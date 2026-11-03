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Al-Riyadh FC Getty
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So kauft Ihr Tickets für Al-Riyadh 2026/27: Preise in der Saudi Pro League, kommende Spiele und mehr

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Al Riyadh

Verpasst Al-Riyadh nicht live auf dem Platz!

Die Saudi Pro League hat in den vergangenen Spielzeiten weltweit deutlich an Ansehen gewonnen, weil einige der größten Fußballstars der Welt in den Nahen Osten gewechselt sind. Zu den Klubs in dieser höchsten Spielklasse gehört Al-Riyadh, einer von vier Vereinen aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, die auf höchstem nationalem Niveau antreten.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Spiele von Al-Riyadh wissen müsst: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und wie Ihr den Klub vor Ort unterstützen könnt.

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Die kommenden Spiele von Al-Riyadh 2026/27

Die Saudi Pro League wird bis Ende Mai 2027 über 34 Spieltage ausgetragen. Hinzu kommen Spiele im Königspokal. Hier findet Ihr den Spielplan von Al-Riyadh in allen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.

Datum und Uhrzeit (saudi-arabische Ortszeit)PartieSpielortWettbewerbTickets
Fr., 14. August 2026, 23:00 UhrAl-Ettifaq gegen Al RiyadhPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts)Saudi Pro League, 1. SpieltagTickets
Di., 18. August 2026, 18:00 UhrAl-Batin gegen Al RiyadhAl-Batin Club Stadium, Hafar Al-Batin (auswärts)Königspokal, SechzehntelfinaleTickets
Fr., 21. August 2026, 12:00 UhrAl Riyadh gegen Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 2. Spieltag (Riad-Derby)Tickets
Di., 25. August 2026, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 3. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs)Tickets
Fr., 28. August 2026, 21:00 UhrAbha Club gegen Al RiyadhPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (auswärts)Saudi Pro League, 4. SpieltagTickets
Fr., 4. September 2026, 23:00 UhrAl Ahli gegen Al RiyadhKing Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts)Saudi Pro League, 5. SpieltagTickets
Di., 8. September 2026, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Al HazemPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 6. SpieltagTickets
Fr., 11. September 2026, 21:00 UhrAl Fateh gegen Al RiyadhPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts)Saudi Pro League, 7. SpieltagTickets
Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Riyadh gegen Al-TaawounPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 8. SpieltagTickets
Do., 15. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Shabab gegen Al RiyadhAl-Shabab Club Stadium, Riad (auswärts)Saudi Pro League, 9. Spieltag (Hauptstadtderby)Tickets
Di., 20. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Riyadh gegen NEOM SCPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 10. SpieltagTickets
Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Qadsiah gegen Al RiyadhPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam (auswärts)Saudi Pro League, 11. SpieltagTickets
Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Khaleej gegen Al RiyadhPrince Nayef bin Abdulaziz Stadium, Saihat (auswärts)Saudi Pro League, 12. SpieltagTickets
Fr., 6. November 2026, 20:00 UhrAl-Fayha gegen Al RiyadhAl Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (auswärts)Saudi Pro League, 13. SpieltagTickets
Fr., 20. November 2026, 20:00 UhrAl Riyadh gegen Al KholoodPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 14. SpieltagTickets
Do., 26. November 2026, 20:00 UhrAl Hazem gegen Al RiyadhAl-Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts)Saudi Pro League, 15. SpieltagTickets
Mo., 30. November 2026, 17:30 UhrAl Riyadh gegen Al-NajmahPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Königspokal, AchtelfinaleTickets
Do., 3. Dezember 2026, 12:00 UhrAl Riyadh gegen Al IttihadPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 16. SpieltagTickets
Do., 10. Dezember 2026, 12:00 UhrAl-Faisaly gegen Al RiyadhMajmaah Sports City Stadium, Al Majma'ah (auswärts)Saudi Pro League, 17. SpieltagTickets
Mo., 14. Dezember 2026, 12:00 UhrAl Riyadh gegen Al-EttifaqPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 18. SpieltagTickets
Sa., 19. Dezember 2026, 17:45 UhrAl Riyadh gegen Al HilalPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, verlegter Spieltag (Hauptstadtderby)Tickets
Do., 11. Februar 2027, 15:00 UhrAl Nassr gegen Al RiyadhAl-Awwal Park, Riad (auswärts)Saudi Pro League, 19. Spieltag (Riad-Derby)Tickets
Do., 18. Februar 2027, 15:00 UhrAl Riyadh gegen Al ShababPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 20. Spieltag (Hauptstadtderby)Tickets
Do., 25. Februar 2027, 15:00 UhrNEOM SC gegen Al RiyadhKing Khalid Sport City Stadium, Tabuk (auswärts)Saudi Pro League, 21. SpieltagTickets
Do., 11. März 2027, 14:00 UhrAl Riyadh gegen Al AhliPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 22. SpieltagTickets
Do., 18. März 2027, 15:00 UhrAl Riyadh gegen Al KhaleejPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 23. SpieltagTickets
Fr., 2. April 2027, 13:00 UhrAl Kholood gegen Al RiyadhAl Hazem Club Stadium, Ar Rass (auswärts)Saudi Pro League, 24. SpieltagTickets
Do., 8. April 2027, 13:00 UhrAl Riyadh gegen Al-FayhaPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 25. SpieltagTickets
Do., 15. April 2027, 21:00 UhrAl Hilal gegen Al RiyadhKingdom Arena, Riad (auswärts)Saudi Pro League, 26. Spieltag (Hauptstadtderby)Tickets
Do., 22. April 2027, 21:00 UhrAl Fateh gegen Al RiyadhPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa (auswärts)Saudi Pro League, 28. SpieltagTickets
Do., 29. April 2027, 21:00 UhrAl-Taawoun gegen Al RiyadhKing Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts)Saudi Pro League, 29. SpieltagTickets
Do., 6. Mai 2027, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Al QadsiahPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 30. SpieltagTickets
Mi., 12. Mai 2027, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Al-FaisalyPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 31. SpieltagTickets
Do., 20. Mai 2027, 21:00 UhrDiriyah Club gegen Al RiyadhPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riad (auswärts)Saudi Pro League, 32. Spieltag (Duell der Hauptstadtklubs)Tickets
Mo., 24. Mai 2027, 22:00 UhrAl Ittihad gegen Al RiyadhKing Abdullah Sports City, Dschidda (auswärts)Saudi Pro League, 33. SpieltagTickets
Sa., 29. Mai 2027, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Abha ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium, Riad (Heimspiel)Saudi Pro League, 34. Spieltag (Saisonfinale)Tickets

