Al-Ahli geht als zweifacher Titelverteidiger der AFC Champions League Elite in die Saison 2026/27. Neuer Cheftrainer ist Marino Pusic, der nach Matthias Jaissles Wechsel auf den Trainerposten bei Newcastle United verpflichtet wurde. Al-Ahli ist im ganzen Königreich als „Al-Malaki“ („der Königliche“) bekannt und gehört weiterhin zu den größten Publikumsmagneten des saudischen Fußballs. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen bei den Heimspielen in Dschidda liegen auf einem Zehnjahreshoch.GOAL liefert Euch alle Ticketinformationen bis Mai 2027, darunter Bezugswege, Sitzplatzkategorien und Preise.
Wer bei einem Heimspiel von Al Ahli dabei sein möchte, findet Tickets im Erstverkauf zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der Saudi Pro League (SPL) oder die Plattform WeBook.
Tickets für Spiele von Al Ahli werden in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag freigeschaltet. Da Al Ahli zu den Vereinen mit den höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen in Saudi-Arabien zählt, sind Karten für besonders gefragte Partien, vor allem für das Derby von Dschidda gegen Al-Ittihad sowie die Heimspiele gegen Al-Hilal und Al-Nassr, regelmäßig binnen Stunden ausverkauft.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist für reguläre Tickets zwar nicht zwingend erforderlich, Al Ahli bietet mit den „Raqi“-Mitgliedschaftsstufen aber frühere Buchungsmöglichkeiten für begehrte Plätze an der Seitenlinie in der King Abdullah Sports City.
Wer beim Erstverkauf leer ausgeht, findet bei GrintaHub, der führenden Zweitmarkt-Ticketplattform in Saudi-Arabien und der weiteren MENA-Region, echte, verifizierte Tickets für ausverkaufte Spiele, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.
Im Sommer kam es zu bedeutenden strukturellen Veränderungen. Nach Matthias Jaissles Wechsel zu Newcastle United übernahm Marino Pusic mit einem Vertrag bis 2028. Zuvor hatte er erfolgreiche Stationen bei Shakhtar Donetsk und Al Jazira absolviert. Nach der Vertragsauflösung mit Riyad Mahrez im Juli 2026 stellte Al-Ahli seine Offensive mit der Verpflichtung des armenischen Spielmachers Eduard Spertsyan von Krasnodar und des portugiesischen Flügelspielers Francisco Trincão für 85 Millionen Euro neu auf.
Stürmer Ivan Toney, Gewinner der Torjägerkrone 2025/26, führt die Offensive an. In der Defensive stützen Roger Ibañez und Torhüter Edouard Mendy die Mannschaft, die bis Mai 2027 in vier Wettbewerben antritt.
Das im Mai 2014 eröffnete Stadion hat eine offizielle Kapazität von 62.241 Zuschauern und ist damit nach der King Fahd Sports City in Riad die zweitgrößte Sportstätte Saudi-Arabiens. Al-Ahli teilt sich die Anlage mit Stadtrivale Al-Ittihad. Neben regelmäßigen Vereins- und Länderspielen fanden dort auch international beachtete Veranstaltungen statt, darunter der Greatest Royal Rumble der WWE (2018), der Schwergewichts-Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua unter dem Titel „Rage on the Red Sea“ (2022) sowie das Finale der Supercopa de España 2026.
Spielplan von Al-Ahli Saudi FC 2026/27Die Saudi Pro League (SPL) erstreckt sich über 34 Spieltage bis Ende Mai 2027. Parallel dazu verteidigt Al-Ahli seinen Titel in der AFC Champions League Elite und tritt im saudischen Supercup sowie im King's Cup an. Nachfolgend findet Ihr alle angesetzten Spiele von Al-Ahli in sämtlichen Wettbewerben bis zum Ende der Saison 2026/27.
Die SPL veröffentlicht die genauen Anstoßzeiten der einzelnen Spieltage im Rahmen ihrer Spielplanfenster. Neben dem Ligabetrieb muss Al-Ahli bis zum Frühjahr 2027 auch die K.-o.-Runden der AFC Champions League Elite und des King's Cup unter einen Hut bringen.
