Mit dem Start der Premier-League-Saison 2026/27 genießen die Everton-Fans ihre zweite Spielzeit in ihrer Weltklasse-Spielstätte am Wasser. Nach dem historischen Abschied vom Goodison Park hat sich das Hill Dickinson Stadium am Bramley-Moore Dock schnell etabliert.
GOAL hat alle Infos, wie man sich Everton-Tickets sichern kann, darunter einzelne Spieltickets, Hospitality-Optionen und Details zu Dauerkarten.
Kommende Everton-Spiele in der Premier League 2026/27
|Datum & Uhrzeit (BST)
|Spiel
|Ort
|Tickets
|Sa., 15. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Leeds United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 22. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs. Everton
|Tottenham Hotspur Stadium, London
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|Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. West Ham United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Aston Villa vs. Everton
|Villa Park, Birmingham
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|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Crystal Palace
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 26. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Manchester United vs. Everton
|Old Trafford, Manchester
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|Sa., 3. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Fulham
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Arsenal vs. Everton
|Emirates Stadium, London
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|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Liverpool
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Everton
|Stamford Bridge, London
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|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Wolverhampton Wanderers vs. Everton
|Molineux Stadium, Wolverhampton
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|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Manchester City
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool
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Wie kann man Everton-Tickets für die Premier League kaufen?
Die Nachfrage nach Tickets für das Hill Dickinson Stadium ist extrem hoch. Um einen fairen Zugang zu gewährleisten, vergibt Everton reguläre Heimspiel-Tickets über ein offizielles Verlosungssystem für Mitglieder.
Das offizielle Everton-eTicketing-Portal (eticketing.co.uk/evertonfc) ist der wichtigste Weg, um sich reguläre Spieltagstickets zu sichern.
Das müsst ihr genau wissen:
Offizielle Everton-Mitgliedschaft & Tickets
Ihr müsst über eine aktive Mitgliedschaft auf eticketing.co.uk/evertonfc verfügen, um an Ticketverlosungen teilzunehmen:
- Forever Blue+: Gewährt erstklassigen Prioritätszugang zu jeder Heimspiel-Verlosung.
- Forever Blue: Gewährt Zugang zur offiziellen Ticketbörse und zu sekundären Freigabefenstern.
Everton-Ticketverlosung
- Wann man sich bewerben kann: Die Verlosungen öffnen im eTicketing-Portal vier Wochen vor dem Spieltag, montags um 10:00 Uhr, und schließen dienstags um 16:00 Uhr.
- Bewerbung in Gruppen: Um mit Freunden oder der Familie zusammenzusitzen, verknüpft eure Konten vor der Anmeldung über Account Management > Network.
- Ergebnisse: Erfolgreiche Bewerber werden bis Donnerstagmittag benachrichtigt, und registrierte Zahlungskarten werden automatisch belastet.
Alternative Möglichkeiten, Everton-Tickets zu kaufen
Wenn ihr in der Verlosung keinen Platz bekommt, habt ihr trotzdem noch einige gute Optionen:
- Offizielle Ticketbörse: Öffnet am Freitag um 10:00 Uhr nach der Verlosung und ermöglicht es Dauerkarteninhabern, nicht benötigte Plätze zum Nennwert an Mitglieder weiterzuverkaufen.
- Sekundärmarktplätze: Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten verifizierte Fan-zu-Fan-Tickets für stark nachgefragte Spiele wie das Merseyside Derby.
- Spieltag-Hospitality: Die Buchung eines VIP-Hospitality-Pakets garantiert den Zutritt, ohne an der Verlosung teilzunehmen oder eine Mitgliedschaft zu besitzen.
Wie viel kosten Everton-Tickets?
Die Ticketpreise im Hill Dickinson Stadium spiegeln die moderne Ausstattung der Spielstätte wider und bieten gleichzeitig gestaffelte Optionen für verschiedene Alterskategorien und Stadionbereiche:
- Einzelne Liga-Tickets: Reguläre Erwachsenentickets im freien Verkauf kosten je nach Spielkategorie und Blocklage zwischen 35 £ und 75 £+.
- Ermäßigte Preise: In allen Stadionbereichen gibt es ermäßigte Tarife für Senioren (65+), junge Erwachsene (18 bis 21), Juniors (11 bis 17) und Kinder unter 11 Jahren.
- South Stand Safe Standing: Die South Stand im Heimbereich verfügt über spezielle Safe-Standing-Bereiche und bietet eine intensive Spieltagsatmosphäre in den günstigsten Preiskategorien.
- Hospitality-Pakete: Premium-Spieltagserlebnisse beginnen bei etwa 399 £ bis 495 £ pro Person, wobei Topspiele wie das Merseyside Derby höhere Preise haben.
Wie kann man Everton-Dauerkarten kaufen?
Eine Everton-Dauerkarte garantiert euren reservierten Sitzplatz für alle 19 Heimspiele in der Premier League im Hill Dickinson Stadium während der Saison 2026/27.
Wegen der Rekordnachfrage nach der Eröffnung des Stadions sind die Dauerkarten für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft, wobei die Verlängerungsquote unter den bisherigen Inhabern extrem hoch ist.
Interessenten können sich über die Klub-Website für die offizielle Everton-Warteliste für Dauerkarten registrieren, wobei aktive Forever-Blue-Mitglieder bevorzugt werden, wenn Plätze verfügbar werden.