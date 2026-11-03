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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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So kauft Ihr Tickets für Al Ahli Saudi FC in der Saison 2026/27: Preise für die Saudi Pro League, anstehende Spiele und mehr

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AFC Champions League
Al Ahli

Verpasst nicht die Chance, einen der vier Großen des saudi-arabischen Fußballs live in Aktion zu erleben, wenn er in Dschidda für Begeisterung sorgt.

Al-Ahli geht als zweifacher Titelverteidiger der AFC Champions League Elite in die Saison 2026/27. Neuer Cheftrainer ist Marino Pusic, der nach Matthias Jaissles Wechsel auf den Trainerposten bei Newcastle United verpflichtet wurde. Al-Ahli ist im ganzen Königreich als „Al-Malaki“ („der Königliche“) bekannt und gehört weiterhin zu den größten Publikumsmagneten des saudischen Fußballs. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei den Heimspielen in Dschidda liegen auf einem Zehnjahreshoch.GOAL liefert Euch alle Ticketinformationen bis Mai 2027, darunter Bezugswege, Sitzplatzkategorien und Preise.

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Spielplan von Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Die Saudi Pro League (SPL) erstreckt sich über 34 Spieltage bis Ende Mai 2027. Parallel dazu verteidigt Al-Ahli seinen Titel in der AFC Champions League Elite und tritt im saudischen Supercup sowie im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr alle angesetzten Spiele von Al-Ahli in sämtlichen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.
Datum und UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Do., 13. August 2026, 23:00 UhrAl Diriyah gegen Al AhliPrince Faisal bin Fahd Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 1. SpieltagTickets
Mo., 17. August 2026, 18:00 UhrAl Anwar gegen Al AhliAuswärts (Spielort noch offen)King's Cup, Runde der letzten 32Tickets
Sa., 22. August 2026, 23:00 UhrAl Ahli gegen AbhaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 2. SpieltagTickets
Mi., 26. August 2026, 21:00 UhrAl Ahli gegen Auckland FCKing Abdullah Sports City (Heimspiel)FIFA-Interkontinental-Pokal, 1. RundeTickets
Sa., 29. August 2026, 21:05 UhrAl Kholood gegen Al AhliAl Hazem Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 4. SpieltagTickets
Di., 1. September 2026, 23:00 UhrAl Hilal gegen Al AhliKingdom Arena (auswärts)Saudi Pro League, 3. Spieltag (Clásico)Tickets
Fr., 4. September 2026, 23:00 UhrAl Ahli gegen Al RiyadhKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 5. SpieltagTickets
Di., 8. September 2026, 23:00 UhrAl Qadsiah gegen Al AhliPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 6. SpieltagTickets
Fr., 11. September 2026, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al HazemKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 7. SpieltagTickets
Mo., 14. September 2026, 21:15 UhrAl Ahli gegen PakhtakorKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 1. SpieltagTickets
Sa., 19. September 2026, 20:00 UhrMamelodi Sundowns gegen Al AhliLoftus Versfeld Stadium (auswärts)FIFA-Interkontinental-Pokal, 2. RundeTickets
Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Fateh gegen Al AhliMaydan Al-Fateh Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 8. SpieltagTickets
Mo., 12. Oktober 2026, 19:00 UhrAl Wasl gegen Al AhliZabeel Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 2. SpieltagTickets
Mo., 19. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Fayha gegen Al AhliAl Majma'ah Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 10. SpieltagTickets
Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Ahli gegen Al KhaleejKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 11. SpieltagTickets
Mo., 26. Oktober 2026, 21:15 UhrAl Ahli gegen Al GharafaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 3. SpieltagTickets
Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 UhrAl Shabab gegen Al AhliAl-Shabab Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 12. SpieltagTickets
Mo., 2. November 2026, 19:00 UhrAl Sadd gegen Al AhliJassim Bin Hamad Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 4. SpieltagTickets
Sa., 7. November 2026, 20:30 UhrAl Ahli gegen Al TaawounKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 13. SpieltagTickets
