Nach drei Jahren in der 2.-Bundesliga-Ödnis ist der FC Schalke 04 zurück im Oberhaus. Die Zuschauerzahlen in der Veltins-Arena lagen in jeder der vergangenen vier Spielzeiten im Schnitt bei mehr als 60.000, und in den kommenden Monaten wird der Austragungsort garantiert aus allen Nähten platzen. Ihr könnt euch den leidenschaftlichen Massen anschließen, indem ihr euch noch heute Tickets für Spiele von Schalke 04 sichert.

Als die „Königsblauen“ zuletzt in der Saison 2021/22 in die Bundesliga aufstiegen, gingen sie direkt wieder runter, deshalb werden sie diesmal unbedingt den Abstiegsfalltür entgehen wollen. Neben dem Bemühen, die Stars zu halten, die ihnen in der vergangenen Saison den Aufstieg an die Spitze der 2. Bundesliga ermöglichten, haben sie den Kader außerdem mit Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber und Satoshi Tanaka verstärkt.

Trotz eines schleppenden Starts in die neue Ligasaison mit einer 0:3-Auswärtsniederlage in Augsburg reagierte Schalke 04 gut, rang Bayern München in Gelsenkirchen ein 0:0 ab und fuhr danach den ersten Sieg ein, ein 3:1-Auswärtserfolg bei Union Berlin.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Ticketinformationen versorgen, wie Sie sich in dieser Saison Plätze bei Spielen des FC Schalke 04 sichern können, darunter wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Schalke 04

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 11. Okt. (17.30 Uhr) Bundesliga: SC Freiburg gegen Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tickets Sa., 17. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 24. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: FC Köln gegen Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Köln) Tickets Mi., 28. Okt. (18 Uhr) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden gegen Schalke 04 Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) Tickets Sa., 31. Okt. (15.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 8. Nov. (19.30 Uhr) Bundesliga: Hoffenheim gegen Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 21. Nov. (18.30 Uhr) Bundesliga: Schalke 04 gegen VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets Sa., 28. Nov. (15.30 Uhr) Bundesliga: Paderborn gegen Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Dez. (TBA) Bundesliga: Schalke 04 gegen Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Tickets

So kaufen Sie Schalke-04-Tickets

Offizielle Tickets für Spiele des FC Schalke 04 müssen direkt über den „S04 Ticketshop“ gekauft werden. Das Portal ist über den „S04 Ticketshop English“ vollständig auf Englisch zugänglich.

Sie müssen ein kostenloses Online-Konto erstellen, um verfügbare Spiele einzusehen und Plätze zu sichern. Die Tickets sind mit Ihrem Namen personalisiert, daher kann Ihr Ausweis beim Einlass an den Toren der Veltins-Arena kontrolliert werden.

Falls die regulären Kontingente ausverkauft sind, können Sie auf die „S04 Ticketbörse“ zugreifen, Schalkes offiziellen Zweitmarkt, der direkt in das Haupt-Ticketportal integriert ist. Dort stellen Dauerkarteninhaber einzelne Spieltickets, die sie nicht nutzen können, sicher zum regulären Nennwert ein.

Schalke 04 arbeitet mit einem Prioritätssystem, bei dem offizielle Vereinsmitglieder das Vorkaufsrecht haben, bis zu vier Tickets pro Spiel zu kaufen. Weil Schalke eine der größten Fangemeinden in Deutschland hat, sind Spiele häufig bereits in dieser exklusiven Mitgliederphase ausverkauft, sodass reguläre Tickets nur selten in den freien öffentlichen Verkauf gehen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele des FC Köln auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig Tickets ergattern möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Schalke-04-Tickets?

Offizielle Tickets des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena liegen normalerweise bei 15 bis 20 € für Stehplätze und bei 26 bis 62 € für reguläre Sitzplatzkategorien, mit leichten Anpassungen bei Topspielen wie lokalen Derbys.

Schalke 04 strukturiert die Preise zum Nennwert über verschiedene Kategorien und Bereiche in der Veltins-Arena wie folgt:

Stehplätze : Fanblöcke und traditionelle Stehplatzbereiche, etwa die berühmte Nordkurve. Preisspanne: 15 bis 20 €.

Sitzplatzkategorien 1 bis 4 : Reguläre gestaffelte Sitzplätze in Ober- und Unterrang. Preisspanne: 26 bis 62 €.

