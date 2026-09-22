Die Saudi Pro League hat in den vergangenen Spielzeiten deutlich an Bedeutung gewonnen. Inzwischen spielen viele der größten Namen des Weltfußballs im Nahen Osten. Vier Vereine der aktuellen Liga kommen aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Einer von ihnen ist Al-Hilal, der erfolgreichste Klub im saudi-arabischen Fußball. Seit 1962 hat der Verein 21 Mal die Meisterschaft gewonnen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Tickets buchen könnt, um Al-Hilal in dieser Saison live zu sehen.liefert Euch alle Informationen zum Kauf von Tickets für Al-Hilal-Spiele, einschließlich der Bezugswege und Preise.

Al-Hilal-Tickets Jetzt kaufen

Die nächsten Spiele von Al-Hilal

Datum Spiel (Ortszeit) Wettbewerb Tickets Di., 3. November Al-Hilal gegen Shabab Al Ahli (21:15 Uhr) AFC Champions League Elite Tickets Sa., 7. November Al-Ettifaq gegen Al-Hilal (17:30 Uhr) Saudi Pro League Tickets Fr., 20. November Al-Hilal gegen Diriyah Club (20:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mo., 23. November FC Neftchi Fergana gegen Al-Hilal (16:45 Uhr) AFC Champions League Elite Tickets Do., 26. November Al-Kholood gegen Al-Hilal (20:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mo., 30. November Al-Hilal gegen Al-Hazem (20:00 Uhr) King's Cup Tickets Do., 3. Dezember Al-Hilal gegen Abha Club (20:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mo., 7. Dezember Al-Hilal gegen Al Ain FC (21:15 Uhr) AFC Champions League Elite Tickets Do., 10. Dezember Al-Nassr gegen Al-Hilal (20:00 Uhr) Saudi Pro League (Riad-Derby) Tickets Mo., 14. Dezember Al-Faisaly gegen Al-Hilal (20:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Sa., 19. Dezember Al-Riyadh gegen Al-Hilal (17:45 Uhr) Saudi Pro League Tickets Di., 9. Februar Al Wasl gegen Al-Hilal (20:00 Uhr) AFC Champions League Elite Tickets Do., 11. Februar Al-Hilal gegen Al-Fayha (22:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mo., 15. Februar Al-Hilal gegen Pakhtakor (21:15 Uhr) AFC Champions League Elite Tickets Do., 18. Februar Al-Ahli gegen Al-Hilal (22:00 Uhr) Saudi Pro League (Clásico) Tickets Do., 25. Februar Al-Hilal gegen Al-Khaleej (22:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Do., 11. März Al-Hilal gegen Al-Shabab (21:00 Uhr) Saudi Pro League (Riad-Derby) Tickets Do., 18. März NEOM SC gegen Al-Hilal (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Fr., 2. April Al-Hilal gegen Al-Taawoun (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Do., 8. April Al-Ittihad gegen Al-Hilal (21:00 Uhr) Saudi Pro League (Clásico) Tickets Do., 15. April Al-Hilal gegen Al-Fateh (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets So., 18. April Al-Hazem gegen Al-Hilal (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Do., 22. April Al-Hilal gegen Al Qadsiah (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Do., 6. Mai Al-Hilal gegen Al-Ettifaq (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mi., 12. Mai Diriyah Club gegen Al-Hilal (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Do., 20. Mai Al-Hilal gegen Al-Kholood (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Mo., 24. Mai Abha Club gegen Al-Hilal (21:00 Uhr) Saudi Pro League Tickets Sa., 29. Mai Al-Hilal gegen Al-Nassr (21:00 Uhr) Saudi Pro League (Riad-Derby) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Al-Hilal in der Saison 2026/27

Der zuverlässigste direkte Weg zu Tickets für Spiele von Al-Hilal führt über die offizielle Website der Liga (SPL). Dort findet Ihr unter dem Reiter „Spiele“ den Bereich „Spielplan/Tickets“. Tickets sind auch über die Website der Kingdom Arena erhältlich. Außerdem können Fans Eintrittskarten über die Plattform WeBook buchen, den offiziellen Ticketing-Partner der Saudi Pro League.Die Spieltage der Saudi Pro League erstrecken sich üblicherweise über drei Tage, von Donnerstag bis Samstag, und fallen damit auf das saudi-arabische Wochenende. Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel freigegeben. Für gefragte Partien wie das Hauptstadtderby zwischen Al-Hilal und Al-Nassr oder den Clásico gegen Al-Ittihad empfiehlt es sich, gleich nach Verkaufsstart zuzuschlagen, um die gewünschten Plätze zu bekommen.Für Einzeltickets ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Al-Hilal bietet jedoch acht verschiedene Mitgliedschaftspakete an, von Basic (115 SAR) bis Platinum (1.150.000 SAR). Jede höhere Stufe bietet andere Vorteile. Bei allen Paketen gehört ein bevorzugter Ticketkauf dazu.Die offiziellen Portale der Liga und des Stadions sind für Fans die erste Anlaufstelle, doch hochkarätige Spiele sind oft fast sofort ausverkauft. Wer sich Plätze sichern möchte, kann sich an vertrauenswürdige Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub wenden. Auf diesem führenden Marktplatz für Fußballtickets in Saudi-Arabien beginnen die Preise bei 49 SAR.

Al-Hilal-Tickets Jetzt kaufen

Wie viel kosten Tickets für Al-Hilal in der Saison 2026/27?

Die Ticketpreise für Al-Hilal hängen vom Spiel, der Platzkategorie und der Nachfrage ab. Premiumplätze wie VIP-Logen und Executive-Suiten kosten mehr, während reguläre Eintrittskarten günstigere Optionen bieten. Die Preise liegen üblicherweise zwischen 50 SAR und 1.500 SAR oder mehr für hochkarätige Spiele.Weitere Informationen zu Tickets, darunter Verfügbarkeit und Preise, findet Ihr auf der offiziellen Website der Liga oder der Website der Kingdom Arena.Auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub sind Tickets derzeit ab 49 SAR erhältlich. Für sämtliche nationalen und kontinentalen Spiele gibt es dort auch Tickets der Premiumkategorie und Hospitality-Pakete.

Al-Hilal-Tickets Jetzt kaufen

Die Geschichte der Kingdom Arena

Al-Hilal trägt seine Heimspiele seit Februar 2024 in der Kingdom Arena aus. In ihrer Fußballkonfiguration bietet sie Platz für bis zu 30.000 Zuschauer und gehört zu den größten und modernsten Stadien Riads. Der Bau der Kingdom Arena im als Boulevard City bekannten Gebiet im Nordwesten Riads begann Mitte 2023. Sie war als Zentrum für Unterhaltung geplant und sollte Veranstaltungen im Rahmen der winterlichen Riyadh Season beherbergen, bei denen die besten Sportler und Künstler der Welt zusammenkommen und auftreten würden.Im September 2023 investierte die Kingdom Holding Company (KHC) erheblich in die Arena. Zudem wurde vereinbart, dass Al-Hilal dort künftig regelmäßig seine Heimspiele austrägt. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt KHC auch die Namensrechte am Stadion. Mit ihrem ausfahrbaren Dach und einer vierseitigen Videoleinwand, die über dem Anstoßpunkt hängt, bietet die Kingdom Arena den Zuschauern ein hochmodernes Erlebnis.