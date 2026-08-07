AC Milan geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit kostete den Rossoneri zuletzt einen Platz in der Champions League, und in der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs allesamt den Verein. Milan wird in dieser Saison stattdessen in der Europa League spielen, während der Klub unter Amorim den Neuaufbau angeht. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Milan-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Milan für 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Wettbewerb Tickets 23. Aug. 2026 Torino vs. Milan Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts) Serie A Tickets 28.-30. Aug. 2026 Milan vs. Venezia San Siro (Heim) Serie A Tickets 6. Sep. 2026 Juventus vs. Milan Allianz Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 12.-13. Sep. 2026 Lazio vs. Milan Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 20. Sep. 2026 Milan vs. Lecce San Siro (Heim) Serie A Tickets 11. Okt. 2026 Sassuolo vs. Milan Mapei Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 18. Okt. 2026 Milan vs. Atalanta San Siro (Heim) Serie A Tickets 25. Okt. 2026 Udinese vs. Milan Bluenergy Stadium (Auswärts) Serie A Tickets Mi., 28. Okt. 2026 Milan vs. Bologna San Siro (Heim) Serie A Tickets 1. Nov. 2026 Milan vs. Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel) San Siro (Heim) Serie A Tickets 8. Nov. 2026 Genoa vs. Milan Stadio Luigi Ferraris (Auswärts) Serie A Tickets 22. Nov. 2026 Milan vs. Frosinone San Siro (Heim) Serie A Tickets 29. Nov. 2026 Cagliari vs. Milan Unipol Domus (Auswärts) Serie A Tickets 6. Dez. 2026 Milan vs. Parma San Siro (Heim) Serie A Tickets 13. Dez. 2026 Napoli vs. Milan Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts) Serie A Tickets 20. Dez. 2026 Milan vs. Como San Siro (Heim) Serie A Tickets 3. Jan. 2027 Monza vs. Milan U-Power Stadium (Auswärts) Serie A Tickets Mi., 6. Jan. 2027 Milan vs. Fiorentina San Siro (Heim) Serie A Tickets 10. Jan. 2027 Roma vs. Milan Stadio Olimpico (Auswärts) Serie A Tickets 17. Jan. 2027 Milan vs. Torino San Siro (Heim) Serie A Tickets 24. Jan. 2027 Frosinone vs. Milan Stadio Benito Stirpe (Auswärts) Serie A Tickets 31. Jan. 2027 Milan vs. Juventus San Siro (Heim) Serie A Tickets 7. Feb. 2027 Bologna vs. Milan Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts) Serie A Tickets 14. Feb. 2027 Inter vs. Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel) San Siro (Auswärts, Inters Heimspiel) Serie A Tickets 21. Feb. 2027 Milan vs. Genoa San Siro (Heim) Serie A Tickets 28. Feb. 2027 Como vs. Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts) Serie A Tickets 7. März 2027 Milan vs. Cagliari San Siro (Heim) Serie A Tickets 14. März 2027 Milan vs. Sassuolo San Siro (Heim) Serie A Tickets 21. März 2027 Atalanta vs. Milan Gewiss Stadium (Auswärts) Serie A Tickets 4. Apr. 2027 Milan vs. Monza San Siro (Heim) Serie A Tickets 11. Apr. 2027 Fiorentina vs. Milan Stadio Artemio Franchi (Auswärts) Serie A Tickets 18. Apr. 2027 Milan vs. Napoli San Siro (Heim) Serie A Tickets 25. Apr. 2027 Lecce vs. Milan Stadio Via del Mare (Auswärts) Serie A Tickets 2. Mai 2027 Milan vs. Lazio San Siro (Heim) Serie A Tickets 9. Mai 2027 Parma vs. Milan Stadio Ennio Tardini (Auswärts) Serie A Tickets 16. Mai 2027 Milan vs. Roma San Siro (Heim) Serie A Tickets 23. Mai 2027 Venezia vs. Milan Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts) Serie A Tickets 30. Mai 2027 Milan vs. Udinese San Siro (Heim) Serie A Tickets

So kauft ihr AC-Milan-Tickets

Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.

Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, die über offizielle Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.

Wie viel kosten AC-Milan-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzlage und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise haben.

Eintrittskarten in den regulären Bereichen und auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.

Premium- und Plätze direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Spielen.

Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.

Die aktuell bestätigten Preise findet ihr im offiziellen Portal des Klubs, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Was ist 2026/27 von AC Milan zu erwarten?

Milans Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, verlor auf der Zielgeraden massiv an Schwung, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Rang fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Chefscout Geoffrey Moncada verließen den Klub allesamt innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic wandten sich Ruben Amorim zu, der nach nur 63 Spielen als Verantwortlicher in Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und hat nach einer turbulenten Sommerpause die Aufgabe des Neuaufbaus. In dieser Saison spielt Milan in der Europa League statt in der Champions League, wobei zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen den amtierenden Meister Inter zu den Höhepunkten der Spielzeit gehören.

Die Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Sitzplätzen weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Milan und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.



