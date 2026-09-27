Athletic Bilbao belegte in der vergangenen Saison in La Liga zwar nur einen enttäuschenden 12. Platz, doch im Estadio San Mamés ist der Stolz weiterhin ungebrochen. Regelmäßig kamen mehr als 45.000 Zuschauer zu den Spielen, und auch in der laufenden Spielzeit werden diese Zahlen wieder erwartet. Auch ihr könnt Teil der Massen in Bilbao sein und euch schon heute Tickets sichern.

Nachdem Ernesto Valverde, der in drei Amtszeiten beim Klub bekanntlich mehr als 500 Spiele als Bilbao-Coach betreute, in der vergangenen Saison sein Klemmbrett an den Nagel gehängt hatte, setzten die Zuri-Gorriak auf Edin Terzic als neuen Cheftrainer. Für Terzic ist es der erste Job, seit er Borussia Dortmund denkwürdig ins Champions-League-Finale 2024 geführt hat.

Trotz eines schleppenden Starts in die Ära Terzic mit Niederlagen in den ersten beiden La-Liga-Spielen 2026/27 von Bilbao gingen die Ergebnisse danach nach oben, und vor der Länderspielpause war das Team seit vier Spielen ungeschlagen. Dazu gehörte auch ein 3:0-Sieg gegen Atletico Madrid in San Mamés.

Können sie ihr Momentum aufrechterhalten? GOAL liefert euch die neuesten Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze bei Spielen von Athletic Bilbao sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Athletic Bilbao

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 10. Okt. (14 Uhr) Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao Vallecas-Stadion (Madrid) Tickets Sa., 17. Okt. (21 Uhr) Valencia vs. Athletic Bilbao Mestalla-Stadion (Valencia) Tickets Mi., 21. Okt. (20 Uhr) Levante vs. Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) TBA So., 25. Okt. (14 Uhr) Athletic Bilbao vs. Getafe San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets So., 1. Nov. (20 Uhr) Athletic Bilbao vs. Real Sociedad San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets So., 8. Nov. (20 Uhr) Osasuna vs. Athletic Bilbao El-Sadar-Stadion (Pamplona) Tickets So., 22. Nov. (20 Uhr) Athletic Bilbao vs. Espanyol San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets So., 29. Nov. (20 Uhr) Malaga vs. Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Tickets So., 6. Dez. (20 Uhr) Athletic Bilbao vs. Real Madrid San-Mamés-Stadion (Bilbao) Tickets

So kauft ihr Tickets für Athletic Bilbao

Offizielle Tickets für Spiele von Athletic Bilbao können direkt über das Ticketportal des Klubs gekauft werden. Für den freien Verkauf sind weder eine Mitgliedschaft noch eine Kontohistorie erforderlich. Sollten nach dem Online-Verkauf noch Karten übrig sein, könnt ihr diese am Spieltag direkt an den Stadionkassen von San Mamés kaufen.

Athletic Bilbao gibt die Tickets nicht für die gesamte Saison auf einmal frei. Da La Liga die endgültigen Spieltermine erst wenige Wochen im Voraus bestätigt, gehen die Karten nach und nach und spielweise in den Verkauf:

Club Athletic Presale (erstes Fenster): Zahlende „Club Athletic“-Mitglieder erhalten zuerst priorisierten Zugang. Dieser Vorverkauf beginnt in der Regel drei bis vier Tage vor dem freien Verkauf für die Allgemeinheit, also ungefähr zwei bis drei Wochen vor dem Spieltag.

Bei Spielen mit hoher Nachfrage, etwa gegen Real Madrid oder Barcelona sowie im Basken-Derby gegen Real Sociedad, erhalten Premium-Mitglieder zusätzlich 24 Stunden vor Standard-Mitgliedern Zugang.

Freier Verkauf (zweites Fenster): Verbleibende Tickets gehen etwa zwei Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf. Traditionell werden sie online um 10:30 Uhr am Montag der Woche vor dem Spiel freigeschaltet.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele von Athletic Bilbao auf dem Sekundärmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao?

Offizielle reguläre Eintrittskarten für Spiele von Athletic Bilbao im San-Mamés-Stadion liegen über das Ticketportal des Klubs in der Regel zwischen 30 € und 240 €. Die genauen Preise hängen stark vom Gegner ab. Spiele der Kategorie A gegen Real Madrid, Barcelona oder Real Sociedad sind am teuersten. Auch der Sitzplatzbereich spielt eine große Rolle.

