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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad 2026/27: Preise und Spielplan der Saudi Pro League

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Al Ittihad

Erlebe das Vermächtnis des ältesten Vereins Saudi-Arabiens hautnah

Al-Ittihad geht mit Cheftrainer Jens Wissing in die Saison 2026/27. Seine Verpflichtung von Gamba Osaka aus Japan kam überraschend, nachdem Sergio Conceicao den Klub nach einem fünften Platz verlassen hatte. Der in Dschidda beheimatete Klub ist nach wie vor die älteste Sportinstitution Saudi-Arabiens. Bei seinen Spielen in der King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) sorgt die „Gelbe Wand“ für Stimmung. GOAL hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch Tickets für die Saison bis Mai 2027 zu sichern.

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Der Spielplan von Al-Ittihad für 2026/27

Die Saudi Pro League (SPL) umfasst 34 Spieltage und läuft bis Ende Mai 2027. Daneben tritt Al-Ittihad in der AFC Champions League Elite und im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr den Spielplan von Al-Ittihad für alle Wettbewerbe bis zum Ende der Saison 2026/27.
Datum & Uhrzeit (GST)SpielSpielortWettbewerbTickets
Di., 11. August 2026, 20:00 UhrAl Jazira gegen Al-IttihadMohammed bin Zayed Stadium (auswärts)AFC Champions League EliteTickets
Sa., 15. August 2026, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al KholoodKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 1. SpieltagTickets
Di., 18. August 2026, 20:15 UhrAl Najmah gegen Al-IttihadDepartment of Education Stadium (auswärts)King's Cup, Runde der letzten 32Tickets
Fr., 21. August 2026, 22:00 UhrAl Qadsiah gegen Al-IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 2. SpieltagTickets
Mo., 24. August 2026, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (Heimspiel)Saudi Pro League, 3. SpieltagTickets
Sa., 29. August 2026, 22:00 UhrAl Fateh gegen Al-IttihadPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 4. SpieltagTickets
Sa., 5. September 2026, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al NassrKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 5. SpieltagTickets
Di., 8. September 2026, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al FayhaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 6. SpieltagTickets
Fr., 11. September 2026, 19:45 UhrAl Faisaly gegen Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 7. SpieltagTickets
Mo., 14. September 2026, 20:00 UhrAl Shamal gegen Al-IttihadAl Bayt Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 1. SpieltagTickets
Sa., 10. Oktober 2026, 22:00 UhrAl Hilal gegen Al-IttihadKingdom Arena (auswärts)Saudi Pro League, 8. Spieltag (Clásico)Tickets
Di., 13. Oktober 2026, 22:15 UhrAl-Ittihad gegen Shabab Al AhliKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 2. SpieltagTickets
Di., 20. Oktober 2026, 22:00 UhrAl Ettifaq gegen Al-IttihadAl-Ettifaq Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 10. SpieltagTickets
Fr., 23. Oktober 2026, 19:30 UhrAl-Ittihad gegen Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 11. SpieltagTickets
Mo., 26. Oktober 2026, 17:45 UhrNeftchi Fergana gegen Al-IttihadIstiqlol Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 3. SpieltagTickets
Fr., 30. Oktober 2026, 16:30 UhrAbha gegen Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 12. SpieltagTickets
Mo., 2. November 2026, 22:15 UhrAl-Ittihad gegen Al AinKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 4. SpieltagTickets
Fr., 6. November 2026, 21:30 UhrAl-Ittihad gegen NEOM SCKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 13. SpieltagTickets
Fr., 20. November 2026, 21:00 UhrAl Khaleej gegen Al-IttihadAl-Khaleej Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 14. SpieltagTickets
Mo., 23. November 2026, 22:15 UhrAl-Ittihad gegen PakhtakorKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 5. SpieltagTickets
Do., 26. November 2026, 21:00 UhrAl-Ittihad gegen Al AhliKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 15. Spieltag (Dschidda-Derby)Tickets
Mo., 30. November 2026, 17:25 UhrAl Jabalain gegen Al-IttihadPrince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (auswärts)King's Cup, AchtelfinaleTickets
Do., 3. Dezember 2026, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 16. SpieltagTickets
Mo., 7. Dezember 2026, 20:00 UhrAl Wasl gegen Al-IttihadZabeel Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 6. SpieltagTickets
Do., 10. Dezember 2026, 21:00 UhrAl-Ittihad gegen Al TaawounKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 17. SpieltagTickets
Mo., 14. Dezember 2026, 21:00 UhrAl Kholood gegen Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 18. SpieltagTickets
Sa., 19. Dezember 2026, 21:30 UhrAl-Ittihad gegen Al ShababKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 9. Spieltag (Nachholspiel)Tickets
Mo., 8. Februar 2027, 22:15 UhrAl-Ittihad gegen Al GharafaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 7. SpieltagTickets
Do., 11. Februar 2027, 23:00 UhrAl-Ittihad gegen Al QadsiahKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 19. SpieltagTickets
Mo., 15. Februar 2027, 22:15 UhrAl Sadd gegen Al-IttihadJassim Bin Hamad Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 8. SpieltagTickets
Do., 18. Februar 2027, 23:00 UhrAl Hazem gegen Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 20. SpieltagTickets
Do., 25. Februar 2027, 23:00 UhrAl-Ittihad gegen Al FatehKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 21. SpieltagTickets
Do., 11. März 2027, 22:00 UhrAl Nassr gegen Al-IttihadAlawwal Park (auswärts)Saudi Pro League, 22. SpieltagTickets
Do., 18. März 2027, 22:00 UhrAl Fayha gegen Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 23. SpieltagTickets
Fr., 2. April 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al FaisalyKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 24. SpieltagTickets
Do., 8. April 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al HilalKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 25. Spieltag (Clásico)Tickets
Do., 15. April 2027, 22:00 UhrAl Shabab gegen Al-IttihadKing Fahd Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 26. SpieltagTickets
So., 18. April 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al EttifaqKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 27. SpieltagTickets
Do., 22. April 2027, 22:00 UhrDiriyah Club gegen Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 28. SpieltagTickets
Do., 29. April 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen AbhaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 29. SpieltagTickets
Do., 6. Mai 2027, 22:00 UhrNEOM SC gegen Al-IttihadKing Khalid Sport City Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 30. SpieltagTickets
Mi., 12. Mai 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al KhaleejKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 31. SpieltagTickets
Do., 20. Mai 2027, 22:00 UhrAl Ahli gegen Al-IttihadKing Abdullah Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 32. Spieltag (Dschidda-Derby)Tickets
Mo., 24. Mai 2027, 22:00 UhrAl-Ittihad gegen Al RiyadhKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 33. SpieltagTickets
Sa., 29. Mai 2027, 22:00 UhrAl Taawoun gegen Al-IttihadKing Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts)Saudi Pro League, 34. SpieltagTickets

