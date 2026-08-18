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AFC Bournemouth FlagGetty Images
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So kauft man Tickets für AFC Bournemouth 2026/27: Spielplan, Preise und mehr

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Tickets
Bournemouth
Premier League

Hier erfahrt ihr, wie ihr Bournemouth in dieser Saison live sehen könnt, einschließlich der genauen Stellen, an denen ihr Tickets kaufen könnt.

Bournemouth geht in die aufregendste Saison seiner Geschichte. Die Cherries belegten 2025/26 Rang sechs, die höchste Ligaplatzierung, die der Klub je erreicht hat, und sicherten sich nach einer bemerkenswerten ungeschlagenen Serie in der zweiten Hälfte der Spielzeit zum allerersten Mal die Qualifikation für den Europapokal.

Dieser Erfolg brachte Veränderungen mit sich. Andoni Iraola wechselte nach drei prägenden Jahren an der Südküste zum FC Liverpool, Marco Rose übernahm dafür eine Mannschaft, die nun zwischen Premier League und Europa League jongliert. Dazu kommt der laufende Ausbau des Vitality Stadium, und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um im Dean Court zu sein.

Bei einer Nachfrage auf Rekordniveau und dem Vitality weiterhin als eines der kleinsten Stadien der Premier League sind Tickets schwerer zu bekommen als je zuvor. GOAL führt euch durch den Prozess, wie ihr in dieser Saison an Karten für ein Bournemouth-Spiel kommt.

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Was sind die kommenden Spiele von AFC Bournemouth?

Nachfolgend findet ihr Bournemouths kommende Premier-League-Spiele der Saison 2026/27:

Premier League
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
DatumSpielAustragungsortTickets
So., 23. Aug. 2026Manchester City vs. AFC BournemouthEtihad Stadium, ManchesterTickets
Sa., 29. Aug. 2026AFC Bournemouth vs. EvertonVitality Stadium, BournemouthTickets
Sa., 5. Sep. 2026Newcastle United vs. AFC BournemouthSt James' Park, NewcastleTickets
Sa., 12. Sep. 2026AFC Bournemouth vs. BrentfordVitality Stadium, BournemouthTickets
So., 20. Sep. 2026AFC Bournemouth vs. FC LiverpoolVitality Stadium, BournemouthTickets
Sa., 10. Okt. 2026Chelsea vs. AFC BournemouthStamford Bridge, LondonTickets
Sa., 21. Nov. 2026AFC Bournemouth vs. Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthTickets
Sa., 12. Dez. 2026Arsenal vs. AFC BournemouthEmirates Stadium, LondonTickets
Sa., 26. Dez. 2026AFC Bournemouth vs. Tottenham HotspurVitality Stadium, BournemouthTickets
Sa., 2. Jan. 2027AFC Bournemouth vs. Aston VillaVitality Stadium, BournemouthTickets
Mi., 6. Jan. 2027Brighton & Hove Albion vs. AFC BournemouthAmex Stadium, BrightonTickets

Bournemouth spielt in dieser Saison auch in der Europa League, deren Ligaphase von September bis Ende Januar läuft und damit mehrere Europapokalabende im Vitality Stadium in den Spielplan bringt.

Wie kauft man Tickets für AFC Bournemouth 2026/27?

Der zugänglichste Weg, Bournemouth-Tickets zu kaufen, führt über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erhältlich, ohne dass Treuepunkte oder eine Kaufhistorie nötig sind.

Bournemouth vergibt Spieltagstickets über das Cherries-Points-System, das Fans je nach Anzahl der zuvor gekauften Spiele bevorzugt. Die Punkte sammeln sich im Laufe der Zeit an, was bedeutet, dass neuere Anhänger hinten in der Warteschlange stehen. Nur in begrenzten Fällen gehen Spiele tatsächlich in den freien Verkauf, bei dem jeder kaufen kann.

