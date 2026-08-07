AC Milan geht nach einem dramatischen Umbruch im San Siro mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27. Ein Einbruch in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit kostete den Rossoneri zuletzt einen Platz in der Champions League, und in der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der CEO des Klubs allesamt den Verein. Milan wird in dieser Saison stattdessen in der Europa League spielen, während der Klub unter Amorim den Neuaufbau angeht. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von AC-Milan-Tickets in dieser Saison wissen müsst.
Der komplette Serie-A-Spielplan von AC Milan für 2026/27
Datum & Uhrzeit
Spiel
Austragungsort
Wettbewerb
Tickets
23. Aug. 2026
Torino vs. Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)
Serie A
28.-30. Aug. 2026
Milan vs. Venezia
San Siro (Heim)
Serie A
6. Sep. 2026
Juventus vs. Milan
Allianz Stadium (Auswärts)
Serie A
12.-13. Sep. 2026
Lazio vs. Milan
Stadio Olimpico (Auswärts)
Serie A
20. Sep. 2026
Milan vs. Lecce
San Siro (Heim)
Serie A
11. Okt. 2026
Sassuolo vs. Milan
Mapei Stadium (Auswärts)
Serie A
18. Okt. 2026
Milan vs. Atalanta
San Siro (Heim)
Serie A
25. Okt. 2026
Udinese vs. Milan
Bluenergy Stadium (Auswärts)
Serie A
Mi., 28. Okt. 2026
Milan vs. Bologna
San Siro (Heim)
Serie A
1. Nov. 2026
Milan vs. Inter (Derby della Madonnina, Hinspiel)
San Siro (Heim)
Serie A
8. Nov. 2026
Genoa vs. Milan
Stadio Luigi Ferraris (Auswärts)
Serie A
22. Nov. 2026
Milan vs. Frosinone
San Siro (Heim)
Serie A
29. Nov. 2026
Cagliari vs. Milan
Unipol Domus (Auswärts)
Serie A
6. Dez. 2026
Milan vs. Parma
San Siro (Heim)
Serie A
13. Dez. 2026
Napoli vs. Milan
Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts)
Serie A
20. Dez. 2026
Milan vs. Como
San Siro (Heim)
Serie A
3. Jan. 2027
Monza vs. Milan
U-Power Stadium (Auswärts)
Serie A
Mi., 6. Jan. 2027
Milan vs. Fiorentina
San Siro (Heim)
Serie A
10. Jan. 2027
Roma vs. Milan
Stadio Olimpico (Auswärts)
Serie A
17. Jan. 2027
Milan vs. Torino
San Siro (Heim)
Serie A
24. Jan. 2027
Frosinone vs. Milan
Stadio Benito Stirpe (Auswärts)
Serie A
31. Jan. 2027
Milan vs. Juventus
San Siro (Heim)
Serie A
7. Feb. 2027
Bologna vs. Milan
Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts)
Serie A
14. Feb. 2027
Inter vs. Milan (Derby della Madonnina, Rückspiel)
San Siro (Auswärts, Inters Heimspiel)
Serie A
21. Feb. 2027
Milan vs. Genoa
San Siro (Heim)
Serie A
28. Feb. 2027
Como vs. Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)
Serie A
7. März 2027
Milan vs. Cagliari
San Siro (Heim)
Serie A
14. März 2027
Milan vs. Sassuolo
San Siro (Heim)
Serie A
21. März 2027
Atalanta vs. Milan
Gewiss Stadium (Auswärts)
Serie A
4. Apr. 2027
Milan vs. Monza
San Siro (Heim)
Serie A
11. Apr. 2027
Fiorentina vs. Milan
Stadio Artemio Franchi (Auswärts)
Serie A
18. Apr. 2027
Milan vs. Napoli
San Siro (Heim)
Serie A
25. Apr. 2027
Lecce vs. Milan
Stadio Via del Mare (Auswärts)
Serie A
2. Mai 2027
Milan vs. Lazio
San Siro (Heim)
Serie A
9. Mai 2027
Parma vs. Milan
Stadio Ennio Tardini (Auswärts)
Serie A
16. Mai 2027
Milan vs. Roma
San Siro (Heim)
Serie A
23. Mai 2027
Venezia vs. Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)
Serie A
30. Mai 2027
Milan vs. Udinese
San Siro (Heim)
Serie A
So kauft ihr AC-Milan-Tickets
- Kauft über das offizielle Ticketportal des Klubs und prüft es regelmäßig auf Verkaufstermine und Verfügbarkeit.
- Die Nachfrage ist beim Derby della Madonnina (gegen Inter) und bei Spielen gegen Juventus und Napoli am höchsten, die über offizielle Kanäle in der Regel schnell ausverkauft sind.
- Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder ihr kurzfristig ein bestimmtes Spiel besuchen wollt, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, euch euren Platz zu sichern, inklusive Käuferschutz.
Wie viel kosten AC-Milan-Tickets?
- Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatzlage und Nachfrage, wobei Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli die höchsten Preise haben.
- Eintrittskarten in den regulären Bereichen und auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ins San Siro zu kommen.
- Premium- und Plätze direkt am Spielfeldrand sind deutlich teurer, besonders bei Derby-Spielen.
- Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige oder ausverkaufte Spiele, wobei die Preise je nach Nachfrage schwanken.
Die aktuell bestätigten Preise findet ihr im offiziellen Portal des Klubs, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.
Was ist 2026/27 von AC Milan zu erwarten?
Milans Saison 2025/26 versprach viel, endete aber im Zusammenbruch: Ein starker Start unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elfjähriger Abwesenheit zum Klub zurückkehrte, verlor auf der Zielgeraden massiv an Schwung, und eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Rang fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Chefscout Geoffrey Moncada verließen den Klub allesamt innerhalb weniger Tage nach Saisonende.
Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic wandten sich Ruben Amorim zu, der nach nur 63 Spielen als Verantwortlicher in Old Trafford gerade erst bei Manchester United ausgeschieden war, und statteten ihn ab Juli 2026 mit einem Dreijahresvertrag aus. Amorim übernimmt einen Kader, der um Christian Pulisic und Rafael Leao aufgebaut ist, und hat nach einer turbulenten Sommerpause die Aufgabe des Neuaufbaus. In dieser Saison spielt Milan in der Europa League statt in der Champions League, wobei zwei Derby-della-Madonnina-Duelle gegen den amtierenden Meister Inter zu den Höhepunkten der Spielzeit gehören.
Die Geschichte des San Siro
Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit einer Kapazität von 80.018 Sitzplätzen weiterhin das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte von AC Milan und Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen, und war Austragungsort von Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1934 und 1990), der Europameisterschaft 1980 sowie von vier Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1965, 1970, 2001 und 2016). Das Stadion war im Februar außerdem Gastgeber der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 und untermauerte damit seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.