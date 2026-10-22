Nach einem tiefgreifenden Umbruch im San Siro startet die AC Mailand mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27.

Ein Einbruch zum Saisonende kostete die AC Mailand in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League. In der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der Geschäftsführer den Klub. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen.

GOAL hat alle Informationen zum Kauf von Tickets für die AC Mailand in dieser Saison.

Bevorstehende Serie-A-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Tickets 25. Oktober 2026 Udinese gegen AC Mailand Bluenergy Stadium (auswärts) Tickets Mittwoch, 28. Oktober 2026 AC Mailand gegen Bologna San Siro (Heimspiel) Tickets 1. November 2026 AC Mailand gegen Inter Mailand (Derby della Madonnina, Hinspiel) San Siro (Heimspiel) Tickets 8. November 2026 Genoa gegen AC Mailand Stadio Luigi Ferraris (auswärts) Tickets 22. November 2026 AC Mailand gegen Frosinone San Siro (Heimspiel) Tickets 29. November 2026 Cagliari gegen AC Mailand Unipol Domus (auswärts) Tickets 6. Dezember 2026 AC Mailand gegen Parma San Siro (Heimspiel) Tickets 13. Dezember 2026 Napoli gegen AC Mailand Stadio Diego Armando Maradona (auswärts) Tickets 20. Dezember 2026 AC Mailand gegen Como San Siro (Heimspiel) Tickets 3. Januar 2027 Monza gegen AC Mailand U-Power Stadium (auswärts) Tickets Mittwoch, 6. Januar 2027 AC Mailand gegen Fiorentina San Siro (Heimspiel) Tickets 10. Januar 2027 Roma gegen AC Mailand Stadio Olimpico (auswärts) Tickets 17. Januar 2027 AC Mailand gegen Torino San Siro (Heimspiel) Tickets 24. Januar 2027 Frosinone gegen AC Mailand Stadio Benito Stirpe (auswärts) Tickets 31. Januar 2027 AC Mailand gegen Juventus San Siro (Heimspiel) Tickets 7. Februar 2027 Bologna gegen AC Mailand Stadio Renato Dall'Ara (auswärts) Tickets 14. Februar 2027 Inter Mailand gegen AC Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel) San Siro (auswärts, Inter mit Heimrecht) Tickets 21. Februar 2027 AC Mailand gegen Genoa San Siro (Heimspiel) Tickets 28. Februar 2027 Como gegen AC Mailand Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts) Tickets 7. März 2027 AC Mailand gegen Cagliari San Siro (Heimspiel) Tickets 14. März 2027 AC Mailand gegen Sassuolo San Siro (Heimspiel) Tickets 21. März 2027 Atalanta gegen AC Mailand Gewiss Stadium (auswärts) Tickets 4. April 2027 AC Mailand gegen Monza San Siro (Heimspiel) Tickets 11. April 2027 Fiorentina gegen AC Mailand Stadio Artemio Franchi (auswärts) Tickets 18. April 2027 AC Mailand gegen Napoli San Siro (Heimspiel) Tickets 25. April 2027 Lecce gegen AC Mailand Stadio Via del Mare (auswärts) Tickets 2. Mai 2027 AC Mailand gegen Lazio San Siro (Heimspiel) Tickets 9. Mai 2027 Parma gegen AC Mailand Stadio Ennio Tardini (auswärts) Tickets 16. Mai 2027 AC Mailand gegen Roma San Siro (Heimspiel) Tickets 23. Mai 2027 Venezia gegen AC Mailand Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts) Tickets 30. Mai 2027 AC Mailand gegen Udinese San Siro (Heimspiel) Tickets

Nächste Spiele BOU Europa League 15:00 MIL Ansehen

Wie kann man Tickets für die AC Mailand kaufen?

Tickets können über das offizielle Ticketportal des Klubs gekauft werden. Prüfen Sie dort regelmäßig, wann Tickets in den Verkauf gehen und welche noch verfügbar sind.

Am größten ist die Nachfrage beim Derby della Madonnina gegen Inter sowie bei Spielen gegen Juventus und Napoli. Über die offiziellen Kanäle sind diese Partien in der Regel schnell ausverkauft.

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind oder Sie kurzfristig eine Karte für ein bestimmtes Spiel suchen, bieten Zweitmarktplätze mit Käuferschutz eine weitere Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für die AC Mailand?

Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatz und Nachfrage. Für die Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli werden die höchsten Preise verlangt.

Reguläre Eintrittskarten und Plätze auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ein Spiel im San Siro zu besuchen.

Premiumplätze und Plätze direkt am Spielfeldrand kosten deutlich mehr, besonders bei Derbys.

Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige Ticketkäufe oder ausverkaufte Spiele. Die Preise schwanken je nach Nachfrage.

Die aktuellen bestätigten Preise finden Sie im offiziellen Portal des Klubs. Die Preise werden jeden Sommer überprüft.

Was von der AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist

Die Saison 2025/26 der AC Mailand versprach viel, endete aber mit einem Einbruch. Unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elf Jahren zum Klub zurückgekehrt war, startete die Mannschaft stark, ließ gegen Ende der Saison jedoch deutlich nach. Eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Scoutingchef Geoffrey Moncada verließen den Klub alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.

Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim. Der hatte Manchester United nach nur 63 Spielen als Trainer im Old Trafford gerade verlassen und erhielt ab Juli 2026 einen Dreijahresvertrag. Amorim übernimmt einen Kader, dessen Kern Christian Pulisic und Rafael Leao bilden. Nach einer turbulenten Sommerpause soll er die Mannschaft neu aufstellen. In dieser Saison spielt sie in der Europa League statt in der Champions League. Zu den Höhepunkten des Spielplans zählen zwei Derbys della Madonnina gegen Titelverteidiger Inter.

Die Geschichte des San Siro

Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit 80.018 Sitzplätzen nach wie vor das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte der AC Mailand und von Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen. Im Stadion fanden Spiele der Fußball-Weltmeisterschaften 1934 und 1990, der Europameisterschaft 1980 sowie vier Endspiele im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League statt (1965, 1970, 2001 und 2016). Im Februar war das Stadion zudem Schauplatz der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026. Damit festigte es seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.