Mit der kleinsten Kapazität der Premier League und dem Europapokal, der die Nachfrage höher treibt als je zuvor, schließt dieses System die meisten Fans aus. StubHub beseitigt diese Hürde komplett. Es gibt keine Punkte zu sammeln und keinen Qualifikationszeitraum, sodass ihr Angebote für jedes Spiel durchsehen, Plätze im ganzen Stadion vergleichen und in wenigen Minuten kaufen könnt. Das macht die Plattform zur ersten Wahl für Last-Minute-Tickets und für Besucher, die für ein bestimmtes Spiel nach Dorset reisen.

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Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth?

Bournemouth staffelt die Preise je nach Nachfrage in drei Kategorien, von Kategorie A für die größten Spiele bis hinunter zu Kategorie C. Die regulären Erwachsenenpreise lagen zuletzt je nach Tribüne ungefähr zwischen £42 und £59.

Bei Spielen der Kategorie A lagen die günstigsten Erwachsenentickets im Family Stand bei rund £42, gefolgt von der North und South Stand mit etwa £45, East Outer mit £46, Main Outer mit £51, East Centre mit £52 und Main Centre mit £59. Ermäßigte Karten sind in der Regel in allen Bereichen einige Pfund günstiger, Junior-Tickets gibt es ab rund £11.

Bei StubHub richten sich die Preise nach der Live-Nachfrage statt nach festen Kategorien. Die Besuche von Liverpool, Tottenham und Aston Villa werden in dieser Saison im Premiumbereich liegen, während Spiele niedrigerer Kategorien das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das Muster ist in einem so kleinen Stadion konstant: Die günstigsten Plätze sind zuerst weg, also bekommen frühe Käufer das bessere Angebot.

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Was ist von AFC Bournemouth 2026/27 zu erwarten?

Bournemouth geht 2026/27 zum ersten Mal als echter Europapokal-Klub in eine Saison, nachdem Platz sechs die beste Spielzeit der Vereinsgeschichte gebracht hatte.

Marco Rose übernimmt eine von Iraola zu einer der aggressivsten und attraktivsten Mannschaften der Liga geformte Mannschaft. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses Niveau mit einem kleinen Kader und einem noch kleineren Stadion über zwei Wettbewerbe hinweg zu halten. In den vergangenen Spielzeiten gab es Heimsiege gegen Arsenal, Manchester City und Tottenham, ein Beleg dafür, dass das Vitality trotz seiner Größe weiterhin zu den schwierigsten Auswärtsreisen in England zählt.

Der Heimspielplan hat einiges zu bieten. Liverpool kommt im September zu Iraolas erster Rückkehr an die Südküste, Tottenham gastiert am Boxing Day, und Europapokalabende kommen zum ersten Mal überhaupt ins Dean Court. Für Fans, die die Cherries auf ihrem Höhepunkt erleben wollen, ist das die Saison dafür.

Wie ist die Geschichte des Vitality Stadium?

Das Vitality Stadium, früher unter dem Namen Dean Court bekannt, ist ein Fußballstadion in Boscombe am Rand von Bournemouth und seit 1910 die Heimat des AFC Bournemouth.

Es ist seit Langem das kleinste Stadion der Premier League und fasst rund 11.300 Zuschauer, nachdem es 2001 komplett neu gebaut wurde, wobei das Spielfeld im Vergleich zu seiner ursprünglichen Position um neunzig Grad gedreht wurde. Ursprünglich wurde es als dreiseitiges Stadion mit 9.600 Plätzen neu entwickelt, 2005 kamen Sitzplätze am zuvor unbebauten südlichen Ende hinzu.

Das ändert sich nun. Statt ein komplett neues Stadion zu bauen, hat sich der Klub zu einer schrittweisen Neuentwicklung des Vitality verpflichtet. Dabei soll eine neue Südtribüne die provisorische Konstruktion ersetzen, mit dem langfristigen Ziel, die Kapazität auf 20.000 und möglicherweise darüber hinaus zu erhöhen, und das alles, ohne das Stadion zu schließen. Das Stadion war außerdem Austragungsort mehrerer Länderspiele der englischen U21 sowie von Spielen der englischen Frauen-Nationalmannschaft.

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