Juventus geht unter Luciano Spalletti in die Saison 2026/27. Der Trainer brachte nach einer chaotischen Spielzeit wieder Ruhe hinein, nachdem Igor Tudor im Oktober trotz einer kurz zuvor unterschriebenen Vertragsverlängerung entlassen worden war. Platz 6 bedeutet für Juventus in dieser Saison Fußball in der Europa League, und der Klub will in Spallettis erster kompletter Saison als Cheftrainer an die Spitze der Serie A zurückkehren. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Juventus-Tickets für das Allianz Stadium wissen müsst.
Juventus' kompletter Spielplan in der Serie A 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|23. Aug. 2026
|Frosinone vs. Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|30. Aug. 2026
|Juventus vs. Parma
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|6. Sep. 2026
|Juventus vs. Milan
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|12.-13. Sep. 2026
|Sassuolo vs. Juventus
|Mapei Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20. Sep. 2026
|Juventus vs. Atalanta
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|11. Okt. 2026
|Cagliari vs. Juventus
|Unipol Domus (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|18. Okt. 2026
|Juventus vs. Lazio
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|25. Okt. 2026
|Lecce vs. Juventus
|Stadio Via del Mare (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 28. Okt. 2026
|Genua vs. Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|1. Nov. 2026
|Juventus vs. Napoli
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|8. Nov. 2026
|Fiorentina vs. Juventus
|Stadio Artemio Franchi (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|22. Nov. 2026
|Juventus vs. Venezia
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|29. Nov. 2026
|Como vs. Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6. Dez. 2026
|Juventus vs. Udinese
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13. Dez. 2026
|Juventus vs. Monza
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|20. Dez. 2026
|Roma vs. Juventus
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|3. Jan. 2027
|Bologna vs. Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027
|Juventus vs. Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|9.-10. Jan. 2027
|Inter vs. Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)
|San Siro (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|16.-17. Jan. 2027
|Juventus vs. Genua
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|23.-24. Jan. 2027
|Juventus vs. Cagliari
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|30.-31. Jan. 2027
|Milan vs. Juventus
|San Siro (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. Feb. 2027
|Juventus vs. Sassuolo
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. Feb. 2027
|Napoli vs. Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. Feb. 2027
|Juventus vs. Bologna
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|27.-28. Feb. 2027
|Monza vs. Juventus
|U-Power Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|6.-7. März 2027
|Juventus vs. Roma
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|13.-14. März 2027
|Lazio vs. Juventus
|Stadio Olimpico (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|20.-21. März 2027
|Juventus vs. Como
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|3.-4. Apr. 2027
|Torino vs. Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|10.-11. Apr. 2027
|Juventus vs. Lecce
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|17.-18. Apr. 2027
|Venezia vs. Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|24.-25. Apr. 2027
|Juventus vs. Fiorentina
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|1.-2. Mai 2027
|Atalanta vs. Juventus
|Gewiss Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|8.-9. Mai 2027
|Udinese vs. Juventus
|Bluenergy Stadium (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|15.-16. Mai 2027
|Juventus vs. Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
|22.-23. Mai 2027
|Parma vs. Juventus
|Stadio Ennio Tardini (Auswärts)
|Serie A
|Tickets
|29.-30. Mai 2027
|Juventus vs. Frosinone
|Allianz Stadium (Heim)
|Serie A
|Tickets
So kauft ihr Juventus-Tickets
- Die Tickets werden in Phasen freigegeben: J1897-Mitglieder erhalten zuerst Zugang, danach Black & White & Stadium Members, ehe rund zwei Wochen später der freie Verkauf startet.
- Die Nachfrage ist beim Derby d'Italia gegen Inter und beim Derby della Mole gegen Torino am höchsten, diese Spiele sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft.
- Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, sich einen Platz im Allianz Stadium zu sichern. Dort sind Tickets für alle Bereiche des Stadions verfügbar.
Wie viel kosten Juventus-Tickets?
- Plätze hinter dem Tor: ab etwa 35 € direkt über den Klub.
- Zentrale Blöcke auf der Ost- oder Westtribüne: etwa 90 €.
- Spiele mit hoher Nachfrage, etwa das Turiner Derby oder Europa-League-Partien: ab 50 €.
- Zweitmarkt über StubHub: ab 34 €, schwankend je nach Nachfrage.
Für ein exklusiveres Erlebnis sind auch VIP- und Hospitality-Pakete verfügbar, deren Preise je nach Leistungen und Sitzplatzlage variieren.
Was ist von Juventus in der Saison 2026/27 zu erwarten?
Juventus erlebte 2025/26 eine turbulente Saison: Igor Tudor wurde Ende Oktober entlassen, obwohl er im Juni 2025 eine zweijährige Verlängerung unterschrieben hatte. Als der Klub auf Rang sechs stand, wurde er zunächst kurzzeitig durch Interimstrainer Massimo Brambilla ersetzt, bevor Luciano Spalletti dauerhaft übernahm. Spalletti stabilisierte die Ergebnisse, konnte Juventus bis zum Saisonende aber nicht über Platz sechs hinausführen, sodass die Champions League verpasst wurde und sich der Klub in dieser Spielzeit mit der Europa League begnügen muss.
In seiner ersten kompletten Saison als Verantwortlicher will Spalletti nun wieder Schwung aufbauen, mit einem Kader, zu dem weiterhin Kenan Yildiz, der beste Torschütze des Klubs in der vergangenen Saison, sowie Weston McKennie, Teun Koopmeiners und Jonathan David gehören. Der Spielplan weist eine auffällige Symmetrie auf: Juventus eröffnet und beendet die Saison gegen Aufsteiger Frosinone, während ab dem 16. Spieltag mit Roma, Bologna, dem Stadtrivalen Torino und dem Derby-d'Italia-Rivalen Inter in kurzer Folge eine anspruchsvolle Phase wartet.
Geschichte des Allianz Stadium
Das Allianz Stadium (Juventus Stadium) ist ein reines Sitzplatzstadion im Turiner Stadtbezirk Vallette. Es wurde auf dem Gelände der früheren Heimstätte des Klubs, des Stadio Delle Alpi, gebaut und 2011 eröffnet. Mit einer Kapazität von 41.689 Plätzen ist es das sechstgrößte Fußballstadion Italiens.
Neben den regulären Juventus-Spielen war das Stadion auch Austragungsort des UEFA-Europa-League-Finales 2014 (Sevilla vs. Benfica), von zwei Spielen der UEFA Nations League Finals 2021 und des Finales der UEFA Women's Champions League 2022 (Barcelona vs. Lyon).Ticketguides für ikonische Spielstätten der Serie A helfen Fans dabei, sich bei den Sitzplatzkategorien im Stadion und den Ticketverkaufsphasen für Spieltagsbesuche zurechtzufinden. Um auf Veränderungen der Live-Dynamik mit wettbewerbsfähigen Quotenlinien makellos reagieren zu können, ist es entscheidend, einen Top-Anbieter zu finden. Nehmt euch einen Moment Zeit und lest unseren ausführlichen Guide zu Boni, die mit dem stake promo code freigeschaltet werden.