwarten?

Nur wenige Expansionsteams haben sich jemals so angekündigt wie San Diego FC. Der Klub gewann in seiner allerersten Saison 2025 die Western Conference, qualifizierte sich für den CONCACAF Champions Cup und machte das Snapdragon Stadium zu einem der lautesten und bestbesuchten Spielorte der Liga, mit einem Zuschauerschnitt, der zu den besten Werten der MLS gehörte.

Die zweite Saison bringt die Herausforderung mit sich, vor der jeder Überraschungsklub steht: zu beweisen, dass es kein Zufall war. In seiner zweiten Spielzeit im Snapdragon Stadium jagt SDFC in einer stark besetzten Western Conference erneut einen Playoff-Platz, und der Schlussspurt bietet den Fans das Beste davon: das Derby gegen Galaxy, den Clash of California gegen San Jose, den amtierenden Supporters' Shield-Gewinner Philadelphia und zum Abschluss am 7. November ein letztes Heimspiel gegen Sporting Kansas City, das über die Setzliste entscheiden könnte.

Der Talisman bleibt Anders Dreyer. Der dänische Spielmacher lieferte 2025 eine der besten Debütsaisons der MLS-Geschichte ab, führte den Klub sowohl bei den Toren als auch bei den Assists an und ist weiterhin der Mann, der San Diego antreibt, unterstützt von einem Kader, der erfahrene Kräfte wie Hirving Lozano und Anibal Godoy mit einem spannenden jungen Kern verbindet.

Geschichte des Snapdragon Stadium

Das 2022 eröffnete Snapdragon Stadium ist ein Mehrzweckstadion in San Diego, Kalifornien, mit einer Kapazität von mehr als 34.000. Es befindet sich auf dem Campus der San Diego State University und ist nicht nur die Heimat von San Diego FC, sondern auch Spielort des NCAA-Footballteams San Diego State Aztecs und von San Diego Wave FC aus der National Women's Soccer League. Es wurde neben dem abgerissenen San Diego Stadium gebaut, das seit 1967 die Heimat des Footballteams der Hochschule gewesen war.

Im Snapdragon Stadium wurden zudem zahlreiche Klub-Freundschaftsspiele und internationale Fußballspiele ausgetragen. Zu den herausragenden Partien zählen USA gegen Panama im Halbfinale des CONCACAF Gold Cup im Juli 2023, Manchester United gegen Wrexham im Juli 2023, USA gegen Brasilien im Finale des CONCACAF W Gold Cup im März 2024 sowie USA gegen Japan im SheBelieves Cup im Februar 2025.