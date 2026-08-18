In den vergangenen Spielzeiten der brasilianischen Série A haben wir dramatische Saisonabschlüsse erlebt, und nun steuern wir auf ein weiteres packendes Finale zu, bei dem noch eine Handvoll Klubs davon träumt, im Dezember die Troféu do Campeonato Brasileiro in die Höhe zu stemmen, darunter auch der amtierende Champion Flamengo.

Der Rubro-Negro aus Rio de Janeiro sicherte sich im vergangenen Jahr mit einem Vorsprung von 3 Punkten den Titel, und jeder der letzten drei Meister gewann die Liga mit 6 Punkten oder weniger Vorsprung.

Ein weiteres heißes Finale steht bevor, und Sie können die gesamte Action in einem der legendären Stadien Brasiliens live verfolgen, wenn Sie noch heute Tickets buchen.

Lassen Sie sich von GOAL mit den neuesten Ticketinformationen zur Brasileirão Série A versorgen, darunter der kommende Spielplan, wo Sie Eintrittskarten kaufen können und wie viel sie kosten.

Die nächsten Topspiele der Brasileirão Série A

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (16 Uhr) Fluminense vs. Remo Maracana, Rio de Janeiro Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro vs. Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Tickets So., 23. Aug. (16 Uhr) Palmeiras vs. Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Tickets So., 23. Aug. (18.30 Uhr) Santos vs. Mirassol Vila Belmiro, Santos Tickets So., 23. Aug. (19.30 Uhr) Coritiba vs. Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Tickets Mo., 24. Aug. (20 Uhr) Botafogo vs. Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 30. Aug. (11 Uhr) Athletico-PR vs. Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo vs. Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Corinthians vs. Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Tickets So., 30. Aug. (19.30 Uhr) Mirassol vs. Palmeiras Maiao, Mirassol Tickets Sa., 5. Sep. (21 Uhr) Fluminense vs. Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Cruzeiro vs. Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Internacional vs. Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Remo vs. Flamengo Mangueirao, Belem Tickets So., 6. Sep. (18.30 Uhr) Botafogo vs. Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (19.30 Uhr) Corinthians vs. Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Brasileirao Serie A

Offizielle Tickets für die Brasileirão Série A können Sie direkt über die jeweilige Online-Ticketplattform des gastgebenden Klubs oder an der physischen Tageskasse kaufen.

Da es keine zentrale Ticketstelle der Liga gibt, wickelt jeder der 20 Klubs seinen Verkauf selbst ab, und die Tickets gehen in der Regel erst 3 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Brasileirão Série A auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf alternativen Wegen Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch Karten ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die Brasileirao Serie A?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die brasilianische Brasileirão Série A kosten in der Regel zwischen R$ 20 und R$ 200 (4 US$ bis 40 US$) für Basis- oder Fanblöcke und bis zu R$ 420 bis R$ 500 (80 US$ bis 95 US$) für Premiumplätze an der Seitenlinie.

Die Preise hängen stark davon ab, ob Sie Klubmitglied (Sócio Torcedor) sind, vom Wettbewerb, vom Gegner ab (z. B. bei lokalen Derbys oder entscheidenden Spielen) und von der Stadionkategorie.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder schauen Sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Rekorde und Statistiken der Brasileirao Serie A

Palmeiras ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Brasileirão Série A und hat den Wettbewerb 12 Mal gewonnen. Die jüngsten Titelgewinne gelangen in den Saisons 2022 und 2023 nacheinander.

Meistertitel in Folge: Santos hält den Rekord mit 5 Meisterschaften in Serie zwischen 1961 und 1965, in der Ära von Pelés legendären Os Santásticos.

Ungeschlagene Meister: Nur Internacional hat jemals die höchste Spielklasse ungeschlagen gewonnen, ein Kunststück, das 1979 mit 16 Siegen und 7 Unentschieden gelang.

Moderner Punkterekord (Ära mit 38 Spielen): Flamengo hält den Rekord für die meisten Punkte in einer einzelnen modernen Saison und kam 2019 auf 90 Punkte.

Stadien und Spielorte der Brasileirao Serie A

Klub Stadion & Ort Kapazität Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







