So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad 2026/27: Preise und Spielplan der Saudi Pro League

Al-Ittihad geht mit Cheftrainer Jens Wissing in die Saison 2026/27. Seine Verpflichtung von Gamba Osaka aus Japan kam überraschend, nachdem Sergio Conceicao den Klub nach einem fünften Platz verlassen hatte. Der in Dschidda beheimatete Klub ist nach wie vor die älteste Sportinstitution Saudi-Arabiens. Bei seinen Spielen in der King Abdullah Sports City (Alinma Stadium) sorgt die „Gelbe Wand“ für Stimmung. GOAL hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch Tickets für die Saison bis Mai 2027 zu sichern.
Der Klub reagierte mit der Verpflichtung von Jens Wissing, der Gamba Osaka zuvor zum Titel in der AFC Champions League Two geführt hatte. Der taktische Umbau läuft. Mit Neuzugängen aus Europa, darunter Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić und Youssef En-Nesyri, sowie Spielmacher Houssem Aouar im Mittelfeld soll die Mannschaft in der Saudi Pro League und in Asien wieder um Titel mitspielen.
Der Spielplan von Al-Ittihad für 2026/27Die Saudi Pro League (SPL) umfasst 34 Spieltage und läuft bis Ende Mai 2027. Daneben tritt Al-Ittihad in der AFC Champions League Elite und im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr den Spielplan von Al-Ittihad für alle Wettbewerbe bis zum Ende der Saison 2026/27.
|Datum & Uhrzeit (GST)
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|Di., 11. August 2026, 20:00 Uhr
|Al Jazira gegen Al-Ittihad
|Mohammed bin Zayed Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite
|Tickets
|Sa., 15. August 2026, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Kholood
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 1. Spieltag
|Tickets
|Di., 18. August 2026, 20:15 Uhr
|Al Najmah gegen Al-Ittihad
|Department of Education Stadium (auswärts)
|King's Cup, Runde der letzten 32
|Tickets
|Fr., 21. August 2026, 22:00 Uhr
|Al Qadsiah gegen Al-Ittihad
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 2. Spieltag
|Tickets
|Mo., 24. August 2026, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Hazem
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 3. Spieltag
|Tickets
|Sa., 29. August 2026, 22:00 Uhr
|Al Fateh gegen Al-Ittihad
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 4. Spieltag
|Tickets
|Sa., 5. September 2026, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Nassr
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 5. Spieltag
|Tickets
|Di., 8. September 2026, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Fayha
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 6. Spieltag
|Tickets
|Fr., 11. September 2026, 19:45 Uhr
|Al Faisaly gegen Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 7. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. September 2026, 20:00 Uhr
|Al Shamal gegen Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 1. Spieltag
|Tickets
|Sa., 10. Oktober 2026, 22:00 Uhr
|Al Hilal gegen Al-Ittihad
|Kingdom Arena (auswärts)
|Saudi Pro League, 8. Spieltag (Clásico)
|Tickets
|Di., 13. Oktober 2026, 22:15 Uhr
|Al-Ittihad gegen Shabab Al Ahli
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 2. Spieltag
|Tickets
|Di., 20. Oktober 2026, 22:00 Uhr
|Al Ettifaq gegen Al-Ittihad
|Al-Ettifaq Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 10. Spieltag
|Tickets
|Fr., 23. Oktober 2026, 19:30 Uhr
|Al-Ittihad gegen Diriyah Club
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 11. Spieltag
|Tickets
|Mo., 26. Oktober 2026, 17:45 Uhr
|Neftchi Fergana gegen Al-Ittihad
|Istiqlol Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 3. Spieltag
|Tickets
|Fr., 30. Oktober 2026, 16:30 Uhr
|Abha gegen Al-Ittihad
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 12. Spieltag
|Tickets
|Mo., 2. November 2026, 22:15 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Ain
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 4. Spieltag
|Tickets
|Fr., 6. November 2026, 21:30 Uhr
|Al-Ittihad gegen NEOM SC
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 13. Spieltag
|Tickets
|Fr., 20. November 2026, 21:00 Uhr
|Al Khaleej gegen Al-Ittihad
|Al-Khaleej Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 14. Spieltag
|Tickets
|Mo., 23. November 2026, 22:15 Uhr
|Al-Ittihad gegen Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 5. Spieltag
|Tickets
|Do., 26. November 2026, 21:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Ahli
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 15. Spieltag (Dschidda-Derby)
|Tickets
|Mo., 30. November 2026, 17:25 Uhr
|Al Jabalain gegen Al-Ittihad
|Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (auswärts)
|King's Cup, Achtelfinale
|Tickets
|Do., 3. Dezember 2026, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 16. Spieltag
|Tickets
|Mo., 7. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Al Wasl gegen Al-Ittihad
|Zabeel Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 6. Spieltag
