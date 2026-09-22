Nach sieben aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der 2. Bundesliga kehrte der Hamburger SV (HSV) in der vergangenen Saison endlich in die deutsche Eliteklasse zurück und beendete sie letztlich auf Platz 13. Nun will der Klub den nächsten Schritt machen, und ihr könnt ihn in dieser Saison live erleben, wenn ihr euch noch heute Tickets sichert.

Die Rothosen waren im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv und hoffen, dass ihre Neuzugänge wie Zakaria El Ouahdi, Fábio Vieira, Albert Grønbæk und Martin Adeline in den kommenden Monaten liefern werden.

Trotz eines schwierigen Ligaauftakts in dieser Saison, bei dem sie drei Spiele in Folge verloren, ohne ein Tor zu erzielen, holte der Hamburger SV vor der Länderspielpause einen moralstärkenden 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, und das vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch in dieser Saison Plätze bei den Spielen des Hamburger SV sichern könnt, darunter wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele des Hamburger SV

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 4. Okt. (15.30 Uhr) Freundschaftsspiel: Hamburger SV vs. FC Kopenhagen Volksparkstadion (Hamburg) Tickets Sa., 10. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. Hamburger SV Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 17. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: Hamburger SV vs. VfB Stuttgart Volksparkstadion (Hamburg) Tickets Sa., 24. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: SC Paderborn vs. Hamburger SV Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Di., 27. Okt. (18 Uhr) DFB-Pokal: Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 1. Nov. (17.30 Uhr) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets Fr., 6. Nov. (20.30 Uhr) Bundesliga: Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 22. Nov. (17.30 Uhr) Bundesliga: Werder Bremen vs. Hamburger SV Weserstadion (Bremen) Tickets Sa., 28. Nov. (17.30 Uhr) Bundesliga: Hamburger SV vs. Bayern München Volksparkstadion (Hamburg) Tickets

So kauft ihr Tickets für den Hamburger SV

Offizielle Tickets für Heimspiele des Hamburger SV (HSV) können direkt über die autorisierten Kanäle des Klubs gekauft werden.

Der Klub verkauft nicht alle Tickets für die gesamte Saison auf einmal. Stattdessen gehen die Karten schrittweise von Spiel zu Spiel in den Verkauf, in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem jeweiligen Spieltag.

Der Verkauf folgt einer strikten Prioritätsstruktur. Das bedeutet, dass das genaue Datum und die genaue Uhrzeit, ab wann ihr Tickets kaufen könnt, vollständig von eurem Status beim Klub abhängen:

Phase 1: Vereinsmitglieder (das erste Fenster) : Offizielle Vereinsmitglieder erhalten immer den frühesten Zugang in einem exklusiven Vorverkaufsfenster. Der Mitgliedervorverkauf beginnt in der Regel um 10 Uhr MEZ an einem vom Klub bekannt gegebenen Wochentag.

Phase 2: Freier Verkauf : Sollten nach dem Ende des Mitgliedervorverkaufs noch Tickets übrig sein, werden diese für die Allgemeinheit freigegeben. Spiele mit hoher Nachfrage, etwa gegen Gladbach oder Bayern München, sind häufig bereits in der Mitgliederphase komplett ausverkauft, sodass es keinen freien Verkauf mehr gibt.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele des Hamburger SV auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich Plätze über alternative Kanäle sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Tickets für den Hamburger SV?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele des Hamburger SV (HSV) im Volksparkstadion liegen für reguläre Spieltagstickets im Allgemeinen zwischen 14 € und 76 €, abhängig von der Sitzplatzkategorie und der Einstufung des Gegners.

Da im deutschen Fußball großer Wert auf erschwingliche Stadionerlebnisse gelegt wird, bleiben die Ticketpreise im breiteren europäischen Vergleich niedrig, wenn sie direkt über den offiziellen HSV-Ticketshop gekauft werden.

Das Volksparkstadion ist in unterschiedliche Preiskategorien unterteilt, gestaffelt nach Sicht aufs Spielfeld und Komfort:

Nordtribüne (Stehplatz) : Die ikonische Nordtribüne, auf der sich die leidenschaftlichsten Heimfans versammeln. (Preisspanne: 14 € bis 19 €)

Kategorie 2 (hinter den Toren) : Sitzbereiche im Ober- oder Unterrang hinter einem der beiden Tore (Nord- und Südtribüne). (Preisspanne: 25 € bis 45 €)

Kategorie 1 (Längsseite / Ränge) : Seitenbereiche (Ost und West) mit klassischem Blick von der Seitenlinie auf das Spiel. (Preisspanne: 40 € bis 65 €)

Kat. 1 Premium (zentrale Seitenlinie) : Zentrale Reihen im Unterrang auf Höhe der Mittellinie für die bestmögliche Sicht. (Preisspanne: 60 € bis 76 €)

VIP / Hospitality : Premium-Business-Seats oder Logen inklusive Essen, Getränken und Zugang zu den Lounges. (Preisspanne: 250 € bis 500 €+ pro Spiel)

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen im Blick oder schaut auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Volksparkstadion wissen müsst

Das Volksparkstadion in Hamburg, Deutschland, ist eine der traditionsreichsten und stimmungsvollsten Fußball-Kathedralen Europas. Es ist nicht nur die ikonische Heimstätte des Bundesligisten Hamburger SV (HSV), sondern war auch Austragungsort großer Länderspiele bei mehreren Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.

