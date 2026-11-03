Die Saudi Pro League hat in den vergangenen Spielzeiten weltweit deutlich an Ansehen gewonnen, weil einige der größten Fußballstars der Welt in den Nahen Osten gewechselt sind. Zu den Klubs in dieser höchsten Spielklasse gehört Al-Riyadh, einer von vier Vereinen aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, die auf höchstem nationalem Niveau antreten.
GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Spiele von Al-Riyadh wissen müsst: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und wie Ihr den Klub vor Ort unterstützen könnt.
Die kommenden Spiele von Al-Riyadh 2026/27
Die Saudi Pro League wird bis Ende Mai 2027 über 34 Spieltage ausgetragen. Hinzu kommen Spiele im Königspokal. Hier findet Ihr den Spielplan von Al-Riyadh in allen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.
|Datum und Uhrzeit (saudi-arabische Ortszeit)
|Partie
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|Fr., 14. August 2026, 23:00 Uhr
|Al-Ettifaq gegen Al Riyadh
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts)
|Saudi Pro League, 1. Spieltag
|Tickets
|Di., 18. August 2026, 18:00 Uhr
|Al-Batin gegen Al Riyadh
|Al-Batin Club Stadium, Hafar Al-Batin (auswärts)
|Königspokal, Sechzehntelfinale
|Tickets
|Fr., 21. August 2026, 12:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 2. Spieltag (Riad-Derby)
|Tickets
|Di., 25. August 2026, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 3. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs)
|Tickets
|Fr., 28. August 2026, 21:00 Uhr
|Abha Club gegen Al Riyadh
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (auswärts)
|Saudi Pro League, 4. Spieltag
|Tickets
|Fr., 4. September 2026, 23:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Riyadh
|King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts)
|Saudi Pro League, 5. Spieltag
|Tickets
|Di., 8. September 2026, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Hazem
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 6. Spieltag
|Tickets
|Fr., 11. September 2026, 21:00 Uhr
|Al Fateh gegen Al Riyadh
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts)
|Saudi Pro League, 7. Spieltag
|Tickets
|Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Taawoun
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 8. Spieltag
|Tickets
|Do., 15. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Shabab gegen Al Riyadh
|Al-Shabab Club Stadium, Riad (auswärts)
|Saudi Pro League, 9. Spieltag (Hauptstadtderby)
|Tickets
|Di., 20. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Riyadh gegen NEOM SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 10. Spieltag
|Tickets
|Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Qadsiah gegen Al Riyadh
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts)
|Saudi Pro League, 11. Spieltag
|Tickets
|Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Khaleej gegen Al Riyadh
|Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium, Saihat (auswärts)
|Saudi Pro League, 12. Spieltag
|Tickets
|Fr., 6. November 2026, 20:00 Uhr
|Al-Fayha gegen Al Riyadh
|Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (auswärts)
|Saudi Pro League, 13. Spieltag
|Tickets
|Fr., 20. November 2026, 20:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Kholood
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 14. Spieltag
|Tickets
|Do., 26. November 2026, 20:00 Uhr
|Al Hazem gegen Al Riyadh
|Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts)
|Saudi Pro League, 15. Spieltag
|Tickets
|Mo., 30. November 2026, 17:30 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Najmah
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Königspokal, Achtelfinale
|Tickets
|Do., 3. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Ittihad
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 16. Spieltag
|Tickets
|Do., 10. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al-Faisaly gegen Al Riyadh
|Majmaah Sports City Stadium, Al Majma'ah (auswärts)
|Saudi Pro League, 17. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Ettifaq
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 18. Spieltag
|Tickets
|Sa., 19. Dezember 2026, 17:45 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Hilal
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, verlegter Spieltag (Hauptstadtderby)
|Tickets
|Do., 11. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Al Nassr gegen Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riad (auswärts)
|Saudi Pro League, 19. Spieltag (Riad-Derby)
|Tickets
|Do., 18. Februar 2027, 15:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Shabab
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 20. Spieltag (Hauptstadtderby)
|Tickets
|Do., 25. Februar 2027, 15:00 Uhr
|NEOM SC gegen Al Riyadh
|King Khalid Sport City Stadium, Tabuk (auswärts)
|Saudi Pro League, 21. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. März 2027, 14:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Ahli
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 22. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. März 2027, 15:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Khaleej
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 23. Spieltag
|Tickets
|Fr., 2. April 2027, 13:00 Uhr
|Al Kholood gegen Al Riyadh
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts)
|Saudi Pro League, 24. Spieltag
|Tickets
|Do., 8. April 2027, 13:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Fayha
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 25. Spieltag
|Tickets
|Do., 15. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Hilal gegen Al Riyadh
|Kingdom Arena, Riad (auswärts)
|Saudi Pro League, 26. Spieltag (Hauptstadtderby)
|Tickets
|Do., 22. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Fateh gegen Al Riyadh
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts)
|Saudi Pro League, 28. Spieltag
|Tickets
|Do., 29. April 2027, 21:00 Uhr
|Al-Taawoun gegen Al Riyadh
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts)
|Saudi Pro League, 29. Spieltag
|Tickets
|Do., 6. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Qadsiah
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 30. Spieltag
|Tickets
|Mi., 12. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Faisaly
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 31. Spieltag
|Tickets
|Do., 20. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Diriyah Club gegen Al Riyadh
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riad (auswärts)
|Saudi Pro League, 32. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs)
|Tickets
|Mo., 24. Mai 2027, 22:00 Uhr
|Al Ittihad gegen Al Riyadh
|King Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts)
|Saudi Pro League, 33. Spieltag
|Tickets
|Sa., 29. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Abha Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 34. Spieltag (Saisonfinale)
|Tickets
Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027, weil Saudi-Arabien Gastgeber der Asienmeisterschaft 2027 ist. Die Anstoßzeiten sind in saudi-arabischer Ortszeit (AST) angegeben und können sich aufgrund von Fernsehübertragungen noch geringfügig ändern.
