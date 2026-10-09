Die Bundesliga ist in Deutschland weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, mitreißende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballbegeisterten Fans gefüllt. Der Klub wurde achtmal deutscher Meister und beendete vier der vergangenen zehn Spielzeiten als Bundesliga-Vizemeister.

Auf der beeindruckenden „Gelben Wand“ ist es eines der begehrtesten Güter auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu ergattern. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für die Stufen der Südtribüne zu bekommen.

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Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spielpläne 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Tickets Sa., 10. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Tickets Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 24. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Tickets Sa., 31. Okt., 17:30 Uhr FC Bayern München vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 7. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Elversberg Tickets Sa., 21. Nov., 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 28. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Tickets Sa., 5. Dez., 14:30 Uhr FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 12. Dez., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Augsburg Tickets Sa., 19. Dez., 14:30 Uhr RB Leipzig vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 9. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Tickets Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 16. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SC Freiburg Tickets Sa., 23. Jan., 14:30 Uhr Hamburger SV vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 30. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Tickets Sa., 6. Feb., 14:30 Uhr SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 13. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Tickets Sa., 20. Feb., 14:30 Uhr SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 27. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Tickets Mi., 3. März, 19:30 Uhr Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 6. März, 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Bayern München Tickets Sa., 13. März, 14:30 Uhr SV Elversberg vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 20. März, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Tickets Sa., 3. Apr., 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 10. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Tickets Sa., 17. Apr., 14:30 Uhr FC Augsburg vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 24. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs RB Leipzig Tickets Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Tickets Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr SC Freiburg vs Borussia Dortmund Tickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27

Der BVB begrenzt seine Dauerkarten auf 55.000, wodurch pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Vereinsmitgliedschaften in den Hunderttausenden sind die Spiele über die offiziellen Kanäle nach der Freigabe regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

Offizieller allgemeiner Verkauf: über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Dafür müsst ihr ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Vereinsmitgliedschaft verschafft ein wichtiges Zeitfenster mit Priorität vor dem allgemeinen Verkauf.

Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden. Sie sind in der Regel etwas länger verfügbar als Standardplätze, kosten aber deutlich mehr.

Hochwertige Pakete, die vom Klub angeboten werden. Sie sind in der Regel etwas länger verfügbar als Standardplätze, kosten aber deutlich mehr. Sekundärmarkt-Anbieter: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft der verlässlichste Weg, um einen Platz sicher zu bekommen, wobei die Tickets in eure digitale Wallet übertragen werden. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Vereinswebsite startet in der Regel vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag. Wenn ihr den Nennwert zahlen wollt, ist es entscheidend, den Veröffentlichungsplan genau im Blick zu behalten.

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Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?

In der Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 € , falls euch das seltene Kunststück gelingt, Tickets direkt beim Klub und spielweise zu kaufen.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Stadionbereich, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.

Auf Sekundärmarkt-Resale-Aggregatoren beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € aufwärts.

Die Marktwerte schwanken je nach Gegner stark, also dynamische Sekundärmarktpreise. Topspiele, insbesondere Der Klassiker gegen Bayern München oder ein hochkarätiges K.-o.-Spiel in der Champions League, erzielen Spitzenaufschläge, wobei die Preise auf dem Sekundärmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln.

Wie die meisten Bundesliga-Klubs bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, diese sind auf dem Sekundärmarkt jedoch stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität mit Sitz- und Stehplätzen 81.365, während sie bei internationalen Spielen, bei denen es nur Sitzplätze gibt, 65.829 beträgt. Die 24.454 Zuschauer fassende Sudtribune (South Bank) ist die größte Stehplatztribüne für Zuschauer im europäischen Fußball. Die für ihre intensive Atmosphäre berühmte Südtribüne trägt den Spitznamen Die Gelbe Wand, also „The Yellow Wall“.

Neben Dortmund-Spielen fanden im Signal Iduna Park bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024) Partien statt. Außerdem war das Stadion Austragungsort des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Nationalfreundschaftsspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

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Sich einen Platz im ikonischen Stadion von Borussia Dortmund zu sichern, ist ein Erlebnis auf der Wunschliste vieler Fußballpuristen, die leidenschaftliche Fankultur lieben. Wenn ihr vor den anstehenden europäischen Spielen ein Wettprofil registrieren möchtet, achtet darauf, dass euer Guthaben optimiert ist. Schaut euch unseren aktuellen Guide an, um den neuesten aktiven bet365-Bonuscode einzulösen und euer Spielerlebnis aufzuwerten.