Fr., 20. November 2026, 20:00 UhrAl Ahli gegen Al FaisalyKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 14. SpieltagTickets
Mo., 23. November 2026, 19:00 UhrAl Shamal gegen Al AhliAl Bayt Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 5. SpieltagTickets
Do., 26. November 2026, 20:00 UhrAl Ittihad gegen Al AhliKing Abdullah Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 15. Spieltag (Derby von Dschidda)Tickets
Di., 1. Dezember 2026, 16:40 UhrAl Ula gegen Al AhliPrince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (auswärts)King's Cup, AchtelfinaleTickets
Do., 3. Dezember 2026, 20:00 UhrAl Ahli gegen Al EttifaqKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 16. SpieltagTickets
Di., 8. Dezember 2026, 21:15 UhrAl Ahli gegen Shabab Al AhliPrince Abdullah Al Faisal Stadium (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 6. SpieltagTickets
Do., 10. Dezember 2026, 20:00 UhrNEOM SC gegen Al AhliKing Khalid Sport City Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 17. SpieltagTickets
Mo., 14. Dezember 2026, 20:00 UhrAl Ahli gegen Al DiriyahKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 18. SpieltagTickets
Sa., 19. Dezember 2026, 20:00 UhrAl Qadsiah gegen Al AhliNeutraler Spielort (Saudi-Arabien)Saudischer Supercup, HalbfinaleTickets
Di., 9. Februar 2027, 17:45 UhrNeftchi Fergana gegen Al AhliIstiqlol Stadium (auswärts)AFC Champions League Elite, 7. SpieltagTickets
Do., 11. Februar 2027, 22:00 UhrAbha gegen Al AhliPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 19. SpieltagTickets
Mo., 15. Februar 2027, 21:15 UhrAl Ahli gegen Al AinKing Abdullah Sports City (Heimspiel)AFC Champions League Elite, 8. SpieltagTickets
Do., 18. Februar 2027, 22:00 UhrAl Ahli gegen Al HilalKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 20. Spieltag (Clásico)Tickets
Do., 25. Februar 2027, 22:00 UhrAl Ahli gegen Al KholoodKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 21. SpieltagTickets
Sa., 6. März 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al NassrKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 9. Spieltag (verlegt)Tickets
Do., 11. März 2027, 21:00 UhrAl Riyadh gegen Al AhliPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 22. SpieltagTickets
Do., 18. März 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al QadsiahKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 23. SpieltagTickets
Fr., 2. April 2027, 21:00 UhrAl Hazem gegen Al AhliAl Hazem Club Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 24. SpieltagTickets
Do., 8. April 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al FatehKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 25. SpieltagTickets
Do., 15. April 2027, 21:00 UhrAl Nassr gegen Al AhliAl-Awwal Park (auswärts)Saudi Pro League, 26. SpieltagTickets
So., 18. April 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al FayhaKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 27. SpieltagTickets
Do., 22. April 2027, 21:00 UhrAl Khaleej gegen Al AhliPrince Nayef bin Abdulaziz Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 28. SpieltagTickets
Do., 29. April 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al ShababKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 29. SpieltagTickets
Do., 6. Mai 2027, 21:00 UhrAl Taawoun gegen Al AhliKing Abdullah Sport City Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 30. SpieltagTickets
Mi., 12. Mai 2027, 21:00 UhrAl Faisaly gegen Al AhliAl Majma'ah Sports City (auswärts)Saudi Pro League, 31. SpieltagTickets
Do., 20. Mai 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen Al IttihadKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 32. Spieltag (Derby von Dschidda)Tickets
Mo., 24. Mai 2027, 21:00 UhrAl Ettifaq gegen Al AhliPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)Saudi Pro League, 33. SpieltagTickets
Sa., 29. Mai 2027, 21:00 UhrAl Ahli gegen NEOM SCKing Abdullah Sports City (Heimspiel)Saudi Pro League, 34. SpieltagTickets
Die SPL veröffentlicht die genauen Anstoßzeiten der einzelnen Spieltage im Rahmen ihrer Spielplanfenster. Neben dem Ligabetrieb muss Al-Ahli bis zum Frühjahr 2027 auch die K.-o.-Runden der AFC Champions League Elite und des King's Cup unter einen Hut bringen. 

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Wie kauft man Tickets für Al-Ahli Saudi FC?