|Datum und Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|Do., 13. August 2026, 23:00 Uhr
|Al Diriyah gegen Al Ahli
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 1. Spieltag
|Tickets
|Mo., 17. August 2026, 18:00 Uhr
|Al Anwar gegen Al Ahli
|Auswärts (Spielort noch offen)
|King's Cup, Runde der letzten 32
|Tickets
|Sa., 22. August 2026, 23:00 Uhr
|Al Ahli gegen Abha
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 2. Spieltag
|Tickets
|Mi., 26. August 2026, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Auckland FC
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|FIFA-Interkontinental-Pokal, 1. Runde
|Tickets
|Sa., 29. August 2026, 21:05 Uhr
|Al Kholood gegen Al Ahli
|Al Hazem Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 4. Spieltag
|Tickets
|Di., 1. September 2026, 23:00 Uhr
|Al Hilal gegen Al Ahli
|Kingdom Arena (auswärts)
|Saudi Pro League, 3. Spieltag (Clásico)
|Tickets
|Fr., 4. September 2026, 23:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 5. Spieltag
|Tickets
|Di., 8. September 2026, 23:00 Uhr
|Al Qadsiah gegen Al Ahli
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 6. Spieltag
|Tickets
|Fr., 11. September 2026, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Hazem
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 7. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. September 2026, 21:15 Uhr
|Al Ahli gegen Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 1. Spieltag
|Tickets
|Sa., 19. September 2026, 20:00 Uhr
|Mamelodi Sundowns gegen Al Ahli
|Loftus Versfeld Stadium (auswärts)
|FIFA-Interkontinental-Pokal, 2. Runde
|Tickets
|Fr., 9. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Fateh gegen Al Ahli
|Maydan Al-Fateh Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 8. Spieltag
|Tickets
|Mo., 12. Oktober 2026, 19:00 Uhr
|Al Wasl gegen Al Ahli
|Zabeel Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 2. Spieltag
|Tickets
|Mo., 19. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Fayha gegen Al Ahli
|Al Majma'ah Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 10. Spieltag
|Tickets
|Fr., 23. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 11. Spieltag
|Tickets
|Mo., 26. Oktober 2026, 21:15 Uhr
|Al Ahli gegen Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 3. Spieltag
|Tickets
|Fr., 30. Oktober 2026, 20:00 Uhr
|Al Shabab gegen Al Ahli
|Al-Shabab Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 12. Spieltag
|Tickets
|Mo., 2. November 2026, 19:00 Uhr
|Al Sadd gegen Al Ahli
|Jassim Bin Hamad Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 4. Spieltag
|Tickets
|Sa., 7. November 2026, 20:30 Uhr
|Al Ahli gegen Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 13. Spieltag
|Tickets
|Fr., 20. November 2026, 20:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 14. Spieltag
|Tickets
|Mo., 23. November 2026, 19:00 Uhr
|Al Shamal gegen Al Ahli
|Al Bayt Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 5. Spieltag
|Tickets
|Do., 26. November 2026, 20:00 Uhr
|Al Ittihad gegen Al Ahli
|King Abdullah Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 15. Spieltag (Derby von Dschidda)
|Tickets
|Di., 1. Dezember 2026, 16:40 Uhr
|Al Ula gegen Al Ahli
|Prince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (auswärts)
|King's Cup, Achtelfinale
|Tickets
|Do., 3. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 16. Spieltag
|Tickets
|Di., 8. Dezember 2026, 21:15 Uhr
|Al Ahli gegen Shabab Al Ahli
|Prince Abdullah Al Faisal Stadium (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 6. Spieltag
|Tickets
|Do., 10. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|NEOM SC gegen Al Ahli
|King Khalid Sport City Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 17. Spieltag
|Tickets
|Mo., 14. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Diriyah
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 18. Spieltag
|Tickets
|Sa., 19. Dezember 2026, 20:00 Uhr
|Al Qadsiah gegen Al Ahli
|Neutraler Spielort (Saudi-Arabien)
|Saudischer Supercup, Halbfinale
|Tickets
|Di., 9. Februar 2027, 17:45 Uhr
|Neftchi Fergana gegen Al Ahli
|Istiqlol Stadium (auswärts)
|AFC Champions League Elite, 7. Spieltag
|Tickets
|Do., 11. Februar 2027, 22:00 Uhr
|Abha gegen Al Ahli
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 19. Spieltag
|Tickets
|Mo., 15. Februar 2027, 21:15 Uhr
|Al Ahli gegen Al Ain
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|AFC Champions League Elite, 8. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. Februar 2027, 22:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Hilal
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 20. Spieltag (Clásico)
|Tickets
|Do., 25. Februar 2027, 22:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Kholood
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 21. Spieltag
|Tickets
|Sa., 6. März 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Nassr
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 9. Spieltag (verlegt)
|Tickets
|Do., 11. März 2027, 21:00 Uhr
|Al Riyadh gegen Al Ahli
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 22. Spieltag
|Tickets
|Do., 18. März 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 23. Spieltag
|Tickets
|Fr., 2. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Hazem gegen Al Ahli
|Al Hazem Club Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 24. Spieltag
|Tickets
|Do., 8. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Fateh
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 25. Spieltag
|Tickets
|Do., 15. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Nassr gegen Al Ahli
|Al-Awwal Park (auswärts)
|Saudi Pro League, 26. Spieltag
|Tickets
|So., 18. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Fayha
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 27. Spieltag
|Tickets
|Do., 22. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Khaleej gegen Al Ahli
|Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 28. Spieltag
|Tickets
|Do., 29. April 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Shabab
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 29. Spieltag
|Tickets
|Do., 6. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Taawoun gegen Al Ahli
|King Abdullah Sport City Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 30. Spieltag
|Tickets
|Mi., 12. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Faisaly gegen Al Ahli
|Al Majma'ah Sports City (auswärts)
|Saudi Pro League, 31. Spieltag
|Tickets
|Do., 20. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen Al Ittihad
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 32. Spieltag (Derby von Dschidda)
|Tickets
|Mo., 24. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Ettifaq gegen Al Ahli
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (auswärts)
|Saudi Pro League, 33. Spieltag
|Tickets
|Sa., 29. Mai 2027, 21:00 Uhr
|Al Ahli gegen NEOM SC
|King Abdullah Sports City (Heimspiel)
|Saudi Pro League, 34. Spieltag
|Tickets
Wer bei einem Heimspiel von Al Ahli dabei sein möchte, findet Tickets im Erstverkauf zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der Saudi Pro League (SPL) oder die Plattform WeBook.