Hinweis: Die Saudi Pro League pausiert von Ende Dezember 2026 bis Anfang Februar 2027, weil Saudi-Arabien Gastgeber der Asienmeisterschaft 2027 ist. Die Anstoßzeiten sind in saudi-arabischer Ortszeit (AST) angegeben und können sich aufgrund von Fernsehübertragungen noch geringfügig ändern.

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Tickets für Al-Riyadh Jetzt kaufen

So kauft Ihr Tickets für Al-Riyadh 2026/27

Am zuverlässigsten kauft Ihr Tickets für Spiele von Al-Riyadh über die offizielle Website der Saudi Pro League (SPL). Dort findet Ihr sie im Bereich „Spielplan/Tickets“ unter dem Reiter „Spiele“. Tickets sind außerdem über die offiziellen Verkaufskanäle von Al-Riyadh und die Plattform WeBook erhältlich.

Ein Spieltag der Saudi Pro League erstreckt sich üblicherweise über drei Tage, von Donnerstag bis Samstag, und fällt damit auf das saudi-arabische Wochenende. Die Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor dem jeweiligen Spiel freigegeben.

Bei besonders gefragten Partien, etwa den Hauptstadtderbys gegen Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab oder den Heimspielen gegen Al-Ittihad und Al-Ahli, empfiehlt es sich, gleich zum Verkaufsstart zuzugreifen, um sich die besten Plätze zu sichern.

