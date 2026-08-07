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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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So kauft man Tickets für den AC Milan 2026/27: Serie-A-Preise, Spielplan und mehr

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Italien Serie A
AC Mailand

Allegri ist raus, Amorim ist drin. Der Neuaufbau des AC Mailand beginnt jetzt. Sichert euch eure Tickets für die Serie-A-Saison 2026/27.

AC Milan geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit kostete den Rossoneri zuletzt einen Platz in der Champions League, und in der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs allesamt den Verein. Milan wird in dieser Saison stattdessen in der Europa League spielen, während der Klub unter Amorim den Neuaufbau angeht. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Milan-Tickets in dieser Saison wissen müsst.

Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Milan für 2026/27

Datum & Uhrzeit

Spiel

Austragungsort

Wettbewerb

Tickets

23. Aug. 2026

Torino vs. Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)

Serie A

Tickets

28.-30. Aug. 2026

Milan vs. Venezia

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

6. Sep. 2026

Juventus vs. Milan

Allianz Stadium (Auswärts)

Serie A

Tickets

12.-13. Sep. 2026

Lazio vs. Milan

Stadio Olimpico (Auswärts)

Serie A

Tickets

20. Sep. 2026

Milan vs. Lecce

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

11. Okt. 2026

Sassuolo vs. Milan

Mapei Stadium (Auswärts)

Serie A

Tickets

18. Okt. 2026

Milan vs. Atalanta

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

25. Okt. 2026

Udinese vs. Milan

Bluenergy Stadium (Auswärts)

Serie A

Tickets

Mi., 28. Okt. 2026

Milan vs. Bologna

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

1. Nov. 2026

Milan vs. Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

8. Nov. 2026

Genoa vs. Milan

Stadio Luigi Ferraris (Auswärts)

Serie A

Tickets

22. Nov. 2026

Milan vs. Frosinone

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

29. Nov. 2026

Cagliari vs. Milan

Unipol Domus (Auswärts)

Serie A

Tickets

6. Dez. 2026

Milan vs. Parma

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

13. Dez. 2026

Napoli vs. Milan

Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts)

Serie A

Tickets

20. Dez. 2026

Milan vs. Como

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

3. Jan. 2027

Monza vs. Milan

U-Power Stadium (Auswärts)

Serie A

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027

Milan vs. Fiorentina

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

10. Jan. 2027

Roma vs. Milan

Stadio Olimpico (Auswärts)

Serie A

Tickets

17. Jan. 2027

Milan vs. Torino

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

24. Jan. 2027

Frosinone vs. Milan

Stadio Benito Stirpe (Auswärts)

Serie A

Tickets

31. Jan. 2027

Milan vs. Juventus

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

7. Feb. 2027

Bologna vs. Milan

Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts)

Serie A

Tickets

14. Feb. 2027

Inter vs. Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel)

San Siro (Auswärts, Inters Heimspiel)

Serie A

Tickets

21. Feb. 2027

Milan vs. Genoa

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

28. Feb. 2027

Como vs. Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)

Serie A

Tickets

7. März 2027

Milan vs. Cagliari

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

14. März 2027

Milan vs. Sassuolo

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

21. März 2027

Atalanta vs. Milan

Gewiss Stadium (Auswärts)

Serie A

Tickets

4. Apr. 2027

Milan vs. Monza

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

11. Apr. 2027

Fiorentina vs. Milan

Stadio Artemio Franchi (Auswärts)

Serie A

Tickets

18. Apr. 2027

Milan vs. Napoli

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

25. Apr. 2027

Lecce vs. Milan

Stadio Via del Mare (Auswärts)

Serie A

Tickets

2. Mai 2027

Milan vs. Lazio

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

9. Mai 2027

Parma vs. Milan

Stadio Ennio Tardini (Auswärts)

Serie A

Tickets

16. Mai 2027

Milan vs. Roma

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

23. Mai 2027

Venezia vs. Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)

Serie A

Tickets

30. Mai 2027

Milan vs. Udinese

San Siro (Heim)

Serie A

Tickets

So kauft ihr AC-Milan-Tickets

  • Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.
  • Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, die über offizielle Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.
  • Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.

Wie viel kosten AC-Milan-Tickets?

  • Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzlage und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise haben.
  • Eintrittskarten in den regulären Bereichen und auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.
  • Premium- und Plätze direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Spielen.
  • Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.

Die aktuell bestätigten Preise findet ihr im offiziellen Portal des Klubs, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Was ist 2026/27 von AC Milan zu erwarten?

Milans Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, verlor auf der Zielgeraden massiv an Schwung, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Rang fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Chefscout Geoffrey Moncada verließen den Klub allesamt innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic wandten sich Ruben Amorim zu, der nach nur 63 Spielen als Verantwortlicher in Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und hat nach einer turbulenten Sommerpause die Aufgabe des Neuaufbaus. In dieser Saison spielt Milan in der Europa League statt in der Champions League, wobei zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen den amtierenden Meister Inter zu den Höhepunkten der Spielzeit gehören.

Die Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Sitzplätzen weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Milan und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.


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