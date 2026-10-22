Nach einem tiefgreifenden Umbruch im San Siro startet die AC Mailand mit dem neuen Cheftrainer Ruben Amorim in die Saison 2026/27.
Ein Einbruch zum Saisonende kostete die AC Mailand in der vergangenen Spielzeit einen Platz in der Champions League. In der Folge verließen Massimiliano Allegri, der Sportdirektor und der Geschäftsführer den Klub. Stattdessen spielt Mailand in dieser Saison in der Europa League und will sich unter Amorim neu aufstellen.
GOAL hat alle Informationen zum Kauf von Tickets für die AC Mailand in dieser Saison.
Bevorstehende Serie-A-Spiele 2026/27 und Tickets
Datum und Uhrzeit
Spiel
Spielort
Tickets
25. Oktober 2026
Udinese gegen AC Mailand
Bluenergy Stadium (auswärts)
Mittwoch, 28. Oktober 2026
AC Mailand gegen Bologna
San Siro (Heimspiel)
1. November 2026
AC Mailand gegen Inter Mailand (Derby della Madonnina, Hinspiel)
San Siro (Heimspiel)
8. November 2026
Genoa gegen AC Mailand
Stadio Luigi Ferraris (auswärts)
22. November 2026
AC Mailand gegen Frosinone
San Siro (Heimspiel)
29. November 2026
Cagliari gegen AC Mailand
Unipol Domus (auswärts)
6. Dezember 2026
AC Mailand gegen Parma
San Siro (Heimspiel)
13. Dezember 2026
Napoli gegen AC Mailand
Stadio Diego Armando Maradona (auswärts)
20. Dezember 2026
AC Mailand gegen Como
San Siro (Heimspiel)
3. Januar 2027
Monza gegen AC Mailand
U-Power Stadium (auswärts)
Mittwoch, 6. Januar 2027
AC Mailand gegen Fiorentina
San Siro (Heimspiel)
10. Januar 2027
Roma gegen AC Mailand
Stadio Olimpico (auswärts)
17. Januar 2027
AC Mailand gegen Torino
San Siro (Heimspiel)
24. Januar 2027
Frosinone gegen AC Mailand
Stadio Benito Stirpe (auswärts)
31. Januar 2027
AC Mailand gegen Juventus
San Siro (Heimspiel)
7. Februar 2027
Bologna gegen AC Mailand
Stadio Renato Dall'Ara (auswärts)
14. Februar 2027
Inter Mailand gegen AC Mailand (Derby della Madonnina, Rückspiel)
San Siro (auswärts, Inter mit Heimrecht)
21. Februar 2027
AC Mailand gegen Genoa
San Siro (Heimspiel)
28. Februar 2027
Como gegen AC Mailand
Stadio Giuseppe Sinigaglia (auswärts)
7. März 2027
AC Mailand gegen Cagliari
San Siro (Heimspiel)
14. März 2027
AC Mailand gegen Sassuolo
San Siro (Heimspiel)
21. März 2027
Atalanta gegen AC Mailand
Gewiss Stadium (auswärts)
4. April 2027
AC Mailand gegen Monza
San Siro (Heimspiel)
11. April 2027
Fiorentina gegen AC Mailand
Stadio Artemio Franchi (auswärts)
18. April 2027
AC Mailand gegen Napoli
San Siro (Heimspiel)
25. April 2027
Lecce gegen AC Mailand
Stadio Via del Mare (auswärts)
2. Mai 2027
AC Mailand gegen Lazio
San Siro (Heimspiel)
9. Mai 2027
Parma gegen AC Mailand
Stadio Ennio Tardini (auswärts)
16. Mai 2027
AC Mailand gegen Roma
San Siro (Heimspiel)
23. Mai 2027
Venezia gegen AC Mailand
Stadio Pier Luigi Penzo (auswärts)
30. Mai 2027
AC Mailand gegen Udinese
San Siro (Heimspiel)
Wie kann man Tickets für die AC Mailand kaufen?
- Tickets können über das offizielle Ticketportal des Klubs gekauft werden. Prüfen Sie dort regelmäßig, wann Tickets in den Verkauf gehen und welche noch verfügbar sind.
- Am größten ist die Nachfrage beim Derby della Madonnina gegen Inter sowie bei Spielen gegen Juventus und Napoli. Über die offiziellen Kanäle sind diese Partien in der Regel schnell ausverkauft.
- Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind oder Sie kurzfristig eine Karte für ein bestimmtes Spiel suchen, bieten Zweitmarktplätze mit Käuferschutz eine weitere Möglichkeit, sich einen Platz zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für die AC Mailand?
- Die Preise variieren je nach Gegner, Sitzplatz und Nachfrage. Für die Topspiele gegen Inter, Juventus und Napoli werden die höchsten Preise verlangt.
- Reguläre Eintrittskarten und Plätze auf den oberen Rängen sind die günstigste Möglichkeit, ein Spiel im San Siro zu besuchen.
- Premiumplätze und Plätze direkt am Spielfeldrand kosten deutlich mehr, besonders bei Derbys.
- Der Zweitmarkt über StubHub ist eine gute Option für kurzfristige Ticketkäufe oder ausverkaufte Spiele. Die Preise schwanken je nach Nachfrage.
Die aktuellen bestätigten Preise finden Sie im offiziellen Portal des Klubs. Die Preise werden jeden Sommer überprüft.
Was von der AC Mailand 2026/27 zu erwarten ist
Die Saison 2025/26 der AC Mailand versprach viel, endete aber mit einem Einbruch. Unter Massimiliano Allegri, der 2025 nach elf Jahren zum Klub zurückgekehrt war, startete die Mannschaft stark, ließ gegen Ende der Saison jedoch deutlich nach. Eine Heimniederlage gegen Cagliari am letzten Spieltag besiegelte Platz fünf und damit das Verpassen der Champions League. Die Folgen waren gravierend: Allegri, Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Scoutingchef Geoffrey Moncada verließen den Klub alle innerhalb weniger Tage nach Saisonende.
Die Eigentümer von RedBird Capital und Berater Zlatan Ibrahimovic entschieden sich für Ruben Amorim. Der hatte Manchester United nach nur 63 Spielen als Trainer im Old Trafford gerade verlassen und erhielt ab Juli 2026 einen Dreijahresvertrag. Amorim übernimmt einen Kader, dessen Kern Christian Pulisic und Rafael Leao bilden. Nach einer turbulenten Sommerpause soll er die Mannschaft neu aufstellen. In dieser Saison spielt sie in der Europa League statt in der Champions League. Zu den Höhepunkten des Spielplans zählen zwei Derbys della Madonnina gegen Titelverteidiger Inter.
Die Geschichte des San Siro
Das San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) wurde 1926 eröffnet und ist mit 80.018 Sitzplätzen nach wie vor das größte Stadion Italiens. Es ist die gemeinsame Heimstätte der AC Mailand und von Inter Mailand, die dort das Derby della Madonnina austragen. Im Stadion fanden Spiele der Fußball-Weltmeisterschaften 1934 und 1990, der Europameisterschaft 1980 sowie vier Endspiele im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League statt (1965, 1970, 2001 und 2016). Im Februar war das Stadion zudem Schauplatz der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026. Damit festigte es seinen Status als eine der traditionsreichsten Sportstätten der Welt.