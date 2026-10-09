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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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So kauft man Tickets für Chelsea 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und Informationen zur Champions League

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FC Chelsea
Premier League

So könnt ihr Chelsea in dieser Saison live in Aktion sehen

Chelsea geht mit dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27, nachdem eine chaotische Spielzeit zur Entlassung von Enzo Maresca geführt hatte, Liam Rosenior kaum drei Monate im Amt war und der Klub auf einem enttäuschenden 10. Platz landete, ohne in dieser Saison europäischen Fußball vorweisen zu können. 

GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Stamford Bridge zu bekommen.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (Auswärts)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (Auswärts)Tickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (Auswärts)Tickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (Auswärts)Tickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (Heim)Tickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (Auswärts)Tickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (Auswärts)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (Auswärts)Tickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (Auswärts)Tickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (Auswärts)Tickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 20. März 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (Heim)Tickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (Auswärts)Tickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Tickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (Heim)Tickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (Auswärts)Tickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (Heim)Tickets

Wie kann man Chelsea-Tickets kaufen?

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang vor einem breiteren Verkauf erhalten. 

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10. Okt. 2026

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Die Nachfrage ist besonders hoch bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United. 

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit für den Weg zur Stamford Bridge.

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Wie viel kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge mit sich bringen. 

Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf Chelseas offizieller Website geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

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Was sollte man über Stamford Bridge wissen?

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was das Stadion zu einer der ältesten noch genutzten Spielstätten im englischen Fußball macht. 

Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans, ist damit deutlich kleiner als die Heimstätten der meisten Titelrivalen von Chelsea, und seine enge, kompakte Schüssel wird oft als Grund für eine der intensivsten Atmosphären der Premier League an Europapokalabenden genannt. 

Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Eigentümern des Klubs diskutiert, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimat von Chelsea.

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