Wo kann man Tickets für Atlético Madrid kaufen?

Der direkteste Weg zu Tickets für Atlético Madrid führt über das offizielle Ticketportal des Klubs. Dort erhalten Mitglieder vor dem Start des allgemeinen Verkaufs ein Vorkaufsrecht. Atléticos Socios-Mitgliedschaft ist leichter zugänglich als die Mitgliedschaften bei einigen LaLiga-Rivalen. Sie kann Rabatte und einen früheren Zugang zu Plätzen für die größten Spiele ermöglichen.

Bei besonders gefragten Partien wie dem Madrider Derby, dem Besuch von Barcelona oder einem K.-o.-Spiel in der Champions League sind die Tickets im offiziellen freien Verkauf allerdings meist sehr schnell vergriffen. Mehr als 150.000 Vereinsmitglieder konkurrieren um Plätze in einem Stadion, das nur etwas mehr als 70.000 Zuschauer fasst. Viele Fans gehen deshalb über die offiziellen Kanäle leer aus.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid?

Die Ticketpreise im Riyadh Air Metropolitano unterscheiden sich je nach Gegner und Stadionbereich erheblich, doch es gibt tatsächlich Angebote für jedes Budget. Die günstigsten Karten für reguläre LaLiga-Spiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld sind schon ab etwa 30 Euro erhältlich. Damit ist ein Besuch bei Atlético Madrid deutlich erschwinglicher als bei einigen anderen europäischen Spitzenklubs.

Bei den großen Spielen steigen die Preise deutlich. Das Madrider Derby gegen Real Madrid und der Besuch von Barcelona sind über die gesamte Saison hinweg die beiden Partien, für die Tickets am schwersten zu bekommen und am teuersten sind. Plätze auf dem Oberrang kosten regelmäßig ab etwa 60 bis 90 Euro; für Plätze auf den Seitentribünen und im Unterrang werden noch deutlich höhere Preise fällig. Auch K.-o.-Spiele der Champions League im Metropolitano, in dem bereits ein Europapokal-Finale stattfand, sind ähnlich teuer.

Die Dauerkartenpreise für 2026/27 reichen von rund 290 Euro für die günstigsten Plätze im Oberrang bis zu weit über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze im Unterrang an der Spielfeldseite. Für auswärtige Fans und alle, die sich nicht für eine ganze Saison festlegen möchten, bleiben Einzeltickets jedoch die flexibelste Option.

Eine gute Nachricht für Schnäppchenjäger: Auf dem Zweitmarkt bei StubHub finden sich regelmäßig besonders günstige Angebote, vor allem für Spiele, die noch weiter entfernt sind. Wer früh kauft und neue Angebote im Blick behält, hat die besten Chancen, für seine Wunschpartie möglichst günstige Tickets für Atlético Madrid zu finden.

Alles Wissenswerte über Atlético Madrid

Atlético Madrid, auch Los Rojiblancos und Los Colchoneros genannt, wurde 1903 gegründet und zählt seit weit über einem Jahrhundert neben Real Madrid und Barcelona zu den drei großen Mächten des spanischen Fußballs. Obwohl dem Klub über weite Teile seiner Geschichte nur ein Bruchteil der finanziellen Mittel seiner beiden großen nationalen Rivalen zur Verfügung stand, hat Atlético eine Identität aufgebaut, die von Widerstandskraft, defensiver Disziplin und einer unvergleichlichen Atmosphäre an Spieltagen geprägt ist.

Diego Simeone ist die treibende Kraft hinter der modernen Ära des Klubs, seit er im Dezember 2011 das Traineramt übernahm. Unter seiner Leitung gewann Atlético zweimal LaLiga, holte mehrfach die Europa League und den UEFA-Supercup und erreichte zwei Champions-League-Endspiele. Simeone geht als einer der dienstältesten Trainer im Weltfußball in die Saison 2026/27. Seine Methoden bilden weiterhin die Grundlage für alles, was der Klub auf dem Platz tut.

Abseits des Platzes haben sich die Eigentumsverhältnisse erheblich verändert: Apollo Global Management hält nun neben der Quantum Pacific Group eine Mehrheitsbeteiligung und bringt mit Blick auf diese Saison neue Investitionen und Ambitionen in den Klub ein. Auf dem Platz haben jüngste Transfers den Kader weiter verstärkt. Atlético geht mit dem Ziel in die neue Saison, den Abstand zur Spitze der LaLiga zu verringern und sowohl national als auch in Europa in allen Wettbewerben mitzuhalten.

Für Fans, die zu einem Spiel anreisen, bietet eine Reise nach Madrid zu Atlético weit mehr als 90 Minuten Fußball. Die Fankultur rund um den Klub, der Lärm im Stadion und die Leidenschaft einer Anhängerschaft, die dem Verein auch in weniger erfolgreichen Jahren stets treu geblieben ist, machen einen Spielbesuch zu einem der eindrucksvollsten Erlebnisse im Weltfußball.

Alles Wissenswerte über das Riyadh Air Metropolitano

Das Heimstadion von Atlético Madrid trug seit seiner Eröffnung in seiner heutigen Form im Jahr 2017 mehrere Namen: zunächst Wanda Metropolitano, dann Civitas Metropolitano und schließlich, im Rahmen der aktuellen Partnerschaft für die Namensrechte, Riyadh Air Metropolitano. Das Stadion liegt im Stadtbezirk San Blas Canillejas im Osten Madrids. Es löste das legendäre frühere Heimstadion des Klubs, das Vicente Calderón, nach mehr als einem halben Jahrhundert ab.

Mit einer Kapazität von rund 70.000 Zuschauern ist das Riyadh Air Metropolitano hinter dem Camp Nou und dem Santiago Bernabéu das drittgrößte Stadion Spaniens. Seine steilen, dicht angeordneten Tribünen sollen den Schall im Stadion halten und für eine möglichst intensive Atmosphäre sorgen. Das Stadion war bereits Schauplatz einiger der größten Ereignisse im europäischen Fußball, darunter ein Champions-League-Finale, und wird regelmäßig auch für Spiele der spanischen Nationalmannschaft genutzt.

Die Anreise zum Stadion ist dank der eigenen Metrostation Estadio Metropolitano unkompliziert. Sie liegt direkt vor dem Stadion und ist vom Zentrum Madrids aus gut zu erreichen. Fans, die aus der Innenstadt kommen, sollten vor dem Anpfiff ausreichend Zeit einplanen, um die Atmosphäre rund um das Stadion zu genießen und trotz des Andrangs an den Eingängen rechtzeitig auf ihre Plätze zu gelangen.