So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad

  • Der wichtigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Al-Ittihad oder die eigens dafür vorgesehene WeBook-App.
  • Tickets für reguläre Ligaspiele gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor dem Anpfiff in den Verkauf.
  • Bei besonders gefragten Spielen wie dem Dschidda-Derby gegen Al Ahli und dem saudischen Clásico gegen Al Hilal erhalten Mitglieder je nach Mitgliedschaftsstufe bevorzugten Zugang, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.
  • Wenn die Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind, wenden sich Fans an GrintaHub, den führenden regionalen Zweitmarkt. Dort gibt es echte, verifizierte Tickets, die sofort digital aufs Smartphone geliefert werden.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Ittihad?

  • Reguläre Eintrittskarten: 50 bis 125 SAR
  • Premiumplätze an der Seitenlinie & Silber-Kategorien: 300 bis 700 SAR
  • VIP- & Gold-Lounges: Ab 1.800 SAR, inklusive Verpflegung, besonderem Hospitality-Service und erstklassiger Sicht aufs Spielfeld
  • Zweitmarkt über GrintaHub: Die Preise schwanken je nach Gegner und Sitzplatzkategorie. Für alle wichtigen Spiele sind Tickets erhältlich.

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Was ist von Al-Ittihad 2026/27 zu erwarten?

Al-Ittihad wurde 1927 gegründet und ist der älteste Sportverein Saudi-Arabiens. Der Klub gewann zweimal die AFC Champions League und blickt auf eine lange Geschichte nationaler Meistertitel zurück. Die Saison 2025/26 verlief schwierig: Die Mannschaft belegte in der SPL den fünften Platz, schied im Halbfinale des King's Cup aus und scheiterte in der AFC Champions League Elite im Viertelfinale.
Der Klub reagierte mit der Verpflichtung von Jens Wissing, der Gamba Osaka zuvor zum Titel in der AFC Champions League Two geführt hatte. Der taktische Umbau läuft. Mit Neuzugängen aus Europa, darunter Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić und Youssef En-Nesyri, sowie Spielmacher Houssem Aouar im Mittelfeld soll die Mannschaft in der Saudi Pro League und in Asien wieder um Titel mitspielen.

Die Geschichte der King Abdullah Sports City

Die King Abdullah Sports City, allgemein als „Das Juwel“ (Al-Jawhara) bekannt, ist ein Stadion mit 62.000 Plätzen und das Herzstück der modernen Sportlandschaft Dschiddas. Die Anlage wurde nördlich der Stadt nahe dem King Abdulaziz International Airport errichtet. Ihre Architektur mit mehreren Zuschauerrängen verstärkt den Lärm der berühmten „Gelben Wand“ der Al-Ittihad-Fans. Zum Komplex gehören großzügige Umlaufbereiche, Fanzonen an Spieltagen und offizielle Einrichtungen der Klubs. Er dient sowohl Al-Ittihad als auch Al Ahli als Heimspielstätte.

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