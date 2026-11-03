Die Saudi Pro League hat in den vergangenen Spielzeiten weltweit deutlich an Ansehen gewonnen, weil einige der größten Fußballstars der Welt in den Nahen Osten gewechselt sind. Zu den Klubs in dieser höchsten Spielklasse gehört Al-Riyadh, einer von vier Vereinen aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, die auf höchstem nationalem Niveau antreten.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Spiele von Al-Riyadh wissen müsst: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und wie Ihr den Klub vor Ort unterstützen könnt.

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Die kommenden Spiele von Al-Riyadh 2026/27

Die Saudi Pro League wird bis Ende Mai 2027 über 34 Spieltage ausgetragen. Hinzu kommen Spiele im Königspokal. Hier findet Ihr den Spielplan von Al-Riyadh in allen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.

Datum und Uhrzeit (saudi-arabische Ortszeit) Partie Spielort Wettbewerb Tickets Fr., 14. August 2026, 23:00 Uhr Al-Ettifaq gegen Al Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts) Saudi Pro League, 1. Spieltag Tickets Di., 18. August 2026, 18:00 Uhr Al-Batin gegen Al Riyadh Al-Batin Club Stadium, Hafar Al-Batin (auswärts) Königspokal, Sechzehntelfinale Tickets Fr., 21. August 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 2. Spieltag (Riad-Derby) Tickets Di., 25. August 2026, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 3. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs) Tickets Fr., 28. August 2026, 21:00 Uhr Abha Club gegen Al Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (auswärts) Saudi Pro League, 4. Spieltag Tickets Fr., 4. September 2026, 23:00 Uhr Al Ahli gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts) Saudi Pro League, 5. Spieltag Tickets Di., 8. September 2026, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Hazem Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 6. Spieltag Tickets Fr., 11. September 2026, 21:00 Uhr Al Fateh gegen Al Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts) Saudi Pro League, 7. Spieltag Tickets Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Taawoun Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 8. Spieltag Tickets Do., 15. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Shabab gegen Al Riyadh Al-Shabab Club Stadium, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 9. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Di., 20. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen NEOM SC Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 10. Spieltag Tickets Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts) Saudi Pro League, 11. Spieltag Tickets Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Khaleej gegen Al Riyadh Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium, Saihat (auswärts) Saudi Pro League, 12. Spieltag Tickets Fr., 6. November 2026, 20:00 Uhr Al-Fayha gegen Al Riyadh Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (auswärts) Saudi Pro League, 13. Spieltag Tickets Fr., 20. November 2026, 20:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Kholood Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 14. Spieltag Tickets Do., 26. November 2026, 20:00 Uhr Al Hazem gegen Al Riyadh Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts) Saudi Pro League, 15. Spieltag Tickets Mo., 30. November 2026, 17:30 Uhr Al Riyadh gegen Al-Najmah Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Königspokal, Achtelfinale Tickets Do., 3. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Ittihad Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 16. Spieltag Tickets Do., 10. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al-Faisaly gegen Al Riyadh Majmaah Sports City Stadium, Al Majma'ah (auswärts) Saudi Pro League, 17. Spieltag Tickets Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Ettifaq Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 18. Spieltag Tickets Sa., 19. Dezember 2026, 17:45 Uhr Al Riyadh gegen Al Hilal Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, verlegter Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 11. Februar 2027, 15:00 Uhr Al Nassr gegen Al Riyadh Al-Awwal Park, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 19. Spieltag (Riad-Derby) Tickets Do., 18. Februar 2027, 15:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Shabab Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 20. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 25. Februar 2027, 15:00 Uhr NEOM SC gegen Al Riyadh King Khalid Sport City Stadium, Tabuk (auswärts) Saudi Pro League, 21. Spieltag Tickets Do., 11. März 2027, 14:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 22. Spieltag Tickets Do., 18. März 2027, 15:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Khaleej Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 23. Spieltag Tickets Fr., 2. April 2027, 13:00 Uhr Al Kholood gegen Al Riyadh Al Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts) Saudi Pro League, 24. Spieltag Tickets Do., 8. April 2027, 13:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Fayha Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 25. Spieltag Tickets Do., 15. April 2027, 21:00 Uhr Al Hilal gegen Al Riyadh Kingdom Arena, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 26. Spieltag (Hauptstadtderby) Tickets Do., 22. April 2027, 21:00 Uhr Al Fateh gegen Al Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts) Saudi Pro League, 28. Spieltag Tickets Do., 29. April 2027, 21:00 Uhr Al-Taawoun gegen Al Riyadh King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts) Saudi Pro League, 29. Spieltag Tickets Do., 6. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Qadsiah Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 30. Spieltag Tickets Mi., 12. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Faisaly Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 31. Spieltag Tickets Do., 20. Mai 2027, 21:00 Uhr Diriyah Club gegen Al Riyadh Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riad (auswärts) Saudi Pro League, 32. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs) Tickets Mo., 24. Mai 2027, 22:00 Uhr Al Ittihad gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts) Saudi Pro League, 33. Spieltag Tickets Sa., 29. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Abha Club Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel) Saudi Pro League, 34. Spieltag (Saisonfinale) Tickets

Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027, weil Saudi-Arabien Gastgeber der Asienmeisterschaft 2027 ist. Die Anstoßzeiten sind in saudi-arabischer Ortszeit (AST) angegeben und können sich aufgrund von Fernsehübertragungen noch geringfügig ändern.