Kategorie 0 (Premium Seats) : Unterrangbereiche auf der Haupttribüne und Geraden, etwa Blöcke P, Q, D1, D2, C1, C2. Höhere Preisstufe

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für zusätzliche Informationen im Blick oder Zweitmarktseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Veltins-Arena wissen müssen

Die Veltins-Arena, ursprünglich als Arena AufSchalke bekannt, ist ein weltbekanntes Mehrzweckstadion in Gelsenkirchen, Deutschland. Sie gilt als eines der technologisch fortschrittlichsten und innovativsten Stadien, die je gebaut wurden, und ist die leidenschaftliche Heimspielstätte des Bundesligisten FC Schalke 04.

Das Stadion hat in der Liga eine Kapazität von 62.271 Plätzen, Stehplätze eingeschlossen, und international 54.740 Plätze, dann komplett mit Sitzplätzen.

Ende der 1990er-Jahre zeigte Schalkes alte Heimat, das Parkstadion, deutlich ihr Alter. Nach dem historischen UEFA-Cup-Sieg des Klubs 1997 und im Hinblick auf das bevorstehende hundertjährige Jubiläum wurden die Pläne für ein futuristisches Stadion beschleunigt.

Der Bau des heutigen Stadions begann Ende 1998. Bei seiner Eröffnung im Jahr 2001 schrieb es Geschichte als das erste Stadion in Deutschland, das komplett privat und ohne staatliche Zuschüsse finanziert wurde.

Denkwürdige Momente in der Veltins-Arena

Das Eröffnungsspiel (2001) : Das Stadion wurde mit einem Freundschaftsturnier zwischen Schalke, Borussia Dortmund und dem FC Nürnberg eröffnet. Das erste Tor im Stadion erzielte tatsächlich kein Fußballer, sondern Popstar Lionel Richie, der bei der Eröffnungsfeier auftrat und einen Ball ins Netz schoss!

UEFA-Champions-League-Finale 2004 : Der FC Porto von José Mourinho besiegte bekanntlich die AS Monaco mit 3:0 und holte den Pokal.

UEFA Euro 2024 : Die Arena war Austragungsort mehrerer Turnierspiele, wie schon bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2006.

Der Eishockey-Weltrekord bei der Zuschauerzahl: Das Eröffnungsspiel der IIHF-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Veltins-Arena statt. Erstaunliche 77.803 Fans füllten das Stadion, um Deutschland gegen die USA auf einer eigens verlegten Eisfläche spielen zu sehen, was damals einen Weltrekord bedeutete.

Schalke-04-Rekorde und -Statistiken

Der FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), gegründet 1904, ist einer der traditionsreichsten und mit großer Leidenschaft unterstützten Fußballklubs Deutschlands.

Der Klub stammt aus der industriell geprägten Bergbaustadt Gelsenkirchen und verfügt über ein reiches Erbe, geprägt von lokaler Dominanz in den 1930er- und 1940er-Jahren, internationalem Ruhm in den 1990ern und einer riesigen modernen Fangemeinde.

Vereinserfolge und Höhepunkte im Trophäenschrank

Deutscher Meister (vor der Bundesliga) : 7 Titel (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 Titel (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 Titel (2011)

UEFA-Pokal / Europa League : 1 Titel (1997)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Meiste Tore: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Das erste deutsche Double

1937 wurde Schalke 04 der erste Klub in der deutschen Fußballgeschichte, der das nationale Double gewann, also Deutsche Meisterschaft und DFB-Pokal im selben Kalenderjahr.

Der Walk of Coal

Die Veltins-Arena von Schalke 04 verfügt über einen Heimspielertunnel, der ausdrücklich so gestaltet wurde, dass er wie ein unterirdisches Kohlebergwerk aussieht und sich auch so anfühlt. Das ist eine Hommage an die Knappen, die die Anfangsjahre des Klubs ursprünglich formten und finanzierten.

Globale Mitgliedschafts-Giganten

Trotz dramatischer, turbulenter Abstiege und finanzieller Krisen kann Schalke 04 rund 210.000 offizielle Vereinsmitglieder vorweisen. Damit ist der Klub der drittgrößte in Deutschland und gehört weltweit komfortabel zu den sechs größten Sportvereinen nach Mitgliederzahl.



