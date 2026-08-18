Crystal Palace hat sich vom Dauer-Abstiegskandidaten zu einem echten Titelsammler entwickelt. Der FA-Cup-Triumph über Manchester City im Jahr 2025 beendete ein 164 Jahre langes Warten auf einen großen Titel, und danach holte der Klub auch noch einen europäischen Titel, was eine der bemerkenswertesten Phasen in der Vereinsgeschichte zementierte.

Nun beginnt im Selhurst Park eine neue Ära. Pierre Sage geht in seine erste vollständige Saison als Verantwortlicher, wobei neben dem Premier-League-Spielplan, der Manchester City, Liverpool und Newcastle noch vor Weihnachten nach Südlondon bringt, erneut Europapokal-Fußball im Kalender steht.

Wie kommt man in dieser Saison also an Crystal-Palace-Tickets? GOAL zeigt euch genau, welche Möglichkeiten ihr habt, um die Eagles in der Saison 2026/27 live zu sehen.

Crystal-Palace-Tickets buchen Jetzt kaufen

Was sind die nächsten Crystal-Palace-Spiele 2026/27?

Nachfolgend findet ihr die kommenden Premier-League-Spiele von Crystal Palace in der Saison 2026/27:

Datum Spiel Stadion Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, London Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, London Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, London Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, London Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, London Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, London Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, London Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Tickets

Palace ist in dieser Saison außerdem im europäischen Wettbewerb vertreten, wodurch weitere Spiele zu einem ohnehin schon vollen Programm im Selhurst Park hinzukommen.

Wie kann man Crystal-Palace-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der einfachste Weg, Crystal-Palace-Tickets zu kaufen, führt über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erhältlich, ohne dass eine Mitgliedschaft oder Treuepunkte erforderlich sind.

Tickets für den Selhurst Park werden stufenweise freigegeben: zunächst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder entsprechend ihrer Treuepunkte und erst danach, falls überhaupt noch etwas übrig ist, in den freien Verkauf. Bei einer Kapazität von etwas mehr als 25.000, einer nahezu vollständigen Verlängerungsquote bei Dauerkarten und zusätzlicher Nachfrage durch den Europapokal erreichen nur sehr wenige Spiele überhaupt diese letzte Phase. Für alle ohne Mitgliedschaft oder gefestigte Kaufhistorie führt der offizielle Weg nur selten zu einem Ticket.

StubHub beseitigt diese Hürden komplett. Ihr könnt die Angebote für jedes Spiel durchstöbern, Sitzplätze im gesamten Stadion vergleichen und in wenigen Minuten kaufen. Für die größten Heimspiele gegen Manchester City, Liverpool und Newcastle sorgt ein früher Kauf für die größte Sitzplatzauswahl, bevor das Angebot knapper wird.

Crystal-Palace-Tickets buchen Jetzt kaufen

Wie viel kosten Crystal-Palace-Tickets?

Erwachsenen-Tickets für Crystal Palace im Selhurst Park beginnen bei Standardspielen der Premier League bei etwa 35 £, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage, Gegner und Termin steigen.

Der gleiche Sitzplatz kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist sein, und bei den Partien mit der höchsten Nachfrage sind die Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft, bevor die meisten Fans überhaupt die Chance haben, nachzusehen. Bei StubHub richten sich die Preise nach der aktuellen Nachfrage statt nach einer festen Kategorie, weshalb die Spiele gegen Ipswich und Hull im Herbst das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, während Manchester City und Liverpool im Premiumsegment liegen.

Der jüngste Erfolg von Palace hat die Nachfrage auf ein höheres Niveau getrieben als jemals zuvor in der Vereinsgeschichte, weshalb eine frühe Buchung der mit Abstand wichtigste Faktor dafür ist, was ihr bezahlt.

Crystal-Palace-Tickets buchen Jetzt kaufen

Was ist die Geschichte des Selhurst Park?

Der Selhurst Park ist ein Fußballstadion im London Borough of Croydon und seit seiner Eröffnung im Jahr 1924 die Heimat von Crystal Palace. Die aktuelle Kapazität liegt bei etwas mehr als 25.000.

Das Stadion war Austragungsort von Länderspielen sowie von Partien bei den Olympischen Sommerspielen 1948 und wurde von 1985 bis 1991 mit Charlton Athletic und von 1991 bis 2003 mit Wimbledon geteilt. Pläne zur Renovierung und Erweiterung des Stadions wurden im August 2024 vom Croydon Council erneut genehmigt, wobei die vorbereitenden Arbeiten laufen und der Abschluss für den Sommer 2027 vorgesehen ist.

Der Selhurst Park ist auch Fernsehzuschauern vertraut, da er in der Apple-TV-Serie Ted Lasso als Nelson Road, die fiktive Heimat des AFC Richmond, genutzt wurde. Seine engen, steilen Tribünen und die berüchtigt laute Heimunterstützung machen ihn zu einer der einschüchterndsten Auswärtsfahrten in der Premier League.