Sitzplatzbereiche & offizielle Preisspannen:

Fondo Upper / Alta - Hinter den Toren, Oberrang. Dort ist man zwar am weitesten vom Geschehen entfernt, dafür bietet sich aber ein Blick aus der Vogelperspektive. (Preisspanne: 30 € bis 50 €)

Fondo Lower / Baja - Hinter den Toren, Unterrang. Näher am Spielfeld, außerdem befinden sich dort die aktiven Gesangs- und Stimmungsblöcke. (Preisspanne: 45 € bis 75 €)

Lateral / Tribuna Upper - Entlang der Längsseiten des Spielfelds, Oberrang. Exzellente taktische Sicht auf das gesamte Spielfeld. (Preisspanne: 60 € bis 100 €)

Lateral / Tribuna Lower - Entlang der Längsseiten des Spielfelds, Unterrang. Premiumsicht wie im Fernsehen, nah an den Spielern. (Preisspanne: 100 € bis 160 €+)

San Mamés VIP Area - Im mittleren Ring gelegen. Beinhaltet zentrale Sitzplätze, Catering und Zugang zu den Lounges. (Preisspanne: 180 €–350 €+)

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen oder sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was ihr über das San-Mamés-Stadion wissen müsst

Das San-Mamés-Stadion, liebevoll „La Catedral“ (Die Kathedrale) genannt, ist eines der angesehensten und ikonischsten Fußballstadien der Welt. Es liegt in Bilbao, Spanien, und ist die lautstarke Heimat des Athletic Club. Das Stadion verbindet ein hundertjähriges Fußballerbe nahtlos mit hochmoderner Architektur.

Das alte San Mamés wurde 1913 eröffnet und erlangte seinen legendären Status, weil es neben einer Kirche errichtet wurde, die dem Heiligen Mammes gewidmet war. In seiner 100-jährigen Geschichte war es Austragungsort von 3.695 Spielen. Das prägende architektonische Merkmal war ein massiver Stahlbogen, der 1952 über der Haupttribüne errichtet wurde und als moderner Heiligenschein für „La Catedral“ diente.

Um sich an das 21. Jahrhundert anzupassen, wurde ein komplett neuer Spitzenbau mit 53.331 Plätzen errichtet und 2013 eröffnet. Um die Präsenz des Klubs im Stadtzentrum zu bewahren, wurde die neue Arena auf einem angrenzenden Grundstück gebaut, das sich teilweise mit dem alten Stadion überschnitt. Der Übergang wurde in Phasen organisiert, damit der Athletic Club nie außerhalb seiner Heimstätte spielen musste.

Unvergessliche Spiele in San Mamés

UEFA-Cup-Finale 1977 (Rückspiel) : Athletic Club besiegte Juventus in San Mamés mit 2:1. Obwohl Juventus den Titel dank der Auswärtstorregel gewann, festigte die Atmosphäre die europäische Mystik des Stadions.

FIFA-Weltmeisterschaft 1982 : Das alte Stadion wurde vollständig umgerüstet, um Spiele der Gruppe 4 auszurichten, und begrüßte Mannschaften aus England, Frankreich und Kuwait..

Dominanz im Supercopa De España (2015) : Athletic Club ließ das Dach des neuen Stadions förmlich abheben, als Barcelona im Hinspiel mit 4:0 überrollt wurde und damit der Weg zum ersten großen Titel seit Jahrzehnten geebnet wurde.

Die Legende von „The Lions“: Römischen Historikern zufolge war Saint Mammes (San Mamés) ein junger Christ, der in ein Stadion mit wilden Löwen geworfen wurde. Statt ihn anzugreifen, legten sich die Tiere zahm zu seinen Füßen nieder. Weil das Stadion auf ihm gewidmetem Land gebaut wurde, werden die Spieler des Athletic Club stolz Los Leones (Die Löwen) genannt.

Rekorde und Statistiken von Athletic Bilbao

Der Athletic Club, allgemein bekannt als Athletic Bilbao, ist einer der traditionsreichsten und in seiner Ausrichtung einzigartigsten Fußballvereine der Welt. Der 1898 im spanischen Baskenland gegründete Klub ist weltweit für seine strikte Cantera-Politik bekannt: Es werden nur Spieler eingesetzt, die im Baskenland geboren wurden, oder Spieler, die ihre fußballerische Ausbildung in der Jugendakademie eines baskischen Klubs erhalten haben..

Erfolge des Klubs und Trophäen-Highlights

La Liga (Erste Division) : 8 Titel (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa del Rey (Spanischer Pokal) : 25 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Die meisten Tore: Telmo Zarra (335), Dani (199)

Der Adel Spaniens

Zusammen mit Real Madrid und Barcelona ist Athletic Bilbao einer von nur drei Klubs, die seit der Einführung von La Liga im Jahr 1929 nie abgestiegen sind.

Der höchste La-Liga-Sieg aller Zeiten

Athletic Bilbao hält den Rekord für den höchsten Sieg in der Geschichte von La Liga, nachdem Barcelona in der Saison 1930/31 mit 12:1 deklassiert wurde.

Die erste Fahrt der La Gabarra

Als Javier Clemente 1983 eine junge Mannschaft zum La-Liga-Titel führte, feierte der Klub mit einer Fahrt auf dem Fluss Nervión auf einem schweren Lastkahn namens La Gabarra. Mehr als eine Million begeisterte Fans säumten die Ufer. Diese Tradition kehrte zurück, als das Team 1984 das Double gewann, und erneut 2024 nach dem Gewinn der Copa del Rey.



