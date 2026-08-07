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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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So kaufst du Tickets für Juventus 2026/27: Serie-A-Preise, Spielplan und mehr

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So bekommst du Tickets für Juventus in der Serie-A-Saison 2026/27 ganz genau

Juventus geht unter Luciano Spalletti in die Saison 2026/27. Der Trainer brachte nach einer chaotischen Spielzeit wieder Ruhe hinein, nachdem Igor Tudor im Oktober trotz einer kurz zuvor unterschriebenen Vertragsverlängerung entlassen worden war. Platz 6 bedeutet für Juventus in dieser Saison Fußball in der Europa League, und der Klub will in Spallettis erster kompletter Saison als Cheftrainer an die Spitze der Serie A zurückkehren. GOAL hat alles, was ihr über den Kauf von Juventus-Tickets für das Allianz Stadium wissen müsst.

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Juventus' kompletter Spielplan in der Serie A 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
23. Aug. 2026Frosinone vs. JuventusStadio Benito Stirpe (Auswärts)Serie ATickets
30. Aug. 2026Juventus vs. ParmaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
6. Sep. 2026Juventus vs. MilanAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
12.-13. Sep. 2026Sassuolo vs. JuventusMapei Stadium (Auswärts)Serie ATickets
20. Sep. 2026Juventus vs. AtalantaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
11. Okt. 2026Cagliari vs. JuventusUnipol Domus (Auswärts)Serie ATickets
18. Okt. 2026Juventus vs. LazioAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
25. Okt. 2026Lecce vs. JuventusStadio Via del Mare (Auswärts)Serie ATickets
Mi., 28. Okt. 2026Genua vs. JuventusStadio Luigi Ferraris (Auswärts)Serie ATickets
1. Nov. 2026Juventus vs. NapoliAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
8. Nov. 2026Fiorentina vs. JuventusStadio Artemio Franchi (Auswärts)Serie ATickets
22. Nov. 2026Juventus vs. VeneziaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
29. Nov. 2026Como vs. JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (Auswärts)Serie ATickets
6. Dez. 2026Juventus vs. UdineseAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13. Dez. 2026Juventus vs. MonzaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
20. Dez. 2026Roma vs. JuventusStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
3. Jan. 2027Bologna vs. JuventusStadio Renato Dall'Ara (Auswärts)Serie ATickets
Mi., 6. Jan. 2027Juventus vs. Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (Heim)Serie ATickets
9.-10. Jan. 2027Inter vs. Juventus (Derby d'Italia, Hinspiel)San Siro (Auswärts)Serie ATickets
16.-17. Jan. 2027Juventus vs. GenuaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
23.-24. Jan. 2027Juventus vs. CagliariAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
30.-31. Jan. 2027Milan vs. JuventusSan Siro (Auswärts)Serie ATickets
6.-7. Feb. 2027Juventus vs. SassuoloAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13.-14. Feb. 2027Napoli vs. JuventusStadio Diego Armando Maradona (Auswärts)Serie ATickets
20.-21. Feb. 2027Juventus vs. BolognaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
27.-28. Feb. 2027Monza vs. JuventusU-Power Stadium (Auswärts)Serie ATickets
6.-7. März 2027Juventus vs. RomaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
13.-14. März 2027Lazio vs. JuventusStadio Olimpico (Auswärts)Serie ATickets
20.-21. März 2027Juventus vs. ComoAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
3.-4. Apr. 2027Torino vs. Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (Auswärts)Serie ATickets
10.-11. Apr. 2027Juventus vs. LecceAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
17.-18. Apr. 2027Venezia vs. JuventusStadio Pier Luigi Penzo (Auswärts)Serie ATickets
24.-25. Apr. 2027Juventus vs. FiorentinaAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets
1.-2. Mai 2027Atalanta vs. JuventusGewiss Stadium (Auswärts)Serie ATickets
8.-9. Mai 2027Udinese vs. JuventusBluenergy Stadium (Auswärts)Serie ATickets
15.-16. Mai 2027Juventus vs. Inter (Derby d'Italia, Rückspiel)Allianz Stadium (Heim)Serie ATickets
22.-23. Mai 2027Parma vs. JuventusStadio Ennio Tardini (Auswärts)Serie ATickets
29.-30. Mai 2027Juventus vs. FrosinoneAllianz Stadium (Heim)Serie ATickets

