Chelsea geht mit dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27, nachdem eine chaotische Spielzeit zur Entlassung von Enzo Maresca geführt hatte, Liam Rosenior kaum drei Monate im Amt war und der Klub auf einem enttäuschenden 10. Platz landete, ohne in dieser Saison europäischen Fußball vorweisen zu können.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (Auswärts) Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (Auswärts) Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (Auswärts) Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (Auswärts) Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (Heim) Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (Auswärts) Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (Auswärts) Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (Auswärts) Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (Auswärts) Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (Auswärts) Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 20. März 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (Heim) Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (Auswärts) Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (Heim) Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (Auswärts) Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (Heim) Tickets

Wie kann man Chelsea-Tickets kaufen?

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang vor einem breiteren Verkauf erhalten.

Nächste Spiele CHE Premier League 10:00 BOU

Die Nachfrage ist besonders hoch bei London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie bei Besuchen von Liverpool, Manchester City und Manchester United.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit für den Weg zur Stamford Bridge.

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Wie viel kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge mit sich bringen.

Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf Chelseas offizieller Website geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

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Was sollte man über Stamford Bridge wissen?

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was das Stadion zu einer der ältesten noch genutzten Spielstätten im englischen Fußball macht.

Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans, ist damit deutlich kleiner als die Heimstätten der meisten Titelrivalen von Chelsea, und seine enge, kompakte Schüssel wird oft als Grund für eine der intensivsten Atmosphären der Premier League an Europapokalabenden genannt.

Langjährige Pläne für einen Umbau oder Ersatz des Stadions wurden unter den aktuellen Eigentümern des Klubs diskutiert, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimat von Chelsea.