Auf dem Gelände stand ursprünglich das Bahrenfelder Stadion, später Altonaer Stadion genannt, das 1925 eröffnet wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde es schwer beschädigt, die Stadt baute die Arena wieder auf, und 1953 wurde sie als Volksparkstadion wiedereröffnet. Offiziell zog der HSV ein Jahrzehnt später, 1963, dorthin um.

Ende der 1990er Jahre war das alte Mehrzweckstadion deutlich in die Jahre gekommen. An exakt derselben Stelle wurde eine komplett neue, reine Fußballarena gebaut, wobei das Spielfeld um 90 Grad gedreht wurde, um Sichtwinkel und Windschutz zu optimieren.

Unvergessliche Momente im Volksparkstadion

FIFA-Weltmeisterschaft 1974 : Hier fand das berühmte politisch aufgeladene „deutsche Derby“ statt, in dem die DDR die Gastgeber und späteren Turniersieger aus Westdeutschland mit 1:0 schockte.

FIFA-Weltmeisterschaft 2006 : Das Stadion war Austragungsort von fünf Spielen, darunter ein brisantes Gruppenspiel zwischen Argentinien und der Elfenbeinküste (2:1) sowie Italiens 3:0-Viertelfinalsieg gegen die Ukraine.

UEFA-Europa-League-Finale 2010 : Das erste Endspiel nach der Umbenennung des Wettbewerbs vom UEFA-Pokal. Atlético Madrid besiegte Fulham nach Verlängerung mit 2:1.

UEFA Euro 2024 : Das Stadion war Austragungsort von fünf Turnierspielen, darunter ein dramatisches Viertelfinale, in dem Frankreich Portugal im Elfmeterschießen ausschaltete.

Die Legende der Uhr: Jahrzehntelang hing im Nordwesten des Stadions eine berühmte digitale Uhr. Sie zählte jede Sekunde, die der HSV seit Gründung der Bundesliga 1963 als einziger „Dino“-Klub ununterbrochen in der höchsten Spielklasse verbracht hatte. Als der HSV 2018 schließlich abstieg, blieb die Uhr bei 54 Jahren, 261 Tagen, 00 Stunden, 21 Minuten und 13 Sekunden stehen, bevor sie später demontiert wurde.

Rekorde und Statistiken des Hamburger SV

Der Hamburger SV (HSV) ist einer der ältesten, traditionsreichsten und erfolgreichsten Fußballklubs Deutschlands. Der Klub, der bekanntlich die Spitznamen Die Rothosen und Der Dinosaurier trägt, hatte seine goldene Ära in den späten 1970er- und 1980er-Jahren.

Nach dem historischen Abstieg 2018 verbrachte der HSV mehrere Spielzeiten in der 2. Liga, bevor die erfolgreiche Rückkehr in die Bundesliga zur Saison 2025/2026 gelang.

Vereinserfolge und Trophäen-Highlights

Deutscher Meister / Bundesliga : 6 Titel (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983)

DFB-Pokal : 3 Titel (1963, 1976, 1987)

Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League : 1 Titel (1983)

UEFA-Pokal der Pokalsieger : 1 Titel (1977)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Manfred Kaltz (741), Uwe Seeler (581)

Meiste Tore: Uwe Seeler (490), Herbert Wojtkowiak (154)

Die Geistermeisterschaft

Der HSV spielte im berüchtigten Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1922 gegen den 1. FC Nürnberg. Das Spiel wurde nach drei Stunden wegen Dunkelheit abgebrochen. Auch das Wiederholungsspiel endete vorzeitig, weil Nürnberg nach Verletzungen und Roten Karten nur noch sieben Spieler auf dem Feld hatte. Dem HSV wurde die Trophäe zugesprochen, doch der Klub verzichtete aus Sportsgeist offiziell auf den Meistertitel.

Die Ballon-d'Or-Verbindung

Die englische Legende Kevin Keegan spielte von 1977 bis 1980 für Hamburg. Im HSV-Trikot gewann er 1978 und 1979 zweimal in Folge den Ballon d'Or.

Das Paradox der offiziellen Klubfarben

Das Vereinswappen zeigt eine markante blaue, schwarze und weiße Raute, die auf historische Fusionen zurückgeht. Die Mannschaft spielt jedoch traditionell in weißen Trikots und leuchtend roten Hosen, weshalb sie „Die Rothosen“ genannt wird.