Wer bei einem Heimspiel von Al Ahli dabei sein möchte, findet Tickets im Erstverkauf zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der Saudi Pro League (SPL) oder die Plattform WeBook.
Tickets für Spiele von Al Ahli werden in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag freigeschaltet. Da Al Ahli zu den Vereinen mit den höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen in Saudi-Arabien zählt, sind Karten für besonders gefragte Partien, vor allem für das Derby von Dschidda gegen Al-Ittihad sowie die Heimspiele gegen Al-Hilal und Al-Nassr, regelmäßig binnen Stunden ausverkauft.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist für reguläre Tickets zwar nicht zwingend erforderlich, Al Ahli bietet mit den „Raqi“-Mitgliedschaftsstufen aber frühere Buchungsmöglichkeiten für begehrte Plätze an der Seitenlinie in der King Abdullah Sports City.
Wer beim Erstverkauf leer ausgeht, findet bei GrintaHub, der führenden Zweitmarkt-Ticketplattform in Saudi-Arabien und der weiteren MENA-Region, echte, verifizierte Tickets für ausverkaufte Spiele, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Ahli Saudi FC?

Die Ticketpreise bei Al-Ahli hängen vom Gegner, der Lage des Sitzplatzes in der King Abdullah Sports City und der Bedeutung des Spiels ab:
  • Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 90 SAR.
  • Gold- und Silberkategorien: Plätze im unteren Tribünenbereich mit besonders guter Sicht sowie zentrale Plätze an der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR.
  • VIP- und VVIP-Hospitality: Für exklusive Lounges mit maßgeschneidertem Catering, eigenen Parkplätzen und Sitzplätzen im Businessbereich beginnen die Preise bei 1.500 SAR.
Die Ticketpreise auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub spiegeln die Nachfrage wider. Derbys gegen Al-Ittihad und wichtige Spiele im Titelrennen stoßen auf besonders großes Interesse, je näher das Saisonende im Mai 2027 rückt.

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Was ist von Al-Ahli Saudi FC 2026/27 zu erwarten?

Al-Ahli startet als einer der traditionellen „Big Four“ der Saudi Pro League in die Saison 2026/27 und konkurriert dabei mit Stadtrivale Al-Ittihad sowie den Schwergewichten aus Riad, Al-Hilal und Al-Nassr. Nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse im Jahr 2022 gewann der Verein zweimal in Folge die AFC Champions League Elite, 2024/25 und 2025/26.
Im Sommer kam es zu bedeutenden strukturellen Veränderungen. Nach Matthias Jaissles Wechsel zu Newcastle United übernahm Marino Pusic mit einem Vertrag bis 2028. Zuvor hatte er erfolgreiche Stationen bei Shakhtar Donetsk und Al Jazira absolviert. Nach der Vertragsauflösung mit Riyad Mahrez im Juli 2026 stellte Al-Ahli seine Offensive mit der Verpflichtung des armenischen Spielmachers Eduard Spertsyan von Krasnodar und des portugiesischen Flügelspielers Francisco Trincão für 85 Millionen Euro neu auf.
Stürmer Ivan Toney, Gewinner der Torjägerkrone 2025/26, führt die Offensive an. In der Defensive stützen Roger Ibañez und Torhüter Edouard Mendy die Mannschaft, die bis Mai 2027 in vier Wettbewerben antritt.

Die Geschichte der King Abdullah Sports City

Die King Abdullah Sports City, auch „The Jewel“ (Al-Jawhara) genannt, liegt rund 30 Kilometer nördlich des Zentrums von Dschidda in der Nähe des King Abdulaziz International Airport. Die Anlage wurde errichtet, um dem Westen Saudi-Arabiens einen erstklassigen Sportkomplex zu bieten. Als wichtigste Austragungsstätte für große Sportveranstaltungen in Dschidda löste sie das traditionsreiche Prince Abdullah Al Faisal Stadium ab.
Das im Mai 2014 eröffnete Stadion hat eine offizielle Kapazität von 62.241 Zuschauern und ist damit nach der King Fahd Sports City in Riad die zweitgrößte Sportstätte Saudi-Arabiens. Al-Ahli teilt sich die Anlage mit Stadtrivale Al-Ittihad. Neben regelmäßigen Vereins- und Länderspielen fanden dort auch international beachtete Veranstaltungen statt, darunter der Greatest Royal Rumble der WWE (2018), der Schwergewichts-Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua unter dem Titel „Rage on the Red Sea“ (2022) sowie das Finale der Supercopa de España 2026.

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