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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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So kauft ihr Tickets für die AC Mailand 2026/27: Serie-A-Preise, kommende Spiele und mehr

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Tickets
Italien Serie A
AC Mailand

Allegri ist weg, Amorim ist da. Der Neuaufbau des AC Mailand beginnt jetzt. Sichere dir deine Tickets für die Serie-A-Saison 2026/27.

Nach einem tiefgreifenden Umbruch im San Siro startet die AC Mailand mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27.

Ein Einbruch zum Saisonende kostete die AC Mailand in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League. In der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der Geschäftsführer den Klub. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen.

GOAL hat alle Informationen zum Kauf von Tickets für die AC Mailand in dieser Saison.

Bevorstehende Serie-A-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum und Uhrzeit

Spiel

Spielort

Tickets

25. Oktober 2026

Udinese gegen AC Mailand

Bluenergy Stadium (auswärts)

Tickets

Mittwoch, 28. Oktober 2026

AC Mailand gegen Bologna

San Siro (Heimspiel)

Tickets

1. November 2026

AC Mailand gegen Inter Mailand (Derby della Madonnina, Hinspiel)

San Siro (Heimspiel)

Tickets

8. November 2026

Genoa gegen AC Mailand

Stadio Luigi Ferraris (auswärts)

Tickets

22. November 2026

AC Mailand gegen Frosinone

San Siro (Heimspiel)

Tickets

29. November 2026

Cagliari gegen AC Mailand

Unipol Domus (auswärts)

Tickets

6. Dezember 2026

AC Mailand gegen Parma

San Siro (Heimspiel)

Tickets

13. Dezember 2026

Napoli gegen AC Mailand

Stadio Diego Armando Maradona (auswärts)

Tickets

20. Dezember 2026

AC Mailand gegen Como

San Siro (Heimspiel)

Tickets

3. Januar 2027

Monza gegen AC Mailand

U-Power Stadium (auswärts)

Tickets

Mittwoch, 6. Januar 2027

AC Mailand gegen Fiorentina

San Siro (Heimspiel)

Tickets

10. Januar 2027

Roma gegen AC Mailand

Stadio Olimpico (auswärts)

Tickets

17. Januar 2027

AC Mailand gegen Torino

San Siro (Heimspiel)

Tickets

24. Januar 2027

Frosinone gegen AC Mailand

Stadio Benito Stirpe (auswärts)

Tickets

31. Januar 2027

AC Mailand gegen Juventus

San Siro (Heimspiel)

Tickets

7. Februar 2027

Bologna gegen AC Mailand

Stadio Renato Dall'Ara (auswärts)

Tickets

14. Februar 2027

Inter Mailand gegen AC Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel)

San Siro (auswärts, Inter mit Heimrecht)

Tickets

21. Februar 2027

AC Mailand gegen Genoa

San Siro (Heimspiel)

Tickets

28. Februar 2027

Como gegen AC Mailand

Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)

Tickets

7. März 2027

AC Mailand gegen Cagliari

San Siro (Heimspiel)

Tickets

14. März 2027

AC Mailand gegen Sassuolo

San Siro (Heimspiel)

Tickets

21. März 2027

Atalanta gegen AC Mailand

Gewiss Stadium (auswärts)

Tickets

4. April 2027

AC Mailand gegen Monza

San Siro (Heimspiel)

Tickets

11. April 2027

Fiorentina gegen AC Mailand

Stadio Artemio Franchi (auswärts)

Tickets

18. April 2027

AC Mailand gegen Napoli

San Siro (Heimspiel)

Tickets

25. April 2027

Lecce gegen AC Mailand

Stadio Via del Mare (auswärts)

Tickets

2. Mai 2027

AC Mailand gegen Lazio

San Siro (Heimspiel)

Tickets

9. Mai 2027

Parma gegen AC Mailand

Stadio Ennio Tardini (auswärts)

Tickets

16. Mai 2027

AC Mailand gegen Roma

San Siro (Heimspiel)

Tickets

23. Mai 2027

Venezia gegen AC Mailand

Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts)

Tickets

30. Mai 2027

AC Mailand gegen Udinese

San Siro (Heimspiel)

Tickets

Wie kann man Tickets für die AC Mailand kaufen?

  • Tickets können über das offizielle Ticketportal des Klubs gekauft werden. Prüfen Sie dort regelmäßig, wann Tickets in den Verkauf gehen und welche noch verfügbar sind.
  • Am größten ist die Nachfrage beim Derby della Madonnina gegen Inter sowie bei Spielen gegen Juventus und Napoli. Über die offiziellen Kanäle sind diese Partien in der Regel schnell ausverkauft.
  • Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind oder Sie kurzfristig eine Karte für ein bestimmtes Spiel suchen, bieten Zweitmarktplätze mit Käuferschutz eine weitere Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für die AC Mailand?

  • Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatz und Nachfrage. Für die Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli werden die höchsten Preise verlangt.
  • Reguläre Eintrittskarten und Plätze auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ein Spiel im San Siro zu besuchen.
  • Premiumplätze und Plätze direkt am Spielfeldrand kosten deutlich mehr, besonders bei Derbys.
  • Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige Ticketkäufe oder ausverkaufte Spiele. Die Preise schwanken je nach Nachfrage.

Die aktuellen bestätigten Preise finden Sie im offiziellen Portal des Klubs. Die Preise werden jeden Sommer überprüft.

Was von der AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist

Die Saison 2025/26 der AC Mailand versprach viel, endete aber mit einem Einbruch. Unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elf Jahren zum Klub zurückgekehrt war, startete die Mannschaft stark, ließ gegen Ende der Saison jedoch deutlich nach. Eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Scoutingchef Geoffrey Moncada verließen den Klub alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim. Der hatte Manchester United nach nur 63 Spielen als Trainer im Old Trafford gerade verlassen und erhielt ab Juli 2026 einen Dreijahresvertrag. Amorim übernimmt einen Kader, dessen Kern Christian Pulisic und Rafael Leao bilden. Nach einer turbulenten Sommerpause soll er die Mannschaft neu aufstellen. In dieser Saison spielt sie in der Europa League statt in der Champions League. Zu den Höhepunkten des Spielplans zählen zwei Derbys della Madonnina gegen Titelverteidiger Inter.

Die Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit 80.018 Sitzplätzen nach wie vor das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte der AC Mailand und von Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen. Im Stadion fanden Spiele der Fußball-Weltmeisterschaften 1934 und 1990, der Europameisterschaft 1980 sowie vier Endspiele im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League statt (1965, 1970, 2001 und 2016). Im Februar war das Stadion zudem Schauplatz der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026. Damit festigte es seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.


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