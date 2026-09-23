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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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So kauft ihr Tickets für Barcelona: Spiele in der UEFA Champions League, Termine und mehr

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Verpasst nicht die Chance, die katalanischen Giganten in dieser Saison live in Aktion zu sehen, inklusive aller Anlaufstellen für Tickets

Jeder Fußballfan träumt davon, im Spotify Camp Nou zu sein, um zu sehen, wie Lamine Yamal auf dem Flügel zu einem atemberaubenden Dribbling ansetzt, wie Raphinha gegnerische Abwehrreihen zerreißt oder wie Pedri einen unmöglichen Pass haargenau durch die kleinste Lücke spielt.

Während der FC Barcelona unter Hansi Flick nach dem Triumph in der Champions League jagt, bleibt es eines der begehrtesten Erlebnisse im Weltfußball, sich Tickets zu sichern, um die Blaugrana in Europas wichtigstem Klubwettbewerb zu sehen.

GOAL zeigt euch, wo ihr Barcelona-Tickets für die Champions League findet und wie viel sie kosten.

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Barcelonas Champions-League-Spiele 2026/27

Datum & AnstoßzeitSpielSpieltagTickets
Mi., 9. Sep., 18:45 UhrBarcelona vs. Feyenoord1. SpieltagTickets
Di., 13. Okt.Galatasaray vs. Barcelona2. SpieltagTickets
Di., 20. Okt.Paris Saint-Germain vs. Barcelona3. SpieltagTickets
Di., 3. Nov.Barcelona vs. Aston Villa4. SpieltagTickets
Mi., 25. Nov., 18:45 UhrSabah vs. Barcelona5. SpieltagTickets
Di., 8. Dez.Barcelona vs. Manchester City6. SpieltagTickets
Mi., 20. Jan.Sporting CP vs. Barcelona7. SpieltagTickets
Mi., 27. Jan.Barcelona vs. Como8. SpieltagTickets

Wie kann man Barcelona-Tickets für die Champions League kaufen?

Um sich bei den Ticketfreigaben des FC Barcelona für Europapokalabende zurechtzufinden, muss man das gestaffelte Vergabemodell des Klubs verstehen:

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Priorität für Socios (Klubmitglieder): Offizielle Klubmitglieder erhalten bevorzugten Zugang, um Einzeltickets zu kaufen, bevor der Verkauf für die breite Öffentlichkeit startet. Das gilt für Champions-League-Spiele im Camp Nou genauso wie in La Liga.

Culés Premium Members: Inhaber einer offiziellen Fanmitgliedschaft erhalten ein zweites Prioritätsfenster, in der Regel 5 bis 7 Tage vor dem Anpfiff. Die Anmeldung für dieses Programm ist für Fans ohne Wohnsitz vor Ort, die Tickets zum Nennwert für einen Champions-League-Abend anstreben, sehr zu empfehlen.

Freigaben für die allgemeine Öffentlichkeit: Verbleibende reguläre Plätze werden ungefähr 3 bis 5 Tage vor einem Spieltag online über das offizielle Ticketportal des FC Barcelona freigeschaltet. Da Dauerkarteninhaber ihre Plätze über das Seient-Lliure-Programm wieder ins System zurückgeben können, tauchen zusätzliche Tickets oft in kleinen Kontingenten bis kurz vor dem Spieltag auf, besonders bei den größten Europapokalspielen.

Sekundärmarktplätze: Bei den Champions-League-Duellen mit der höchsten Nachfrage, etwa beim Besuch von Manchester City oder der Auswärtsreise zu Paris Saint-Germain, können die offiziellen Freigaben innerhalb von Minuten ausverkauft sein. Verifizierte Wiederverkaufsplattformen wie LiveFootballTickets bieten garantierte mobile Ticketübertragungen für Fans aus dem Ausland an, die ihre Plätze weit im Voraus bestätigen müssen.

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Wie viel kosten Barcelona-Tickets für die Champions League?

Für alle, die Barcelona-Tickets für die Champions League im Camp Nou spielweise kaufen möchten, beginnen die Erwachsenenpreise beim Direktkauf über den Klub in der Regel bei etwa 50 bis 120 €, wobei große Europapokalabende gegen Gegner wie Manchester City typischerweise am oberen Ende dieser Spanne liegen.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets sind auch auf Wiederverkaufsseiten wie LiveFootballTickets für Spiele verfügbar, bei denen die offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Wie die meisten Klubs im Europapokal bietet Barcelona gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.

Neben diesen Faktoren hat auch die Sitzplatzlage im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei zentrale Premiumplätze die höchsten Kosten verursachen. Die größten Europapokalabende der Saison, etwa das Ligaphasen-Duell mit Manchester City, fallen in die höchste Preiskategorie, entsprechend steigen dann auch die Preise.

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Geschichte des Camp Nou

Das Stadion Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war. Es wurde damals mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern das größte Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der Champions League (1989 & 1999) und zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 & 1982) war das Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Sitzplatzkapazität auf 105.000 steigen, womit es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt wäre.

Wer sich Barcelona-Tickets für die Champions League sichert, bekommt eine unvergessliche Gelegenheit, komplexe Passmuster und hochkarätige Stars live im Stadion gegen einige der besten Mannschaften Europas zu erleben.

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