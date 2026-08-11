Für das letzte Mal, dass die Rangers FC als Meister der Liga ganz oben standen, muss man bis in die Saison 2020/21 der Scottish Premiership zurückgehen.

Mit Trainer Philippe Clement an der Seitenlinie hofft die blaue Hälfte Glasgows jedoch, dass die Saison 2026/27 eine erfolgreiche wird.

Doch wie kommt man in dieser Saison an Rangers-Tickets, während der Klub versucht, sich den Titel in der Scottish Premiership von Erzrivale Celtic zurückzuholen?

GOAL zeigt euch, welche Möglichkeiten ihr habt, die Rangers in der Saison 2026/27 live zu sehen.

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Bevorstehende Rangers-Spiele 2026/27 & Tickets

Nachfolgend findet ihr die anstehenden Heimspiele der Rangers in der Saison 2025/26:

Wie kauft man Rangers-Tickets für 2026/27?

Die Stellung der Rangers als eine der beiden dominierenden Kräfte im schottischen Fußball sorgt weltweit für eine enorme Nachfrage. Spieltagstickets für Ibrox sind bei gewöhnlichen Ligaspielen ebenso häufig ausverkauft wie bei Pokalspielen in der K.-o.-Runde.

Der wichtigste Weg, reguläre Tickets zu kaufen, führt direkt über das offizielle Ticketportal der Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Tickets werden in der Regel in drei klar voneinander getrennten Phasen vergeben:

Saisonkarteninhaber (vorrangige Verlängerungen und Zusatzpakete für Europa) MyGers-Mitglieder (eingestuft nach Treuepunkte-Stufen) Freier Verkauf (öffentlich nur dann angeboten, wenn Kontingente für Mitglieder nicht ausgeschöpft wurden)

Behaltet das offizielle Klubportal im Blick, um die Veröffentlichungstermine nicht zu verpassen.

Sollten die allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplätze alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans. Achtet darauf, die AGB der Website, auf der ihr kauft, noch einmal genau zu prüfen.

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Wann sind Rangers gegen Celtic?

Wenn ihr das Old Firm live erleben wollt, könnten Rangers-gegen-Celtic-Tickets schwer zu bekommen sein. Da diese Rivalität bis ins Jahr 1888 zurückreicht, handelt es sich um ein intensives Duell mit viel Geschichte. Nachfolgend findet ihr alles, was ihr wissen müsst.

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets So., 20. Sep. 2026, 12:00 Uhr Celtic vs. Rangers Celtic Park, Glasgow Tickets kaufen Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr Rangers vs. Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Tickets kaufen Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr Celtic vs. Rangers Celtic Park, Glasgow Tickets kaufen Mai 2027 (TBD) Rangers vs. Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Tickets kaufen

Wie bekommt man Rangers-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, sich für alle 19 Heimspiele in der Liga im Ibrox während der Saison 2026/27 einen reservierten Sitzplatz zu sichern.

Dauerkarten für Erwachsene beginnen in dieser Saison bei ungefähr 480 £+, dazu kommen Ermäßigungen für Senioren und Junioren.

Bei mehr als 45.000 Dauerkarteninhabern und Verlängerungsquoten von konstant über 98 % sind neue Dauerkarten extrem schwer zu bekommen. Um auf die offizielle Warteliste zu kommen, müssen Fans über eine aktive MyGers-Mitgliedschaft verfügen.

Wo kann man rund um das Ibrox Stadium übernachten?

Wenn ihr für ein Rangers-Spiel im Ibrox nach Glasgow reist, könnt ihr euch Unterkünfte in der Nähe des Stadions anschauen. Die interaktive Karte unten zeigt, was in unmittelbarer Nähe des Stadions verfügbar ist, wobei das öffentliche Verkehrssystem der Stadt auch bei Unterkünften weiter außerhalb gute Reisemöglichkeiten bietet.

Geschichte des Ibrox Stadium

Das Ibrox Stadium liegt südlich des River Clyde im Ibrox-Gebiet von Glasgow in Schottland. Der Austragungsort wurde 1899 als Ibrox Park eröffnet und ist seither die Heimstätte der Rangers, auch wenn in diesem Zeitraum natürlich zahlreiche Renovierungen vorgenommen wurden. Ibrox ist mit einer reinen Sitzplatzkapazität von etwas mehr als 50.000 das drittgrößte Fußballstadion Schottlands, im Vereinigten Königreich liegt es auf Rang 15, hinter Celtic Park und Hampden Park.

Das Spielfeld im Ibrox ist von vier überdachten Sitzplatztribünen umgeben, die offiziell Bill Struth Main Stand (Süden), Broomloan Road Stand (Westen), Sandy Jardine Stand (Norden) und Copland Road Stand (Osten) heißen. Jede Tribüne hat zwei Ränge, mit Ausnahme der Bill Struth Main Stand, die seit dem Anbau des Club Deck im Jahr 1991 über drei Ränge verfügt.

Neben zahlreichen Länderspielen Schottlands war Ibrox auch Austragungsort einer Vielzahl von Veranstaltungen außerhalb des Sports. Musikgrößen wie Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John und Bon Jovi gaben dort ebenfalls Konzerte.