|Tickets
|Do., 10. Dezember 2026, 21:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 17. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. Dezember 2026, 21:00 Uhr
|Al Kholood gegen Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 18. Spieltag
|Tickets
|Sa., 19. Dezember 2026, 21:30 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Shabab
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 9. Spieltag (Nachholspiel)
|Tickets
|Mo., 8. Februar 2027, 22:15 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 7. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. Februar 2027, 23:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 19. Spieltag
|Tickets
|Mo., 15. Februar 2027, 22:15 Uhr
|Al Sadd gegen Al-Ittihad
|Jassim Bin Hamad Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 8. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. Februar 2027, 23:00 Uhr
|Al Hazem gegen Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 20. Spieltag
|Tickets
|Do., 25. Februar 2027, 23:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Fateh
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 21. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. März 2027, 22:00 Uhr
|Al Nassr gegen Al-Ittihad
|Alawwal Park (auswärts)
|Saudi Pro League, 22. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. März 2027, 22:00 Uhr
|Al Fayha gegen Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 23. Spieltag
|Tickets
|Fr., 2. April 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 24. Spieltag
|Tickets
|Do., 8. April 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Hilal
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 25. Spieltag (Clásico)
|Tickets
|Do., 15. April 2027, 22:00 Uhr
|Al Shabab gegen Al-Ittihad
|King Fahd Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 26. Spieltag
|Tickets
|So., 18. April 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 27. Spieltag
|Tickets
|Do., 22. April 2027, 22:00 Uhr
|Diriyah Club gegen Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 28. Spieltag
|Tickets
|Do., 29. April 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Abha
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 29. Spieltag
|Tickets
|Do., 6. Mai 2027, 22:00 Uhr
|NEOM SC gegen Al-Ittihad
|King Khalid Sport City Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 30. Spieltag
|Tickets
|Mi., 12. Mai 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 31. Spieltag
|Tickets
|Do., 20. Mai 2027, 22:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al-Ittihad
|King Abdullah Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 32. Spieltag (Dschidda-Derby)
|Tickets
|Mo., 24. Mai 2027, 22:00 Uhr
|Al-Ittihad gegen Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 33. Spieltag
|Tickets
|Sa., 29. Mai 2027, 22:00 Uhr
|Al Taawoun gegen Al-Ittihad
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (auswärts)
|Saudi Pro League, 34. Spieltag
|Tickets
So kauft Ihr Tickets für Al-Ittihad
- Der wichtigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Al-Ittihad oder die eigens dafür vorgesehene WeBook-App.
- Tickets für reguläre Ligaspiele gehen in der Regel 10 bis 14 Tage vor dem Anpfiff in den Verkauf.
- Bei besonders gefragten Spielen wie dem Dschidda-Derby gegen Al Ahli und dem saudischen Clásico gegen Al Hilal erhalten Mitglieder je nach Mitgliedschaftsstufe bevorzugten Zugang, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.
- Wenn die Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind, wenden sich Fans an GrintaHub, den führenden regionalen Zweitmarkt. Dort gibt es echte, verifizierte Tickets, die sofort digital aufs Smartphone geliefert werden.
Wie viel kosten Tickets für Al-Ittihad?
- Reguläre Eintrittskarten: 50 bis 125 SAR
- Premiumplätze an der Seitenlinie & Silber-Kategorien: 300 bis 700 SAR
- VIP- & Gold-Lounges: Ab 1.800 SAR, inklusive Verpflegung, besonderem Hospitality-Service und erstklassiger Sicht aufs Spielfeld
- Zweitmarkt über GrintaHub: Die Preise schwanken je nach Gegner und Sitzplatzkategorie. Für alle wichtigen Spiele sind Tickets erhältlich.
Was ist von Al-Ittihad 2026/27 zu erwarten?Al-Ittihad wurde 1927 gegründet und ist der älteste Sportverein Saudi-Arabiens. Der Klub gewann zweimal die AFC Champions League und blickt auf eine lange Geschichte nationaler Meistertitel zurück. Die Saison 2025/26 verlief schwierig: Die Mannschaft belegte in der SPL den fünften Platz, schied im Halbfinale des King's Cup aus und scheiterte in der AFC Champions League Elite im Viertelfinale.
Der Klub reagierte mit der Verpflichtung von Jens Wissing, der Gamba Osaka zuvor zum Titel in der AFC Champions League Two geführt hatte. Der taktische Umbau läuft. Mit Neuzugängen aus Europa, darunter Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić und Youssef En-Nesyri, sowie Spielmacher Houssem Aouar im Mittelfeld soll die Mannschaft in der Saudi Pro League und in Asien wieder um Titel mitspielen.