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Everton Iliman Ndiaye celebrates with fansGetty Images
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So kauft man Everton-Tickets für 2026/27: Kommende Spiele, Durchschnittspreise und Informationen zu Dauerkarten

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Everton
Premier League

So kannst du dir in dieser Saison ein Ticket sichern, um Everton im Hill Dickinson Stadium zu unterstützen

Mit dem Start der Premier-League-Saison 2026/27 genießen die Everton-Fans ihre zweite Spielzeit in ihrer Weltklasse-Spielstätte am Wasser. Nach dem historischen Abschied vom Goodison Park hat sich das Hill Dickinson Stadium am Bramley-Moore Dock schnell etabliert.

GOAL hat alle Infos, wie man sich Everton-Tickets sichern kann, darunter einzelne Spieltickets, Hospitality-Optionen und Details zu Dauerkarten.

Everton-Tickets buchenTickets buchen

Kommende Everton-Spiele in der Premier League 2026/27

Datum & Uhrzeit (BST)SpielOrtTickets
Sa., 15. Aug. 2026, 15:00 UhrEverton vs. Leeds UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 22. Aug. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs. EvertonTottenham Hotspur Stadium, LondonTickets kaufen
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 UhrEverton vs. West Ham UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrAston Villa vs. EvertonVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 UhrEverton vs. Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 26. Sep. 2026, 15:00 UhrManchester United vs. EvertonOld Trafford, ManchesterTickets kaufen
Sa., 3. Okt. 2026, 15:00 UhrEverton vs. FulhamHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrArsenal vs. EvertonEmirates Stadium, LondonTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrEverton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. EvertonStamford Bridge, LondonTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrEverton vs. Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrWolverhampton Wanderers vs. EvertonMolineux Stadium, WolverhamptonTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrEverton vs. Manchester CityHill Dickinson Stadium, LiverpoolTickets kaufen

Wie kann man Everton-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Nachfrage nach Tickets für das Hill Dickinson Stadium ist extrem hoch. Um einen fairen Zugang zu gewährleisten, vergibt Everton reguläre Heimspiel-Tickets über ein offizielles Verlosungssystem für Mitglieder. 

Das offizielle Everton-eTicketing-Portal (eticketing.co.uk/evertonfc) ist der wichtigste Weg, um sich reguläre Spieltagstickets zu sichern. 

Das müsst ihr genau wissen:

Offizielle Everton-Mitgliedschaft & Tickets

Ihr müsst über eine aktive Mitgliedschaft auf eticketing.co.uk/evertonfc verfügen, um an Ticketverlosungen teilzunehmen:

  • Forever Blue+: Gewährt erstklassigen Prioritätszugang zu jeder Heimspiel-Verlosung.
  • Forever Blue: Gewährt Zugang zur offiziellen Ticketbörse und zu sekundären Freigabefenstern.

Everton-Ticketverlosung

  • Wann man sich bewerben kann: Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal vier Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr.
  • Bewerbung in Gruppen: Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network.
  • Ergebnisse: Erfolgreiche Bewerber werden bis Donnerstagmittag benachrichtigt, und registrierte Zahlungskarten werden automatisch belastet.

Alternative Möglichkeiten, Everton-Tickets zu kaufen

Wenn ihr in der Verlosung keinen Platz bekommt, habt ihr trotzdem noch einige gute Optionen:

  • Offizielle Ticketbörse: Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen.
  • Sekundärmarktplätze: Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby.
  • Spieltag-Hospitality: Die Buchung eines VIP-Hospitality-Pakets garantiert den Zutritt, ohne an der Verlosung teilzunehmen oder eine Mitgliedschaft zu besitzen.

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Wie viel kosten Everton-Tickets?

Die Ticketpreise im Hill Dickinson Stadium spiegeln die moderne Ausstattung der Spielstätte wider und bieten gleichzeitig gestaffelte Optionen für verschiedene Alterskategorien und Stadionbereiche:

  • Einzelne Liga-Tickets: Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Spielkategorie und Blocklage zwischen 35 £ und 75 £+.
  • Ermäßigte Preise: In allen Stadionbereichen gibt es ermäßigte Tarife für Senioren (65+), junge Erwachsene (18 bis 21), Juniors (11 bis 17) und Kinder unter 11 Jahren.
  • South Stand Safe Standing: Die South Stand im Heimbereich verfügt über spezielle Safe-Standing-Bereiche und bietet eine intensive Spieltagsatmosphäre in den günstigsten Preiskategorien.
  • Hospitality-Pakete: Premium-Spieltagserlebnisse beginnen bei etwa 399 £ bis 495 £ pro Person, wobei Topspiele wie das Merseyside Derby höhere Preise haben.

Wie kann man Everton-Dauerkarten kaufen?

Eine Everton-Dauerkarte garantiert euren reservierten Sitzplatz für alle 19 Heimspiele in der Premier League im Hill Dickinson Stadium während der Saison 2026/27.

Wegen der Rekordnachfrage nach der Eröffnung des Stadions sind die Dauerkarten für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft, wobei die Verlängerungsquote unter den bisherigen Inhabern extrem hoch ist. 

Interessenten können sich über die Klub-Website für die offizielle Everton-Warteliste für Dauerkarten registrieren, wobei aktive Forever-Blue-Mitglieder bevorzugt werden, wenn Plätze verfügbar werden.

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