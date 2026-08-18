Nottingham Forest ist zu einer der sehenswertesten Mannschaften der Premier League geworden, und im City Ground ist der Lärm zurück, der das Stadion einst zu einem der gefürchtetsten in Europa machte. Nun, unter Vitor Pereira, dem portugiesischen Trainer, der an die Ufer des Trent kam, um das Team zu übernehmen, startet der Klub mit höheren Erwartungen in eine weitere Erstligasaison als irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten.

Der Heimspielplan für 2026/27 hat es in sich. Leeds United eröffnet die Saison im City Ground, Arsenal kommt im Oktober, und Manchester City sowie Chelsea reisen beide im November nach Nottingham, was den Fans vor Weihnachten drei Topspiele beschert.

Wie kommt man also an ein Premier-League-Ticket, um Nottingham Forest live zu sehen? GOAL erklärt euch die Optionen für 2026/27, darunter, wo ihr Tickets findet und wie viel sie kosten.

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Was sind die kommenden Spiele von Nottingham Forest?

Nachfolgend findet ihr die kommenden Premier-League-Spiele von Nottingham Forest in der Saison 2026/27:

Datum Spiel Stadion Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Nottingham Forest vs Leeds United City Ground, Nottingham Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield, Liverpool Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Aston Villa vs Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Nottingham Forest vs Coventry City City Ground, Nottingham Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Nottingham Forest vs Arsenal City Ground, Nottingham Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Ipswich Town vs Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Nottingham Forest vs Manchester City City Ground, Nottingham Tickets Sa., 21. Nov. 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Nottingham Forest vs Chelsea City Ground, Nottingham Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Hull City vs Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Tickets

Wie kann man Nottingham-Forest-Tickets für 2026/27 kaufen?

Die zugänglichste Möglichkeit, Nottingham-Forest-Tickets zu kaufen, ist über StubHub, wo verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erhältlich sind, ohne dass eine Mitgliedschaft oder Treuepunkte erforderlich sind.

Tickets für das City Ground werden stufenweise freigegeben, zunächst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder, die anhand von Treuepunkten aus früheren Käufen eingestuft werden, und schließlich in den freien Verkauf, falls noch etwas übrig bleibt. Bei einer Kapazität von rund 30.700 und einer Nachfrage auf dem höchsten Stand seit Jahren erreichen die größten Spiele diese letzte Phase nur selten.

StubHub beseitigt diese Hürden vollständig. Es gibt keine Wartezeit, keine Punkte, die gesammelt werden müssen, und keine Kaufhistorie, die erforderlich ist. Ihr könnt die Angebote für jedes Spiel durchsehen, Plätze in allen Tribünen vergleichen und innerhalb weniger Minuten kaufen. Das macht die Plattform zur realistischen Option für alle, die kurzfristig ein Ticket suchen oder für ein bestimmtes Spiel nach Nottingham reisen.

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Wie viel kosten Nottingham-Forest-Tickets?

Nottingham-Forest-Tickets kosten am Spieltag zum Nennwert in der Regel etwa zwischen £33 und £60, wobei die Preise je nach Sitzplatz, Gegner und Spiel variieren.

Auf StubHub richten sich die Preise nach der aktuellen Nachfrage und nicht nach festen Kategorien. Die Spiele gegen aufgestiegene und Mittelfeldteams wie Coventry City und Brighton sind im Herbst das beste Preis-Leistungs-Angebot, während Arsenal, Manchester City und Chelsea im City Ground in diesem Zeitraum die höchsten Preise erzielen.

Das Muster ist eindeutig: Die günstigsten Plätze für die größten Spiele sind zuerst vergriffen. Je früher ihr schaut, desto besser ist der Preis und desto größer die Auswahl.

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Wie ist die Geschichte des City Ground?

Das City Ground ist ein Fußballstadion am Ufer des River Trent in Nottingham und seit 1898 die Heimat von Nottingham Forest. Es hat eine Kapazität von rund 30.700.

Im Stadion fanden bei der EM 1996 Spiele statt, und es ist seit Langem Gegenstand von Umbauplänen, darunter Vorschläge, die Kapazität mit einer neuen Peter Taylor Stand und zusätzlichen Sitzplätzen im Bridgford End in Richtung 38.000 zu erweitern. Seine Lage am Fluss, die nahen Tribünen und die Nähe zu Trent Bridge machen es zu einem der markantesten Spieltagsorte im englischen Fußball.

Wie komme ich zum City Ground?

Rund um das City Ground gibt es nur sehr begrenzte Parkmöglichkeiten, daher reist man am besten mit dem Zug zum Bahnhof Nottingham, der nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt liegt.

Das Stadion wird an Spieltagen außerdem durch zusätzliche Bus- und Straßenbahnverbindungen angebunden, falls ihr nicht die gesamte Strecke zu Fuß zurücklegen möchtet. Rund um das City Ground und in ganz Nottingham gibt es mehrere Hotels und Unterkunftsmöglichkeiten, und die Verkehrsverbindungen der Stadt machen auch einen Aufenthalt etwas weiter außerhalb problemlos möglich.