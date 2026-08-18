In den vergangenen Spielzeiten der brasilianischen Série A haben wir dramatische Saisonabschlüsse erlebt, und nun steuern wir auf ein weiteres packendes Finale zu, bei dem noch eine Handvoll Klubs davon träumt, im Dezember die Troféu do Campeonato Brasileiro in die Höhe zu stemmen, darunter auch der amtierende Champion Flamengo.
Der Rubro-Negro aus Rio de Janeiro sicherte sich im vergangenen Jahr mit einem Vorsprung von 3 Punkten den Titel, und jeder der letzten drei Meister gewann die Liga mit 6 Punkten oder weniger Vorsprung.
Ein weiteres heißes Finale steht bevor, und Sie können die gesamte Action in einem der legendären Stadien Brasiliens live verfolgen, wenn Sie noch heute Tickets buchen.
Lassen Sie sich von GOAL mit den neuesten Ticketinformationen zur Brasileirão Série A versorgen, darunter der kommende Spielplan, wo Sie Eintrittskarten kaufen können und wie viel sie kosten.
Die nächsten Topspiele der Brasileirão Série A
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spiel
Ort
Tickets
Sa., 22. Aug. (16 Uhr)
Fluminense vs. Remo
Maracana, Rio de Janeiro
Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr)
Cruzeiro vs. Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
So., 23. Aug. (16 Uhr)
Palmeiras vs. Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
So., 23. Aug. (18.30 Uhr)
Santos vs. Mirassol
Vila Belmiro, Santos
So., 23. Aug. (19.30 Uhr)
Coritiba vs. Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
Mo., 24. Aug. (20 Uhr)
Botafogo vs. Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
So., 30. Aug. (11 Uhr)
Athletico-PR vs. Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
So., 30. Aug. (16 Uhr)
Flamengo vs. Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
So., 30. Aug. (16 Uhr)
Corinthians vs. Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
So., 30. Aug. (19.30 Uhr)
Mirassol vs. Palmeiras
Maiao, Mirassol
Sa., 5. Sep. (21 Uhr)
Fluminense vs. Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Cruzeiro vs. Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Internacional vs. Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
So., 6. Sep. (16 Uhr)
Remo vs. Flamengo
Mangueirao, Belem
So., 6. Sep. (18.30 Uhr)
Botafogo vs. Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
So., 6. Sep. (19.30 Uhr)
Corinthians vs. Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
So kaufen Sie Tickets für die Brasileirao Serie A
Offizielle Tickets für die Brasileirão Série A können Sie direkt über die jeweilige Online-Ticketplattform des gastgebenden Klubs oder an der physischen Tageskasse kaufen.
Da es keine zentrale Ticketstelle der Liga gibt, wickelt jeder der 20 Klubs seinen Verkauf selbst ab, und die Tickets gehen in der Regel erst 3 bis 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.
Außerdem können Fans Tickets für Spiele der Brasileirão Série A auf dem Zweitmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf alternativen Wegen Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch Karten ergattern möchten, eine verlässliche Option.
Wie viel kosten Tickets für die Brasileirao Serie A?
Offizielle Tickets zum Nennwert für die brasilianische Brasileirão Série A kosten in der Regel zwischen R$ 20 und R$ 200 (4 US$ bis 40 US$) für Basis- oder Fanblöcke und bis zu R$ 420 bis R$ 500 (80 US$ bis 95 US$) für Premiumplätze an der Seitenlinie.
Die Preise hängen stark davon ab, ob Sie Klubmitglied (Sócio Torcedor) sind, vom Wettbewerb, vom Gegner ab (z. B. bei lokalen Derbys oder entscheidenden Spielen) und von der Stadionkategorie.
Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, oder schauen Sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.
Rekorde und Statistiken der Brasileirao Serie A
Palmeiras ist der erfolgreichste Klub in der Geschichte der Brasileirão Série A und hat den Wettbewerb 12 Mal gewonnen. Die jüngsten Titelgewinne gelangen in den Saisons 2022 und 2023 nacheinander.
Meistertitel in Folge: Santos hält den Rekord mit 5 Meisterschaften in Serie zwischen 1961 und 1965, in der Ära von Pelés legendären Os Santásticos.
Ungeschlagene Meister: Nur Internacional hat jemals die höchste Spielklasse ungeschlagen gewonnen, ein Kunststück, das 1979 mit 16 Siegen und 7 Unentschieden gelang.
Moderner Punkterekord (Ära mit 38 Spielen): Flamengo hält den Rekord für die meisten Punkte in einer einzelnen modernen Saison und kam 2019 auf 90 Punkte.
Stadien und Spielorte der Brasileirao Serie A
Klub
Stadion & Ort
Kapazität
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000