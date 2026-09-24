So kauft man Tickets für den FC Schalke 04 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Bundesliga-News und mehr

Nach drei Jahren in der 2.-Bundesliga-Einöde ist der FC Schalke 04 zurück im Oberhaus. Die Zuschauerzahlen in der Veltins-Arena lagen in jeder der vergangenen vier Spielzeiten im Schnitt bei mehr als 60.000, und in den kommenden Monaten wird der Austragungsort garantiert aus allen Nähten platzen. Ihr könnt Teil der leidenschaftlichen Massen werden, indem ihr euch noch heute Schalke-04-Tickets sichert.

Als die Königsblauen in der Saison 2021/22 zuletzt in die Bundesliga aufstiegen, stiegen sie direkt wieder ab. Diesmal werden sie also unbedingt vermeiden wollen, durch die Abstiegsfalltür zu rauschen. Deshalb haben sie nicht nur die Stars gehalten, die ihnen in der vergangenen Saison den Aufstieg an die Spitze der 2. Bundesliga ermöglichten, sondern den Kader auch mit neuen Spielern verstärkt, nämlich Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber und Satoshi Tanaka.

Trotz eines schleppenden Starts in die neue Ligasaison mit einer 0:3-Auswärtsniederlage in Augsburg reagierte Schalke 04 stark, holte in Gelsenkirchen ein 0:0 gegen Bayern München und feierte anschließend den ersten Sieg, ein 3:1 auswärts gegen Union Berlin.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch in dieser Saison Plätze für Spiele des FC Schalke 04 sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Kommende Schalke-04-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 11. Okt. (17.30 Uhr) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tickets Sa., 17. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 24. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Mi., 28. Okt. (18 Uhr) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Tickets Sa., 31. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 8. Nov. (19.30 Uhr) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 21. Nov. (18.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 28. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Dez. (TBA) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets

So kauft ihr Schalke-04-Tickets

Offizielle Tickets für Spiele des FC Schalke 04 müssen direkt über den „S04 Ticketshop“ gekauft werden. Das Portal ist über „S04 Ticketshop English“ vollständig auf Englisch zugänglich.

Ihr müsst ein kostenloses Online-Konto erstellen, um verfügbare Spiele einzusehen und euch Plätze zu sichern. Die Tickets sind mit eurem Namen personalisiert, was bedeutet, dass euer Ausweis beim Einlass an den Toren der Veltins-Arena kontrolliert werden kann.

Falls die regulären Kontingente ausverkauft sind, könnt ihr auf die „S04 Ticketbörse“ zugreifen, Schalkes offiziellen Zweitmarkt, der direkt in das Haupt-Ticketportal integriert ist. Dort stellen Dauerkarteninhaber einzelne Tickets für Spiele, die sie nicht nutzen können, sicher zum regulären Nennwert ein.

Schalke 04 arbeitet mit einem Prioritätssystem, bei dem offizielle Vereinsmitglieder das Vorkaufsrecht haben, pro Spiel bis zu vier Tickets zu erwerben. Da Schalke eine der größten Fanbases in Deutschland hat, sind Spiele in dieser exklusiven Mitgliederphase häufig ausverkauft, sodass reguläre Tickets nur selten in den öffentlichen freien Verkauf gehen.

Darüber hinaus können Fans FC-Köln-Tickets auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets bekommen wollen.

Wie viel kosten Schalke-04-Tickets?

Offizielle Tickets des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena liegen in der Regel bei 15 € bis 20 € für Stehplätze und bei 26 € bis 62 € für reguläre Sitzplatzkategorien, mit leichten Anpassungen bei Topspielen wie lokalen Derbys.

Schalke 04 strukturiert die Preise zum Nennwert über verschiedene Stufen und Bereiche der Veltins-Arena wie folgt:

Stehplätze (Stehplatz) : Fanblöcke und traditionelle Stehplatzbereiche, zum Beispiel die berühmte Nordkurve. Preisspanne: 15 € bis 20 €.

Sitzplatzkategorien 1-4 : Reguläre Sitzplätze auf den Rängen im Ober- und Unterrang. Preisspanne: 26 € bis 62 €.

