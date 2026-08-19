Brighton-Tickets für 2026/27 sind jetzt im Verkauf, rechtzeitig zur 10. Premier-League-Saison in Folge des Klubs, die am Sonntag, 23. August, im Amex Stadium gegen Aston Villa beginnt. Und diese Spielzeit bietet noch etwas extra: Der Europapokal kehrt an die Südküste zurück, wenn Brighton am 27. August in den Play-offs der UEFA Conference League Tromso empfängt.

Fabian Hurzeler geht nach einem weiteren Platz in der oberen Tabellenhälfte in seine dritte Saison als Cheftrainer. Mit anstehenden Ligaspielen gegen den Meister Arsenal, Liverpool, Manchester City und Manchester United im Amex sowie dem A23-Derby gegen Crystal Palace am 18. Oktober wird die Nachfrage nach Plätzen im Amex bei den meisten Partien das Angebot übersteigen. GOAL führt euch durch alle Ticketoptionen von Brighton für 2026/27, von den günstigsten Eintrittskarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, und zeigt, wo sie jetzt erhältlich sind.

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Bevorstehende Brighton-Spiele 2026/27 im Amex Stadium

Unten findet ihr Brightons komplette bestätigte Heimspielliste im Amex Stadium für die Saison 2026/27:

Datum Spiel Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. Brighton gegen Aston Villa Premier League Tickets Do., 27. Aug. Brighton gegen Tromso UEFA Conference League, Play-off Tickets Sa., 5. Sep. Brighton gegen Leeds United Premier League Tickets Sa., 19. Sep. Brighton gegen Arsenal Premier League Tickets So., 18. Okt. Brighton gegen Crystal Palace Premier League Tickets Sa., 7. Nov. Brighton gegen Brentford Premier League Tickets Sa., 28. Nov. Brighton gegen Newcastle United Premier League Tickets Sa., 12. Dez. Brighton gegen Everton Premier League Tickets Sa., 19. Dez. Brighton gegen Ipswich Town Premier League Tickets Sa., 2. Jan. Brighton gegen Manchester United Premier League Tickets Mi., 6. Jan. Brighton gegen Bournemouth Premier League Tickets Sa., 23. Jan. Brighton gegen Manchester City Premier League Tickets Sa., 6. Feb. Brighton gegen Hull City Premier League Tickets Sa., 20. Feb. Brighton gegen Tottenham Hotspur Premier League Tickets Mi., 3. März Brighton gegen Fulham Premier League Tickets Sa., 20. März Brighton gegen Coventry City Premier League Tickets Sa., 17. Apr. Brighton gegen Chelsea Premier League Tickets Sa., 1. Mai Brighton gegen Nottingham Forest Premier League Tickets Sa., 8. Mai Brighton gegen Sunderland Premier League Tickets So., 23. Mai Brighton gegen Liverpool Premier League Tickets

Wie kann man Brighton-Tickets 2026/27 kaufen?

Am besten kauft man Brighton-Tickets zum Originalpreis über das offizielle Portal des Klubs unter tickets.brightonandhovealbion.com, allerdings ist für die meisten Spiele eine MyAlbion+-Mitgliedschaft erforderlich und nur selten gelangen Karten in den freien Verkauf. Für alle anderen ist StubHub der realistische Weg. Dort werden Tickets für jedes Brighton-Heimspiel angeboten, auch für ausverkaufte Partien, und jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie abgesichert. Da in diesem Kalender nun auch Europapokalabende dazukommen, ist ein früher Blick auf den Wiederverkaufsmarkt der beste Weg, sich das gewünschte Spiel zu sichern.

Dauerkarten sind die einzige Garantie auf einen Platz bei jedem Heimspiel und kosten nach einer durchschnittlichen Erhöhung von 3,88 Prozent jetzt zwischen 630 und 1.100 Pfund. Da 95 Prozent verlängert wurden, gelangen jedoch nur sehr wenige in den freien Verkauf, deshalb solltet ihr euer Interesse frühzeitig beim Klub anmelden. Für ein Premium-Spieltagserlebnis beginnen Hospitality-Pakete bei rund 222 Pfund für die Heineken Lounge, reichen über Dining-Erlebnisse wie The Goldstone und Bruno's Restaurant ab etwa 282 Pfund bis hin zu rund 5.220 Pfund für eine private Legends Box, buchbar über den Klub und Seat Unique.

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Wie viel kosten Brighton-Tickets 2026/27?

Brighton bleibt eines der erschwinglicheren Erlebnisse der Premier League. Eintrittskarten zum Originalpreis, die direkt über den Klub gekauft werden, kosteten in den vergangenen Spielzeiten für Erwachsene zwischen 33 und 78 Pfund, wobei derselbe Platz je nach Gegner von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist wird. Die günstigsten Plätze befinden sich auf der North Stand, während die teuersten auf Höhe der Mittellinie auf der West Stand liegen, dicht gefolgt von den Plätzen auf Höhe der Mittellinie auf der East Stand.

Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Tickets für die ersten Heimspiele ab rund 100 Euro angeboten, wobei die frühen Saisonspiele gegen Aston Villa und Leeds zu den günstigsten Möglichkeiten gehören, Brighton live zu sehen. Bei den größten Gegnern steigen die Preise, daher werden für das Derby gegen Crystal Palace sowie für die Besuche von Arsenal, Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester Aufpreise fällig. Vergleicht alles, was derzeit bei StubHub angeboten wird, bevor die Preise mit näher rückendem Anpfiff steigen.

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Alles, was ihr über das Amex Stadium wissen müsst

Das American Express Stadium, allgemein als Amex bekannt und offiziell das Falmer Stadium, ist seit seiner Eröffnung 2011 die Heimstätte von Brighton. Es liegt in Falmer am Rand von Brighton and Hove, fasst 31.876 Fans und genießt seinen Ruf als eines der freundlichsten und bestorganisierten Spieltagserlebnisse im englischen Fußball völlig zu Recht, mit kontaktlosem digitalem NFC-Zugang und einer bekannt einladenden Familienatmosphäre.

Die West Stand ist eine dreistöckige Struktur mit Platz für 13.654 Fans einschließlich 14 Luxuslogen, die East Stand und die Family Stand fassen 11.833 Zuschauer, die North Stand verfügt über 2.688 Plätze und in dieser Saison kommt dort mehr Safe Standing hinzu, während die Gästefans die 2.575 Plätze umfassende South Stand belegen. Abseits des Fußballs war das Stadion Austragungsort von Spielen bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015, der UEFA Women's Euro 2022 und der Women's Rugby World Cup 2025.

Die Anreise ist einfach: Der Bahnhof Falmer liegt direkt neben dem Stadion, und in den meisten Eintrittskarten ist die Zugfahrt am Spieltag von Bahnhöfen in der gesamten Region eingeschlossen. Mit Premier-League- und Europapokal-Fußball unter Flutlicht in dieser Saison gab es selten einen besseren Zeitpunkt für einen Besuch. Sichert euch noch heute eure Brighton-Tickets für 2026/27 bei StubHub, bevor die größten Spiele ausverkauft sind.