So kauft Ihr Tickets für Al-Riyadh 2026/27
Am zuverlässigsten kauft Ihr Tickets für Spiele von Al-Riyadh über die offizielle Website der Saudi Pro League (SPL). Dort findet Ihr sie im Bereich „Spielplan/Tickets“ unter dem Reiter „Spiele“. Tickets sind außerdem über die offiziellen Verkaufskanäle von Al-Riyadh und die Plattform WeBook erhältlich.
Ein Spieltag der Saudi Pro League erstreckt sich üblicherweise über drei Tage, von Donnerstag bis Samstag, und fällt damit auf das saudi-arabische Wochenende. Die Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor dem jeweiligen Spiel freigegeben.
Bei besonders gefragten Partien, etwa den Hauptstadtderbys gegen Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab oder den Heimspielen gegen Al-Ittihad und Al-Ahli, empfiehlt es sich, gleich zum Verkaufsstart zuzugreifen, um sich die besten Plätze zu sichern.
Für den Kauf von Einzeltickets ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Al-Riyadh bietet aber auch verschiedene Mitgliedschaftspakete an, die jeweils Vorteile wie bevorzugten Zugang zu Tickets, exklusive Inhalte und Vergünstigungen im Stadion umfassen.
Die offiziellen Portale der Liga und des Klubs sind die erste Anlaufstelle für Tickets. Bei besonders attraktiven Spielen können diese allerdings schnell ausverkauft sein. Fans können auch vertrauenswürdige Zweitmarktplattformen wie GrintaHub prüfen, einen führenden Marktplatz für authentische Spieltickets in ganz Saudi-Arabien.
Wie viel kosten Tickets für Al-Riyadh 2026/27?
Die Ticketpreise für Al-Riyadh hängen von der Partie, der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab:
- Reguläre Plätze (Oberrang/Kurven):
- Premium- und Seitenlinienplätze (Unterrang):
- VIP-Logen und Hospitality-Bereiche:
Für Tickets aus dem Erstverkauf sollten Fans die offizielle SPL-Website oder die Kanäle von Al-Riyadh im Blick behalten. Auch auf vertrauenswürdigen Zweitmarktplattformen wie GrintaHub sind Tickets erhältlich. Dort werden verifizierte Weiterverkaufstickets für Fans angeboten, die sich einen Platz im Prince Faisal bin Fahd Stadium sichern möchten.
Was ist von Al-Riyadh 2026/27 zu erwarten?
Der 1953 gegründete Al-Riyadh SC zählt zu den traditionsreichen Klubs des saudi-arabischen Fußballs. Abseits des Platzes verlief die vergangene Saison allerdings alles andere als stabil. Javier Calleja, der ehemalige Trainer von Villarreal, war verpflichtet worden, um den Klub zu führen. Nach einem schwachen Start wurde er im November 2025 entlassen. Daniel Carreño übernahm, wurde aber im Februar 2026 ebenfalls ersetzt, und zwar durch Mauricio Dulac. Inmitten dieser Unruhe steckte Al-Riyadh in den letzten Wochen der Saison mitten im Abstiegskampf und sicherte schließlich als Tabellen-15. den Klassenerhalt.
Der Klub hofft diesmal auf deutlich mehr Stabilität. Nach dem Chaos der vergangenen Saison soll sich Al-Riyadh mit einem eingespielten Kader um Stürmer Mamadou Sylla sicherer in der höchsten Spielklasse etablieren.
Fans, die Al-Riyadh live sehen möchten, können sich Tickets für die kommenden Spiele sichern und so einige der spannendsten Partien in der Hauptstadt vor Ort erleben.
Die Geschichte des Prince Faisal bin Fahd Stadium
Das Prince Faisal bin Fahd Stadium ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Al-Riyadh SC. Es liegt im Stadtteil Al-Malaz in Riad, Saudi-Arabien. Seit der Grundsteinlegung im Jahr 1971 ist das Stadion ein wichtiger Teil der Sportlandschaft der Stadt. In früheren Jahrzehnten war es auch die Heimat von Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab, bevor diese Klubs jeweils in neuere, eigens für sie errichtete Stadien umzogen.
Das Stadion bietet derzeit rund 22.000 Zuschauern Platz und ist damit im Vergleich zu einigen neueren Arenen des Königreichs eine kleinere Spielstätte. Seine kompakte Bauweise sorgt an Spieltagen für eine intensive Atmosphäre, besonders bei wichtigen Partien der Pro League und bei Derbys.
Das Stadion liegt an der Salah Ad Din Al Ayyubi Road und ist für Fans vor Ort mit der Metro von Riad und über zentrale Verkehrsverbindungen gut erreichbar. Es spielt eine wichtige Rolle für die Identität des Klubs. Im Rahmen der Vorbereitungen Saudi-Arabiens auf die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 soll es zudem erheblich erweitert werden. Die Kapazität soll in den kommenden Jahren auf rund 45.000 Plätze steigen.