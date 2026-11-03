So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad 2026/27: Preise und Spielplan der Saudi Pro League

Al-Ittihad geht mit Cheftrainer Jens Wissing in die Saison 2026/27. Seine Verpflichtung von Gamba Osaka aus Japan kam überraschend, nachdem Sergio Conceicao den Klub nach einem fünften Platz verlassen hatte. Der in Dschidda beheimatete Klub ist nach wie vor die älteste Sportinstitution Saudi-Arabiens. Bei seinen Spielen in der King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) sorgt die „Gelbe Wand“ für Stimmung.hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch Tickets für die Saison bis Mai 2027 zu sichern.

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Der Spielplan von Al-Ittihad für 2026/27

Datum & Uhrzeit (GST) Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Di., 11. August 2026, 20:00 Uhr Al Jazira gegen Al-Ittihad Mohammed bin Zayed Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite Tickets Sa., 15. August 2026, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Kholood King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 1. Spieltag Tickets Di., 18. August 2026, 20:15 Uhr Al Najmah gegen Al-Ittihad Department of Education Stadium (auswärts) King's Cup, Runde der letzten 32 Tickets Fr., 21. August 2026, 22:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al-Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 2. Spieltag Tickets Mo., 24. August 2026, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (Heimspiel) Saudi Pro League, 3. Spieltag Tickets Sa., 29. August 2026, 22:00 Uhr Al Fateh gegen Al-Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 4. Spieltag Tickets Sa., 5. September 2026, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Nassr King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 5. Spieltag Tickets Di., 8. September 2026, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Fayha King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 6. Spieltag Tickets Fr., 11. September 2026, 19:45 Uhr Al Faisaly gegen Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 7. Spieltag Tickets Mo., 14. September 2026, 20:00 Uhr Al Shamal gegen Al-Ittihad Al Bayt Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 1. Spieltag Tickets Sa., 10. Oktober 2026, 22:00 Uhr Al Hilal gegen Al-Ittihad Kingdom Arena (auswärts) Saudi Pro League, 8. Spieltag (Clásico) Tickets Di., 13. Oktober 2026, 22:15 Uhr Al-Ittihad gegen Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 2. Spieltag Tickets Di., 20. Oktober 2026, 22:00 Uhr Al Ettifaq gegen Al-Ittihad Al-Ettifaq Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 10. Spieltag Tickets Fr., 23. Oktober 2026, 19:30 Uhr Al-Ittihad gegen Diriyah Club King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 11. Spieltag Tickets Mo., 26. Oktober 2026, 17:45 Uhr Neftchi Fergana gegen Al-Ittihad Istiqlol Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 3. Spieltag Tickets Fr., 30. Oktober 2026, 16:30 Uhr Abha gegen Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 12. Spieltag Tickets Mo., 2. November 2026, 22:15 Uhr Al-Ittihad gegen Al Ain King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 4. Spieltag Tickets Fr., 6. November 2026, 21:30 Uhr Al-Ittihad gegen NEOM SC King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 13. Spieltag Tickets Fr., 20. November 2026, 21:00 Uhr Al Khaleej gegen Al-Ittihad Al-Khaleej Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 14. Spieltag Tickets Mo., 23. November 2026, 22:15 Uhr Al-Ittihad gegen Pakhtakor King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 5. Spieltag Tickets Do., 26. November 2026, 21:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Ahli King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 15. Spieltag (Dschidda-Derby) Tickets Mo., 30. November 2026, 17:25 Uhr Al Jabalain gegen Al-Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (auswärts) King's Cup, Achtelfinale Tickets Do., 3. Dezember 2026, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 16. Spieltag Tickets Mo., 7. Dezember 2026, 20:00 Uhr Al Wasl gegen Al-Ittihad Zabeel Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 6. Spieltag Tickets Do., 10. Dezember 2026, 21:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Taawoun King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 17. Spieltag Tickets Mo., 14. Dezember 2026, 21:00 Uhr Al Kholood gegen Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 18. Spieltag Tickets Sa., 19. Dezember 2026, 21:30 Uhr Al-Ittihad gegen Al Shabab King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 9. Spieltag (Nachholspiel) Tickets Mo., 8. Februar 2027, 22:15 Uhr Al-Ittihad gegen Al Gharafa King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 7. Spieltag Tickets Do., 11. Februar 2027, 23:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Qadsiah King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 19. Spieltag Tickets Mo., 15. Februar 2027, 22:15 Uhr Al Sadd gegen Al-Ittihad Jassim Bin Hamad Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 8. Spieltag Tickets Do., 18. Februar 2027, 23:00 Uhr Al Hazem gegen Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 20. Spieltag Tickets Do., 25. Februar 2027, 23:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Fateh King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 21. Spieltag Tickets Do., 11. März 2027, 22:00 Uhr Al Nassr gegen Al-Ittihad Alawwal Park (auswärts) Saudi Pro League, 22. Spieltag Tickets Do., 18. März 2027, 22:00 Uhr Al Fayha gegen Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 23. Spieltag Tickets Fr., 2. April 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Faisaly King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 24. Spieltag Tickets Do., 8. April 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Hilal King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 25. Spieltag (Clásico) Tickets Do., 15. April 2027, 22:00 Uhr Al Shabab gegen Al-Ittihad King Fahd Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 26. Spieltag Tickets So., 18. April 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Ettifaq King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 27. Spieltag Tickets Do., 22. April 2027, 22:00 Uhr Diriyah Club gegen Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 28. Spieltag Tickets Do., 29. April 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Abha King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 29. Spieltag Tickets Do., 6. Mai 2027, 22:00 Uhr NEOM SC gegen Al-Ittihad King Khalid Sport City Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 30. Spieltag Tickets Mi., 12. Mai 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Khaleej King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 31. Spieltag Tickets Do., 20. Mai 2027, 22:00 Uhr Al Ahli gegen Al-Ittihad King Abdullah Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 32. Spieltag (Dschidda-Derby) Tickets Mo., 24. Mai 2027, 22:00 Uhr Al-Ittihad gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 33. Spieltag Tickets Sa., 29. Mai 2027, 22:00 Uhr Al Taawoun gegen Al-Ittihad King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts) Saudi Pro League, 34. Spieltag Tickets