Für den Kauf von Einzeltickets ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Al-Riyadh bietet aber auch verschiedene Mitgliedschaftspakete an, die jeweils Vorteile wie bevorzugten Zugang zu Tickets, exklusive Inhalte und Vergünstigungen im Stadion umfassen.

Die offiziellen Portale der Liga und des Klubs sind die erste Anlaufstelle für Tickets. Bei besonders attraktiven Spielen können diese allerdings schnell ausverkauft sein. Fans können auch vertrauenswürdige Zweitmarktplattformen wie GrintaHub prüfen, einen führenden Marktplatz für authentische Spieltickets in ganz Saudi-Arabien.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Riyadh 2026/27?

Die Ticketpreise für Al-Riyadh hängen von der Partie, der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab:

  • Reguläre Plätze (Oberrang/Kurven):
  • Premium- und Seitenlinienplätze (Unterrang):
  • VIP-Logen und Hospitality-Bereiche:

Für Tickets aus dem Erstverkauf sollten Fans die offizielle SPL-Website oder die Kanäle von Al-Riyadh im Blick behalten. Auch auf vertrauenswürdigen Zweitmarktplattformen wie GrintaHub sind Tickets erhältlich. Dort werden verifizierte Weiterverkaufstickets für Fans angeboten, die sich einen Platz im Prince Faisal bin Fahd Stadium sichern möchten.

Was ist von Al-Riyadh 2026/27 zu erwarten?

Der 1953 gegründete Al-Riyadh SC zählt zu den traditionsreichen Klubs des saudi-arabischen Fußballs. Abseits des Platzes verlief die vergangene Saison allerdings alles andere als stabil. Javier Calleja, der ehemalige Trainer von Villarreal, war verpflichtet worden, um den Klub zu führen. Nach einem schwachen Start wurde er im November 2025 entlassen. Daniel Carreño übernahm, wurde aber im Februar 2026 ebenfalls ersetzt, und zwar durch Mauricio Dulac. Inmitten dieser Unruhe steckte Al-Riyadh in den letzten Wochen der Saison mitten im Abstiegskampf und sicherte schließlich als Tabellen-15. den Klassenerhalt.

Der Klub hofft diesmal auf deutlich mehr Stabilität. Nach dem Chaos der vergangenen Saison soll sich Al-Riyadh mit einem eingespielten Kader um Stürmer Mamadou Sylla sicherer in der höchsten Spielklasse etablieren.

Fans, die Al-Riyadh live sehen möchten, können sich Tickets für die kommenden Spiele sichern und so einige der spannendsten Partien in der Hauptstadt vor Ort erleben.

Die Geschichte des Prince Faisal bin Fahd Stadium

Das Prince Faisal bin Fahd Stadium ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Al-Riyadh SC. Es liegt im Stadtteil Al-Malaz in Riad, Saudi-Arabien. Seit der Grundsteinlegung im Jahr 1971 ist das Stadion ein wichtiger Teil der Sportlandschaft der Stadt. In früheren Jahrzehnten war es auch die Heimat von Al-Nassr, Al-Hilal und Al-Shabab, bevor diese Klubs jeweils in neuere, eigens für sie errichtete Stadien umzogen.

Das Stadion bietet derzeit rund 22.000 Zuschauern Platz und ist damit im Vergleich zu einigen neueren Arenen des Königreichs eine kleinere Spielstätte. Seine kompakte Bauweise sorgt an Spieltagen für eine intensive Atmosphäre, besonders bei wichtigen Partien der Pro League und bei Derbys.

Das Stadion liegt an der Salah Ad Din Al Ayyubi Road und ist für Fans vor Ort mit der Metro von Riad und über zentrale Verkehrsverbindungen gut erreichbar. Es spielt eine wichtige Rolle für die Identität des Klubs. Im Rahmen der Vorbereitungen Saudi-Arabiens auf die Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2034 soll es zudem erheblich erweitert werden. Die Kapazität soll in den kommenden Jahren auf rund 45.000 Plätze steigen.

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