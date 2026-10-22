Die deutsche Bundesliga gilt weiterhin als Maßstab für Fankultur. Nirgendwo ist die mitreißende Atmosphäre so intensiv zu erleben wie im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der legendären Heimstätte von Borussia Dortmund.

Das Stadion hat die größte Kapazität Deutschlands. Bei jedem Heimspiel füllen mehr als 81.000 Fans die Ränge. Der Verein wurde achtmal Deutscher Meister und belegte in den vergangenen zehn Jahren viermal den zweiten Platz in der Bundesliga.

Angesichts der beeindruckenden „Gelben Wand“ gehören Tickets für ein Dortmund-Spiel zu den begehrtesten auf dem europäischen Ticketmarkt. GOAL erklärt, wie Ihr an Karten für die Südtribüne kommt.

Tickets für Borussia DortmundJetzt buchen

Borussia Dortmund Premium & VIPPakete buchen

Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Tickets Sa., 24. Oktober, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt Tickets Sa., 31. Oktober, 17:30 Uhr FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 7. November, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen SV Elversberg Tickets Sa., 21. November, 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 28. November, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen Tickets Sa., 5. Dezember, 14:30 Uhr FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 12. Dezember, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Augsburg Tickets Sa., 19. Dezember, 14:30 Uhr RB Leipzig gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 9. Januar, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05 Tickets Mi., 13. Januar, 19:30 Uhr 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 16. Januar, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen SC Freiburg Tickets Sa., 23. Januar, 14:30 Uhr Hamburger SV gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 30. Januar, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen TSG 1899 Hoffenheim Tickets Sa., 6. Februar, 14:30 Uhr SC Paderborn 07 gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 13. Februar, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart Tickets Sa., 20. Februar, 14:30 Uhr SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 27. Februar, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen 1. FC Union Berlin Tickets Mi., 3. März, 19:30 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 6. März, 17:30 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Bayern München Tickets Sa., 13. März, 14:30 Uhr SV Elversberg gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 20. März, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach Tickets Sa., 3. April, 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 10. April, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 Tickets Sa., 17. April, 14:30 Uhr FC Augsburg gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 24. April, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen RB Leipzig Tickets Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund Tickets Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr SC Freiburg gegen Borussia Dortmund Tickets

So kauft Ihr Tickets für Borussia Dortmund 2026/27

Der BVB begrenzt die Zahl seiner Dauerkarten auf 55.000. Damit bleiben pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar. Da die Zahl der offiziellen Vereinsmitglieder in die Hunderttausende geht, sind Spiele über die offiziellen Verkaufskanäle regelmäßig binnen Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Top-Ligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesligaspiele oft günstiger. Das macht es leichter, Spitzenfußball live zu erleben.

So könnt Ihr Euch Tickets für Borussia Dortmund sichern:

Offizieller regulärer Verkauf: Tickets gibt es über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Dafür müsst Ihr ein Vereinskonto erstellen. Eine offizielle Vereinsmitgliedschaft verschafft Euch vor dem freien Verkauf ein wichtiges Vorkaufsrecht.

Offizielle Hospitality-Angebote: Der Verein bietet hochwertige Pakete an. Sie sind in der Regel etwas länger verfügbar als reguläre Plätze, kosten aber mehr.

Der Verein bietet hochwertige Pakete an. Sie sind in der Regel etwas länger verfügbar als reguläre Plätze, kosten aber mehr. Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die beim offiziellen Verkaufsstart leer ausgegangen sind, ist dies oft der verlässlichste Weg, sich einen Platz zu sichern. Die Tickets werden in Eure digitale Wallet übertragen. Prüft unbedingt die Geschäftsbedingungen der Ticketplattform, über die Ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Vereinswebsite beginnt üblicherweise 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Wer den regulären Preis zahlen möchte, sollte die Verkaufstermine im Blick behalten.

Tickets für Borussia DortmundJetzt buchen

Was kosten Tickets für Borussia Dortmund 2025/26?

Für die Saison 2026/27 liegen die regulären Preise für Erwachsene zwischen 19 und 80 €, sofern es Euch gelingt, eines der begehrten Einzeltickets direkt beim Verein zu kaufen.

Dortmund staffelt die Preise nach der Lage der Plätze im Stadion. Die günstigsten Tickets gibt es in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen.

Bei Wiederverkaufsplattformen sind reguläre Eintrittskarten derzeit ab etwa 35 € erhältlich.

Die Marktpreise schwanken stark je nach Gegner, da die Preise auf dem Zweitmarkt dynamisch sind. Für besonders attraktive Spiele, vor allem den Klassiker gegen Bayern München oder ein hochkarätiges K.-o.-Spiel in der Champions League, werden Spitzenpreise verlangt. Die Preise auf dem Zweitmarkt steigen dann deutlich, weil die internationale Nachfrage so groß ist.

Wie die meisten Bundesligisten bietet auch der BVB ermäßigte Preiskategorien für Kinder und Jugendliche sowie Senioren an. Auf dem Zweitmarkt sind diese Angebote allerdings stark eingeschränkt.

Die Geschichte des Signal Iduna Parks

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen fasst das Stadion mit Sitz- und Stehplätzen 81.365 Zuschauer. Bei internationalen Spielen, für die ausschließlich Sitzplätze zugelassen sind, liegt die Kapazität bei 65.829. Die Südtribüne ist mit 24.454 Plätzen die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Wegen ihrer intensiven Atmosphäre trägt sie den Beinamen „Die Gelbe Wand“.

Neben Dortmunder Spielen war der Signal Iduna Park Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (EM 2024). Zudem fand dort das UEFA-Cup-Finale 2001 statt, ebenso wie verschiedene Länderspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europameisterschaften.

Tickets für Borussia DortmundJetzt buchen

Ein Platz im legendären Stadion von Borussia Dortmund ist für Fußballfans, die leidenschaftliche Fankultur lieben, ein Erlebnis, das sie unbedingt einmal haben möchten. Wenn Ihr vor den kommenden Europapokalspielen ein Wettkonto einrichten wollt, achtet darauf, dass Euer Guthaben entsprechend aufgestellt ist. In unserem aktuellen Ratgeber erfahrt Ihr, wie Ihr den neuesten gültigen bet365-Bonuscode einlösen und Euer Wetterlebnis verbessern könnt.