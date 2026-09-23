Nur wenige Teams im Weltfußball können mit der unerbittlichen Jagd auf Titel mithalten, die Real Madrid auszeichnet. Als Dauerchampion in der heimischen La Liga und europäischer Fußballadel zieht Real Madrid weiterhin Millionen Fans auf der ganzen Welt an.

Von der Sicherung schwer erhältlicher Erstkontingente bis zur Orientierung auf Ticket-Zweitmarktplattformen: GOAL hat alles, was man über den Kauf von Real-Madrid-Tickets für die Saison 2026/27 wissen muss.

Wie kann man Real-Madrid-Tickets kaufen?

Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft Ihnen außerdem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Bernabéu sichern möchten.

Für einige der weniger gefragten Spiele könnten noch Tickets übrig sein, nachdem die Socios (stimmberechtigte Klubmitglieder) und Madridista-Premium-Mitglieder die Möglichkeit hatten, ihre Plätze zu kaufen.

Als einer der größten Klubs Spaniens und Europas ist die Nachfrage nach Spielen von Real Madrid wenig überraschend enorm, wobei Tickets über die offiziellen Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind.

Hier ist auf einen Blick, was Sie wissen müssen:

Socios (Klubmitglieder): Vollwertige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen das Vorkaufsrecht, normalerweise etwa 10 bis 12 Tage vor dem Spieltag.

Vollwertige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen das Vorkaufsrecht, normalerweise etwa 10 bis 12 Tage vor dem Spieltag. Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Prioritätsfenster beim Zugang (typischerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff). Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Nennwert haben wollen.

Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Prioritätsfenster beim Zugang (typischerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff). Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Nennwert haben wollen. Öffentlicher Verkauf: Alle verbleibenden regulären Plätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel in den Verkauf. Bei La-Liga-Spielen mit mittlerer oder geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“).

Alle verbleibenden regulären Plätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel in den Verkauf. Bei La-Liga-Spielen mit mittlerer oder geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“). Zweitmarktplätze: Bei Topspielen wie dem Clásico, dem Derbi Madrileño oder K.-o.-Duellen in der Champions League ist der öffentliche Verkauf fast sofort ausverkauft. Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets bieten Fans, die ihre Reise weit im Voraus planen oder kurzfristig nach Verfügbarkeit suchen, garantierten Zugang per digitaler Übertragung.

Wie viel kosten Real-Madrid-Tickets?

Wie die meisten Teams in La Liga bietet Real Madrid gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.

Preise nach Kategorien zum Nennwert: Direkt beim Klub gekaufte Tickets für reguläre La-Liga-Spiele liegen in der Regel zwischen 75 € und 210 €, abhängig von der Kategorie (Fondo, Tribuna oder Lateral) und der Höhe im Stadion.

Topspiele & dynamische Preisgestaltung: Für hochkarätige Duelle gegen Barcelona, Atlético Madrid oder europäische Topgegner setzt Real Madrid auf dynamische Preisgestaltung. Die Nennwertpreise für Sitzplätze der Kategorie 1 liegen regelmäßig zwischen 350 € und über 500 €.

Einstieg auf dem Zweitmarkt: Bei LiveFootballTickets beginnen Einstiegstickets für reguläre Ligaspiele bei etwa 100 € bis 130 €, während Tickets für den Clásico routinemäßig eher bei 450 € bis über 600 € starten.

Es gibt natürlich auch Topduelle gegen große Namen wie den „Clásico“ (Real Madrid gegen Barcelona) und das „Derbi Madrileño“ (Real Madrid gegen Atletico Madrid), die in die höchste Kategorie fallen, entsprechend steigen auch die Preise.

Geschichte des Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung im Jahr 1947 die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabéu ist eines der berühmtesten Fußballstadien der Welt und war viermal Austragungsort des Endspiels im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise in der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 und 2010) sowie des WM-Finales 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Gastgeber vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und Taylor Swift während ihrer rekordbrechenden Eras Tour.