So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad

Der wichtigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Al-Ittihad oder die eigens dafür vorgesehene WeBook-App.

Tickets für reguläre Ligaspiele gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor dem Anpfiff in den Verkauf.

Bei besonders gefragten Spielen wie dem Dschidda-Derby gegen Al Ahli und dem saudischen Clásico gegen Al Hilal erhalten Mitglieder je nach Mitgliedschaftsstufe bevorzugten Zugang, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind, wenden sich Fans an GrintaHub, den führenden regionalen Zweitmarkt. Dort gibt es echte, verifizierte Tickets, die sofort digital aufs Smartphone geliefert werden.

Die Saudi Pro League (SPL) umfasst 34 Spieltage und läuft bis Ende Mai 2027. Daneben tritt Al-Ittihad in der AFC Champions League Elite und im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr den Spielplan von Al-Ittihad für alle Wettbewerbe bis zum Ende der Saison 2026/27.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Ittihad?

Reguläre Eintrittskarten: 50 bis 125 SAR

50 bis 125 SAR Premiumplätze an der Seitenlinie & Silber-Kategorien: 300 bis 700 SAR

300 bis 700 SAR VIP- & Gold-Lounges: Ab 1.800 SAR, inklusive Verpflegung, besonderem Hospitality-Service und erstklassiger Sicht aufs Spielfeld

Ab 1.800 SAR, inklusive Verpflegung, besonderem Hospitality-Service und erstklassiger Sicht aufs Spielfeld Zweitmarkt über GrintaHub: Die Preise schwanken je nach Gegner und Sitzplatzkategorie. Für alle wichtigen Spiele sind Tickets erhältlich.

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Was ist von Al-Ittihad 2026/27 zu erwarten?

Die Geschichte der King Abdullah Sports City

Al-Ittihad wurde 1927 gegründet und ist der älteste Sportverein Saudi-Arabiens. Der Klub gewann zweimal die AFC Champions League und blickt auf eine lange Geschichte nationaler Meistertitel zurück. Die Saison 2025/26 verlief schwierig: Die Mannschaft belegte in der SPL den fünften Platz, schied im Halbfinale des King's Cup aus und scheiterte in der AFC Champions League Elite im Viertelfinale.Der Klub reagierte mit der Verpflichtung von Jens Wissing, der Gamba Osaka zuvor zum Titel in der AFC Champions League Two geführt hatte. Der taktische Umbau läuft. Mit Neuzugängen aus Europa, darunter Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić und Youssef En-Nesyri, sowie Spielmacher Houssem Aouar im Mittelfeld soll die Mannschaft in der Saudi Pro League und in Asien wieder um Titel mitspielen.Die King Abdullah Sports City, allgemein als „Das Juwel“ (Al-Jawhara) bekannt, ist ein Stadion mit 62.000 Plätzen und das Herzstück der modernen Sportlandschaft Dschiddas. Die Anlage wurde nördlich der Stadt nahe dem King Abdulaziz International Airport errichtet. Ihre Architektur mit mehreren Zuschauerrängen verstärkt den Lärm der berühmten „Gelben Wand“ der Al-Ittihad-Fans. Zum Komplex gehören großzügige Umlaufbereiche, Fanzonen an Spieltagen und offizielle Einrichtungen der Klubs. Er dient sowohl Al-Ittihad als auch Al Ahli als Heimspielstätte.