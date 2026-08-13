Kann Chris Wilder Sheffield United erneut zurück ins gelobte Land der Premier League führen? Mit einem Kader mit Spielern wie Patrick Bamford und Harrison Burrows lebt der Traum von einer Rückkehr nach Wembley, diesmal mit einem anderen Ergebnis, auf jeden Fall weiter.

Sie könnten im Bramall Lane dabei sein, um es herauszufinden. Wie kommen Sie an Tickets, um die Blades in der Saison 2026/27 live zu sehen? GOAL gibt Ihnen den kompletten Überblick.

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Kommende Spiele von Sheffield United 2026/27

Wie kann man Sheffield-United-Tickets für 2026/27 kaufen?

Für Spiele von Sheffield United gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten pro Spiel bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen. Diese können Sie in der Regel über das offizielle Ticketportal des Klubs auf dessen Website kaufen.

Britische Fußballklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen: Zuerst an Dauerkarteninhaber Dann an Klubmitglieder, die häufig nach Treuepunkten aus früheren Käufen eingestuft werden Und schließlich an die Öffentlichkeit in der Phase des „General Sale“.

Die Mitgliedschaften bei Sheffield United reichen von 20 £ für „Junior Blades“ bis zu 70 £ für „Blade Member+“. Alle Mitgliedschaften bieten Vorteile wie frühen Zugang zu Spieltickets, vergünstigte Heimtickets und kostenlosen Zugang zu U21-Spielen im Bramall Lane.

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Wie viel kosten Sheffield-United-Tickets für 2026/27?

Für alle, die Sheffield-United-Tickets im Bramall Lane auf Spiel-für-Spiel-Basis kaufen möchten, wird jede Partie als Kat. A*, Kat. A oder Kat. B eingestuft, wobei die Preise für Erwachsene zwischen 30 £ und 46 £ liegen.

Ermäßigte Preise gelten in allen Heimbereichen des Stadions für Senioren (60+), Fans mit Behinderung, junge Erwachsene/Studierende (U22), U18-Jährige und Junior Blades.

Wie bekommt man Dauerkarten von Sheffield United?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie bei jedem Heimspiel von Sheffield United in der Championship in der Saison 2026/27 im Bramall Lane dabei sind.

Neben garantierten reservierten Sitzplätzen auf den Tribünen für alle 23 Ligaspiele, ausgenommen Pokal- oder Playoff-Spiele, erhält jeder Dauerkarteninhaber 2.700 Treuepunkte, was die Chancen auf den Kauf von Tickets für hochkarätige Auswärtsspiele oder Pokalpartien erhöht.

Wo kann ich rund um Bramall Lane übernachten?

Rund um Bramall Lane und in ganz Sheffield gibt es für Besucher während ihres Aufenthalts zahlreiche Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten.

Die interaktive Karte unten zeigt, was in der Nähe des Stadions verfügbar ist, während die Verkehrsanbindungen der Stadt auch bedeuten, dass es möglich ist, für Ihr Spieltagserlebnis etwas weiter entfernt zu übernachten:

Geschichte von Bramall Lane

Bramall Lane ist ein Fußballstadion in Sheffield, South Yorkshire. Es ist seit der Gründung des Klubs im Jahr 1889 die Heimat von Sheffield United und das älteste große Stadion der Welt, in dem noch immer Profifußballspiele ausgetragen werden.

Bramall Lane ist eines von nur zwei Stadien, das Länderspiele von England, ein Test-Cricket-Spiel von England, und zwar 1902, sowie ein FA-Cup-Finale, das Wiederholungsspiel von 1912, ausgetragen hat. Das andere ist The Oval.

Das Stadion wurde nach dem Taylor Report umfassend renoviert und 1994 in ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 32.050 umgewandelt. Im Jahr 2022 war es Austragungsort von Spielen der UEFA Women's European Championship, darunter auch das Halbfinale zwischen England und Schweden.