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So kauft Ihr Tickets für Al-Riyadh 2026/27

Am zuverlässigsten kauft Ihr Tickets für Spiele von Al-Riyadh über die offizielle Website der Saudi Pro League (SPL). Dort findet Ihr sie im Bereich „Spielplan/Tickets“ unter dem Reiter „Spiele“. Tickets sind außerdem über die offiziellen Verkaufskanäle von Al-Riyadh und die Plattform WeBook erhältlich.

Ein Spieltag der Saudi Pro League erstreckt sich üblicherweise über drei Tage, von Donnerstag bis Samstag, und fällt damit auf das saudi-arabische Wochenende. Die Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor dem jeweiligen Spiel freigegeben.

Bei besonders gefragten Partien, etwa den Hauptstadtderbys gegen Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab oder den Heimspielen gegen Al-Ittihad und Al-Ahli, empfiehlt es sich, gleich zum Verkaufsstart zuzugreifen, um sich die besten Plätze zu sichern.

Für den Kauf von Einzeltickets ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Al-Riyadh bietet aber auch verschiedene Mitgliedschaftspakete an, die jeweils Vorteile wie bevorzugten Zugang zu Tickets, exklusive Inhalte und Vergünstigungen im Stadion umfassen.

Die offiziellen Portale der Liga und des Klubs sind die erste Anlaufstelle für Tickets. Bei besonders attraktiven Spielen können diese allerdings schnell ausverkauft sein. Fans können auch vertrauenswürdige Zweitmarktplattformen wie GrintaHub prüfen, einen führenden Marktplatz für authentische Spieltickets in ganz Saudi-Arabien.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Riyadh 2026/27?

Die Ticketpreise für Al-Riyadh hängen von der Partie, der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab:

Reguläre Plätze (Oberrang/Kurven):

Premium- und Seitenlinienplätze (Unterrang):

VIP-Logen und Hospitality-Bereiche:

Für Tickets aus dem Erstverkauf sollten Fans die offizielle SPL-Website oder die Kanäle von Al-Riyadh im Blick behalten. Auch auf vertrauenswürdigen Zweitmarktplattformen wie GrintaHub sind Tickets erhältlich. Dort werden verifizierte Weiterverkaufstickets für Fans angeboten, die sich einen Platz im Prince Faisal bin Fahd Stadium sichern möchten.

Was ist von Al-Riyadh 2026/27 zu erwarten?

Der 1953 gegründete Al-Riyadh SC zählt zu den traditionsreichen Klubs des saudi-arabischen Fußballs. Abseits des Platzes verlief die vergangene Saison allerdings alles andere als stabil. Javier Calleja, der ehemalige Trainer von Villarreal, war verpflichtet worden, um den Klub zu führen. Nach einem schwachen Start wurde er im November 2025 entlassen. Daniel Carreño übernahm, wurde aber im Februar 2026 ebenfalls ersetzt, und zwar durch Mauricio Dulac. Inmitten dieser Unruhe steckte Al-Riyadh in den letzten Wochen der Saison mitten im Abstiegskampf und sicherte schließlich als Tabellen-15. den Klassenerhalt.

Der Klub hofft diesmal auf deutlich mehr Stabilität. Nach dem Chaos der vergangenen Saison soll sich Al-Riyadh mit einem eingespielten Kader um Stürmer Mamadou Sylla sicherer in der höchsten Spielklasse etablieren.

Fans, die Al-Riyadh live sehen möchten, können sich Tickets für die kommenden Spiele sichern und so einige der spannendsten Partien in der Hauptstadt vor Ort erleben.

Die Geschichte des Prince Faisal bin Fahd Stadium

Das Prince Faisal bin Fahd Stadium ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Al-Riyadh SC. Es liegt im Stadtteil Al-Malaz in Riad, Saudi-Arabien. Seit der Grundsteinlegung im Jahr 1971 ist das Stadion ein wichtiger Teil der Sportlandschaft der Stadt. In früheren Jahrzehnten war es auch die Heimat von Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab, bevor diese Klubs jeweils in neuere, eigens für sie errichtete Stadien umzogen.

Das Stadion bietet derzeit rund 22.000 Zuschauern Platz und ist damit im Vergleich zu einigen neueren Arenen des Königreichs eine kleinere Spielstätte. Seine kompakte Bauweise sorgt an Spieltagen für eine intensive Atmosphäre, besonders bei wichtigen Partien der Pro League und bei Derbys.

Das Stadion liegt an der Salah Ad Din Al Ayyubi Road und ist für Fans vor Ort mit der Metro von Riad und über zentrale Verkehrsverbindungen gut erreichbar. Es spielt eine wichtige Rolle für die Identität des Klubs. Im Rahmen der Vorbereitungen Saudi-Arabiens auf die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 soll es zudem erheblich erweitert werden. Die Kapazität soll in den kommenden Jahren auf rund 45.000 Plätze steigen.