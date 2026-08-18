Brentford ist weiterhin eine der großen Erfolgsgeschichten der Premier League, ein Klub, der mit datengetriebener Rekrutierung und einem äußerst engen Heimstadion eine nachhaltige Identität im Oberhaus aufgebaut hat. In der zweiten Saison unter Keith Andrews startet die Mannschaft in die Spielzeit 2026/27 mit einem der attraktivsten Heimspielprogramme der Liga.

Es geht sofort los. Tottenham kommt am ersten Wochenende ins Gtech Community Stadium, der West-London-Rivale Chelsea reist im September an, und eine bemerkenswerte Serie im Herbst bringt Liverpool, Arsenal und Manchester City innerhalb weniger Wochen nach West-London. Mit nur 17.250 Plätzen ist dieses Stadion eines der am schwersten zugänglichen in England.

Wie kommt man also in dieser Saison an Brentford-Tickets? GOAL zeigt euch genau, welche Möglichkeiten es gibt.

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Was sind die kommenden Brentford-Spiele 2026/27?

Nachfolgend findet ihr Brentfords kommende Premier-League-Spiele der Saison 2026/27:

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Brentford vs. Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Leeds United vs. Brentford Elland Road, Leeds Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Brentford vs. Sunderland Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 12. Sep. 2026 AFC Bournemouth vs. Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Brentford vs. Chelsea Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Aston Villa vs. Brentford Villa Park, Birmingham Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Brentford vs. Liverpool Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Hull City vs. Brentford MKM Stadium, Hull Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Brentford vs. Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Brighton & Hove Albion vs. Brentford Amex Stadium, Brighton Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Brentford vs. Everton Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Manchester United vs. Brentford Old Trafford, Manchester Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Brentford vs. Arsenal Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Brentford vs. Manchester City Gtech Community Stadium, London Tickets

Wie viel kosten Brentford-Tickets für die Premier League?

Brentford-Tickets für Erwachsene haben einen Nennwert von etwa 30 £ bis 65 £, wobei die Preise nach Spielkategorie festgelegt werden und nicht als einheitlicher Tarif für die ganze Saison gelten.

Der Klub teilt die Spiele in drei Stufen ein. Kategorie A star umfasst die Gegner mit dem höchsten Profil, typischerweise Arsenal, Liverpool, Manchester United und Chelsea. Kategorie A gilt in der Regel für andere Londoner Klubs sowie Manchester City und Newcastle. Kategorie B umfasst Gegner aus dem Tabellenmittelfeld und Aufsteiger, also die am einfachsten und günstigsten zu besuchenden Spiele.

Ermäßigte Tickets für Menschen über 65 und für 18- bis 24-Jährige sind in der Regel etwa 10 £ günstiger als Vollpreistickets für Erwachsene, während Junior-Tickets für Unter-17-Jährige je nach Kategorie ungefähr zwischen 10 £ und 15 £ kosten.

Bei StubHub richten sich die Preise nach der Nachfrage und nicht nach der Kategorie. Die Kategorie-B-Spiele gegen Aufsteiger wie Sunderland und Hull City bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Saison, während die Heimspiele im Dezember gegen Arsenal und Manchester City die höchsten Preise erzielen werden. Wer früh kauft, macht durchweg den besseren Deal.

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Wie kann man Brentford-Dauerkarten kaufen?

Eine Brentford-Dauerkarte kann nicht über eine Warteliste gekauft werden. Sie muss über das klubinterne Ticket-Access-Points-System verdient werden, was sie zu einer der am schwersten erhältlichen Dauerkarten im englischen Fußball macht.

Die Preise für Dauerkarten für Erwachsene begannen zuletzt bei etwa 460 £ und stiegen für die exklusivsten Bereiche des Stadions, einschließlich The Dugout, auf etwa 815 £, nachdem der Klub die Preise zuvor im Rahmen seines Bekenntnisses zu bezahlbarem Fußball eingefroren hatte.

Um sich zu qualifizieren, braucht man eine Brentford-Mitgliedschaft und muss Spiele besuchen, um TAPS zu sammeln. Die aktuelle Schätzung lautet, dass etwa 1.000 Punkte nötig sind, während in einer einzelnen Saison nur etwa 800 Punkte verfügbar sind. Das bedeutet, dass man jedes Spiel einer Saison besuchen könnte und trotzdem nicht genug Punkte hätte. Für die überwältigende Mehrheit der Fans ist StubHub der praktische Weg zu einem Platz im Gtech.

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Wie ist die Geschichte des Gtech Community Stadium?

Das Gtech Community Stadium ist ein Fußballstadion mit einer Kapazität von 17.250 Plätzen in Brentford im Westen Londons und seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 die Heimat von Brentford FC.

Offiziell ist es als Brentford Community Stadium bekannt, ersetzte Griffin Park und war auch Austragungsort für Rugby Union. London Irish spielte dort drei Saisons lang, bis der Klub 2023 Insolvenz anmeldete. Das Stadion wurde als Austragungsort für die UEFA Women's Euro 2022 ausgewählt und war während des Turniers Schauplatz von vier Spielen. Außerdem ist es das Herzstück einer breiteren Erneuerung des umliegenden Gebiets, zu der auch neue Wohnungen und Gewerbeflächen gehören.

Das kompakte Design mit seinen steilen Tribünen hält die Fans nah am Spielfeld und ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich das Gtech trotz seiner Zugehörigkeit zu den kleinsten Stadien der Premier League den Ruf erarbeitet hat, eine der besten Atmosphären der Liga zu bieten.