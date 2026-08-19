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Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport
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So kauft man Tickets für Chivas Guadalajara 2026/27: Bevorstehende Spiele, Ticketpreise, Liga-MX-News und mehr

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Tickets
Mexiko Apertura/Clausura
CD Guadalajara

Du könntest in einem der Stadien sitzen, die bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in diesem Sommer genutzt werden.

Der Liga-MX-Klub CD Guadalajara, im Volksmund als Chivas bekannt, hat zwar seit fast einem Jahrzehnt keinen Titel mehr gewonnen, doch das hindert die Fans nicht daran, von Ruhm zu träumen. Ihr könnt euch der leidenschaftlichen Rojiblancos-Menge im Estadio Akron anschließen und packenden mexikanischen Fußball live erleben, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Chivas hat eine der größten Fangemeinden der Welt. Der Klub genießt nicht nur enormen Rückhalt unter mexikanischen Fußballfans, sondern wird auch jenseits der Grenze in den Vereinigten Staaten von riesigen Anhängerscharen lautstark unterstützt.

Da noch epische Liga-MX-Duelle anstehen, darunter das ultimative Derby, der Clásico Nacional (CD Guadalajara gegen Club America), ist das die perfekte Gelegenheit, alles auszukosten, was die mexikanische Fußballszene zu bieten hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, wie Sie sich Plätze für Spiele von CD Guadalajara sichern können, einschließlich der Bezugsquellen, der Preise und mehr.

Kommende Spiele von Chivas Guadalajara

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Sa., 22. Aug. (17.07 Uhr)

Chivas gegen Club Tijuana

Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara)

Tickets

Sa., 29. Aug. (17 Uhr)

CF Pachuca gegen Chivas

Estadio Hidalgo (Pachuca)

Tickets

Sa., 5. Sep. (17 Uhr)

Atlético de San Luis gegen Chivas

Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí)

Tickets

So., 13. Sep. (18 Uhr)

Chivas gegen Pumas UNAM

Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara)

Tickets

Sa., 19. Sep. (21 Uhr)

Club América gegen Chivas

Estadio Azteca (Mexico City)

Tickets

Sa., 26. Sep. (17.07 Uhr)

Chivas gegen Querétaro FC

Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara)

Tickets

Sa., 10. Okt. (19 Uhr)

Atlas FC gegen Chivas

Estadio Jalisco (Guadalajara)

Tickets

Sa., 17. Okt. (17.07 Uhr)

Chivas gegen Tigres UANL

Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara)

Tickets

Di., 20. Okt. (21.07 Uhr)

Chivas gegen Club Necaxa

Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara)

Tickets

So kaufen Sie Tickets für Chivas Guadalajara

Um offizielle Tickets für die Heimspiele von Chivas Guadalajara zu kaufen, müssen Sie sie online über Boletomóvil erwerben, den exklusiven offiziellen Ticketpartner des Klubs. Die hier gekauften Tickets sind vollständig digital, verifiziert und direkt mit den Zugangsscannern des Stadions verknüpft.

Falls nach dem Online-Verkaufszeitraum noch Tickets übrig sind, können diese im Vorfeld des Spieltags direkt an den physischen Ticketschaltern im Estadio Akron gekauft werden.

Wegen der hohen lokalen Nachfrage sind Topspiele wie der Clásico Nacional gegen Club América jedoch häufig bereits online komplett ausverkauft, noch bevor die Schalter überhaupt öffnen.

Außerdem können Fans Tickets für Chivas-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern wollen, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Chivas Guadalajara?

Tickets für Chivas de Guadalajara beginnen bei regulären Liga-MX-Spielen in der Regel bei 25 bis 50 $ USD.

Bei Spielen mit hoher Bedeutung, etwa beim 'El Clásico Nacional' gegen Club América oder in Liguilla-Playoff-Partien, steigen die Preise wegen der enormen Nachfrage häufig auf 250+ $ USD.

Der Sitzplan im Estadio Akron ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Lower Level (Tribuna 1 / T1) und Upper Level (Tribuna 2 / T2). Die teureren Plätze befinden sich in T1.

Sonderangebot für Studenten: Wenn Sie als Student zum Estadio Akron reisen, bietet Chivas gelegentlich ein Spieltagsangebot mit Tickets für den unteren südlichen Hintertorbereich für 10 $ USD für die ersten 1.000 Studenten an, die an der Stadionkasse einen gültigen Ausweis vorlegen.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder Zweitmarktseiten wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Estadio Akron wissen müssen

Das Estadio Akron, früher als Estadio Omnilife und Estadio Chivas bekannt, ist ein Mehrzweckstadion in Zapopan in der Nähe von Guadalajara.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 ist es die Heimspielstätte des Liga-MX-Klubs CD Guadalajara (auch bekannt als Chivas)

Neben Fußball wurden im Estadio Akron auch verschiedene andere Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen ausgetragen.

Unter anderem Elton John, Coldplay, The Weeknd und Shakira haben dort Konzerte gespielt, und die mexikanische Boxlegende Canelo Alvarez kämpfte 2023 im Stadion gegen John Ryder.

Für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 betrug die Kapazität des Estadio Akron 48.000. Dort fanden vier Gruppenspiele statt, darunter Uruguay gegen Spanien.

Rekorde und Statistiken von Chivas Guadalajara

Club Deportivo Guadalajara, weithin als Chivas bekannt, ist einer der historisch bedeutendsten und erfolgreichsten Fußballklubs in der Geschichte Mexikos. Der Klub ist weltweit berühmt für seine strikte, unerschütterliche Tradition, mexikanische Spieler aufzustellen, und ist damit eine riesige Quelle des nationalen Stolzes.

Vereins-Ehrungen und Höhepunkte im Trophäenschrank

  • Liga-MX-Titel (12): 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017
  • Copa MX (4): 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017
  • CONCACAF Champions League (2): 1962, 2018

Individuelle Spielerrekorde

  • Meiste Einsätze: Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)
  • Meiste Tore: Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Der perfekte Start

Chivas hält den Liga-MX-Rekord für die längste Siegesserie zu Beginn einer einzelnen Saison und holte zum Auftakt des Bicentenario-2010-Wettbewerbs 8 Siege in Folge.

Die Ära des El Campeonísimo (1956–1965)

Das absolute goldene Zeitalter des Klubs kam, als Chivas den mexikanischen Fußball klar dominierte und in neun Jahren sieben Meistertitel gewann, darunter eine unglaubliche Serie von vier Titeln in Folge zwischen 1958 und 1962. Diese legendäre Mannschaft führte den Klub auf historische Welttourneen und stellte seine rein mexikanische Identität direkt gegen europäische Größen wie Barcelona auf die Probe.



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