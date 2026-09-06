Real Betis belegte in der vergangenen Saison Platz 5, womit der Klub seine beste La-Liga-Platzierung seit mehr als 20 Jahren einstellte. Dass die Mannschaft von Manuel Pellegrini zudem sowohl im Copa del Rey als auch in der Europa League das Viertelfinale erreichte, dürfte ebenfalls Hoffnung machen, dass noch Größeres bevorsteht. Sichern Sie sich noch heute Tickets für die kommenden Spiele von Real Betis.

Die Heimform war in der vergangenen Saison ein Schlüsselfaktor für die starke Platzierung von Real Betis in der Liga. Nach einer 3:5-Niederlage gegen Barcelona im Dezember blieb Real Betis in seinem vorübergehenden Heimstadion Estadio La Cartuja für den Rest der La-Liga-Saison 2025/26 ungeschlagen. Nachdem bereits im September vor den geliebten Béticos Real Madrid besiegt wurde, sieht es so aus, als würde sich diese starke Heimform fortsetzen.

Auch die leidenschaftlichen Betis-Fans dürften durch die Sommerzugänge ihres Klubs ermutigt sein. Spieler wie Troy Parrott, Facundo Bernal und Fran García haben sich schnell eingefügt und bereits positiven Einfluss genommen. Auch die besten Torschützen der vergangenen Saison, Cucho Hernández und Abde Ezzalzouli, wollen ihren Schwung beibehalten.

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Kommende Spiele von Real Betis

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mo., 14. Sep. (21 Uhr) La Liga: Villarreal gegen Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Tickets Do., 17. Sep. (19 Uhr) La Liga: Real Betis gegen Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 20. Sep. (18.30 Uhr) La Liga: Deportivo de A Coruña gegen Real Betis Riazor Stadium (A Coruña) Tickets So., 11. Okt. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 14. Okt. (21 Uhr) UCL: Real Betis gegen Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 18. Okt. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets Mi., 21. Okt. (21 Uhr) UCL: Real Betis gegen Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets So., 25. Okt. (TBA) La Liga: Celta de Vigo gegen Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Tickets So., 1. Nov. (TBA) La Liga: Real Betis gegen Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Real Betis

Offizielle Tickets für Spiele von Real Betis können Sie online über das Ticketportal des Klubs oder persönlich an der Taquilla (Vorverkaufsstelle) des Stadions kaufen. In der Regel gehen die Tickets 1 bis 3 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Die wichtigste und sicherste Plattform für die Ticketbuchung ist der Online-Ticketshop von Real Betis. Nach der Bestätigung erhalten Sie per E-Mail ein PDF-E-Ticket zum Ausdrucken oder zum Speichern auf Ihrem Handy. Wenn Sie Tickets an der Stadionkasse in „La Cartuja“ kaufen möchten, ist diese normalerweise von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele von Real Betis auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern möchten, und bietet eine zuverlässige Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis?

Offizielle Tickets für die Allgemeinheit für Spiele von Real Betis kosten bei regulären La-Liga-Partien in der Regel zwischen 20 € und 90 €. Bei Spielen mit hoher Nachfrage wie El Gran Derbi gegen Sevilla oder Duellen mit Real Madrid und Barcelona können die Preise auf 60 € bis über 160 € steigen.

Die Sitzplätze im Estadio de La Cartuja sind im Wesentlichen in vier Hauptbereiche unterteilt:

Gol Norte (Nordkurve) & Gol Sur (Südkurve): Direkt hinter den Toren gelegen. Dies sind die günstigsten Bereiche im Stadion und bieten ein lebhaftes, besonders lautstarkes Fanerlebnis. Die oberen Ränge (Segundo Anfiteatro) sind die absolut billigsten Plätze im Stadion. (Preisspanne: 20 € bis 50 €)

Fondo (Osttribüne): Verläuft entlang der Längsseite des Spielfelds gegenüber den Spielertunneln und den Haupttrainerbänken. Sie bietet eine großartige Seitenansicht des Geschehens, ohne Premiumpreise. (Preisspanne: 45 € bis 80 €)

Preferencia (West-/Haupttribüne): Die erstklassige Längstribüne mit den Trainerbänken, Business-Logen und Medienbereichen. (Preisspanne: 70 € bis über 160 €)

Behalten Sie für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs oder Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub im Blick, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Alles, was Sie über das Estadio de La Cartuja wissen müssen

Das Estadio de La Cartuja in Sevilla, das 1999 eröffnet wurde, ist das viertgrößte Stadion Spaniens und das Zentrum für große Sportveranstaltungen auf neutralem Boden in Andalusien.

