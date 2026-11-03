Al-Ahli geht als zweifacher Titelverteidiger der AFC Champions League Elite in die Saison 2026/27. Neuer Cheftrainer ist Marino Pusic, der nach Matthias Jaissles Wechsel auf den Trainerposten bei Newcastle United verpflichtet wurde. Al-Ahli ist im ganzen Königreich als „Al-Malaki“ („der Königliche“) bekannt und gehört weiterhin zu den größten Publikumsmagneten des saudischen Fußballs. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei den Heimspielen in Dschidda liegen auf einem Zehnjahreshoch.liefert Euch alle Ticketinformationen bis Mai 2027, darunter Bezugswege, Sitzplatzkategorien und Preise.

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Spielplan von Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Do., 13. August 2026, 23:00 Uhr Al Diriyah gegen Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 1. Spieltag Tickets Mo., 17. August 2026, 18:00 Uhr Al Anwar gegen Al Ahli Auswärts (Spielort noch offen) King's Cup, Runde der letzten 32 Tickets Sa., 22. August 2026, 23:00 Uhr Al Ahli gegen Abha King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 2. Spieltag Tickets Mi., 26. August 2026, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Auckland FC King Abdullah Sports City (Heimspiel) FIFA-Interkontinental-Pokal, 1. Runde Tickets Sa., 29. August 2026, 21:05 Uhr Al Kholood gegen Al Ahli Al Hazem Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 4. Spieltag Tickets Di., 1. September 2026, 23:00 Uhr Al Hilal gegen Al Ahli Kingdom Arena (auswärts) Saudi Pro League, 3. Spieltag (Clásico) Tickets Fr., 4. September 2026, 23:00 Uhr Al Ahli gegen Al Riyadh King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 5. Spieltag Tickets Di., 8. September 2026, 23:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 6. Spieltag Tickets Fr., 11. September 2026, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Hazem King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 7. Spieltag Tickets Mo., 14. September 2026, 21:15 Uhr Al Ahli gegen Pakhtakor King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 1. Spieltag Tickets Sa., 19. September 2026, 20:00 Uhr Mamelodi Sundowns gegen Al Ahli Loftus Versfeld Stadium (auswärts) FIFA-Interkontinental-Pokal, 2. Runde Tickets Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Fateh gegen Al Ahli Maydan Al-Fateh Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 8. Spieltag Tickets Mo., 12. Oktober 2026, 19:00 Uhr Al Wasl gegen Al Ahli Zabeel Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 2. Spieltag Tickets Mo., 19. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Fayha gegen Al Ahli Al Majma'ah Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 10. Spieltag Tickets Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Ahli gegen Al Khaleej King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 11. Spieltag Tickets Mo., 26. Oktober 2026, 21:15 Uhr Al Ahli gegen Al Gharafa King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 3. Spieltag Tickets Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 Uhr Al Shabab gegen Al Ahli Al-Shabab Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 12. Spieltag Tickets Mo., 2. November 2026, 19:00 Uhr Al Sadd gegen Al Ahli Jassim Bin Hamad Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 4. Spieltag Tickets Sa., 7. November 2026, 20:30 Uhr Al Ahli gegen Al Taawoun King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 13. Spieltag Tickets Fr., 20. November 2026, 20:00 Uhr Al Ahli gegen Al Faisaly King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 14. Spieltag Tickets Mo., 23. November 2026, 19:00 Uhr Al Shamal gegen Al Ahli Al Bayt Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 5. Spieltag Tickets Do., 26. November 2026, 20:00 Uhr Al Ittihad gegen Al Ahli King Abdullah Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 15. Spieltag (Derby von Dschidda) Tickets Di., 1. Dezember 2026, 16:40 Uhr Al Ula gegen Al Ahli Prince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (auswärts) King's Cup, Achtelfinale Tickets Do., 3. Dezember 2026, 20:00 Uhr Al Ahli gegen Al Ettifaq King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 16. Spieltag Tickets Di., 8. Dezember 2026, 21:15 Uhr Al Ahli gegen Shabab Al Ahli Prince Abdullah Al Faisal Stadium (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 6. Spieltag Tickets Do., 10. Dezember 2026, 20:00 Uhr NEOM SC gegen Al Ahli King Khalid Sport City Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 17. Spieltag Tickets Mo., 14. Dezember 2026, 20:00 Uhr Al Ahli gegen Al Diriyah King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 18. Spieltag Tickets Sa., 19. Dezember 2026, 20:00 Uhr Al Qadsiah gegen Al Ahli Neutraler Spielort (Saudi-Arabien) Saudischer Supercup, Halbfinale Tickets Di., 9. Februar 2027, 17:45 Uhr Neftchi Fergana gegen Al Ahli Istiqlol Stadium (auswärts) AFC Champions League Elite, 7. Spieltag Tickets Do., 11. Februar 2027, 22:00 Uhr Abha gegen Al Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 19. Spieltag Tickets Mo., 15. Februar 2027, 21:15 Uhr Al Ahli gegen Al Ain King Abdullah Sports City (Heimspiel) AFC Champions League Elite, 8. Spieltag Tickets Do., 18. Februar 2027, 22:00 Uhr Al Ahli gegen Al Hilal King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 20. Spieltag (Clásico) Tickets Do., 25. Februar 2027, 22:00 Uhr Al Ahli gegen Al Kholood King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 21. Spieltag Tickets Sa., 6. März 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Nassr King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 9. Spieltag (verlegt) Tickets Do., 11. März 2027, 21:00 Uhr Al Riyadh gegen Al Ahli Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 22. Spieltag Tickets Do., 18. März 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Qadsiah King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 23. Spieltag Tickets Fr., 2. April 2027, 21:00 Uhr Al Hazem gegen Al Ahli Al Hazem Club Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 24. Spieltag Tickets Do., 8. April 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Fateh King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 25. Spieltag Tickets Do., 15. April 2027, 21:00 Uhr Al Nassr gegen Al Ahli Al-Awwal Park (auswärts) Saudi Pro League, 26. Spieltag Tickets So., 18. April 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Fayha King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 27. Spieltag Tickets Do., 22. April 2027, 21:00 Uhr Al Khaleej gegen Al Ahli Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 28. Spieltag Tickets Do., 29. April 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Shabab King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 29. Spieltag Tickets Do., 6. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Taawoun gegen Al Ahli King Abdullah Sport City Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 30. Spieltag Tickets Mi., 12. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Faisaly gegen Al Ahli Al Majma'ah Sports City (auswärts) Saudi Pro League, 31. Spieltag Tickets Do., 20. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen Al Ittihad King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 32. Spieltag (Derby von Dschidda) Tickets Mo., 24. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Ettifaq gegen Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts) Saudi Pro League, 33. Spieltag Tickets Sa., 29. Mai 2027, 21:00 Uhr Al Ahli gegen NEOM SC King Abdullah Sports City (Heimspiel) Saudi Pro League, 34. Spieltag Tickets