So kauft ihr Juventus-Tickets

  • Die Tickets werden in Phasen freigegeben: J1897-Mitglieder erhalten zuerst Zugang, danach Black & White & Stadium Members, ehe rund zwei Wochen später der freie Verkauf startet.
  • Die Nachfrage ist beim Derby d'Italia gegen Inter und beim Derby della Mole gegen Torino am höchsten, diese Spiele sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft.
  • Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, sind Zweitmarktplätze wie StubHub eine verlässliche Möglichkeit, sich einen Platz im Allianz Stadium zu sichern. Dort sind Tickets für alle Bereiche des Stadions verfügbar.

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Wie viel kosten Juventus-Tickets?

  • Plätze hinter dem Tor: ab etwa 35 € direkt über den Klub.
  • Zentrale Blöcke auf der Ost- oder Westtribüne: etwa 90 €.
  • Spiele mit hoher Nachfrage, etwa das Turiner Derby oder Europa-League-Partien: ab 50 €.
  • Zweitmarkt über StubHub: ab 34 €, schwankend je nach Nachfrage.

Für ein exklusiveres Erlebnis sind auch VIP- und Hospitality-Pakete verfügbar, deren Preise je nach Leistungen und Sitzplatzlage variieren.

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Was ist von Juventus in der Saison 2026/27 zu erwarten?

Juventus erlebte 2025/26 eine turbulente Saison: Igor Tudor wurde Ende Oktober entlassen, obwohl er im Juni 2025 eine zweijährige Verlängerung unterschrieben hatte. Als der Klub auf Rang sechs stand, wurde er zunächst kurzzeitig durch Interimstrainer Massimo Brambilla ersetzt, bevor Luciano Spalletti dauerhaft übernahm. Spalletti stabilisierte die Ergebnisse, konnte Juventus bis zum Saisonende aber nicht über Platz sechs hinausführen, sodass die Champions League verpasst wurde und sich der Klub in dieser Spielzeit mit der Europa League begnügen muss.

In seiner ersten kompletten Saison als Verantwortlicher will Spalletti nun wieder Schwung aufbauen, mit einem Kader, zu dem weiterhin Kenan Yildiz, der beste Torschütze des Klubs in der vergangenen Saison, sowie Weston McKennie, Teun Koopmeiners und Jonathan David gehören. Der Spielplan weist eine auffällige Symmetrie auf: Juventus eröffnet und beendet die Saison gegen Aufsteiger Frosinone, während ab dem 16. Spieltag mit Roma, Bologna, dem Stadtrivalen Torino und dem Derby-d'Italia-Rivalen Inter in kurzer Folge eine anspruchsvolle Phase wartet.

Geschichte des Allianz Stadium

Das Allianz Stadium (Juventus Stadium) ist ein reines Sitzplatzstadion im Turiner Stadtbezirk Vallette. Es wurde auf dem Gelände der früheren Heimstätte des Klubs, des Stadio Delle Alpi, gebaut und 2011 eröffnet. Mit einer Kapazität von 41.689 Plätzen ist es das sechstgrößte Fußballstadion Italiens.

Neben den regulären Juventus-Spielen war das Stadion auch Austragungsort des UEFA-Europa-League-Finales 2014 (Sevilla vs. Benfica), von zwei Spielen der UEFA Nations League Finals 2021 und des Finales der UEFA Women's Champions League 2022 (Barcelona vs. Lyon).

Ticketguides für ikonische Spielstätten der Serie A helfen Fans dabei, sich bei den Sitzplatzkategorien im Stadion und den Ticketverkaufsphasen für Spieltagsbesuche zurechtzufinden. Um auf Veränderungen der Live-Dynamik mit wettbewerbsfähigen Quotenlinien makellos reagieren zu können, ist es entscheidend, einen Top-Anbieter zu finden. Nehmt euch einen Moment Zeit und lest unseren ausführlichen Guide zu Boni, die mit dem stake promo code freigeschaltet werden.

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