Die Elite-Arena mit 70.000 Plätzen liegt auf der historischen Isla de La Cartuja und hat sich von einem kaum genutzten olympischen Traum zu einer Weltklasse-Spielstätte entwickelt, die als Austragungsort für Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2030 vorgesehen ist.

Im Gegensatz zu den meisten ikonischen europäischen Stadien wurde La Cartuja nicht für einen bestimmten lokalen Klub gebaut. Stattdessen gehört es zu einem Komitee unter Führung der andalusischen Regierung. Dort finden große Pokalendspiele, Länderspiele und legendäre Musikkonzerte statt.

Auch wenn La Cartuja keine dauerhafte Heimat für lokale Sportvereine war, wurde es zu einem entscheidenden Sicherheitsnetz für Real Betis, das das Stadion derzeit als vorübergehende Heimspielstätte nutzt, während das Estadio Benito Villamarin umfassend renoviert wird.

Denkwürdige Sportmomente im Estadio de La Cartuja:

UEFA-Cup-Finale (2003) : Bekannt als die „friedliche Invasion“ reisten fast 80.000 schottische Fans nach Sevilla, um Celtic gegen das Porto von José Mourinho spielen zu sehen. Der portugiesische Klub gewann nach Verlängerung einen absoluten Thriller mit 3:2 und feierte damit Mourinhos ersten großen europäischen Triumph.

Gebrochene Leichtathletik-Weltrekorde : Direkt nach der Eröffnung im Jahr 1999 war das Stadion Gastgeber der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Der legendäre amerikanische Sprinter Michael Johnson pulverisierte auf der Bahn den Weltrekord über 400 Meter mit einer unglaublichen Zeit von 43,18 Sekunden.

Die Tennis-Triumphe : In einem brillanten Beweis von Vielseitigkeit bauten Arbeiter temporäre Sand-Tennisplätze über dem Rasen und angefeuert von einem tobenden Heimpublikum gewann Spanien dramatisch zwei Davis-Cup-Endspiele (2004 & 2011).

Ein Hotel auf den Tribünen: Zum Stadionkomplex gehört tatsächlich ein 4-Sterne-Hotel namens EXE Isla Cartuja. Mehrere der Hotelzimmer sind mit Fenstern ausgestattet, die direkt auf das Spielfeld blicken, sodass Gäste Veranstaltungen vom Bett aus verfolgen können.

Rekorde und Statistiken von Real Betis

Real Betis wurde 1907 gegründet und ist berühmt für seine extrem loyale Arbeiterklassen-Fangemeinde, seine leidenschaftliche Kultur und eine der intensivsten Stadtrivalitäten im spanischen Fußball („El Gran Derbi“ gegen Sevilla).

Erfolge des Klubs und Höhepunkte im Trophäenschrank

La Liga (Erste Division) : 1 Titel (1934–35)

Copa del Rey (Spanischer Pokal) : 3 Titel (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Meiste Tore: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

Die Bedeutung von Betis

Der Name „Betis“ stammt von Baetis, dem antiken römischen Namen für den Guadalquivir, der durch Sevilla fließt.

Die Bedeutung von Balompié

Im Gegensatz zu fast allen anderen spanischen Teams, die das aus dem Englischen entlehnte Wort fútbol verwenden, benutzt Betis das spanische Wort Balompié, eine wörtliche Zusammensetzung aus balón mit der Bedeutung Ball und pie mit der Bedeutung Fuß.

Die schottische Verbindung

Die ikonischen grün-weißen vertikalen Streifen wurden von einem der Klubgründer, Manuel Ramos Asencio, nach Spanien gebracht. Während seines Studiums in Schottland sah er Celtic spielen, verliebte sich in deren grün-weiße Querstreifen und kaufte exakt denselben Stoff. Er machte aus den Querstreifen vertikale Linien und schuf so den Betis-Look.



