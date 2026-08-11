Mit dem Start der Premier-League-Saison 2026/27 genießen die Everton-Fans ihre zweite Spielzeit in ihrer Weltklasse-Spielstätte am Wasser. Nach dem historischen Abschied vom Goodison Park hat sich das Hill Dickinson Stadium am Bramley-Moore Dock schnell etabliert.

GOAL hat alle Infos, wie man sich Everton-Tickets sichern kann, darunter einzelne Spieltickets, Hospitality-Optionen und Details zu Dauerkarten.

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Kommende Everton-Spiele in der Premier League 2026/27

Wie kann man Everton-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Nachfrage nach Tickets für das Hill Dickinson Stadium ist extrem hoch. Um einen fairen Zugang zu gewährleisten, vergibt Everton reguläre Heimspiel-Tickets über ein offizielles Verlosungssystem für Mitglieder.

Das offizielle Everton-eTicketing-Portal (eticketing.co.uk/evertonfc) ist der wichtigste Weg, um sich reguläre Spieltagstickets zu sichern.

Das müsst ihr genau wissen:

Offizielle Everton-Mitgliedschaft & Tickets

Ihr müsst über eine aktive Mitgliedschaft auf eticketing.co.uk/evertonfc verfügen, um an Ticketverlosungen teilzunehmen:

Forever Blue+ : Gewährt erstklassigen Prioritätszugang zu jeder Heimspiel-Verlosung.

: Gewährt erstklassigen Prioritätszugang zu jeder Heimspiel-Verlosung. Forever Blue: Gewährt Zugang zur offiziellen Ticketbörse und zu sekundären Freigabefenstern.

Everton-Ticketverlosung

Wann man sich bewerben kann : Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal vier Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr.

: Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal vier Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr. Bewerbung in Gruppen : Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network.

: Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network. Ergebnisse: Erfolgreiche Bewerber werden bis Donnerstagmittag benachrichtigt, und registrierte Zahlungskarten werden automatisch belastet.

Alternative Möglichkeiten, Everton-Tickets zu kaufen

Wenn ihr in der Verlosung keinen Platz bekommt, habt ihr trotzdem noch einige gute Optionen:

Offizielle Ticketbörse : Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen.

: Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen. Sekundärmarktplätze : Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby.

: Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby. Spieltag-Hospitality: Die Buchung eines VIP-Hospitality-Pakets garantiert den Zutritt, ohne an der Verlosung teilzunehmen oder eine Mitgliedschaft zu besitzen.

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Wie viel kosten Everton-Tickets?

Die Ticketpreise im Hill Dickinson Stadium spiegeln die moderne Ausstattung der Spielstätte wider und bieten gleichzeitig gestaffelte Optionen für verschiedene Alterskategorien und Stadionbereiche:

Einzelne Liga-Tickets : Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Spielkategorie und Blocklage zwischen 35 £ und 75 £+.

: Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Spielkategorie und Blocklage zwischen 35 £ und 75 £+. Ermäßigte Preise: In allen Stadionbereichen gibt es ermäßigte Tarife für Senioren (65+), junge Erwachsene (18 bis 21), Juniors (11 bis 17) und Kinder unter 11 Jahren.

In allen Stadionbereichen gibt es ermäßigte Tarife für Senioren (65+), junge Erwachsene (18 bis 21), Juniors (11 bis 17) und Kinder unter 11 Jahren. South Stand Safe Standing : Die South Stand im Heimbereich verfügt über spezielle Safe-Standing-Bereiche und bietet eine intensive Spieltagsatmosphäre in den günstigsten Preiskategorien.

: Die South Stand im Heimbereich verfügt über spezielle Safe-Standing-Bereiche und bietet eine intensive Spieltagsatmosphäre in den günstigsten Preiskategorien. Hospitality-Pakete: Premium-Spieltagserlebnisse beginnen bei etwa 399 £ bis 495 £ pro Person, wobei Topspiele wie das Merseyside Derby höhere Preise haben.

Wie kann man Everton-Dauerkarten kaufen?

Eine Everton-Dauerkarte garantiert euren reservierten Sitzplatz für alle 19 Heimspiele in der Premier League im Hill Dickinson Stadium während der Saison 2026/27.

Wegen der Rekordnachfrage nach der Eröffnung des Stadions sind die Dauerkarten für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft, wobei die Verlängerungsquote unter den bisherigen Inhabern extrem hoch ist.

Interessenten können sich über die Klub-Website für die offizielle Everton-Warteliste für Dauerkarten registrieren, wobei aktive Forever-Blue-Mitglieder bevorzugt werden, wenn Plätze verfügbar werden.