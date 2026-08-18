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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
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So kauft man Tickets für Burnley 2026/27: Bevorstehende Spiele, Preise und Infos zu Dauerkarten

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Burnley
Premier League

So könnt ihr Burnley in dieser Saison live in Aktion sehen, einschließlich der Frage, wo ihr Tickets bekommen könnt

Die Clarets sind zurück in der Championship, und wenn die jüngere Vergangenheit ein Maßstab ist, dürfte Turf Moor bald wieder zu einer Festung werden. Burnleys letzte Zeit in der zweiten Liga brachte eine der dominantesten Spielzeiten in der Geschichte der englischen Ligen hervor, eine ungeschlagene Heimbilanz und die besten Defensivwerte, die je verzeichnet wurden. Entsprechend groß ist in Lancashire weiterhin der Appetit auf Fußball im Aufstiegsrennen.

Der Spielplan für 2026/27 bietet reichlich Anlass zur Vorfreude. West Ham war am Auftaktwochenende in einem Duell zweier prominenter Absteiger zu Gast, im Oktober kommt Wolverhampton nach Turf Moor, und im November steht das East-Lancashire-Derby gegen Blackburn Rovers an. Dazu kommt ein vollgepacktes Festtagsprogramm und das übliche Championship-Chaos, sodass es im englischen Fußball nur wenige Tickets mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis gibt.

Wie also kommt man in dieser Saison an Tickets, um Burnley live zu sehen? GOAL zeigt euch, welche Möglichkeiten ihr habt, die Clarets in der Saison 2026/27 live zu erleben.

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Kommende Burnley-Spiele 2026/27

DatumSpielSpielortTickets
So., 23. Aug. 2026West Bromwich Albion gegen BurnleyThe Hawthorns, West BromwichTickets
Sa., 29. Aug. 2026Norwich City gegen BurnleyCarrow Road, NorwichTickets
Mi., 2. Sep. 2026Burnley gegen MiddlesbroughTurf Moor, BurnleyTickets
Mi., 9. Sep. 2026Wrexham gegen BurnleyRacecourse Ground, WrexhamTickets
Sa., 12. Sep. 2026Swansea City gegen BurnleySwansea.com Stadium, SwanseaTickets
Sa., 17. Okt. 2026Burnley gegen Wolverhampton WanderersTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 24. Okt. 2026Lincoln City gegen BurnleyLNER Stadium, LincolnTickets
Sa., 21. Nov. 2026Burnley gegen Blackburn RoversTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 19. Dez. 2026Burnley gegen Stoke CityTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 26. Dez. 2026Burnley gegen Bolton WanderersTurf Moor, BurnleyTickets
Di., 29. Dez. 2026Burnley gegen Lincoln CityTurf Moor, BurnleyTickets
Fr., 1. Jan. 2027Burnley gegen Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 6. Feb. 2027Blackburn Rovers gegen BurnleyEwood Park, BlackburnTickets

Wie viel kosten Burnley-Tickets 2026/27?

Fußball in der Championship bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Premier League, und reguläre Spieltagstickets für Erwachsene im Turf Moor starten bei Standardspielen bei etwa 30 £. Je nach Sitzplatzlage, Gegner und Termin steigen die Preise.

England Championship
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Die Derbys und Topspiele liegen am oberen Ende der Preisspanne. Derselbe Sitzplatz kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist sein, und die Partien mit der größten Nachfrage sind oft ausverkauft, bevor die meisten Fans überhaupt nachschauen können. Bei StubHub werden die Preise live an die Nachfrage angepasst, sodass beim Derby gegen Blackburn und bei den Festtagsspielen die günstigsten Plätze zuerst verschwinden und frühe Käufer die größte Auswahl haben.

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Wie kommt man an Burnley-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte bleibt die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel der Saison im Turf Moor dabei zu sein, mit einem reservierten Platz für alle Ligaspiele.

Burnley bestätigte seine Dauerkartenpläne für 2026/27 im März 2026 nach einer Beratung mit dem Fan Advisory Board und Fangruppen. Die Preise in den vergangenen Championship-Spielzeiten begannen bei Erwachsenen bei etwa 352 £, bei Personen über 65 Jahren bei 242 £ und bei Kindern unter 12 Jahren schon bei 58 £. Der Klub hatte die Preise zuvor als Dank an die Fans eingefroren.

Die Nachfrage ist konstant hoch, und die Warteliste für neue Dauerkarteninhaber wurde in früheren Spielzeiten vorzeitig geschlossen. Für Fans, die sich keine sichern können oder nur ausgewählte Partien besuchen möchten, bietet StubHub die Flexibilität, einzelne Spiele auszuwählen, ohne dass eine Mitgliedschaft nötig ist.

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Geschichte von Turf Moor

Turf Moor ist ein Fußballstadion in Burnley, Lancashire, mit einem Fassungsvermögen von 21.944 Zuschauern. Es ist seit 1883 die Heimspielstätte des Burnley Football Club und damit das im englischen Profifußball am zweitlängsten durchgehend genutzte Stadion.

Das Stadion liegt an der Harry Potts Way, benannt nach dem Trainer, der mit dem Klub 1959/60 den Titel in der First Division gewann. Das Stadion besteht aus vier Tribünen: der Bob Lord Stand, der Cricket Field Stand, der North Stand und der Jimmy McIlroy Stand. Die kompakte Schüssel und ihre Akustik sorgen dafür, dass Turf Moor eine der besseren Atmosphären in der Liga bietet, besonders an Derbyabenden.

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