Der Nordosten Englands ist eine Hochburg der Fußballbegeisterung, und die Sunderland-Fans genießen die Rückkehr ins verheißene Land der Premier League vor der Saison 2026/27. Die Vorfreude auf die Duelle im Oberhaus und die Derby-Atmosphäre lässt die Herzen in Wearside einmal mehr höherschlagen.

Nachdem Sunderland nun wieder fest in der großen Fußballbühne etabliert ist, werden sich die treuen Anhängerinnen und Anhänger um Premier-League-Tickets für die kommende Spielzeit reißen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Infos dazu, wie ihr euch Sunderland-Tickets für die Premier-League-Saison 2026/27 sichern könnt.

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Kommende Sunderland-Spiele 2026/27 & Tickets

Wie kann man Sunderland-Tickets für die Premier League kaufen?

Für Sunderland-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. In der Regel könnt ihr diese über das offizielle Ticketportal des Klubs unter eticketing.co.uk/safc kaufen.

Das müsst ihr wissen:

Freier Verkauf: Sunderland-Tickets für den allgemeinen Zugang gehen in den Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, in der Regel etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Erstligisten betreibt Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Ticketzugang. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist.

Sunderland-Tickets für den allgemeinen Zugang gehen in den Verkauf, sobald das Verkaufsfenster öffnet, in der Regel etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spiel. Anders als viele andere Erstligisten betreibt Sunderland kein klassisches kostenpflichtiges Mitgliedschaftssystem für den grundlegenden Ticketzugang. Die meisten regulären Sunderland-Tickets gehen direkt in den freien Verkauf, was für Premier-League-Tickets ungewöhnlich ist. Derbys : Wenn ihr Sunderland-Tickets für stark nachgefragte Spiele kaufen wollt, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Partien gegen einen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr einen dokumentierten Kaufverlauf auf eurem Konto.

: Wenn ihr Sunderland-Tickets für stark nachgefragte Spiele kaufen wollt, etwa für das Tyne-Wear-Derby gegen Newcastle United oder Partien gegen einen Gegner aus den „Big Six“, braucht ihr einen dokumentierten Kaufverlauf auf eurem Konto. Black Cat Points: Zwar gibt es kein verpflichtendes Mitgliedschaftsmodell, Fans sammeln jedoch Black Cat Points (BCP), indem sie Auswärtsspiele und Pokal-Heimspiele besuchen. Bei stark nachgefragten Spielen, bei denen die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, wird die Ticketpriorität anhand der BCP-Gesamtzahl vergeben.

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Wie viel kosten Sunderland-Tickets für die Premier League?

Die regulären Erwachsenenpreise für Sunderland-Heimspiele liegen bei einem Direktkauf über die Klubkasse zwischen 28 £ und 45 £.

Die Preise variieren je nach Spielkategorie, von Topspielen der Kategorie A* bis hin zu Spielen der Kategorie C, sowie nach Sitzplatzlage auf der East Stand, West Stand, im Premier Concourse und in den Family Zones.

Ermäßigte Preise gelten in allen Stadionbereichen für Seniors (über 65), Young Adults (unter 22), Juniors (unter 18) und Unter-14-Jährige.

Wie bekommt man Sunderland-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, sich für jedes Heimspiel im Stadium of Light während der Premier-League-Saison 2026/27 einen festen Sitzplatz zu sichern.

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage ist Sunderlands Dauerkartenkontingent von mehr als 38.000 Plätzen für die Saison 2026/27 komplett ausverkauft.

Die Erwachsenen-Dauerkarten für diese Spielzeit begannen bei 610 £ und reichten bis auf über 810 £ in den Premium-Concourse-Bereichen.

Fans, die sich für künftige Spielzeiten eine Dauerkarte sichern möchten, müssen sich auf der offiziellen Website des Klubs in die Warteliste eintragen.

Saisonale Hospitality-Pakete, etwa 76 Yards und Banks on the Wear, sind für Fans weiterhin verfügbar, die garantierte saisonale Sitzplätze in Kombination mit Verpflegungsoptionen suchen.

Wo man rund um das Stadium of Light übernachten kann

Ihr besucht Sunderland für ein Spiel im Stadium of Light? Die Lage des Stadions am Fluss nahe dem Stadtzentrum sorgt für eine einfache Erreichbarkeit aus dem Zentrum und den umliegenden Gebieten, mit Geschäften, Cafés und Verkehrsanbindungen in unmittelbarer Nähe. Ideal für Fußballfans.

Das Stadtzentrum ist ein praktischer Ausgangspunkt und bietet viele Möglichkeiten zum Essen, Ausgehen und Shoppen sowie gute Metroverbindungen in der gesamten Region. Zum Stadion ist es nur ein kurzer Fußweg oder eine kurze Fahrt, was sich für Besucher eignet, die Unterhaltung und Zweckmäßigkeit gleichermaßen suchen.

Für einen ruhigeren Aufenthalt bieten Küstengebiete wie Roker und Seaburn Meerblick, Strandspaziergänge und ein entspannteres Tempo, liegen aber dennoch in bequemer Reichweite des Stadions per Auto oder Metro.

Ihr sucht eine Unterkunft für Spiele des Sunderland AFC? Mit der Karte unten könnt ihr euch die Stadt und ihre Möglichkeiten ansehen, mit Optionen für jedes Budget.

Geschichte des Stadium of Light

Das Stadium of Light ist ein reines Fußballstadion mit Sitzplätzen in Sunderland. Es ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1997 die Heimspielstätte des Sunderland AFC. Mit einer Kapazität von 49.000 Zuschauern ist das Stadium of Light das zehntgrößte Fußballstadion in England.

Sein schlichtes Design soll offenbar künftige Umbauten ermöglichen, durch die die Kapazität auf 64.000 steigen könnte. Der damalige Vorsitzende Bob Murray gab dem Stadion seinen Namen, um das Kohlebergbau-Erbe des Nordostens und das frühere Gelände der Monkwearmouth Colliery zu würdigen, auf dem es steht.

Neben Sunderland-Spielen hat das Stadium of Light auch Länderspiele der englischen Männer- und Frauen-Nationalmannschaft ausgetragen. 47.667 Zuschauer sahen dort 2003, wie England in der Qualifikation zur EM 2004 mit 2:0 gegen die Türkei gewann.

Abseits des Fußballs war das Stadion Schauplatz einiger der größten Musikstars der Welt, darunter Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay und Elton John.

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Preisübersichten für Tickets traditionsreicher englischer Klubs helfen leidenschaftlichen Fans dabei, ihre Spieltagsausflüge während kräftezehrender Ligasaisons zu organisieren. Eine reaktionsschnelle Anwendung auf dem Smartphone stellt sicher, dass ihr sofort auf Platzverweise oder taktische Wechsel in der zweiten Halbzeit reagieren könnt. Entdeckt unsere Expertenanalyse der Nutzervorteile, die über unseren melbet promo code freigeschaltet werden.