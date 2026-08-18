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So kauft ihr Tickets für Wolverhampton Wanderers 2026/27: Ticketpreise, Hospitality- und Dauerkarten-Informationen

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Premier League

So bekommst du Tickets, um die Wolves in dieser Saison live in Aktion zu sehen

Nach acht aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Premier League, dem längsten Aufenthalt in der höchsten Spielklasse im Molineux seit den 1970er Jahren, ist Wolverhampton Wanderers zurück in der Championship und im Neuaufbau. Der Abstieg in der vergangenen Saison brachte Veränderungen auf allen Ebenen mit sich, und die Old Gold beginnen nun unter dem neuen Cheftrainer Cesar Peixoto, dem im Juni verpflichteten früheren Gil-Vicente-Coach, erstmals seit 2018 ihr Leben in der zweiten Liga.

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