Wie kauft man Tickets für Al-Ahli Saudi FC?
Tickets für Spiele von Al Ahli werden in der Regel sieben bis zehn Tage vor dem Spieltag freigeschaltet. Da Al Ahli zu den Vereinen mit den höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen in Saudi-Arabien zählt, sind Karten für besonders gefragte Partien, vor allem für das Derby von Dschidda gegen Al-Ittihad sowie die Heimspiele gegen Al-Hilal und Al-Nassr, regelmäßig binnen Stunden ausverkauft.
Eine Vereinsmitgliedschaft ist für reguläre Tickets zwar nicht zwingend erforderlich, Al Ahli bietet mit den „Raqi“-Mitgliedschaftsstufen aber frühere Buchungsmöglichkeiten für begehrte Plätze an der Seitenlinie in der King Abdullah Sports City.
Wer beim Erstverkauf leer ausgeht, findet bei GrintaHub, der führenden Zweitmarkt-Ticketplattform in Saudi-Arabien und der weiteren MENA-Region, echte, verifizierte Tickets für ausverkaufte Spiele, die direkt aufs Smartphone geliefert werden.
Wie viel kosten Tickets für Al-Ahli Saudi FC?Die Ticketpreise bei Al-Ahli hängen vom Gegner, der Lage des Sitzplatzes in der King Abdullah Sports City und der Bedeutung des Spiels ab:
- Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 90 SAR.
- Gold- und Silberkategorien: Plätze im unteren Tribünenbereich mit besonders guter Sicht sowie zentrale Plätze an der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR.
- VIP- und VVIP-Hospitality: Für exklusive Lounges mit maßgeschneidertem Catering, eigenen Parkplätzen und Sitzplätzen im Businessbereich beginnen die Preise bei 1.500 SAR.
Was ist von Al-Ahli Saudi FC 2026/27 zu erwarten?Al-Ahli startet als einer der traditionellen „Big Four“ der Saudi Pro League in die Saison 2026/27 und konkurriert dabei mit Stadtrivale Al-Ittihad sowie den Schwergewichten aus Riad, Al-Hilal und Al-Nassr. Nach der Rückkehr in die höchste Spielklasse im Jahr 2022 gewann der Verein zweimal in Folge die AFC Champions League Elite, 2024/25 und 2025/26.
Im Sommer kam es zu bedeutenden strukturellen Veränderungen. Nach Matthias Jaissles Wechsel zu Newcastle United übernahm Marino Pusic mit einem Vertrag bis 2028. Zuvor hatte er erfolgreiche Stationen bei Shakhtar Donetsk und Al Jazira absolviert. Nach der Vertragsauflösung mit Riyad Mahrez im Juli 2026 stellte Al-Ahli seine Offensive mit der Verpflichtung des armenischen Spielmachers Eduard Spertsyan von Krasnodar und des portugiesischen Flügelspielers Francisco Trincão für 85 Millionen Euro neu auf.
Stürmer Ivan Toney, Gewinner der Torjägerkrone 2025/26, führt die Offensive an. In der Defensive stützen Roger Ibañez und Torhüter Edouard Mendy die Mannschaft, die bis Mai 2027 in vier Wettbewerben antritt.
Die Geschichte der King Abdullah Sports CityDie King Abdullah Sports City, auch „The Jewel“ (Al-Jawhara) genannt, liegt rund 30 Kilometer nördlich des Zentrums von Dschidda in der Nähe des King Abdulaziz International Airport. Die Anlage wurde errichtet, um dem Westen Saudi-Arabiens einen erstklassigen Sportkomplex zu bieten. Als wichtigste Austragungsstätte für große Sportveranstaltungen in Dschidda löste sie das traditionsreiche Prince Abdullah Al Faisal Stadium ab.
Das im Mai 2014 eröffnete Stadion hat eine offizielle Kapazität von 62.241 Zuschauern und ist damit nach der King Fahd Sports City in Riad die zweitgrößte Sportstätte Saudi-Arabiens. Al-Ahli teilt sich die Anlage mit Stadtrivale Al-Ittihad. Neben regelmäßigen Vereins- und Länderspielen fanden dort auch international beachtete Veranstaltungen statt, darunter der Greatest Royal Rumble der WWE (2018), der Schwergewichts-Rückkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua unter dem Titel „Rage on the Red Sea“ (2022) sowie das Finale der Supercopa de España 2026.