Die Saudi Pro League (SPL) erstreckt sich über 34 Spieltage bis Ende Mai 2027. Parallel dazu verteidigt Al-Ahli seinen Titel in der AFC Champions League Elite und tritt im saudischen Supercup sowie im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr alle angesetzten Spiele von Al-Ahli in sämtlichen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.Die SPL veröffentlicht die genauen Anstoßzeiten der einzelnen Spieltage im Rahmen ihrer Spielplanfenster. Neben dem Ligabetrieb muss Al-Ahli bis zum Frühjahr 2027 auch die K.-o.-Runden der AFC Champions League Elite und des King's Cup unter einen Hut bringen.

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Wie kauft man Tickets für Al-Ahli Saudi FC?

Wer bei einem Heimspiel von Al Ahli dabei sein möchte, findet Tickets im Erstverkauf zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der Saudi Pro League (SPL) oder die Plattform WeBook.Tickets für Spiele von Al Ahli werden in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag freigeschaltet. Da Al Ahli zu den Vereinen mit den höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen in Saudi-Arabien zählt, sind Karten für besonders gefragte Partien, vor allem für das Derby von Dschidda gegen Al-Ittihad sowie die Heimspiele gegen Al-Hilal und Al-Nassr, regelmäßig binnen Stunden ausverkauft.Eine Vereinsmitgliedschaft ist für reguläre Tickets zwar nicht zwingend erforderlich, Al Ahli bietet mit den „Raqi“-Mitgliedschaftsstufen aber frühere Buchungsmöglichkeiten für begehrte Plätze an der Seitenlinie in der King Abdullah Sports City.Wer beim Erstverkauf leer ausgeht, findet bei GrintaHub , der führenden Zweitmarkt-Ticketplattform in Saudi-Arabien und der weiteren MENA-Region, echte, verifizierte Tickets für ausverkaufte Spiele, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.

