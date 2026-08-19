Fulham-Tickets für 2026/27 sind jetzt im Verkauf, in der fünften Premier-League-Saison in Folge des Klubs. Los geht es gleich mit einem Kracher: einem West-London-Derby gegen Chelsea im Craven Cottage am Montag, 24. August. An der Themse hat eine neue Ära begonnen: Alvaro Arbeloa übernimmt nach Marco Silvas Wechsel zu Benfica nach fünf Jahren im Amt, und Neuzugänge wie Gonzalo Garcia und Shea Charles sollen dem Kader frischen Wind verleihen.

Nach zwei 11. Plätzen in Serie werden die Fans das Craven Cottage füllen, um zu sehen, ob Arbeloa Fulham in der Tabelle weiter nach oben führen kann. Am Boxing Day ist Brighton zu Gast, am 30. Dezember folgt Arsenal. GOAL zeigt euch, wo ihr Fulham-Tickets kaufen könnt, wie viel sie kosten und welche Heimspiele in dieser Saison anstehen.

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Bevorstehende Fulham-Spiele 2026/27 im Craven Cottage

Nachfolgend findet ihr Fulhams vollständige bestätigte Liste der Heimspiele im Craven Cottage für die Saison 2026/27:

Datum Spiel Wettbewerb Tickets Mo., 24. Aug. Fulham vs. Chelsea Premier League Tickets Sa., 5. Sep. Fulham vs. Crystal Palace Premier League Tickets Sa., 19. Sep. Fulham vs. Manchester United Premier League Tickets Sa., 17. Okt. Fulham vs. Hull City Premier League Tickets Sa., 7. Nov. Fulham vs. Newcastle United Premier League Tickets Sa., 28. Nov. Fulham vs. Bournemouth Premier League Tickets Sa., 12. Dez. Fulham vs. Brentford Premier League Tickets Sa., 26. Dez. Fulham vs. Brighton & Hove Albion Premier League Tickets Mi., 30. Dez. Fulham vs. Arsenal Premier League Tickets Mi., 6. Jan. Fulham vs. Tottenham Hotspur Premier League Tickets Sa., 23. Jan. Fulham vs. Aston Villa Premier League Tickets Sa., 6. Feb. Fulham vs. Manchester City Premier League Tickets Mi., 10. Feb. Fulham vs. Nottingham Forest Premier League Tickets Sa., 27. Feb. Fulham vs. Leeds United Premier League Tickets Sa., 20. März Fulham vs. Liverpool Premier League Tickets Sa., 17. Apr. Fulham vs. Sunderland Premier League Tickets Sa., 1. Mai Fulham vs. Everton Premier League Tickets Sa., 8. Mai Fulham vs. Ipswich Town Premier League Tickets So., 23. Mai Fulham vs. Coventry City Premier League Tickets

Die Daten stammen aus der offiziellen Veröffentlichung des Premier-League-Spielplans. Die Anstoßzeiten werden jeweils einige Wochen vor dem betreffenden Spieltag bestätigt, sobald die TV-Auswahlen feststehen. Prüft daher vor der Anreise immer noch einmal alle Angaben. Pokaltermine, darunter ein Heimspiel im EFL Cup gegen AFC Wimbledon, werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Wie kann man Fulham-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der beste Weg, Fulham-Tickets zum Originalpreis zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal des Klubs. Dort werden die Plätze in drei Phasen freigegeben: zunächst an Dauerkarteninhaber, dann an Vereinsmitglieder nach Loyalitätspunkten und schließlich im freien Verkauf an die Allgemeinheit, wobei die größten Spiele selten so weit kommen. Dauerkarten garantieren Zutritt zu jedem Heimspiel in der Liga plus Vorrang bei Pokalspielen, sind für neue Fans aber ausverkauft, sodass nur die Warteliste als Weg bleibt.

Für alle anderen ist StubHub die realistische Option. Dort werden Tickets für jedes Fulham-Heimspiel angeboten, einschließlich Spielen nur für Mitglieder und ausverkauften Partien, mit Wiederverkaufspreisen ab etwa 53 Euro und mit der FanProtect-Garantie für jeden Kauf. Bei Auswärtstickets läuft es ähnlich: Der Klub verkauft sie zunächst nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an Dauerkarteninhaber, den Rest übernehmen Wiederverkaufsplattformen.

Für ein Premium-Spieltagserlebnis können Hospitality-Pakete über die offizielle Website des Klubs gebucht werden. Die Bandbreite reicht von den Johnny Haynes und Thameside Superboxes mit Buffets, inkludierten Getränken und Balkonplätzen bis zur Chairman's Lounge mit Service am Platz an der Seite von Klublegenden sowie dem externen Fulham Palace Pre-Match-Dining-Erlebnis. Die Optionen sind begrenzt, und eine Anfrage garantiert keinen Platz, daher sollte man das Interesse an den größten Spielen frühzeitig anmelden.

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Wie viel kosten Fulham-Tickets für 2026/27?

Fulham bleibt bei Premier-League-Tickets einer der erschwinglicheren Klubs Londons. Die Originalpreise für Spieltagstickets im Craven Cottage variieren je nach Sitzplatzlage, Gegner und Saisonzeitpunkt und waren zuletzt wie folgt strukturiert:

Kategorie Erwachsene Senioren Studenten Junioren Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Fulham-Tickets bei Spielen mit geringerer Nachfrage ab rund 53 Euro gelistet, mit einem deutlichen Anstieg für das Derby gegen Chelsea, den Boxing Day gegen Brighton sowie die Besuche von Arsenal, Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester. Vergleicht alles, was aktuell auf StubHub verfügbar ist, bevor die Preise mit dem näher rückenden Spieltag steigen.

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Alles, was ihr über Craven Cottage wissen müsst

Craven Cottage ist eines der traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball, Heimat von Londons ältestem Erstligisten und berühmt für seine Lage am Flussufer der Themse, die historische Johnny Haynes Stand und die neu umgebaute Riverside Stand, die das Stadion modernisiert hat, ohne seinen Charme der alten Schule zu verlieren. Fulham hat nie einen großen Titel gewonnen und wurde 1975 im FA Cup sowie 2010 in der Europa League jeweils Vizemeister, weshalb jede Saison im Cottage die Hoffnung mit sich bringt, dieses Warten endlich zu beenden.

Am einfachsten erreicht man das Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Parkmöglichkeiten rund um das Gelände stark eingeschränkt sind. Putney Bridge, Hammersmith und Fulham Broadway in der London Underground bedienen das Stadion ebenso wie Putney im National Rail und Spieltagsbusse aus Kingston, Putney und Hammersmith. Wer über den Spieltag hinaus einen genaueren Blick werfen möchte, kann an geführten Stadiontouren auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch teilnehmen. Diese kosten ab etwa 22 Pfund und führen durch den Spielertunnel, die Kabinen, an den Spielfeldrand und auf den berühmten Cottage-Balkon.

Mit einem Derby zum Auftakt, einer neuen Trainerära und den Festtagsspielen gegen Brighton und Arsenal wird das Craven Cottage die ganze Saison über stark nachgefragt sein. Sichert euch eure Fulham-Tickets für 2026/27 noch heute bei StubHub, bevor die größten Spiele ausverkauft sind.