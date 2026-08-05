Englands konstant starke Leistungen auf der Weltbühne unterstreichen den Status der Mannschaft als eine der Elite-Fußballnationen Europas und der Welt. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, gekrönt von einem Thriller gegen Frankreich, bleibt die Nachfrage nach England-Tickets auf einem Rekordhoch.

Während Thomas Tuchels Team den Fokus von der Weltmeisterschaft auf die UEFA Nations League 2026/27 verlagert, steht England ab September in der Gruppe A3 vor einer hochkarätigen Kampagne gegen die europäischen Schwergewichte Spanien, Kroatien und Tschechien.

GOAL hilft euch dabei, den Prozess zu durchlaufen, um euch in dieser Saison Plätze für England-Spiele im Wembley-Stadion und in ganz Europa zu sichern.

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Kommende Spiele der englischen Männer-Nationalmannschaft

Datum & Anstoßzeit Spiel Austragungsort Wettbewerb Tickets Sa., 26. Sep., 19:45 Uhr England vs. Spanien Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets Di., 29. Sep., 19:45 Uhr Tschechische Republik vs. England Fortuna Arena, Prag UEFA Nations League Tickets Sa., 3. Okt., 17:00 Uhr Kroatien vs. England Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Nations League Tickets Di., 6. Okt., 19:45 Uhr England vs. Tschechische Republik Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets Do., 12. Nov., 19:45 Uhr England vs. Kroatien Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets So., 15. Nov., 19:45 Uhr Spanien vs. England Estadio Santiago Bernabéu, Madrid UEFA Nations League Tickets

Wie bekommt man Tickets für England-Spiele?

Offizielle England-Ticketkanäle

Offizielle Tickets für England-Heim- und Auswärtsspiele sind direkt auf englandfootball.com zu finden und zu kaufen.

Wer Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion oder offizielle Auswärtskontingente in ganz Europa kaufen möchte, sollte die folgenden Stufen im Blick behalten:

My England Football: Die Teilnahme an diesem kostenlosen Fan-Treueprogramm verschafft Fans nachrangigen Prioritätszugang zum Verkauf von Heimtickets, bevor diese in den freien Verkauf gehen.

Die Teilnahme an diesem kostenlosen Fan-Treueprogramm verschafft Fans nachrangigen Prioritätszugang zum Verkauf von Heimtickets, bevor diese in den freien Verkauf gehen. England Supporters Travel Club (ESTC): Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist erforderlich, um Interesse an begrenzten Auswärtsticket-Kontingenten anzumelden. ESTC-Mitglieder erhalten oberste Priorität beim Zugang zu Heim- und Auswärtsländerspielen.

Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist erforderlich, um Interesse an begrenzten Auswärtsticket-Kontingenten anzumelden. ESTC-Mitglieder erhalten oberste Priorität beim Zugang zu Heim- und Auswärtsländerspielen. Freier Verkauf: Alle verbleibenden Tickets nach den priorisierten Mitgliederfenstern gehen über das offizielle Portal in den offenen Verkauf.

Sekundärmarktplätze

Wenn Ticket-Drops während der offiziellen Prioritätsfenster für Mitglieder ausverkauft sind, werden verifizierte Sekundärmarktplätze wie StubHub ebenfalls Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion sowie neutrale Hospitality-Optionen für Auswärtsspiele anbieten.

Achtet darauf, die AGB der Ticketanbieter zu prüfen, bei denen ihr kauft.

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