Kategorie 0 (Premium-Sitze) : Bereiche im Unterrang auf der Haupttribüne und Gegengeraden, zum Beispiel Blöcke P, Q, D1, D2, C1, C2. Höhere Preisstufe

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für zusätzliche Informationen oder Zweitmarktseiten wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über die Veltins-Arena wissen müsst

Die Veltins-Arena, ursprünglich als Arena AufSchalke bekannt, ist ein weltberühmtes Mehrzweckstadion in Gelsenkirchen, Deutschland. Als eines der technologisch fortschrittlichsten und innovativsten Stadien, die je gebaut wurden, ist es als leidenschaftliche Heimstätte des Bundesligisten FC Schalke 04 bekannt.

Das Stadion hat in Ligaspielen eine Kapazität von 62.271 Plätzen, einschließlich Stehplätzen, und international eine Kapazität von 54.740 Plätzen mit ausschließlich Sitzplätzen.

Ende der 1990er-Jahre war Schalkes altes Zuhause, das Parkstadion, deutlich in die Jahre gekommen. Nach dem historischen UEFA-Cup-Sieg des Klubs 1997 und mit Blick auf das bevorstehende 100-jährige Jubiläum wurden die Pläne für ein futuristisches Stadion beschleunigt.

Der Bau des aktuellen Stadions begann Ende 1998. Bei seiner Eröffnung im Jahr 2001 schrieb es Geschichte als erstes Stadion in Deutschland, das vollständig privat und ohne staatliche Zuschüsse finanziert wurde.

Unvergessliche Momente in der Veltins-Arena

Das Eröffnungsspiel (2001) : Das Stadion wurde mit einem Freundschaftsturnier zwischen Schalke, Borussia Dortmund und dem FC Nürnberg eröffnet. Das erste Tor im Stadion wurde tatsächlich nicht von einem Fußballer erzielt, sondern von Popstar Lionel Richie, der bei der Eröffnungsfeier auftrat und einen Ball ins Netz schoss!

UEFA-Champions-League-Finale 2004 : José Mourinhos FC Porto besiegte AS Monaco bekanntlich mit 3:0 und gewann den Titel.

UEFA Euro 2024 : Die Arena war Austragungsort einer Handvoll Turnierspiele, genau wie schon bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006.

Der Zuschauer-Weltrekord im Eishockey: Das Eröffnungsspiel der IIHF-Weltmeisterschaft 2010 wurde in der Veltins-Arena ausgetragen. Erstaunliche 77.803 Fans füllten das Stadion, um Deutschland gegen die USA auf einer eigens verlegten Eisfläche spielen zu sehen, und stellten damals einen Weltrekord auf.

Rekorde und Statistiken von Schalke 04

Der FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), gegründet 1904, ist einer der traditionsreichsten und mit großer Leidenschaft unterstützten Fußballvereine Deutschlands.

Der Klub aus der industriell geprägten Bergbaustadt Gelsenkirchen verfügt über ein reiches Erbe, das von lokaler Dominanz in den 1930er- und 1940er-Jahren über internationalen Ruhm in den 1990ern bis hin zu einer riesigen modernen Fanbasis reicht.

Vereinserfolge und Titel-Highlights

Deutscher Meister (vor der Bundesliga) : 7 Titel (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 Titel (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 Titel (2011)

UEFA-Cup / Europa League : 1 Titel (1997)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Meiste Tore: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Das erste deutsche Double

1937 wurde Schalke 04 der erste Klub in der deutschen Fußballgeschichte, der das nationale Double gewann, also Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal im selben Kalenderjahr.

Der Walk of Coal

Die Veltins-Arena von Schalke 04 verfügt über einen Heimspielertunnel, der ausdrücklich so gestaltet wurde, dass er wie ein unterirdisches Kohlebergwerk aussieht und sich auch so anfühlt. Damit wird den Knappen Tribut gezollt, die den Verein in seinen Anfangsjahren ursprünglich gründeten und finanzierten.

Globale Mitgliedschafts-Giganten

Trotz dramatischer und turbulenter Abstiege sowie finanzieller Krisen kann Schalke 04 auf rund 210.000 offizielle Vereinsmitglieder verweisen. Damit ist der Klub der drittgrößte in Deutschland und gehört komfortabel zu den sechs größten Sportvereinen der Welt nach Mitgliederzahl.