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Wie viel kosten Tickets für Al-Ahli Saudi FC?

Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 90 SAR.

Kosten üblicherweise zwischen 30 und 90 SAR. Gold- und Silberkategorien: Plätze im unteren Tribünenbereich mit besonders guter Sicht sowie zentrale Plätze an der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR.

Plätze im unteren Tribünenbereich mit besonders guter Sicht sowie zentrale Plätze an der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR. VIP- und VVIP-Hospitality: Für exklusive Lounges mit maßgeschneidertem Catering, eigenen Parkplätzen und Sitzplätzen im Businessbereich beginnen die Preise bei 1.500 SAR.

Die Ticketpreise bei Al-Ahli hängen vom Gegner, der Lage des Sitzplatzes in der King Abdullah Sports City und der Bedeutung des Spiels ab:Die Ticketpreise auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub spiegeln die Nachfrage wider. Derbys gegen Al-Ittihad und wichtige Spiele im Titelrennen stoßen auf besonders großes Interesse, je näher das Saisonende im Mai 2027 rückt.

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Was ist von Al-Ahli Saudi FC 2026/27 zu erwarten?

Die Geschichte der King Abdullah Sports City

Al-Ahli startet als einer der traditionellen „Big Four“ der Saudi Pro League in die Saison 2026/27 und konkurriert dabei mit Stadtrivale Al-Ittihad sowie den Schwergewichten aus Riad, Al-Hilal und Al-Nassr. Nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse im Jahr 2022 gewann der Verein zweimal in Folge die AFC Champions League Elite, 2024/25 und 2025/26.Im Sommer kam es zu bedeutenden strukturellen Veränderungen. Nach Matthias Jaissles Wechsel zu Newcastle United übernahm Marino Pusic mit einem Vertrag bis 2028. Zuvor hatte er erfolgreiche Stationen bei Shakhtar Donetsk und Al Jazira absolviert. Nach der Vertragsauflösung mit Riyad Mahrez im Juli 2026 stellte Al-Ahli seine Offensive mit der Verpflichtung des armenischen Spielmachers Eduard Spertsyan von Krasnodar und des portugiesischen Flügelspielers Francisco Trincão für 85 Millionen Euro neu auf.Stürmer Ivan Toney, Gewinner der Torjägerkrone 2025/26, führt die Offensive an. In der Defensive stützen Roger Ibañez und Torhüter Edouard Mendy die Mannschaft, die bis Mai 2027 in vier Wettbewerben antritt.Die King Abdullah Sports City, auch „The Jewel“ (Al-Jawhara) genannt, liegt rund 30 Kilometer nördlich des Zentrums von Dschidda in der Nähe des King Abdulaziz International Airport. Die Anlage wurde errichtet, um dem Westen Saudi-Arabiens einen erstklassigen Sportkomplex zu bieten. Als wichtigste Austragungsstätte für große Sportveranstaltungen in Dschidda löste sie das traditionsreiche Prince Abdullah Al Faisal Stadium ab.Das im Mai 2014 eröffnete Stadion hat eine offizielle Kapazität von 62.241 Zuschauern und ist damit nach der King Fahd Sports City in Riad die zweitgrößte Sportstätte Saudi-Arabiens. Al-Ahli teilt sich die Anlage mit Stadtrivale Al-Ittihad. Neben regelmäßigen Vereins- und Länderspielen fanden dort auch international beachtete Veranstaltungen statt, darunter der Greatest Royal Rumble der WWE (2018), der Schwergewichts-Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua unter dem Titel „Rage on the Red Sea“ (2022) sowie das Finale der Supercopa de España 2026.